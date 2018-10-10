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Кибербезопасность Meltdown Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel



10.10.2018 Intel мелким шрифтом заявила, что в новых процессорах есть защита от «чипокалипсиса»

Исправляем уязвимости. Частично Процессоры Intel девятого поколения снабжены аппаратной защитой от уязвимостей Spectre и Meltdown, объявила компания на их презентации. Информация об аппаратной защите была продемонстрирована на презентационном слайде, причём, как ни странно, написано об этом было мелким шрифтом, к
02.02.2018 По следам «чипокалипсиса»: в Intel кадровая революция

И, в том числе ZDNet, связывают назначения со скандалом, разгоревшимся вокруг серьезных уязвимостей Meltdown и Spectre, которые были обнаружены в процессорах компании начиная с 1995 г. выпуска.
26.01.2018 Глава Intel избавился от акций в день, когда компания предупредила производителей ПК о «чипокалипсисе»

Тайное объявлениеКомпания Intel тайно предупредила производителей оборудования (OEM) о наличии в ее процессорах серьезных уязвимостей Meltdown и Spectre задолго до того, как о них было объявлено публично. По стечению обстоятельств, гендиректор компании Брайан Кржанич (Brian Krzanich) продал принадлежащие ему акции Intel в тот
18.01.2018 «Ред Софт» выпустила патчи для устранения уязвимости Meltdown

«Ред Софт», разработчик операционной системы РЕД ОС, объявила о выпуске патчей для устранения уязвимости Meltdown, найденную в процессорах Intel, AMD и ARM64 в начале января текущего года. Обновления для операционной системы РЕД ОС уже доступны пользователям.Упомянутая уязвимость носит аппаратный

15.01.2018 Подтверждена стабильность работы DeviceLock DLP с патчами против Meltdown/Spectre

iceLock DLP на различных компьютерах и операционных системах после установки патчей для уязвимостей Meltdown и Spectre.Компания Microsoft оперативно выпустила экстренные обновления безопасности
12.01.2018 Патчи Intel против «чипокалипсиса» отправляют ПК в перезагрузку

Проблема Broadwell и HaswellУстройства, созданные на базе процессоров Intel Broadwell и Haswell, начинают чаще проводить перезагрузку системы после установки патчей, которые должны закрыть уязвимости Meltdown и Spectre. Об этом в официальном заявлении сообщил вице-президент по вопросам дата-центров Intel Навин Шеной (Navin Shenoy). Он пишет, что жалобы на частые перезагрузки были получены о
12.01.2018 «Базальт СПО» защитила свои ОС от уязвимости Meltdown

зальт СПО», российский разработчик операционных систем для госсектора, госкорпораций и крупного бизнеса, объявила о выпуске обновлений, блокирующих возможность использования уязвимости CVE-2017-5754 (Meltdown) во всех дистрибутивах и текущем репозитории разработки. Обновления доступны с 11 января.Защита распространяется на все программные продукты, созданные на базе технологических платформ
11.01.2018 ALT Linux получила патчи против «чипокалипсиса»

и «Базальта» Российская компания «Базальт СПО», разработчик ОС семейства ALT Linux, выпустила патчи для ядер своих операционных систем, которые закрывают уязвимость CVE-2017-5754, известную также как Meltdown. Напомним, уязвимость присутствует в процессорах Intel, выпущенных с 1995 г. Пользователи могут получить обновления, содержащие патчи, с 9:00 11 января 2018 г.Речь идет об исправлениях
09.01.2018 Обновление Windows для защиты от «чипокалипсиса» ломает системы на чипах AMD

Масла в огоньПредставленное компанией Microsoft экстренное накопительное обновление безопасности под Windows для устранения недавно выявленных уязвимостей Meltdown и Spectre приводит к возникновению ряда новых проблем и непредсказуемых последствий. Жалобы от пользователей систем на базе процессоров AMD на сбои и возникновение ряда новых проблем н
04.01.2018 В процессорах Intel, AMD и ARM найдена массовая уязвимость, не имеющая патча

Meltdown и SpectreВ процессорах Intel, AMD и ARM64 обнаружены две серьезные уязвимости, получившие названия Meltdown и Spectre. Meltdown, предварительная информация о которой появилась вчера, дает возможность пользовательскому приложению получить доступ к памяти ядра, а также к другим областям

Публикаций - 74, упоминаний - 81

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

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Резонанс НПП 370 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
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Uber 331 1
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Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 171 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 1
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VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 5 3
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 16 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 332 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 9 2
WPI - Worcester Polytechnic Institute - Вустерский политехнический институт 5 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 2
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
CSU - Cal State - California State University - Университет штата Калифорния 11 1
University of Virginia - Виргинский университет 19 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 31 1
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 6 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
CALT - China Academy of Launch Vehicle Technology - Китайский исследовательский институт ракетной техники 4 1
UC Riverside, UCR - University of California, Riverside - Калифорнийский университет в Риверсайде 16 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 164 1
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
Universität zu Lübeck - Университет Любека - Любекский университет 1 1
University of Rennes - Université de Rennes - Университет Ренна 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2430 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 1
Black Hat - Конференция 102 1
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