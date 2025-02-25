Получите все материалы CNews по ключевому слову
Норси-Транс НТ
ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» — российский вендор программного обеспечения, разработчик и производитель серверного оборудования, систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования и вычислительных кластеров. Изделия включены в реестр промышленной продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и соответствуют требованиям Постановления Правительства Российской Федерации №719 от 17.07.2015 (далее – ПП 719).
Портфель изделий включает в себя различное оборудование собственной разработки на базе архитектуры х86 (процессоры Intel, AMD), отечественных процессоров («Эльбрус», «Байкал»), а также китайских процессоров Loongson.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 68 дел, на cумму 9 750 149 974 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|25.02.2025
|
vStack и «Норси-транс» представляют совместный ПАК для создания виртуальной инфраструктуры на NVMe-накопителях
Российский производитель серверного оборудования и СХД компания «Норси-транс» и разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации vStack, входит в корпор
|20.01.2025
|
«Даком М» и «Норси-Транс» подтвердили совместимость платформы SpaceVM с серверами «Пантера»
нения данных на различных платформах, телекоммуникационного оборудования и вычислительных платформ «Норси-Транс» подтвердили бесперебойную и корректную работу платформы виртуализации SpaceVM на
|18.09.2024
|
Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и универсальных серверов «Паладин»
и платформы виртуализации SpaceVM 6.5 с универсальными серверами линейки «Паладин» от компании ЗАО «Норси-транс» — российского разработчика и производителя серверного оборудования систем и хран
|01.02.2024
|
Axoft стала официальным дистрибьютором «Норси-транс»
Компания Axoft заключила дистрибьюторское соглашение с компанией «Норси-транс», разработчиком и производителем отечественного серверного оборудования и систем
|05.09.2023
|
Решения «СКДПУ НТ» и «Паладин-Х14» прошли технологическую совместимость
Компании «Айти бастион» и «Норси-транс» объявили о завершении испытаний на совместимость своих ключевых продуктов — комп
|04.08.2022
|
Treolan и «Норси-транс» подписали партнерское соглашение
Treolan (входит в группу «Ланит») начинает поставлять полный спектр продуктов российской компании «Норси-транс». Она является разработчиком и создателем серверного и телекоммуникационного обор
|13.04.2022
|
Программно-аппаратный комплекс на базе серверных платформ «Норси-транс» и ПО Raidix Elbrus включен в Реестр Минпромторга
орсаков, руководитель группы по работе с российскими партнерами «Рэйдикс». — Вместе с коллегами из “Норси-транс” и МЦСТ мы продолжаем создавать программно-аппаратные комплексы, которые станут ч
|01.03.2022
|
«КОТМИ-14» на базе ОС Astra Linux и российского «железа» — сертифицированное решение для сектора энергетики
верного и телекоммуникационного оборудования, систем хранения данных и вычислительных платформ ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» и компания «Децима», специализирующаяся в области высокотехнологичной электроник
|07.09.2021
|
«Рикор» произведет и поставит материнские платы и серверные корпуса компании «Норси-транс»
Российский ODM-производитель и разработчик ИТ-оборудования «Рикор» подписал контракт с компанией «Норси-транс» на производство и поставку материнских плат и серверных корпусов. Двухпроцессорн
|08.06.2021
|
Поставлять в МВД серверы на «Эльбрусах» решился только разработчик «железа» под «закон Яровой»
азил всего один претендент. На соответствующий тендер министерства не пришел никто, кроме компании «Норси-транс» — исторически одного из самых известных в России поставщиков решений для работы
|19.02.2021
|
«Инпро технолоджис» и «Норси-Транс» создают решение на платформе «Эльбрус»
«Инпро технолоджис» и «Норси-Транс» совместно приступили к разработке отечественного решения на базе платформы «Эльб
|30.04.2020
|
Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux
для МФЦ Как стало известно CNews, российские компании «Базальт СПО», ЭОС, Postgres Professional и «Норси-транс» создали программно-аппаратный комплекс (ПАК) для автоматизации деятельности мног
|18.03.2020
|
«Базальт СПО» и «Норси-транс» выпустили импортонезависимый ПАК для критической ИТ-инфраструктуры
«Базальт СПО» и «Норси-транс» обеспечили совместимость операционных систем «Альт» с серверами серии «Яхонт-УВМ
|03.03.2020
|
Россияне выпустили СХД на процессорах «Эльбрус» и отечественном Linux
инство аппаратных компонентов этих СХД разработано и производится на территории России. К примеру, материнские платы, дисковые бекплейны и серверные корпуса для СХД произведены на мощностях компании «Норси-транс». Как сообщают разработчики СХД «Восток», они полностью отказались от использования в этих системах иностранного программного обеспечения. Степень импортозамещения в данном случае 1
|24.01.2020
|
Хозяева МТС подключились к выпуску «железа» для «закона Яровой»
Новый производитель СХД Компания «Норси-транс», поставщик оборудования для «закона Яровой», создала совместное предприятие (СП)
|01.11.2019
|
Huawei разворачивает в России производство серверов
сийское производство Компания Huawei и российский производитель информационно-аналитических систем «Норси-транс» подписали соглашение о создании совместного производства на территории России. С
|31.10.2019
|
«Норси-транс» и Huawei создадут совместное производство промышленного серверного оборудования для применения в проектах «Цифровой экономики»
«Норси-транс», отечественный производитель информационно-аналитических систем, и Huawei, поста
|25.10.2019
|
Huawei поставит свои «самые высокопроизводительные процессоры» для исполнения «закона Яровой»
Яровой» и для других проектов нацпрограммы «Цифровая экономика». Китайская компания намерена наладить совместное производство оборудования, необходимого для выполнения закона, с российской компанией «Норси-Транс». Оборудование будет создаваться на базе процессоров Kunpeng и с использованием российских комплектующих. Церемония подписания партнерского соглашения между компаниями пройдет 31 ок
|19.02.2019
|
В России запущены в серию СХД на «Эльбрусах» для «закона Яровой»
Новые российские СХД Компания «Норси-транс» объявила на своем официальном сайте о запуске в серийное производство линейки се
Норси-Транс и организации, системы, технологии, персоны:
|Овчинников Сергей 49 32
|Копосов Максим 73 17
|Покровский Иван 132 16
|Изумрудов Олег 41 10
|Черепенников Антон 86 9
|Володкович Вячеслав 103 8
|Усманов Алишер 304 7
|Яровая Ирина 71 7
|Легостаева Светлана 96 7
|Мишустин Михаил 737 6
|Трушкин Константин 59 6
|Шадаев Максут 1151 5
|Фишер Андрей 74 5
|Анкудинов Николай 19 5
|Ковалев Евгений 10 5
|Шарова Дарья 7 5
|Смирнов Алексей 254 4
|Симаков Олег 113 4
|Образцов Алексей 13 4
|Озеров Виктор 29 4
|Бахаев Алексей 13 4
|Гнеушев Сергей 6 4
|Минаков Артем 4 4
|Домарев Дмитрий 12 3
|Архипов Алексей 10 3
|Веселов Андрей 21 3
|Махров Игорь 4 3
|Нестеров Иван 5 3
|Лебедева Ольга 21 3
|Ханбеков Эмиль 4 3
|Путин Владимир 3358 3
|Орловский Виктор 398 2
|Матвеева Татьяна 108 2
|Гревцев Александр 31 2
|Гребенщиков Дмитрий 38 2
|Новодворский Алексей 110 2
|Иванов Борис 60 2
|Лашин Ренат 83 2
|Лю Юй 11 2
|Ляпунов Игорь 130 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2164 21
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 7
|Ведомости 1249 4
|Forbes - Форбс 915 2
|N+1 - Издание 181 1
|За Телеком - telegram-канал 42 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.