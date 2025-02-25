Разделы

Норси-Транс НТ

Норси-Транс - НТ

ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» — российский вендор программного обеспечения, разработчик и производитель серверного оборудования, систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования и вычислительных кластеров. Изделия включены в реестр промышленной продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и соответствуют требованиям Постановления Правительства Российской Федерации №719 от 17.07.2015 (далее – ПП 719).

Портфель изделий включает в себя различное оборудование собственной разработки на базе архитектуры х86 (процессоры Intel, AMD), отечественных процессоров («Эльбрус», «Байкал»), а также китайских процессоров Loongson.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 68 дел, на cумму 9 750 149 974 ₽*

Судебные дела (68) на сумму 9 750 149 974 ₽*
в качестве истца (50) на сумму 9 733 119 555 ₽*
в качестве ответчика (17) на сумму 17 030 419 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

25.02.2025 vStack и «Норси-транс» представляют совместный ПАК для создания виртуальной инфраструктуры на NVMe-накопителях

Российский производитель серверного оборудования и СХД компания «Норси-транс» и разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации vStack, входит в корпор
20.01.2025 «Даком М» и «Норси-Транс» подтвердили совместимость платформы SpaceVM с серверами «Пантера»

нения данных на различных платформах, телекоммуникационного оборудования и вычислительных платформ «Норси-Транс» подтвердили бесперебойную и корректную работу платформы виртуализации SpaceVM на
18.09.2024 Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и универсальных серверов «Паладин»

и платформы виртуализации SpaceVM 6.5 с универсальными серверами линейки «Паладин» от компании ЗАО «Норси-транс» — российского разработчика и производителя серверного оборудования систем и хран
01.02.2024 Axoft стала официальным дистрибьютором «Норси-транс»

Компания Axoft заключила дистрибьюторское соглашение с компанией «Норси-транс», разработчиком и производителем отечественного серверного оборудования и систем

05.09.2023 Решения «СКДПУ НТ» и «Паладин-Х14» прошли технологическую совместимость

Компании «Айти бастион» и «Норси-транс» объявили о завершении испытаний на совместимость своих ключевых продуктов — комп
04.08.2022 Treolan и «Норси-транс» подписали партнерское соглашение

Treolan (входит в группу «Ланит») начинает поставлять полный спектр продуктов российской компании «Норси-транс». Она является разработчиком и создателем серверного и телекоммуникационного обор
13.04.2022 Программно-аппаратный комплекс на базе серверных платформ «Норси-транс» и ПО Raidix Elbrus включен в Реестр Минпромторга

орсаков, руководитель группы по работе с российскими партнерами «Рэйдикс». — Вместе с коллегами из “Норси-транс” и МЦСТ мы продолжаем создавать программно-аппаратные комплексы, которые станут ч
01.03.2022 «КОТМИ-14» на базе ОС Astra Linux и российского «железа» — сертифицированное решение для сектора энергетики

верного и телекоммуникационного оборудования, систем хранения данных и вычислительных платформ ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» и компания «Децима», специализирующаяся в области высокотехнологичной электроник
07.09.2021 «Рикор» произведет и поставит материнские платы и серверные корпуса компании «Норси-транс»

Российский ODM-производитель и разработчик ИТ-оборудования «Рикор» подписал контракт с компанией «Норси-транс» на производство и поставку материнских плат и серверных корпусов. Двухпроцессорн
08.06.2021 Поставлять в МВД серверы на «Эльбрусах» решился только разработчик «железа» под «закон Яровой»

азил всего один претендент. На соответствующий тендер министерства не пришел никто, кроме компании «Норси-транс» — исторически одного из самых известных в России поставщиков решений для работы

19.02.2021 «Инпро технолоджис» и «Норси-Транс» создают решение на платформе «Эльбрус»

«Инпро технолоджис» и «Норси-Транс» совместно приступили к разработке отечественного решения на базе платформы «Эльб
30.04.2020 Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux

для МФЦ Как стало известно CNews, российские компании «Базальт СПО», ЭОС, Postgres Professional и «Норси-транс» создали программно-аппаратный комплекс (ПАК) для автоматизации деятельности мног
18.03.2020 «Базальт СПО» и «Норси-транс» выпустили импортонезависимый ПАК для критической ИТ-инфраструктуры

«Базальт СПО» и «Норси-транс» обеспечили совместимость операционных систем «Альт» с серверами серии «Яхонт-УВМ
03.03.2020 Россияне выпустили СХД на процессорах «Эльбрус» и отечественном Linux

инство аппаратных компонентов этих СХД разработано и производится на территории России. К примеру, материнские платы, дисковые бекплейны и серверные корпуса для СХД произведены на мощностях компании «Норси-транс». Как сообщают разработчики СХД «Восток», они полностью отказались от использования в этих системах иностранного программного обеспечения. Степень импортозамещения в данном случае 1
24.01.2020 Хозяева МТС подключились к выпуску «железа» для «закона Яровой»

Новый производитель СХД Компания «Норси-транс», поставщик оборудования для «закона Яровой», создала совместное предприятие (СП)
01.11.2019 Huawei разворачивает в России производство серверов

сийское производство Компания Huawei и российский производитель информационно-аналитических систем «Норси-транс» подписали соглашение о создании совместного производства на территории России. С
31.10.2019 «Норси-транс» и Huawei создадут совместное производство промышленного серверного оборудования для применения в проектах «Цифровой экономики»

«Норси-транс», отечественный производитель информационно-аналитических систем, и Huawei, поста
25.10.2019 Huawei поставит свои «самые высокопроизводительные процессоры» для исполнения «закона Яровой»

Яровой» и для других проектов нацпрограммы «Цифровая экономика». Китайская компания намерена наладить совместное производство оборудования, необходимого для выполнения закона, с российской компанией «Норси-Транс». Оборудование будет создаваться на базе процессоров Kunpeng и с использованием российских комплектующих. Церемония подписания партнерского соглашения между компаниями пройдет 31 ок
19.02.2019 В России запущены в серию СХД на «Эльбрусах» для «закона Яровой»

Новые российские СХД Компания «Норси-транс» объявила на своем официальном сайте о запуске в серийное производство линейки се

Публикаций - 125, упоминаний - 228

Норси-Транс и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 33
Intel Corporation 12547 28
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 793 25
Ростелеком 10330 23
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 645 23
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 187 21
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 21
Huawei 4227 21
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 980 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 17
ИКС 394 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2511 16
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 448 16
Ростех - Автоматика Концерн 1746 12
AMD - Advanced Micro Devices 4475 12
ИКС - Цитадель ГК 102 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14302 11
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5289 10
МегаФон 9940 10
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1221 9
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 343 9
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 9
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 57 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1028 8
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 8
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 624 8
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 83 8
Специальные технологии 68 8
Softline - Софтлайн 3279 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9205 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1587 7
Элемент ГК - Elementec - ELMT 160 6
Код Безопасности 705 6
Basis - Tionix - Тионикс - 83 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1376 6
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 118 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 6
IBM - International Business Machines Corp 9556 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1219 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8214 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1491 6
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 107 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 4
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 67 4
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 4
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 4
Ренессанс клиника - Цифровые технологии здоровья - budu 4 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 4
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 115 3
РЖД - Российские железные дороги 2007 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 865 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 537 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
Казахмыс - Kazakhmys 51 2
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 36 2
Газпром ПАО 1419 2
ГПБ - Газпромбанк 1181 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1381 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Альфа-Банк 1872 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 351 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 1
Совкомбанк ПАО 286 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1661 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 264 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 569 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 126 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Система Капитал УК - Sistema Capital 14 1
Кинополис - Объединенные русские киностудии 7 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 1
Ланит - Ланит Венчурс - Lanit Ventures 15 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3455 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 31
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6288 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3373 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4924 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2256 7
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 5
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2172 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3256 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 4
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 73 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3538 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 420 3
Федеральное казначейство России 1879 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 2
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 468 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 280 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2934 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5254 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 17
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 4
Ассоциация менеджеров 101 4
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 4
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 59 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 123 1
Linux Foundation 189 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
Gen-Z Consortium 11 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 20 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 87
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 83
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 71
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 60
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 56
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 28
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 337 22
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8410 20
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6700 18
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 16
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1581 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 14
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 13
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31828 13
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3542 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9879 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 10
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3301 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 9
DDR - Double data rate 2922 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17133 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17173 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4566 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5279 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 7
Repository - Репозиторий 1055 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 50
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 34
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 202 23
Linux OS 10934 18
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 546 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 15
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 14
Intel x86 - архитектура процессора 1985 14
СКБ Контур - Контур.Фокус 1217 9
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 228 9
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 57 9
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 7
Huawei Kunpeng ARM-процессор 71 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 6
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 6
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 100 6
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 63 6
FreePik 1455 6
Microsoft Windows 16354 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 5
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 133 5
Huawei TaiShan - Серия серверов 38 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1321 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 636 4
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 245 4
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 47 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 36 4
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 163 4
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 4
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 4
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 30 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5856 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 3
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 59 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1428 3
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 46 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 313 3
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1528 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 867 3
Овчинников Сергей 49 32
Копосов Максим 73 17
Покровский Иван 132 16
Изумрудов Олег 41 10
Черепенников Антон 86 9
Володкович Вячеслав 103 8
Усманов Алишер 304 7
Яровая Ирина 71 7
Легостаева Светлана 96 7
Мишустин Михаил 737 6
Трушкин Константин 59 6
Шадаев Максут 1151 5
Фишер Андрей 74 5
Анкудинов Николай 19 5
Ковалев Евгений 10 5
Шарова Дарья 7 5
Смирнов Алексей 254 4
Симаков Олег 113 4
Образцов Алексей 13 4
Озеров Виктор 29 4
Бахаев Алексей 13 4
Гнеушев Сергей 6 4
Минаков Артем 4 4
Домарев Дмитрий 12 3
Архипов Алексей 10 3
Веселов Андрей 21 3
Махров Игорь 4 3
Нестеров Иван 5 3
Лебедева Ольга 21 3
Ханбеков Эмиль 4 3
Путин Владимир 3358 3
Орловский Виктор 398 2
Матвеева Татьяна 108 2
Гревцев Александр 31 2
Гребенщиков Дмитрий 38 2
Новодворский Алексей 110 2
Иванов Борис 60 2
Лашин Ренат 83 2
Лю Юй 11 2
Ляпунов Игорь 130 2
Россия - РФ - Российская федерация 157276 118
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18254 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 22
Китай - Тайвань 4138 10
Россия - СФО - Омская область - Омск 1212 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14503 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8138 4
Европа 24650 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3368 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2114 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1398 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 3
Азия - Азиатский регион 5753 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1006 2
Турция - Турецкая республика 2495 2
Украина 7799 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2068 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 2
Россия - СФО - Омская область 733 2
Россия - УФО - Челябинская область 1396 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1575 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1250 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 920 2
Россия - ЦФО - Орловская область 354 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 720 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 483 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 123 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 216 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3211 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 2
Беларусь - Белоруссия 6039 2
Индия - Bharat 5708 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1357 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Канада 4986 1
Африка - Африканский регион 3572 1
Ближний Восток 3035 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 67
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10339 29
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 231 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 18
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 17
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 13
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3151 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 12
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 11
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 10
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1728 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 6
Импортозамещение - параллельный импорт 568 6
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 25 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 663 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1538 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6253 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2164 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 7
Ведомости 1249 4
Forbes - Форбс 915 2
N+1 - Издание 181 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 10
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 5
IDC - International Data Corporation 4943 4
Gartner - Гартнер 3613 2
НМГ - Медиалогия 34 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 11
РАН - Российская академия наук 2017 5
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 398 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 249 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 53 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 72 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 24 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 101 1
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 6 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 16 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
ИКАТ и ДС ГБПОУ ИО - Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства 1 1
Базальт СПО - Альт академия 32 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 18 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 24 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2139 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
