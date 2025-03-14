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Smart Technologies Aquarius Aerodisk vAIR Aerodisk Open vAIR

  • Open vAIR — программное решение для виртуализации и хранения данных с открытым кодом (open source) для вузов, разработчиков-энтузиастов и небольших организаций, тестирующих возможности виртуализации своей ИТ-инфраструктуры

14.03.2025 ПО Open vAIR компании «Аэродиск» включено в реестр российского программного обеспечения Минцифры 2
15.11.2024 «Аэродиск» выпускает версию системы управления vAIR с открытым исходным кодом 4
23.10.2024 «Аэродиск» и кафедра защиты информации ФРКТ МФТИ запускают обучение работе с системой виртуализации vAIR 1
27.09.2024 Merlion – официальный дистрибьютор «Аэродиск» 1
28.03.2024 «Аэродиск» выпустил новую линейку СХД уровня производительности Enterprise 1
11.03.2024 Axoft стал дистрибьютором «Аэродиск» на всей территории России 2
11.01.2024 Производитель систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск» мигрировал с Jira Service Manager на ITSM-систему SimpleOne 1
27.12.2023 Сервер «Тринити М7» на базе Intel Xeon Scalable 3 поколения включен в реестр Минпромторга 1
18.09.2023 «Аэродиск» и Mont запускают облегченную систему виртуализации «Аэродиск vAIR лайт» 3
17.08.2023 СХД «Восток» компании «Аэродиск» зарегистрирована в реестре ПАК Минцифры 1
06.06.2023 «Аэродиск» провел исследование потребностей российских компаний в СХД 2
02.06.2023 «Аэродиск» существенно обновил ПО в СХД «Восток» и ENGINE 2
20.03.2023 6 российских продуктов на замену западным аналогам 1
16.11.2022 «Аэродиск» начинает формировать «дорожную карту» развития российских СХД 1
03.11.2022 «Аэродиск» перевел управление разработкой софта с JIRA на «Битрикс 24» 1
24.10.2022 «Аэродиск»: отношение к российской ИТ-инфраструктуре меняется на 180 градусов 1
14.06.2022 «Аэродиск» и учебный центр «Микротест» будут вместе готовить специалистов по работе с СХД 1
01.06.2022 Бизнес переходит на российские инструменты резервного копирования и восстановления 2
20.05.2022 Бизнес переходит на российские инструменты резервного копирования и восстановления 2
15.04.2022 «Систематика» подготовила портфель ИТ-решений с учетом санкционных ограничений и импортозамещения 1
23.03.2022 «Аэродиск» и «Рубэкап» подтвердили совместимость своих решений 2
11.03.2022 «Аэродиск» завершила разработку ПАК Machine-V 1
01.03.2022 Компания «Аэродиск» начала разработки собственного контроллера NVMe 2.0 на базе архитектуры RISC-V 1
22.02.2022 «Аэродиск» и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов 1
03.02.2022 Выручка «Аэродиска» составила 612 млн рублей по итогам 2021 года 1
26.01.2022 «Аэродиск» и «Рикор» представили линейку российских серверов «Фотон» 1
01.11.2021 «Аэродиск» разработал инструмент для бэкапа виртуальных машин на KVM 2
25.10.2021 «Аэродиск» и «Киберпротект» создают совместную многоуровневую бэкап-среду 1
16.07.2021 «Аэродиск» и ОКБ САПР усилили защиту Aerodisk vAIR для аттестации КИИ по требованиям ФСТЭК 2
26.04.2021 «Аэродиск» научит работать с отечественным гипервизором 2
23.03.2021 «Аэродиск» запускает бесплатное обучение работе с российскими технологиями 1
16.02.2021 Программные решения «Аэродиск Восток» и «Аэродиск Аист» зарегистрированы в Роспатенте 2
15.01.2021 Решения «Аэродиска» включены в реестр отечественного ПО 2
13.01.2021 «Аэродиск» получила лицензию ФСТЭК 1
22.12.2020 Итоги года «Аэродиск»: двукратный рост и 44 центра поддержки по всей России 3
27.11.2020 «Аэродиск» представила новую версию гиперконвергентной системы vAIR и гипервизора «АИСТ» 3
01.10.2020 ГКМП и «Аэродиск» будут развивать российские технологии в военно-космической отрасли 1
04.09.2020 ПО Aerodisk vAIR зарегистрировано в «Роспатенте» 2
14.05.2020 «НИЦ Аэродиск» стал резидентом «Сколково» 1
07.04.2020 «Аэродиск» и «Рестрком» оптимизировали ИТ-инфраструктуру института «Гидропроект» 1

Публикаций - 43, упоминаний - 66

Smart Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 159 40
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1956 6
Intel Corporation 12236 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 312 5
Норси-Транс - НТ 110 4
Базальт СПО - BaseALT 667 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 861 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 375 3
Элемент ГК - Elementec - ELMT 93 3
Broadcom - VMware 2383 3
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Рикор Холдинг - Rikor 129 2
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 39 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 201 2
Acronis - Акронис 450 2
Atlassian 120 2
Merlion - Мерлион 817 2
AMD - Advanced Micro Devices 4260 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
Diasoft - Диасофт 897 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 349 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 49 1
Т8 НТЦ 86 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 1
Рестрком 2 1
Рикор ИМТ - Рикор Интерактивные Медиа Технологии 7 1
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Казахмыс - Kazakhmys 51 1
ГКМП - Группа компаний машиностроения и приборостроения - Научно-производственное объединение 1 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1018 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 955 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 78 1
Микротест УЦ - Учебный центр 11 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 949 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1224 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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