Получите все материалы CNews по ключевому слову
Smart Technologies Aquarius Aerodisk vAIR Aerodisk Open vAIR
- Open vAIR — программное решение для виртуализации и хранения данных с открытым кодом (open source) для вузов, разработчиков-энтузиастов и небольших организаций, тестирующих возможности виртуализации своей ИТ-инфраструктуры.
Smart Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 679 2
|Володкович Вячеслав 98 33
|Кузнецов Андрей 70 3
|Иванов Борис 58 2
|Чирков Дмитрий 4 2
|Матвеева Татьяна 105 1
|Гревцев Александр 31 1
|Гребенщиков Дмитрий 37 1
|Аникин Леонид 61 1
|Печенин Алексей 18 1
|Степнов Александр 3 1
|Губин Алексей 7 1
|Буланов Константин 4 1
|Изумрудов Олег 38 1
|Баранов Евгений 2 1
|Климов Иван 24 1
|Ляшков Игорь 3 1
|Клейменова Елена 3 1
|Минаков Артем 4 1
|Инютин Николай 1 1
|Истомин Владимир 2 1
|Назаров Игорь 2 1
|Рустамов Рустам 419 1
|Мустафаев Тимур 13 1
|Валиуллин Алмаз 9 1
|Шутеев Василий 2 1
|Будай Игорь 6 1
|Лялеко Владимир 10 1
|Чуканов Сергей 71 1
|Кочурова Наталья 1 1
|Ким Олег 13 1
|Калинин Александр 158 1
|Глушко Евгений 1 1
|Тихонов Александр 67 1
|Хорохордин Алексей 5 1
|Ачкасов Евгений 34 1
|Конявская Светлана 2 1
|Gartner - Гартнер 3562 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|ITResearch 119 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3238 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346603, в очереди разбора - 764221.
Создано именных указателей - 170753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.