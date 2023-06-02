«Аэродиск» существенно обновил ПО в СХД «Восток» и ENGINE

Российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации «Аэродиск» сообщает о выпуске обновлений для программного обеспечения (ПО A-CORE версия 5.1.0), используемого в линейках СХД «Восток» и ENGINE. Об этом CNews сообщили представители «Аэродиска».

Обновление привносит значительные функциональные улучшения в работу решений и рассчитаны на запросы средних, а также крупных бизнес-пользователей СХД.

В первую очередь, обновление направлено на поддержку групп консистентности мгновенных снимков («снэпшотов»). Эти одномоментные снимки фиксируют состояние данных и конфигураций в различных слоях информационных систем (ИС). В современном корпоративном окружении, где системы могут состоять из нескольких подсистем или быть тесно взаимосвязанными между собой, такая функциональность становится неотъемлемой.

Например, для отрасли розничной торговли типична ситуация, когда изменения в данных одной ИС (в результате покупки и транзакции) мгновенно порождают изменения в других.

Восстановление данных также должно происходить синхронно во всех частях ИТ-ландшафта. Группы консистентности обеспечивают одномоментное синхронное создание и восстановление снэпшотов в разных компонентах ИС. Это топовая функциональность СХД, остро востребованная сегодня средними и крупными компаниями.

Второй важной частью обновления является RestfulAPI. Новый патч позволит проводить различные проекты внешней и внутренней автоматизации СХД. Эта функциональность реализует понятный и простой язык скриптов и предназначена как для автоматизации внутренних операций СХД, так и для интеграции сторонних решений в СХД «Аэродиск».

RestfulAPI также поможет при автоматизации задач, специфичных для конкретной инфраструктуры.

Благодаря этой функциональности предприятия и другие разработчики смогут интегрировать резервное копирование данных, выполнять специфические задачи мониторинга и настраивать самописные скрипты.

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Функции групп консистентности будут включены в лицензии, где имеется поддержка локальной репликации, а функциональность RestfulAPI будет доступна в базовой лицензии. Это обеспечивает гибкость и удобство использования новых возможностей без дополнительных затрат.

«Обе функции представляют важный шаг в развитии новых направлений по улучшению функциональности СХД, востребованных пользователями в России. Наша команда разработчиков постоянно работает над совершенствованием продуктов, и это лишь начало в долгом пути развития», — сказал генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

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«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации.

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Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г. Ведущими продуктами и решениями компании являются системы хранения данных «Аэродиск ENGINE», «Аэродиск Восток», система виртуализации АИСТ и гиперконвергентная система «Аэродиск» vAIR.

Программное обеспечение «Аэродиск» зарегистрировано в реестре отечественного ПО Минцифры, а программно-аппаратные комплексы находятся в реестре Минпромторга. В настоящее время компания также является резидентом «Сколково».