Институт РАН оштрафовали миллионы за просрочку разработки технологий радиолокации, диагностики и производства чипов

Минпромторг оштрафовал Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН на 89,3 млн руб. за почти годичный срыв сроков разработки перспективных технологий. К таким относятся биосенсоры для диагностики, усилители для радиолокации и связи, а также исследования для работы с пластинами диаметром 300 мм при создании чипов.

Инновации задерживаются

Как выяснил CNews, в России почти на год задерживается разработка перспективных технологий для создания элементов и приборов нового поколения для диагностики, радиолокации и связи, производства чипов и фотоники. Согласно порталу госзакупок, Минпромторг оштрафовал Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН на 89,3 млн руб. 26 ноября 2025 г.

Как следует из претензии ведомства, исполнитель должен был сдать третий этап работ 30 ноября 2024 г. К третьему этапу относятся разработка конструкций элементов и приборов по перспективным направлениям, патентные исследования. Но по состоянию на конец ноября этого сделано не было. Просрочка достигла 353 дня, то есть почти календарный год.

Тендер под шифром «Прогресс» был опубликован в ноябре 2020 г. Контракт между Минпромторогом и Институтом нанотехнологий микроэлектроники РАН на сумму 2,89 млрд руб. был заключен 29 декабря 2020 г.

Изображение от freepik Минпромторг оштрафовал институт РАН за годовую просрочку

Работы должны быть исполнены до 31 октября 2025 г. При этом в техзадании был указан другой срок — 30 ноября 2024 г. По всей видимости, сроки исполнения контракта были сдвинуты. И учитывая то, что третий этап работ не был сдан в срок, а работы подразумевают и четвертый (изготовление образцов), то исполнение контракта еще задержится.

В чем суть работ

Институт РАН должен был заняться созданием образцов одноквантовых излучателей (эмиттеров) на основе углеродных наноматериалов. Это важный элемент для технологий следующего поколения, где информация обрабатывается и передается не электрическими токами, а одиночными квантовыми частицами. Они лежат в основе будущих квантовых компьютеров, сверхчувствительных датчиков и пр.

Помимо этого, институт должен был создать электровакуумный усилитель субтерагерцового диапазона (радиолокация и связь), биосенсоры с интегрированной обработкой сигнала с применением технологий гетероинтеграции нано- и микроэлектроники (диагностика среды или организма).

Также институт должен был создать образец ограничителя интенсивности мощного лазерного излучения, позволяющего добиться защиты чувствительных элементов электрооптических систем и органов зрения.

Помимо этого, Институт РАН работал над созданием технологии подготовки полупроводниковых пластин с активными элементами диаметром 300 мм к операциям формирования углеродных наноструктурированных материалов. А также технологии утонения и резки полупроводниковых пластин диаметром 300 мм для последующей сборки кристаллов перспективных изделий.

Работы относятся к подпрограмме «Развитие производства специального технологического оборудования» госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» на 2020-2025 гг.

Время просрочек

Подходят к концу сроки исполнения многих этапов по различным работам, связанным с радиоэлектроникой. CNews писал в ноябре 2025 г. о том, что министерство начислило штрафов ИТ-компаниям более чем на 500 млн руб. по этой же причине.

Например, российский дизайн-центр НИИМА «Прогресс» опоздал со сдачей работ по освоению серийного производства аналога американской микросхемы более чем на три года. Теперь Минпромторг требует с исполнителя более 200 млн руб.