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РАН Российская академия наук

РАН - Российская академия наук

СОБЫТИЯ


24.04.2026 Академик РАН: Россиянам не стоит увлекаться «яркими вспышками» ИИ

Мнение эксперта Академик Российской академии наук (РАН) и лауреат премии Oganesson Арутюн Аветисян призвал не увлекаться «яркими вспышками» от т
22.04.2026 Власти оштрафовали знаменитый Курчатовский институт на 300 миллионов за задержку создания чипа на замену Intel

Штраф на 303 млн Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал Курчатовский институт РАН на 303,1 млн руб. за срыв сроков освоения производства микропроцессора. Это следует из карточки контракта, опубликованной на портале госзакупок. Согласно претензии Минпромторга, институт до
21.04.2026 Ученые ИМСС УрО РАН и Пермского Политеха научились точнее находить повреждения в фотонных структурах

к искажению сигнала и сбоям, поэтому их важно проверять. Эффективный метод диагностики — исследование волокна лазером с перестройкой частоты (OFDR), но ему мешают помехи оборудования. Ученые ИМСС УрО РАН – филиала ПФИЦ УрО РАН и Пермского Политеха вместе с коллегами из КНИТУ-КАИ разработали новый способ обработки сигналов, который убирает помехи, но не теряет данные о дефектах. Если

17.04.2026 Напечатанный на бумаге графеновый датчик поможет выявить диабет и другие заболевания по выдыхаемому воздуху

Ученые Института физики полупроводников имени А.В. Ржанова СО РАН (ИФП СО РАН) и Объединенного института высоких температур РАН (ОИВТ РАН) разработали датчик на основе графена и полимера, способный в режиме реального времени анализиро
26.03.2026 В России создан новый способ охлаждения дата-центров. Можно сэкономить 22% электричества

осударственного бюджетного учреждения науки «Федерального исследовательского центра «Института катализа имени Г.К. Борескова» Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ «Институт катализа СО РАН»). Технология адсорбционного охлаждения позволяет повторно использовать отработанную теплоту, генерируемую серверными стойками высокой плотности. Как отмечают CNews в центре, в связи с разв
13.03.2026 Ученые ИПМаш РАН создали новую модель для оценки сил, действующих на арктические конструкции при взаимодействии со льдами.

Математики Института проблем машиноведения РАН создали модель, позволяющую предсказать вибрационные режимы для сооружений, работающих в ледовых условиях Арктики, таких, например, как нефтяные платформы, и снизить риски их повреждения. Р
05.03.2026 «Геоскан» и РАН разработали национальный стандарт в сфере спектральных видеосистем

«Геоскан» и Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН приняли участие в разработке национального стандарта Росси ГОСТ Р 72546-2026 «Контроль неразрушающий. Методы оптические. Спектральные видеосистемы. Общие требования». Об этом CNews сообщили
22.12.2025 Институт РАН оштрафовали миллионы за просрочку разработки технологий радиолокации, диагностики и производства чипов

лементов и приборов нового поколения для диагностики, радиолокации и связи, производства чипов и фотоники. Согласно порталу госзакупок, Минпромторг оштрафовал Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН на 89,3 млн руб. 26 ноября 2025 г. Как следует из претензии ведомства, исполнитель должен был сдать третий этап работ 30 ноября 2024 г. К третьему этапу относятся разработка конструкций эле
04.12.2025 Ученые ИПМаш РАН создали новый принцип масштабной цифровой разработки материалов для микроэлектроники

Специалисты Института проблем машиноведения РАН (ИПМаш РАН) разработали и апробировали новый подход к моделированию роста кристаллов, который позволяет за доли миллисекунды предсказать их свойства и дефектность. Это открытие знаме
03.12.2025 «Геоскан» и РАН разработали первую отечественную односенсорную мультиспектральную SWIR-камеру для БАС

ГК «Геоскан» и Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН объявили о создании первой отечественной односенсорной камеры для мультиспектральной съемки с беспилотников в SWIR-диапазоне. Камера отличается от предыдущих российских решений высоким разр
20.11.2025 grwat покоряет мир: программный пакет от географов МГУ и ИВП РАН скачали более 10 000 раз

Программный пакет grwat от географов МГУ и ИВП РАН скачали более 10 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители МГУ. По всему миру речной сток стремительно меняется под воздействием трансформации климата и человеческой деятельности. Эти

17.11.2025 В России создали подводный дрон, способный доставлять и запускать БПЛА

Подводный дрон с БПЛА на борту В Институте проблем морских технологий им. академика М. Д. Агеева дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) разработали беспилотный подводный аппарат (АНПА), способный доставить в нужное место и запустить БПЛА (беспилотный летательный аппарата), пишет ТАСС. На

13.11.2025 «Яндекс» внедрил в Институт востоковедения ИИ, который работает с документами в 100 раз быстрее человека

Тестирование помощника «Яндекс» и Институт востоковедения Российской академии наук (РАН) запустили в тестовом режиме помощника с технологией искусственного интеллекта (ИИ), об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud. Он многократно ускоряет анализ данных из первоисточни
12.11.2025 «Яндекс» и Институт востоковедения РАН запустили ИИ-помощника для работы с научной информацией на восточных языках

«Яндекс» и Институт востоковедения РАН создали ИИ-помощника, который в сотни раз ускоряет анализ данных на восточных языках. Он обрабатывает до 1000 источников в день вместо 8–10 и помогает исследователям быстрее работать с перв
23.10.2025 В России планируют создать химическое производство для выпуска микроэлектроники. Но финансирование не выделяют

Центр химии для чипов Как стало известно CNews, Минпромторг совместно с Российской академией наук (РАН) работает над выделением финансирования на строительство Центра малотоннажной химии по ра
22.10.2025 Ученые МГУ и ФИЦ ИУ РАН предложили новый метод для распознавания малоразмерных объектов на аэрокосмических снимках в условиях ограниченных наборов данных

Представители НОШ «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект» ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова и сотрудники ФИЦ ИУ РАН разработали нейросетевую архитектуру QiGSAN, которая позволяет значительно повысить точность сегментации малоразмерных объектов на изображениях, даже если объём обучающих данных ограничен.

02.10.2025 Решения «Базиса» легли в основу разрабатываемых «Ростелекомом» и ИСП РАН конвейеров безопасной разработки ПО

для проектов по созданию отечественных конвейеров безопасной разработки программного обеспечения. Соглашение о разработке конвейеров подписали Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН и «Ростелеком». Совместными усилиями организации создадут два продукта — комплексный конвейер разработки безопасного ПО и специализированный конвейер для приложений с моделями машинного обу
18.09.2025 Институт РАН ищет недорогой китайский литограф для работ с квантовыми технологиями

Закупка литографа Как выяснил CNews, институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН закупает китайскую систему безмасковой литографии Nanyte Beam. На эти цели выделено 8,5 млн руб., следует из портала госзакупок. Согласно тендерной документации, длина волны на установке со
18.09.2025 «Ростелеком» и ИСП РАН создадут отечественные конвейеры безопасной разработки программных продуктов и сервисов

остелеком» и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на создание инновационных решений в

18.09.2025 В России представлен суверенный конвейер разработки безопасного ПО

Восемь отечественных вендоров совместно с Институтом системного программирования РАН им. В. П. Иванникова и НТЦ «ФОБОС-НТ» представили полностью импортонезависимый конвейер разработки безопасного программного обеспечения (РБПО). В конвейере разработки безопасного ПО использ
15.09.2025 Россия приступает к созданию полупроводников в космосе

лов методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) прошла все предполетные испытания и отправлена на МКС на грузовом корабле «Прогресс МС-32», сообщил Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (ИФП СО РАН) на своем сайте. Установку разработали в ИФП СО РАН по заказу ракетно-космической корпорации «Энергия». Электронный блок управления разработан и сделан ООО НПФ «Эл
12.08.2025 Ученые Академгородка разрабатывают приложение для поточной обработки данных рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии

ной спектроскопии (РФЭС), пользоваться которым смогут ученые без навыков программирования, разрабатывают ученые Новосибирского государственного университета и Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН. Данное приложение станет своего рода конвейером поточной обработки спектров, в который интегрирована глубокая нейронная сеть. Об этом CNews сообщили представители НГУ. Модель глубокого маш
17.07.2025 Студентка НГУ создала приложение для распознавания, оцифровки и анализа классических тибетских текстов с применением машинного обучения

ком тибетском языке, ориентированную на старопечатные документы, выполненные с использованием тибетского слогового письма, восходящего к древнеиндийскому письму брахми, создала работающая в ИВМиМГ СО РАН студентка направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика» Гуманитарного института Новосибирского государственного университета Анна Мурашкина. В своем исследовании она использовала и
09.07.2025 Красноярские ученые внедряют спутниковые и беспилотные технологии в сельское хозяйство

Ученые Красноярского научного центра СО РАН разработали методы точного земледелия на основе спутниковых и беспилотных данных, позволившие значительно повысить урожайность и снизить нагрузку на окружающую среду за счет дифференцирован
19.06.2025 Российские физики создали источник плазмы для использования в передовых литографах

Плазма для литографов Ученые Института ядерной физики СО РАН (ИЯФ СО РАН) и Федерального исследовательского центра Институт прикладной физики РАН (ИПФ РАН) разрабатывают технологию создания стабильного источника экстремального ва
28.05.2025 Модель ученых Пермского Политеха поможет изучать поведение клеток при заживлении ран и развитии рака

я того, чтобы сохранить свою целостность при порезах, ссадинах и воспалительных процессах, ее клетки умеют менять форму и перестраиваться относительно друг друга – это играет важную роль в заживлении ран. Этот же механизм задействован в развитии рака, когда клетки начинают бесконтрольно делиться, тем самым образуя опухоли, и перемещаться, распространяя болезнь в другие органы. Согласно стат
21.05.2025 АФТ и ИСП РАН подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасной разработки ПО и исследований в области ИИ

нТех (АФТ) и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) договорились о сотрудничестве в сфере безопасной разработки ПО и исследований в области

10.04.2025 В Сеченовском университете испытали портативный биопринтер для заживления ран

В Сеченовском университете стартовали испытания портативного биопринтера «Биоган» на минипигах. Исследователи нанесли с его помощью биочернила на основе культуры клеток в область незаживающих ран. Эксперимент подтвердил: биочернила ускоряют заживление ран, а само устройство подходит для печати не отходя от операционного стола. Исследования ведутся при поддержке гранта Российс
13.03.2025 Ученые ИИМК РАН создали базу данных археологических материалов каменного века Калининградской области

Ученые Института истории материальной культуры РАН в рамках проекта, поддержанного грантом РНФ, создали единую базу археологических памятников и случайных находок каменного века на территории Калининградской области. Она включает в себя бол
13.03.2025 Проект ученых Сеченовского университета и ИТЭБ РАН привлек инвестиции в размере 135 миллионов рублей

Проект «Нейрографт» младшего научного сотрудника Института кластерной онкологии Сеченовского университета Марка Габриянчика и сотрудников Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН Игоря Канева и Ольги Антоновой привлек частные инвестиции от компании «Аксиофарм» в размере 135 млн руб. Речь идет о разработке имплантатов (кондуитов) для восстановления периферических нер
25.02.2025 Ученые ИИМК РАН создадут электронную базу копий греческих и латинских надписей

Археологи Института истории материальной культуры РАН, который обладает крупнейшей в России коллекцией эстампажей — негативных бумажных копий древних надписей и изображений, в рамках проекта, поддержанного грантом РНФ, начали работу по создани
27.01.2025 «Базис» и ИСП РАН при поддержке «Фобос-НТ» обнаружили уязвимости в популярном открытом ПО виртуализации

Специалисты «Базис», компании-лидера российского рынка средств виртуализации, вместе с сотрудниками ИСП РАН и испытательной лаборатории «Фобос-НТ» провели очередной этап тестирования компонентов с открытым исходным кодом, которые используются в инструментах виртуализации по всему миру, в том числ
27.01.2025 Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений

191 дефектом меньше Как стало известно CNews, специалисты компания «Базис», российского разработчика инфраструктурного ПО, совместно с сотрудниками Института системного программирования (ИСП) РАН и испытательной лаборатории «Фобос-НТ», провели тестирование компонентов с открытым исходным кодом, задействованных в программных продуктах «Базиса» для виртуализации. В ходе испытаний пров
13.12.2024 В России написана «дорожная карта» создания суверенного литографа дешевле и проще, чем у ASML

итографии», подготовленной сотрудником Института физики микроструктур Российской академии наук (ИФМ РАН) Николаем Чхало, которая оказалась в распоряжении CNews. Реализация «дорожной карты» позв
14.11.2024 В России создадут мощный суперкомпьютер на отечественной элементной базе

Новый суперкомпьютер Холдинг «Росэлектроника» совместно с Российской академией наук (РАН) создадут новый суперкомпьютер, об этом сообщает пресс-служба холдинга. Вычислительная ма
08.10.2024 «Яндекс» позволит партнерам вместе обучать нейросети и раздельно хранить данные

«Яндекс» вместе с Институтом системного программирования имени В. П. Иванникова РАН и Сеченовским университетом первыми в России на практике применили федеративное машинное обучение для задач медицины. Его также называют совместным, поскольку оно предназначено для проектов
02.10.2024 «Лаборатория Касперского» и Институт системного программирования РАН создадут центр конструктивной информационной безопасности

сперского» и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) подписали соглашение о намерениях. Стороны договорились о создании центра конструктивной
28.08.2024 Золотая решетка и фотонный кристалл повысят эффективность солнечных элементов

али перовскитный солнечный элемент с помощью фотонного кристалла и золотой нанорешетки. Это позволило повысить эффективность устройства на 35%. Результаты исследования опубликованы в журнале «Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки». Об этом CNews сообщили представители Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской

21.08.2024 X-Com автоматизировала работу сотрудников «Института ядерных исследований РАН»

рабочих мест в информационную систему Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН) – научного центра, занимающегося физикой частиц, с сетью проектов международного сотрудн
01.08.2024 В России создали наноразмерный источник фотонов для оптоэлектроники

ный исследовательский Академический университет (СПбАУ) им. Ж.И. Алферова Российской академии наук (РАН) опубликовал новое открытие, его ученые разработали наноразмерный источник фотонов. Его у

Публикаций - 2122, упоминаний - 2802

РАН и организации, системы, технологии, персоны:

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Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 89
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HP Inc. 5883 58
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Yandex - Яндекс 9215 44
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Google LLC 12688 35
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 35
HP - Hewlett-Packard 3662 34
Oracle Corporation 7074 34
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 27
МегаФон 10742 27
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 27
AMD - Advanced Micro Devices 4641 26
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 26
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 25
Dell EMC 5180 24
Huawei 4675 24
Крок - Croc 1964 23
Nvidia Corp 4002 22
Samsung Electronics 11064 21
SAP SE 5601 21
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 21
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 20
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 19
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 19
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 18
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 17
Восход ФГБУ НИИ 721 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 66
РЖД - Российские железные дороги 2096 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 32
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 31
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 30
Альфа-Банк 1979 29
Газпром ПАО 1493 28
Газпром нефть 725 24
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 20
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 19
Почта России ПАО 2370 19
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 19
Северсталь ПАО - Severstal 629 19
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ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 17
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РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 15
РВК - Российская венчурная компания 571 15
ВТБ - Почта Банк 514 15
ГПБ - Газпромбанк 1273 15
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 14
ФосАгро 176 14
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 14
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 13
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 13
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 13
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НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 13
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
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Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 12
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Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 12
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 53
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 53
РНФ - Российский научный фонд 201 44
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 40
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 35
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 34
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 18
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РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 8
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 7
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 7
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 6
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 6
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 5
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 4
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 4
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
Apache Software Foundation - ASF 231 3
Национальная квантовая лаборатория 9 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 3
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 3
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 3
РСЭЭ - Российский союз энергоэффективности 3 3
АТУ - Ассоциация технических университетов - Technical Universities Association 5 3
Международная академия информатизации 14 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 360
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 345
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 268
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 198
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 196
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 189
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 180
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 173
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 167
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 150
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 135
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 133
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 125
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 113
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 111
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 104
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 100
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 99
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 96
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 95
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 95
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 93
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 86
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 84
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 81
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 81
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 77
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 75
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 75
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 70
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 70
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 68
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 68
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 65
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 63
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 59
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 57
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 55
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 55
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 54
Linux OS 11533 80
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 59
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 57
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 52
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 47
Microsoft Windows 2000 8678 43
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 31
Microsoft Windows 16882 31
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 29
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 27
FreePik 1841 26
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 26
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 24
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 22
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 38 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 21
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 20
Intel x86 - архитектура процессора 2151 20
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 19
Google Android 15243 19
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 18
РАН ИСП - Svace SAST-сканер 21 16
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 16
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 16
Intel Itanium 649 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 15
Oracle Java - язык программирования 3469 15
Intel Xeon E 197 14
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 14
РСК ГК - РСК экзастрим 40 14
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 13
Протек - Здравсити 32 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 13
Новые облачные технологии - МойОфис 958 13
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 13
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 13
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 12
НКТ - Р7-Офис 543 12
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 12
Путин Владимир 3454 85
Абрамов Сергей 76 46
Аветисян Арутюн 42 41
Медведев Дмитрий 1665 36
Алфёров Жорес 57 36
Осипов Юрий 74 29
Садовничий Виктор 64 26
Цыганков Роман 62 25
Шадаев Максут 1210 24
Арлазаров Владимир 290 23
Фурсенко Андрей 128 22
Опанасенко Всеволод 139 22
Шалманов Сергей 202 21
Иванников Виктор 23 20
Оселедец Иван 51 19
Осипов Александр 96 17
Рейман Леонид 1065 17
Абакумов Евгений 227 15
Кирьянова Александра 169 15
Велихов Евгений 36 15
Трандин Сергей 128 15
Касимов Николай 15 15
Мишустин Михаил 787 15
Михалев Евгений 98 14
Шпак Василий 279 14
Красников Геннадий 73 14
Воеводин Владимир 19 14
Степанов Павел 38 14
Тятюшев Максим 215 14
Чубайс Анатолий 222 13
Нестеров Алексей 175 13
Новикова Елена 105 13
Савин Геннадий 13 13
Джабиев Георгий 56 13
Кибалко Кирилл 46 13
Новиков Денис 29 13
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 13
Лапченко Владислав 13 13
Хабибуллина Алина 13 13
Чаркин Евгений 317 13
Россия - РФ - Российская федерация 166166 1692
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 578
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 355
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 254
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 176
Европа 24963 176
Земля - планета Солнечной системы 10865 165
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 154
Германия - Федеративная Республика 13221 119
Россия - СФО - Новосибирск 4875 115
Япония 13807 103
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 102
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 88
Франция - Французская Республика 8177 75
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 68
Беларусь - Белоруссия 6289 67
Украина 7928 65
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 59
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 53
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 52
Канада 5081 46
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 44
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 43
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 42
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 41
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 41
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 41
Казахстан - Республика 6047 39
Южная Корея - Республика 7051 39
Азия - Азиатский регион 5920 39
Европа Восточная 3138 39
Индия - Bharat 5869 38
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 36
Италия - Итальянская Республика 4508 35
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 31
Израиль 2856 31
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 31
Нидерланды 3745 30
Швеция - Королевство 3781 30
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 1174
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 794
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 414
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 252
Физика - Physics - область естествознания 2940 207
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 51
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 75
CNews RND - R&D.CNews 2274 65
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 39
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Ведомости 1466 10
РИА Новости 1033 10
NEWSru.com 229 10
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IBM Research 111 1
Tractica 7 1
Strategy Analytics 285 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Grand View Research 25 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 1
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
Интерфакс-100 21 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
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Berg Insight 19 1
QS World University Rankings 4 1
Gartner IT Spending and Staffing 4 1
FMI - Future Market Insights 11 1
Business Research Company 5 1
Yandex Research 12 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 253
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 156
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 53
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 53
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 50
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 47
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 46
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 39
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 39
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 35
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 35
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 34
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РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 34
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 33
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Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 32
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 30
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 29
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 27
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 26
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 25
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РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 22
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 31 22
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МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 20
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