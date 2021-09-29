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РАН
Российская академия наук


29.09.2021 Форум 7 октября: "Global Information Security Days 2021" 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 8
20.09.2021 Борцы за права в интернете наказали ДИТ Москвы 1
15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 1
06.09.2021 ИСП РАН и МГИМО будут сотрудничать в области анализа данных 3
06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера 1
23.08.2021 В Реестр российской электроники вписали центральный процессор отечественной архитектуры. Не «Эльбрус», не «Байкал» 2
03.08.2021 ИЦиГ СО РАН объявил об успешном внедрении решения компании Huawei 2
16.07.2021 ОМП развивает образовательные проекты в российских вузах 1
05.07.2021 Четыре системы хранения данных РСК представляют Россию в мировом рейтинге IO500 1
01.07.2021 Судебная экспертиза сочла, что Huawei незаконно пользуется изобретением россиянина. Но суд встал на сторону компании 1
22.06.2021 Путин распорядился поддержать госпрограмму борьбы с «цифровой деменцией» 4
02.06.2021 «Билайн» и РАН научат искусственный интеллект определять эмоции человека по тексту 1
01.06.2021 В России появятся сотни дизайн-центров для разработки микроэлектроники 1
16.04.2021 Сибирские ученые в высокопроизводительных вычислениях используют кластер Huawei 2
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
07.04.2021 МТС перенесла на облачную платформу часть ИТ-инфраструктуры СамГМУ 1
17.03.2021 Хакеры сломали сайт сверхпопулярного 3D-пакета, лишив доступа к нему компании по всему миру 1
11.03.2021 Mail.ru Group и Федеральный научный центр пищевых систем РАН создадут цифровую базу знаний о продуктах питания 1
25.02.2021 МИРЭА в пику властям покупает заведомо зарубежные ПК с ОС Windows 1
24.02.2021 На портале Минздрава России размещен интерактивный образовательный модуль по диагностике и лечению COVID-19 для врачей 1
20.02.2021 В клиниках СамГМУ появится система голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med 1
04.02.2021 МТС и НИИ кардиологии Томского НИМЦ договорились о стратегическом партнерстве в области цифрового здравоохранения 1
26.01.2021 «Швабе» и РАН построили комплекс оптических инструментов в Бурятии 3
25.12.2020 Производители СХД попросили власть отобрать у продукции конкурентов статус отечественной 1
24.12.2020 X5 открыла в МФТИ кафедру промышленного анализа данных в ритейле 2
15.12.2020 Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов 1
24.11.2020 ФИОП поддержал подготовку специалистов по синтезу металлических порошков для аддитивных технологий 1
30.10.2020 В СКЦ «Политехнический» СПбПУ Петра Великого рассказали о перспективах дальнейшего развития 1
08.10.2020 Создан томограф реального времени на «Эльбрусах» и отечественном ПО. Видео 1
30.09.2020 Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500 1
16.09.2020 В НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера заработал новый томограф Philips 1
31.08.2020 «ВТБ Лизинг» поставит оборудование для строительства «Института ядерной медицины» в Химках 1
21.07.2020 Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux 1
07.07.2020 МВД потратит 270 миллионов на серверы с «Эльбрусами» «не хуже» Intel и AMD 1
03.07.2020 Совет директоров Фонда «Сколково» обсудил поддержку инновационных проектов для промышленного масштабирования 1
04.06.2020 Медведев избран главой попечительского совета фонда «Сколково». Выручка за год превысила 100 миллиардов 1
04.06.2020 Система команд процессоров «Эльбрус» впервые опубликована в открытом доступе 1
01.06.2020 Роскомнадзор сформулировал критерии для запрета сайтов в Рунете 2
19.05.2020 Клиника академика Ройтберга внедрила Smart IDReader для ускорения приема пациентов 1

Публикаций - 315, упоминаний - 470

РАН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 15
Microsoft Corporation 10997 13
Ростех - Ростехнологии 2230 13
Intel Corporation 4143 9
Samsung Electronics 5627 7
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 7
VK - Mail.ru Group 2482 5
Google LLC 7124 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 5
Yandex - Яндекс 4098 5
Восход ФГБУ НИИ 365 4
Philips 689 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 4
AMD - Advanced Micro Devices 1660 4
АФК Система ПАО 990 3
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 53 3
Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 15 3
Ростех - Концерн Автоматика 396 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 3
Синтерра - Synterra 562 3
IBM 3524 3
SAP SE 3207 3
Рексофт - Reksoft 198 2
Cisco Systems 2035 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 2
Huawei 2723 2
Nokia Siemens Networks 166 2
Nokia Corporation 2404 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 2
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 2
Совзонд - Sovzond 66 2
Панорама КБ 42 2
Rambler Media 71 2
Nokia Networks 54 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Telegram Group 702 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Северсталь ПАО 204 2
ESW Capital 5 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 2
Зарубежнефть 27 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Ригла - аптечная сеть 47 1
Square 38 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Take Wing 1 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Ренова Лаб 3 1
Spring Capital 1 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
Планета Здоровья 4 1
Cushman & Wakefield 5 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 1 1
СКБ ПН - Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации 1 1
White&Case 2 1
Лаборатория цифровых управляемых лекарств и тераностики 1 1
Линия жизни 4 1
X5 Group 599 1
Почта России ПАО 1570 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Нэклис-Банк 15 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Открытие ФК 538 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Boeing 97 1
Whirlpool 44 1
Газпром нефть 380 1
PepsiCo - Пепсико 93 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
Правительство РФ 2198 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 6
Президент Российской Федерации 1439 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 5
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 44 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 2
Федеральное казначейство России 766 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
РНФ - Российский научный фонд 11 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 29 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 64 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 8 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 21 1
National Institutes of Health - NIH - Национальные институты здравоохранения США 2 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 1
ГБУЗ ГКБ им. братьев Бахрушиных ДЗМ - Городская клиническая больница имени братьев Бахрушиных Департамента здравоохранения Москвы 1 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Creative Commons - некоммерческая организация 31 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 6
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 228 3
DDR - Double data rate 1062 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 3
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 79 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 2
TMDC - Transition metal dichalcogenide - сверхтонкие полупроводники из тн дихалькогенидов (особых бинарных химсоединений) переходных металлов 3 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации 16 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 181 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
Сервер - Серверные платформы 168 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 47 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 118 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 800 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 12 1
ISO 19100 - Geographic information Referencing by coordinates - Стандарт Географическая информация, привязка по координатам 3 1
MRAM - eMRAM - Magnetoresistive random-access memory - Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом 14 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 263 1
EPSG - Geodetic Parameter Dataset - Набор данных геодезических параметров 4 1
OGC WMS - Web Map Service - протокол обслуживания через интернет географически привязанных изображений, генерируемых картографическим сервером на основе данных из БД ГИС 3 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
OGC WMTS - Web Map Tile Service - открытая спецификация для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений 4 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 307 1
Linux OS 4236 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 7
Microsoft Windows 10 6602 5
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 5
ReviVR - нейротренажер 8 5
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 5
Google Android 10750 4
Java - Язык программирования 1166 4
КарНЦ РАН RakeSearch 4 4
Intel x86 - Архитектура процессора 990 3
Nvidia GeForce GTX 2048 3
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 3
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 34 3
Apple macOS 921 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 2
Microsoft Windows 849 2
JavaScript - Язык программирования 625 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 502 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
NordVPN 8 2
Kaspersky Secure Connection 13 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 11 2
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 2
IPVAnish - VPN-сервис 5 2
Intel SSD 23 2
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Багет ББДРВ - Операционная система реального времени 9 2
ExpressVPN 11 2
VPN Unlimited 4 2
Hola VPN 5 2
VypryVPN 4 2
TorGuard 5 2
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 8 2
Intel Optane SSD 16 2
Intel Xeon Phi 31 2
Hide my Ass - VPN-сервис 4 2
ФПИ Оптические системы квантовых вычислений 3 2
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 2
Google Chrome - браузер 1117 1
Путин Владимир 1820 7
Медведев Дмитрий 1433 7
Евтушенко Олег 125 5
Сергеев Александр 21 5
Дворкович Аркадий 169 4
Колсанов Александр 8 4
Вексельберг Виктор 96 3
Ройтберг Григорий 6 3
Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 5 2
Кисляков Евгений 83 2
Иванников Виктор 3 2
Чемезов Сергей 121 2
Тихонова Кристина 44 2
Денисенко Олег 4 2
Хасьянова Гульнара 85 2
Круглов Максим 25 2
Кулиш Александр 12 2
Трушкин Константин 43 2
Кулешов Александр 15 2
Дуров Павел 216 2
Rogge Philippe - Роже Филипп 3 2
Шадаев Максут 384 2
Савин Геннадий 2 2
Осеевский Михаил 221 2
Березинский Александр 3 2
Песков Дмитрий 65 1
Лугов Андрей 32 1
Клишас Андрей 44 1
Касперская Наталья 197 1
Самойленко Максим 65 1
Ковнир Евгений 71 1
Арлазаров Владимир 118 1
Акимов Максим 167 1
Собянин Сергей 211 1
Волин Алексей 113 1
Ускова Ольга 126 1
Паршин Максим 141 1
Мишустин Михаил 302 1
Белоусов Андрей 53 1
Никифоров Николай 1126 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 203
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 13
Россия - СФО - Новосибирск 1954 12
Япония 2752 12
Восточная Европа 1667 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 8
Германия - Федеративная Республика 3606 6
Россия - ПФО - Казань 1507 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 5
Беларусь - Белоруссия 2079 5
Украина 3344 4
Казахстан - Республика 2618 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 4
Франция - Французская Республика 2109 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 3
Индия - Республика 2156 2
Россия - Ростовская область 859 2
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 2
Великобритания - Кембридж 69 2
Россия - Калужская область 568 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 2
Земля - планета Солнечной системы 854 2
Австралия - Австралийский Союз 1116 2
Россия - Севастополь 419 2
Россия - Республика Крым 625 2
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - Брянская область 86 1
Россия - Керчь 35 1
Россия - Мурманск 254 1
Россия - Белгородская область 363 1
Россия - Костромская область 228 1
Россия - Республика Карелия 296 1
Россия - Саров 92 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 4
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
CTO - Chief Transformational Officer - Руководитель цифровой трансформации 2 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
Наука - Национальный проект 3 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 2
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 71 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Кибернетика 6 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 11 1
Horizon 2020 - Горизонт 2020 - Научно-исследовательская программа Европейского союза 4 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
ДЦП - Детские церебральные параличи 6 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 6 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Конституция Российской Федерации 28 1
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