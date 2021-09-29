Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РАН
Российская академия наук
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 315, упоминаний - 470
РАН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 7
|Медведев Дмитрий 1433 7
|Евтушенко Олег 125 5
|Сергеев Александр 21 5
|Дворкович Аркадий 169 4
|Колсанов Александр 8 4
|Вексельберг Виктор 96 3
|Ройтберг Григорий 6 3
|Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 5 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Иванников Виктор 3 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Тихонова Кристина 44 2
|Денисенко Олег 4 2
|Хасьянова Гульнара 85 2
|Круглов Максим 25 2
|Кулиш Александр 12 2
|Трушкин Константин 43 2
|Кулешов Александр 15 2
|Дуров Павел 216 2
|Rogge Philippe - Роже Филипп 3 2
|Шадаев Максут 384 2
|Савин Геннадий 2 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Березинский Александр 3 2
|Песков Дмитрий 65 1
|Лугов Андрей 32 1
|Клишас Андрей 44 1
|Касперская Наталья 197 1
|Самойленко Максим 65 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Акимов Максим 167 1
|Собянин Сергей 211 1
|Волин Алексей 113 1
|Ускова Ольга 126 1
|Паршин Максим 141 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Wikipedia - Википедия 272 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
|РИА Новости 654 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
|Ведомости 259 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 1
|Advanced Functional Materials 2 1
|Eurovision 4 1
|CNews Analytics 1988 4
|IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 2
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
|Samsung Research 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755131, в очереди разбора - 658821.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755131, в очереди разбора - 658821.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru