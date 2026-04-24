РАН - Российская академия наук

Академик РАН: Россиянам не стоит увлекаться «яркими вспышками» ИИ Мнение эксперта Академик Российской академии наук (РАН) и лауреат премии Oganesson Арутюн Аветисян призвал не увлекаться «яркими вспышками» от т

Власти оштрафовали знаменитый Курчатовский институт на 300 миллионов за задержку создания чипа на замену Intel Штраф на 303 млн Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал Курчатовский институт РАН на 303,1 млн руб. за срыв сроков освоения производства микропроцессора. Это следует из карточки контракта, опубликованной на портале госзакупок. Согласно претензии Минпромторга, институт до

Ученые ИМСС УрО РАН и Пермского Политеха научились точнее находить повреждения в фотонных структурах к искажению сигнала и сбоям, поэтому их важно проверять. Эффективный метод диагностики — исследование волокна лазером с перестройкой частоты (OFDR), но ему мешают помехи оборудования. Ученые ИМСС УрО РАН – филиала ПФИЦ УрО РАН и Пермского Политеха вместе с коллегами из КНИТУ-КАИ разработали новый способ обработки сигналов, который убирает помехи, но не теряет данные о дефектах. Если

Напечатанный на бумаге графеновый датчик поможет выявить диабет и другие заболевания по выдыхаемому воздуху Ученые Института физики полупроводников имени А.В. Ржанова СО РАН (ИФП СО РАН) и Объединенного института высоких температур РАН (ОИВТ РАН) разработали датчик на основе графена и полимера, способный в режиме реального времени анализиро

В России создан новый способ охлаждения дата-центров. Можно сэкономить 22% электричества осударственного бюджетного учреждения науки «Федерального исследовательского центра «Института катализа имени Г.К. Борескова» Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ «Институт катализа СО РАН»). Технология адсорбционного охлаждения позволяет повторно использовать отработанную теплоту, генерируемую серверными стойками высокой плотности. Как отмечают CNews в центре, в связи с разв

Ученые ИПМаш РАН создали новую модель для оценки сил, действующих на арктические конструкции при взаимодействии со льдами. Математики Института проблем машиноведения РАН создали модель, позволяющую предсказать вибрационные режимы для сооружений, работающих в ледовых условиях Арктики, таких, например, как нефтяные платформы, и снизить риски их повреждения. Р

«Геоскан» и РАН разработали национальный стандарт в сфере спектральных видеосистем «Геоскан» и Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН приняли участие в разработке национального стандарта Росси ГОСТ Р 72546-2026 «Контроль неразрушающий. Методы оптические. Спектральные видеосистемы. Общие требования». Об этом CNews сообщили

Институт РАН оштрафовали миллионы за просрочку разработки технологий радиолокации, диагностики и производства чипов лементов и приборов нового поколения для диагностики, радиолокации и связи, производства чипов и фотоники. Согласно порталу госзакупок, Минпромторг оштрафовал Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН на 89,3 млн руб. 26 ноября 2025 г. Как следует из претензии ведомства, исполнитель должен был сдать третий этап работ 30 ноября 2024 г. К третьему этапу относятся разработка конструкций эле

Ученые ИПМаш РАН создали новый принцип масштабной цифровой разработки материалов для микроэлектроники Специалисты Института проблем машиноведения РАН (ИПМаш РАН) разработали и апробировали новый подход к моделированию роста кристаллов, который позволяет за доли миллисекунды предсказать их свойства и дефектность. Это открытие знаме

«Геоскан» и РАН разработали первую отечественную односенсорную мультиспектральную SWIR-камеру для БАС ГК «Геоскан» и Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН объявили о создании первой отечественной односенсорной камеры для мультиспектральной съемки с беспилотников в SWIR-диапазоне. Камера отличается от предыдущих российских решений высоким разр

grwat покоряет мир: программный пакет от географов МГУ и ИВП РАН скачали более 10 000 раз Программный пакет grwat от географов МГУ и ИВП РАН скачали более 10 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители МГУ. По всему миру речной сток стремительно меняется под воздействием трансформации климата и человеческой деятельности. Эти

В России создали подводный дрон, способный доставлять и запускать БПЛА Подводный дрон с БПЛА на борту В Институте проблем морских технологий им. академика М. Д. Агеева дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) разработали беспилотный подводный аппарат (АНПА), способный доставить в нужное место и запустить БПЛА (беспилотный летательный аппарата), пишет ТАСС. На

«Яндекс» внедрил в Институт востоковедения ИИ, который работает с документами в 100 раз быстрее человека Тестирование помощника «Яндекс» и Институт востоковедения Российской академии наук (РАН) запустили в тестовом режиме помощника с технологией искусственного интеллекта (ИИ), об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud. Он многократно ускоряет анализ данных из первоисточни

«Яндекс» и Институт востоковедения РАН запустили ИИ-помощника для работы с научной информацией на восточных языках «Яндекс» и Институт востоковедения РАН создали ИИ-помощника, который в сотни раз ускоряет анализ данных на восточных языках. Он обрабатывает до 1000 источников в день вместо 8–10 и помогает исследователям быстрее работать с перв

В России планируют создать химическое производство для выпуска микроэлектроники. Но финансирование не выделяют Центр химии для чипов Как стало известно CNews, Минпромторг совместно с Российской академией наук (РАН) работает над выделением финансирования на строительство Центра малотоннажной химии по ра

Ученые МГУ и ФИЦ ИУ РАН предложили новый метод для распознавания малоразмерных объектов на аэрокосмических снимках в условиях ограниченных наборов данных Представители НОШ «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект» ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова и сотрудники ФИЦ ИУ РАН разработали нейросетевую архитектуру QiGSAN, которая позволяет значительно повысить точность сегментации малоразмерных объектов на изображениях, даже если объём обучающих данных ограничен.

Решения «Базиса» легли в основу разрабатываемых «Ростелекомом» и ИСП РАН конвейеров безопасной разработки ПО для проектов по созданию отечественных конвейеров безопасной разработки программного обеспечения. Соглашение о разработке конвейеров подписали Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН и «Ростелеком». Совместными усилиями организации создадут два продукта — комплексный конвейер разработки безопасного ПО и специализированный конвейер для приложений с моделями машинного обу

Институт РАН ищет недорогой китайский литограф для работ с квантовыми технологиями Закупка литографа Как выяснил CNews, институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН закупает китайскую систему безмасковой литографии Nanyte Beam. На эти цели выделено 8,5 млн руб., следует из портала госзакупок. Согласно тендерной документации, длина волны на установке со

«Ростелеком» и ИСП РАН создадут отечественные конвейеры безопасной разработки программных продуктов и сервисов остелеком» и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на создание инновационных решений в

В России представлен суверенный конвейер разработки безопасного ПО Восемь отечественных вендоров совместно с Институтом системного программирования РАН им. В. П. Иванникова и НТЦ «ФОБОС-НТ» представили полностью импортонезависимый конвейер разработки безопасного программного обеспечения (РБПО). В конвейере разработки безопасного ПО использ

Россия приступает к созданию полупроводников в космосе лов методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) прошла все предполетные испытания и отправлена на МКС на грузовом корабле «Прогресс МС-32», сообщил Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (ИФП СО РАН) на своем сайте. Установку разработали в ИФП СО РАН по заказу ракетно-космической корпорации «Энергия». Электронный блок управления разработан и сделан ООО НПФ «Эл

Ученые Академгородка разрабатывают приложение для поточной обработки данных рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии ной спектроскопии (РФЭС), пользоваться которым смогут ученые без навыков программирования, разрабатывают ученые Новосибирского государственного университета и Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН. Данное приложение станет своего рода конвейером поточной обработки спектров, в который интегрирована глубокая нейронная сеть. Об этом CNews сообщили представители НГУ. Модель глубокого маш

Студентка НГУ создала приложение для распознавания, оцифровки и анализа классических тибетских текстов с применением машинного обучения ком тибетском языке, ориентированную на старопечатные документы, выполненные с использованием тибетского слогового письма, восходящего к древнеиндийскому письму брахми, создала работающая в ИВМиМГ СО РАН студентка направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика» Гуманитарного института Новосибирского государственного университета Анна Мурашкина. В своем исследовании она использовала и

Красноярские ученые внедряют спутниковые и беспилотные технологии в сельское хозяйство Ученые Красноярского научного центра СО РАН разработали методы точного земледелия на основе спутниковых и беспилотных данных, позволившие значительно повысить урожайность и снизить нагрузку на окружающую среду за счет дифференцирован

Российские физики создали источник плазмы для использования в передовых литографах Плазма для литографов Ученые Института ядерной физики СО РАН (ИЯФ СО РАН) и Федерального исследовательского центра Институт прикладной физики РАН (ИПФ РАН) разрабатывают технологию создания стабильного источника экстремального ва

Модель ученых Пермского Политеха поможет изучать поведение клеток при заживлении ран и развитии рака я того, чтобы сохранить свою целостность при порезах, ссадинах и воспалительных процессах, ее клетки умеют менять форму и перестраиваться относительно друг друга – это играет важную роль в заживлении ран. Этот же механизм задействован в развитии рака, когда клетки начинают бесконтрольно делиться, тем самым образуя опухоли, и перемещаться, распространяя болезнь в другие органы. Согласно стат

АФТ и ИСП РАН подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасной разработки ПО и исследований в области ИИ нТех (АФТ) и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) договорились о сотрудничестве в сфере безопасной разработки ПО и исследований в области

В Сеченовском университете испытали портативный биопринтер для заживления ран В Сеченовском университете стартовали испытания портативного биопринтера «Биоган» на минипигах. Исследователи нанесли с его помощью биочернила на основе культуры клеток в область незаживающих ран. Эксперимент подтвердил: биочернила ускоряют заживление ран, а само устройство подходит для печати не отходя от операционного стола. Исследования ведутся при поддержке гранта Российс

Ученые ИИМК РАН создали базу данных археологических материалов каменного века Калининградской области Ученые Института истории материальной культуры РАН в рамках проекта, поддержанного грантом РНФ, создали единую базу археологических памятников и случайных находок каменного века на территории Калининградской области. Она включает в себя бол

Проект ученых Сеченовского университета и ИТЭБ РАН привлек инвестиции в размере 135 миллионов рублей Проект «Нейрографт» младшего научного сотрудника Института кластерной онкологии Сеченовского университета Марка Габриянчика и сотрудников Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН Игоря Канева и Ольги Антоновой привлек частные инвестиции от компании «Аксиофарм» в размере 135 млн руб. Речь идет о разработке имплантатов (кондуитов) для восстановления периферических нер

Ученые ИИМК РАН создадут электронную базу копий греческих и латинских надписей Археологи Института истории материальной культуры РАН, который обладает крупнейшей в России коллекцией эстампажей — негативных бумажных копий древних надписей и изображений, в рамках проекта, поддержанного грантом РНФ, начали работу по создани

«Базис» и ИСП РАН при поддержке «Фобос-НТ» обнаружили уязвимости в популярном открытом ПО виртуализации Специалисты «Базис», компании-лидера российского рынка средств виртуализации, вместе с сотрудниками ИСП РАН и испытательной лаборатории «Фобос-НТ» провели очередной этап тестирования компонентов с открытым исходным кодом, которые используются в инструментах виртуализации по всему миру, в том числ

Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений 191 дефектом меньше Как стало известно CNews, специалисты компания «Базис», российского разработчика инфраструктурного ПО, совместно с сотрудниками Института системного программирования (ИСП) РАН и испытательной лаборатории «Фобос-НТ», провели тестирование компонентов с открытым исходным кодом, задействованных в программных продуктах «Базиса» для виртуализации. В ходе испытаний пров

В России написана «дорожная карта» создания суверенного литографа дешевле и проще, чем у ASML итографии», подготовленной сотрудником Института физики микроструктур Российской академии наук (ИФМ РАН) Николаем Чхало, которая оказалась в распоряжении CNews. Реализация «дорожной карты» позв

В России создадут мощный суперкомпьютер на отечественной элементной базе Новый суперкомпьютер Холдинг «Росэлектроника» совместно с Российской академией наук (РАН) создадут новый суперкомпьютер, об этом сообщает пресс-служба холдинга. Вычислительная ма

«Яндекс» позволит партнерам вместе обучать нейросети и раздельно хранить данные «Яндекс» вместе с Институтом системного программирования имени В. П. Иванникова РАН и Сеченовским университетом первыми в России на практике применили федеративное машинное обучение для задач медицины. Его также называют совместным, поскольку оно предназначено для проектов

«Лаборатория Касперского» и Институт системного программирования РАН создадут центр конструктивной информационной безопасности сперского» и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) подписали соглашение о намерениях. Стороны договорились о создании центра конструктивной

Золотая решетка и фотонный кристалл повысят эффективность солнечных элементов али перовскитный солнечный элемент с помощью фотонного кристалла и золотой нанорешетки. Это позволило повысить эффективность устройства на 35%. Результаты исследования опубликованы в журнале «Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки». Об этом CNews сообщили представители Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской

X-Com автоматизировала работу сотрудников «Института ядерных исследований РАН» рабочих мест в информационную систему Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН) – научного центра, занимающегося физикой частиц, с сетью проектов международного сотрудн