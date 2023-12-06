Институт математики СО РАН получил новые возможности благодаря внедрению отечественного суперкомпьютера РСК
Специалисты группы компаний РСК завершили монтаж и тестирование новой суперкомпьютерной системы в Институте математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (ИМ СО РАН) в Новосибирске. Этот проект реализован в кратчайшие сроки – монтажные и пуско-наладочные работы были завершены за 3,5 недели. Об этом CNews сообщили представители РСК.
Его реализация стала возможной благодаря получению ИМ СО РАН гранта в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» Национального проекта «Наука и университеты». Новый отечественный суперкомпьютер построен на базе высокоплотной и энергоэффективной платформы «РСК Торнадо» с жидкостным охлаждением. Высокопроизводительная система ИМ СО РАН построена на базе вычислительных узлов, каждый из которых оснащен двумя процессорами Intel Xeon Scalable третьего поколения (38 ядер и базовая частота 2,4 ГГц в каждом). Общая производительность кластера сейчас составляет 54,4 Терафлопс (54,4 трлн операций в секунду), что позволит сотрудникам института решать сложные исследовательские задачи в области математики, физики, биологии и других наук.
И. о. директора ИМ СО РАН Андрей Миронов подчеркнул, что новый суперкомпьютер поможет существенно повысить эффективность научных исследований и будет способствовать развитию новых технологий. «У нас появилась возможность решать задачи невероятной сложности, моделировать объемные процессы и предсказывать поведение сложных математических систем. Ресурсы этого вычислительного комплекса будут использоваться для разработки новых технологий, анализа данных и в образовательных целях, например, мы сможем обучать студентов и молодых ученых современным методам проведения исследований и работы с данными. Этот современный суперкомпьютер сыграет важную роль в развитии международного сотрудничества, позволит нам обмениваться данными и результатами исследований с другими научными центрами по всему миру. Без сомнения, наличие такого мощного инструмента существенно повысит качество нашей работы и уровень подготовки специалистов в области математики и смежных наук», — отметил он.
Разработчиками РСК предусмотрена возможность дальнейшего расширения этого суперкомпьютера.
Руководитель отдела информационного обеспечения и защиты информации ИМ СО РАН Алексей Батаев отметил, что до 2025 г. планируется повышение производительности суперкомпьютера до 234,4 Тфлопс. «В ближайшей перспективе планируется установить более 12 вычислительных узлов и добавить еще один узел с графическим процессором. Это позволит нам в 2024 г. увеличить производительность еще на 89 Тфлопс. Суммарная потребляемая мощность этой машины составит примерно 41 кВт», — сказал он.
***
Группа компаний РСК — российский разработчик и интегратор «полного цикла» инновационных сверхплотных, масштабируемых, энергоэффективных гиперконвергентных решений для высокопроизводительных вычислений (HPC), центров обработки данных (ЦОД) и интеллектуальных систем хранения данных «по требованию» на основе различных процессорных архитектур и передового жидкостного охлаждения, а также целого ряда собственных ноу-хау. РСК с 2018 г. является участником приоритетного проекта «Национальные чемпионы», реализуемого в России. Специалисты РСК имеют опыт разработки и внедрения интегрированного программного стека решений для повышения эффективности работы и прикладного использования суперкомпьютерных комплексов: от системного ПО до вертикально-ориентированных платформ на базе технологии облачных вычислений.