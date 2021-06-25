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РСК Торнадо RSC Tornado

СОБЫТИЯ

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25.06.2021 РСК представила RSC Tornado AFS, RSC Storage on-Demand с DAOS и RSC Tornado AI

Группа компаний РСК представила вычислительные узлы «РСК Торнадо» на основе новейших процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения и модулей энергон
07.04.2021 Решение «РСК Торнадо» поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения и модули Intel Optane 200

Группа компаний РСК представила свое решение «РСК Торнадо» на основе новейших процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения и модулей энер
18.11.2020 РСК объявила о поддержке процессоров Ice Lake-SP и объектной системы хранения DAOS

й виртуальной суперкомпьютерной выставке SC20 целый ряд новинок – поддержку в вычислительных узлах «РСК Торнадо» будущих серверных процессоров Intel с кодовым наименованием Ice Lake-SP, сверхвы
29.11.2019 РСК обновила линейку решений RSC Tornado для ресурсоемких научных и прикладных задач

дшей 18-21 ноября в Денвере (шт. Колорадо, США) дальнейшее развитие линейки унифицированных решений RSC Tornado. Новые решения РСК предназначены для выполнения широкого спектра ресурсоемких нау
16.04.2019 РСК представила решения на втором поколении Intel Xeon Scalable и Optane DC

роприятии Intel Data-Centric Innovation Day в Москве представила высокоплотные решения архитектуры «РСК Торнадо» на базе 2 поколения процессоров семейства Intel Xeon Scalable и модулей энергоне
27.11.2018 РСК представила гиперконвергентное решение на «горячей воде»

ое гиперконвергентное решение с жидкостным охлаждением в режиме «горячая вода» на базе архитектуры «РСК Торнадо» и новейших твердотельных дисков Intel Optane SSD DC P4801X M.2 Series с Intel Me
27.06.2018 РСК представила гиперконвергентное HPC-решение на новейших компонентах

а европейской суперкомпьютерной выставке ISC’18 гиперконвергентное HPC-решение на базе архитектуры «РСК Торнадо» и твердотельных дисков Intel SSD DC P4511 (NVMe, M.2) и Intel Optane SSD DC P480
16.11.2017 РСК представила новое HPC-решение «РСК Торнадо» на базе Intel Xeon Scalable

SC17, крупнейшей мировой суперкомпьютерной конференции и выставке, новое поколение своего решения «РСК Торнадо» с прямым жидкостным охлаждением на базе процессоров семейства Intel Xeon Scalabl
20.06.2017 РСК представила «РСК Торнадо» и компоненты для HPC с охлаждением «горячей водой»

ставке-конференции ISC’17 свое сверхплотное, масштабируемое и энергоэффективное кластерное решение «РСК Торнадо» с прямым жидкостным охлаждением (все элементы вычислительного шкафа, включая ком
27.02.2017 «Модульные Системы Торнадо» модернизируют систему диспетчерского управления на Усть-Хантайской ГЭС

Специалисты новосибирской компании «Модульные Системы Торнадо» устанавливают новую систему диспетчерского управления на Усть-Хантайской ГЭС. Модернизация оперативно-измерительного комплекса станции является частью масштабного инвестиционного проек
30.12.2016 «Модульные системы Торнадо» автоматизировали производство гербицидов в Степногорске

Казахстанским представительством новосибирской компании «Модульные Системы Торнадо» (резидента новосибирского технопарка) были проведены работы по автоматизации нового завода по производству калиевой соли глифосата и глифосат-содержащих гербицидов на ТОО «Август Нан»

19.09.2016 Новосибирская область одобрила проект компании «Модульные системы Торнадо»

Компания «Модульные системы Торнадо» сообщила о том, что ее проект «Разработка перспективных средств автоматизации для систем контроля и управления в энергетике и других отраслях» был признан руководством Новосибирской об
08.06.2016 «Модульные системы торнадо» проектируют АСУТП производства глифосатсодержащих продуктов для «Астана-НАН»

Компания «Модульные системы торнадо» проектирует автоматизированную систему управления технологическими процессами производства глифосатсодержащих продуктов на предприятии «Астана-НАН» в Степногорске (Казахстан). В настоя
14.07.2015 РСК представила новое поколение кластерного решения «РСК Торнадо»

ний (HPC) и центров обработки данных (ЦОД), представила новое поколение своего кластерного решения «РСК Торнадо» с оптимизированными показателями компактности, вычислительной плотности и энерго
25.05.2015 «Модульные Системы Торнадо» запустили серийное производство промышленного компьютера IPC Gridex

Компания «Модульные Системы Торнадо», российский производитель систем автоматизации (АСУ ТП) для промышленных и энергетических предприятий, объявила о запуске серийного производства промышленного компьютера IPC Gridex, об
05.07.2012 Проблему токамака решит солнечное торнадо

Солнечные торнадо в тысячи раз больше и мощнее, чем их земные аналоги, и достигают ширины в 1600 км. Солнечные торнадо имеют магнитный «скелет», который вращается со скоростью более 9600 км/ч при

01.06.2012 Лаборатория I-Scalare в МФТИ: результаты научных исследований с использованием суперкомпьютера на базе «РСК Торнадо»

перкомпьютера с пиковой производительностью 41,57 Тфлопс, созданного на базе передовой архитектуры «РСК Торнадо» и новых серверных процессоров Intel Xeon E5-2600. Проект реализуется при участии
19.04.2012 Вычислительный кластер Росгидромета модернизировали до пиковой производительности 35 Тфлопс

тации нового энергоэффективного высокопроизводительного кластера, созданного на основе архитектуры «РСК Торнадо» с применением жидкостного охлаждения, процессоров Intel Xeon E5-2600 и серверных
22.06.2011 Торнадо разносит споры грибов-убийц

Недавнее нашествие торнадо на США оставило после себя непредвиденные последствия. Как минимум трое человек погибли из-за инфицирования спорами грибов. Еще несколько находятся на лечении после урагана в Миссури, п
26.04.2010 Торнадо обрушилось на юг США

Мощное торнадо, которое 24 апреля 2010 года обрушилось на южные штаты США, унесло жизни 10 человек, более 10 человек ранены. Серьезно повреждены несколько домов, со многих зданий ветром сорвало крышу.
12.05.2008 Волна торнадо обрушилась на США

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в результате очередной волны мощных торнадо, обрушившихся на штаты Оклахома, Миссури и Джорджия, погибли по меньшей мере 22 человека. Сотни людей остались без крыши над головой, повреждены линии электропередачи. Спасатели продолж
04.05.2008 На Среднем Западе США в результате мощного торнадо погибли 8 человек

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, на Среднем Западе США пронесся мощный торнадо, в результате чего были разрушены дома, вырваны столбы, перевернуты автомобили и поезда. В штате Арканзас жертвами стихии стали восемь человек, в том числе девушка, погибшая от обрушени
11.04.2008 На США обрушились штормы и торнадо

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, штормы, сопровождающиеся градом и ливнем, а также торнадо обрушились на американские штаты Арканзас, Техас и Оклахома. В результате погибли 2 человека, повреждены сотни домов, без электричества остались несколько тысяч человек. В штате Арканза
07.02.2008 Серия торнадо признана самой смертоносной в США за последние 20 лет

Как сообщает агентство БЕЛТА, жертвами мощных торнадо и ураганов в четырех штатах среднего юга США - Алабаме, Арканзасе, Кентукки и Теннеси - стали 55 человек. Американские власти признали нынешнюю серию торнадо самой смертоносной в
06.02.2008 Разрушительные торнадо пронеслись по штатам Арканзас и Теннесси

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, несколько мощных торнадо пронеслись по США и унесли жизни семи человек в Арканзасе и двух человек в Теннесси. В Теннесси местные власти из-за торнадо были вынуждены прервать голосование в ряде избиратель
10.01.2008 Несколько штатов США пострадали от торнадо

Как сообщает агентство БЕЛТА, несколько штатов Среднего Запада США пострадали от торнадо, которые в январе являются редкостью. Торнадо разрушили дома в штатах Миссури, Арканзас, Оклахома и на границе Иллинойса и Висконсина. В Иллинойсе примерно 500 жителям города Лоу
17.10.2007 Немецкие ученые создали самый большой искусственный торнадо в мире

За создание самого масштабного искусственно смоделированного смерча Штутгартский музей Mercedes-Benz попал в «Книгу рекордов Гиннесса», сообщает die Welt. Высота мини-торнадо, создаваемого 144 воздушными соплами, составляет 34,43 м. Искусственный смерч – часть противопожарной системы музея. Вихрь приводит в движение почти 28 тонн воздуха, которые 7 минут вра
14.09.2007 «Группа Е4» расширяет поставки ПТК «Торнадо» за рубеж

Инжиниринговая компания «Группа Е4» расширяет поставки программно-технического комплекса (ПТК) «Торнадо» за рубеж. Так, компания заключила договор на поставку оборудования ПТК на базе «Торнадо-М» для автоматизированной системы управления технологическими процессами котлоагрегата №

16.05.2007 Свойства торнадо изучили под электронным микроскопом

х поверхности падала за счет испарения, сообщает NewScientist. Затем поверхность «иглу» раскалывалась одновременно в нескольких местах, порождая порыв увлажненного воздуха и формируя микроскопическое торнадо. Ученый утверждает, что физические процессы, необходимые для формирования искусственных микровихрей и природных торнадо, идентичны. В ближайшее время д-р Соммер планирует провест
10.05.2007 Google Earth оперативно отозвался на торнадо

В Google Earth представлены космические снимки города Гринсбург (штат Канзас), сделанных до и после прохождения по городу торнадо класса F5, оставившего после себя сплошные руины. Съемка сделана аппаратом QuickBird компании DigitalGlobe в интересах поисково-спастельных служб.
07.12.2006 По Лондону пронеслось необычное торнадо

Аномальные погодные явления последнего времени дополнились еще одним необычным феноменом: по улицам Лондона пронеслось необычное для Лондона торнадо. Повреждено до 150 зданий, пострадало 6 человек, в том числе 1 серьезно. Торнадо относительно часто наблюдаются в Великобритании — за год их регистрируется до 50 и по этому

07.12.2006 По Лондону пронеслось необычное торнадо

Аномальные погодные явления последнего времени дополнились еще одним необычным феноменом: по улицам Лондона пронеслось необычное для Лондона торнадо. Повреждено до 150 зданий, пострадало 6 человек, в том числе 1 серьезно. Торнадо относительно часто наблюдаются в Великобритании — за год их регистрируется до 50 и по этому


Публикаций - 144, упоминаний - 182

РСК Торнадо и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 30
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 15
Бука - Buka Entertaiment 493 9
Модульные Системы Торнадо 10 9
THQ 299 9
Volition 32 9
Шахты 0 9
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 12 6
Kalypso Media - Ascaron Entertainment - Realmforge Studios - Gaming Minds Studios - Claymore Game Studios - Nine Worlds Studios 85 5
Nvidia - Mellanox Technologies 98 4
РСК Технологии 11 3
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 3
Haemimont Games 17 3
Microsoft Corporation 25775 3
Apple Inc 13156 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Emerson 95 3
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 3
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 3
BAE Systems 179 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
SAP SE 5601 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Т-Платформы - T-Platforms 412 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Google LLC 12690 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 103 2
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 2
Luxms 120 1
Сумма Технологий 24 1
Klinkmann - Клинкманн 11 1
ЭлеСи - eelesy 15 1
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания - ОАО Инжиниринговый центр - Е4-ЦЭМ, Е4-Центрэнергомонтаж 23 1
ТехноКом ГК 14 1
Gameloft 52 1
Westinghouse Electric 39 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты - Микролит 29 1
Питерская группа связистов 441 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Dyson 157 2
Kärcher - Karcher - Керхер 74 2
Связной ГК 1401 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 2
Гранит 57 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
Ак Барс ХК - Судостроительная Корпорация - ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 8 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 11 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Лаборатория цифровых управляемых лекарств и тераностики 1 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
GBC - Green Building Council - Совет по экологическому строительству 9 1
Техносервис 8 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 1
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
Автомир ГК 43 1
Росимущество - КТРВ - Гранит-Электрон Концерн 3 1
Норникель - Усть-Хантайская ГЭС 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Газпром нефть 725 1
Евросеть 1421 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Ford 435 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 4
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 2
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U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 1
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U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
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РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 12
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 10
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 9
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
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Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 541 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 7
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 7
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 7
РСК ГК - РСК экзастрим 40 31
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 20
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 20
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 18
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 15
Intel SSD 32 14
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 13
Intel x86 - архитектура процессора 2151 12
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 12
Intel Xeon E 197 12
Intel Xeon Phi 39 12
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 8
Intel Omni-Path Edge Switch 8 8
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 10 7
Lustre GNU GPL - Lustre-on-demand - Распределённая файловая система массового параллелизма 7 7
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 6
Linux OS 11533 6
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 22 6
РСК - RSC Storage on-Demand 6 5
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 9 5
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 4
Intel SSD DC 6 4
Brøderbund - Prince of Persia - Компьютерная игра (action-adventure) 91 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 3
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 12 3
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 3
Intel Memory Drive Technology - IMDT 3 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 39 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Модульные Системы Торнадо iPC Gridex 2 2
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 2
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 2
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 2
Минэкономразвития РФ - ФАИП - Федеральная адресная инвестиционная программа 15 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 2
Шмелев Алексей 24 9
Falconer David - Фалконер Дэвид 4 4
Савин Геннадий 13 4
Сердюков Олег 3 3
Сидоренков Николай 2 2
Ефремов Роман 4 2
Пентковский Владимир 2 2
Bohr Tomas - Бор Томас 2 2
Касперская Наталья 319 2
Московский Александр 6 2
Коваль Валерий 38 1
Михалев Александр 26 1
Гуров Александр 8 1
Лукашин Алексей 1 1
Макаров Станислав 118 1
Ипатов Вадим 84 1
Шалманов Сергей 202 1
Левкевич Михаил 59 1
Сахаров Андрей 8 1
Исаев Камиль 20 1
Катчан Илья 8 1
Стругацкие (братья) 37 1
Скутин Андрей 6 1
Верховод Дмитрий 7 1
Симонов Николай 2 1
Истомин Виктор 1 1
Crawford Deborah - Кроуфорд Дебора 1 1
Соболев Сергей 7 1
Кулагин Сергей 4 1
Кабанихин Сергей 1 1
Скитский Игорь 1 1
Кислицын Валерий 1 1
Козлов Валерий 2 1
Бурлаков Кирилл 2 1
Городецкий Владимир 4 1
Подоплекин Юрий 1 1
Сергеев Виталий 1 1
Мещеряков Алексей 5 1
Сорокин Илья 3 1
Речистов Григорий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 38
Земля - планета Солнечной системы 10865 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 21
Европа 24964 14
Россия - СФО - Новосибирск 4876 13
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Япония 13807 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 8
США - Арканзас 63 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
США - Алабама 147 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 6
США - Техас 1048 6
Казахстан - Республика 6048 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Индия - Bharat 5870 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 5
Солнечная система - Solar system 2569 5
Мировой океан - World Ocean 528 4
США - Миссури 129 4
США - Хантсвилл 59 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
США - Миссури - Канзас-Сити 107 3
США - Оклахома 89 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 3
США - Теннесси 125 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Канада 5082 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 23
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 21
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 18
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 14
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 14
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 12
Энергетика - Energy - Energetically 5855 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 11
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 11
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 11
Физика - Physics - область естествознания 2940 10
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 8
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 6
Молекула - Molecula 1102 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 5
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 5
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 4
Физика - Градус Цельсия 293 4
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 4
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 4
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 4
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 4
Стихийные бедствия - Засуха - Drought 33 4
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
AP - Associated Press 2007 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 4
New Scientist 1448 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 2
Flight International 64 2
N+1 - Издание 188 2
National Geographic 95 1
Mashable 372 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Die Welt 80 1
Information Age 2 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
TechPowerUp 23 1
Advanced Functional Materials 5 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 7
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Fortune Global 500 295 1
Forrester Research 834 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
РАН - Российская академия наук 2122 20
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 10
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 10
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 9
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 10 5
NASA NSSTC - National Space Science and Technology Center - Национальный центр космической науки и технологии США 6 4
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 34 4
РАН ИБХФ - Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 10 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 2
РАН СО ИМ - Институт математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 6 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 2
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 14 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
DTU - Technical University of Denmark - Датский технический университет 12 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
ИАЭС - Институт автоматизации энергетических систем 1 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 1
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Swedish Academy - Kungliga Vetenskapsakademien - Royal Swedish Academy of Sciences - Шведская королевская академия наук 19 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 1
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 1
University of Ottawa - Оттавский университет - Университет Оттавы 6 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
РАН СО ИХБФМ - Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН 2 1
UCAR - University Corporation for Atmospheric Research - Университетская корпорация атмосферных исследований 3 1
Leibniz Institute for Solar Physics - Leibniz-Institut für Sonnenphysik - Kiepenheuer Institute for Solar Physics, KIS - Институт физики Солнца имени Лейбница 1 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 29 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 21 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 1
КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 4 2
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Intel Data-Centric Innovation Day 1 1
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