РСК представила RSC Tornado AFS, RSC Storage on-Demand с DAOS и RSC Tornado AI Группа компаний РСК представила вычислительные узлы «РСК Торнадо» на основе новейших процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения и модулей энергон

Решение «РСК Торнадо» поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения и модули Intel Optane 200 Группа компаний РСК представила свое решение «РСК Торнадо» на основе новейших процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения и модулей энер

РСК объявила о поддержке процессоров Ice Lake-SP и объектной системы хранения DAOS й виртуальной суперкомпьютерной выставке SC20 целый ряд новинок – поддержку в вычислительных узлах «РСК Торнадо» будущих серверных процессоров Intel с кодовым наименованием Ice Lake-SP, сверхвы

РСК обновила линейку решений RSC Tornado для ресурсоемких научных и прикладных задач дшей 18-21 ноября в Денвере (шт. Колорадо, США) дальнейшее развитие линейки унифицированных решений RSC Tornado. Новые решения РСК предназначены для выполнения широкого спектра ресурсоемких нау

РСК представила решения на втором поколении Intel Xeon Scalable и Optane DC роприятии Intel Data-Centric Innovation Day в Москве представила высокоплотные решения архитектуры «РСК Торнадо» на базе 2 поколения процессоров семейства Intel Xeon Scalable и модулей энергоне

РСК представила гиперконвергентное решение на «горячей воде» ое гиперконвергентное решение с жидкостным охлаждением в режиме «горячая вода» на базе архитектуры «РСК Торнадо» и новейших твердотельных дисков Intel Optane SSD DC P4801X M.2 Series с Intel Me

РСК представила гиперконвергентное HPC-решение на новейших компонентах а европейской суперкомпьютерной выставке ISC’18 гиперконвергентное HPC-решение на базе архитектуры «РСК Торнадо» и твердотельных дисков Intel SSD DC P4511 (NVMe, M.2) и Intel Optane SSD DC P480

РСК представила новое HPC-решение «РСК Торнадо» на базе Intel Xeon Scalable SC17, крупнейшей мировой суперкомпьютерной конференции и выставке, новое поколение своего решения «РСК Торнадо» с прямым жидкостным охлаждением на базе процессоров семейства Intel Xeon Scalabl

РСК представила «РСК Торнадо» и компоненты для HPC с охлаждением «горячей водой» ставке-конференции ISC’17 свое сверхплотное, масштабируемое и энергоэффективное кластерное решение «РСК Торнадо» с прямым жидкостным охлаждением (все элементы вычислительного шкафа, включая ком

«Модульные Системы Торнадо» модернизируют систему диспетчерского управления на Усть-Хантайской ГЭС Специалисты новосибирской компании «Модульные Системы Торнадо» устанавливают новую систему диспетчерского управления на Усть-Хантайской ГЭС. Модернизация оперативно-измерительного комплекса станции является частью масштабного инвестиционного проек

«Модульные системы Торнадо» автоматизировали производство гербицидов в Степногорске Казахстанским представительством новосибирской компании «Модульные Системы Торнадо» (резидента новосибирского технопарка) были проведены работы по автоматизации нового завода по производству калиевой соли глифосата и глифосат-содержащих гербицидов на ТОО «Август Нан»

Новосибирская область одобрила проект компании «Модульные системы Торнадо» Компания «Модульные системы Торнадо» сообщила о том, что ее проект «Разработка перспективных средств автоматизации для систем контроля и управления в энергетике и других отраслях» был признан руководством Новосибирской об

«Модульные системы торнадо» проектируют АСУТП производства глифосатсодержащих продуктов для «Астана-НАН» Компания «Модульные системы торнадо» проектирует автоматизированную систему управления технологическими процессами производства глифосатсодержащих продуктов на предприятии «Астана-НАН» в Степногорске (Казахстан). В настоя

РСК представила новое поколение кластерного решения «РСК Торнадо» ний (HPC) и центров обработки данных (ЦОД), представила новое поколение своего кластерного решения «РСК Торнадо» с оптимизированными показателями компактности, вычислительной плотности и энерго

«Модульные Системы Торнадо» запустили серийное производство промышленного компьютера IPC Gridex Компания «Модульные Системы Торнадо», российский производитель систем автоматизации (АСУ ТП) для промышленных и энергетических предприятий, объявила о запуске серийного производства промышленного компьютера IPC Gridex, об

Проблему токамака решит солнечное торнадо Солнечные торнадо в тысячи раз больше и мощнее, чем их земные аналоги, и достигают ширины в 1600 км. Солнечные торнадо имеют магнитный «скелет», который вращается со скоростью более 9600 км/ч при

Лаборатория I-Scalare в МФТИ: результаты научных исследований с использованием суперкомпьютера на базе «РСК Торнадо» перкомпьютера с пиковой производительностью 41,57 Тфлопс, созданного на базе передовой архитектуры «РСК Торнадо» и новых серверных процессоров Intel Xeon E5-2600. Проект реализуется при участии

Вычислительный кластер Росгидромета модернизировали до пиковой производительности 35 Тфлопс тации нового энергоэффективного высокопроизводительного кластера, созданного на основе архитектуры «РСК Торнадо» с применением жидкостного охлаждения, процессоров Intel Xeon E5-2600 и серверных

Торнадо разносит споры грибов-убийц Недавнее нашествие торнадо на США оставило после себя непредвиденные последствия. Как минимум трое человек погибли из-за инфицирования спорами грибов. Еще несколько находятся на лечении после урагана в Миссури, п

Торнадо обрушилось на юг США Мощное торнадо, которое 24 апреля 2010 года обрушилось на южные штаты США, унесло жизни 10 человек, более 10 человек ранены. Серьезно повреждены несколько домов, со многих зданий ветром сорвало крышу.

Волна торнадо обрушилась на США Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в результате очередной волны мощных торнадо, обрушившихся на штаты Оклахома, Миссури и Джорджия, погибли по меньшей мере 22 человека. Сотни людей остались без крыши над головой, повреждены линии электропередачи. Спасатели продолж

На Среднем Западе США в результате мощного торнадо погибли 8 человек Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, на Среднем Западе США пронесся мощный торнадо, в результате чего были разрушены дома, вырваны столбы, перевернуты автомобили и поезда. В штате Арканзас жертвами стихии стали восемь человек, в том числе девушка, погибшая от обрушени

На США обрушились штормы и торнадо Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, штормы, сопровождающиеся градом и ливнем, а также торнадо обрушились на американские штаты Арканзас, Техас и Оклахома. В результате погибли 2 человека, повреждены сотни домов, без электричества остались несколько тысяч человек. В штате Арканза

Серия торнадо признана самой смертоносной в США за последние 20 лет Как сообщает агентство БЕЛТА, жертвами мощных торнадо и ураганов в четырех штатах среднего юга США - Алабаме, Арканзасе, Кентукки и Теннеси - стали 55 человек. Американские власти признали нынешнюю серию торнадо самой смертоносной в

Разрушительные торнадо пронеслись по штатам Арканзас и Теннесси Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, несколько мощных торнадо пронеслись по США и унесли жизни семи человек в Арканзасе и двух человек в Теннесси. В Теннесси местные власти из-за торнадо были вынуждены прервать голосование в ряде избиратель

Несколько штатов США пострадали от торнадо Как сообщает агентство БЕЛТА, несколько штатов Среднего Запада США пострадали от торнадо, которые в январе являются редкостью. Торнадо разрушили дома в штатах Миссури, Арканзас, Оклахома и на границе Иллинойса и Висконсина. В Иллинойсе примерно 500 жителям города Лоу

Немецкие ученые создали самый большой искусственный торнадо в мире За создание самого масштабного искусственно смоделированного смерча Штутгартский музей Mercedes-Benz попал в «Книгу рекордов Гиннесса», сообщает die Welt. Высота мини-торнадо, создаваемого 144 воздушными соплами, составляет 34,43 м. Искусственный смерч – часть противопожарной системы музея. Вихрь приводит в движение почти 28 тонн воздуха, которые 7 минут вра

«Группа Е4» расширяет поставки ПТК «Торнадо» за рубеж Инжиниринговая компания «Группа Е4» расширяет поставки программно-технического комплекса (ПТК) «Торнадо» за рубеж. Так, компания заключила договор на поставку оборудования ПТК на базе «Торнадо-М» для автоматизированной системы управления технологическими процессами котлоагрегата №

Свойства торнадо изучили под электронным микроскопом х поверхности падала за счет испарения, сообщает NewScientist. Затем поверхность «иглу» раскалывалась одновременно в нескольких местах, порождая порыв увлажненного воздуха и формируя микроскопическое торнадо. Ученый утверждает, что физические процессы, необходимые для формирования искусственных микровихрей и природных торнадо, идентичны. В ближайшее время д-р Соммер планирует провест

Google Earth оперативно отозвался на торнадо В Google Earth представлены космические снимки города Гринсбург (штат Канзас), сделанных до и после прохождения по городу торнадо класса F5, оставившего после себя сплошные руины. Съемка сделана аппаратом QuickBird компании DigitalGlobe в интересах поисково-спастельных служб.

По Лондону пронеслось необычное торнадо Аномальные погодные явления последнего времени дополнились еще одним необычным феноменом: по улицам Лондона пронеслось необычное для Лондона торнадо. Повреждено до 150 зданий, пострадало 6 человек, в том числе 1 серьезно. Торнадо относительно часто наблюдаются в Великобритании — за год их регистрируется до 50 и по этому