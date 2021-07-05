Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

РСК Технологии МВС-10П Суперкомпьютер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.07.2021 Четыре системы хранения данных РСК представляют Россию в мировом рейтинге IO500 2
30.09.2020 Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500 2
31.03.2020 РСК лидирует в рейтинге Top50 российских производителей суперкомпьютеров 1
26.03.2020 Суперкомпьютер МСЦ РАН поможет российским ученым в борьбе с COVID-19 1
26.04.2017 В ФАНО России проведена масштабная модернизация суперкомпьютерных ресурсов 1
31.01.2017 У главного суперкомпьютера РАН появился шанс не вылететь из мирового Топ 500 1
16.04.2015 РСК установила в МСЦ РАН массивно-параллельный суперкомпьютер на основе архитектуры RSC PetaStream и сопроцессоров Xeon Phi 7120D 1
01.10.2014 На суперкомпьютерном рынке России импортозамещения не наблюдается 1
05.04.2013 В России строится самый мощный суперкомпьютер в Европе 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

РСК Технологии МВС-10П и организации, системы, технологии, персоны:

РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 10
Intel Corporation 12811 6
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 12 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Т-Платформы - T-Platforms 412 2
Ниагара Компьютерс - Niagara Computers 13 1
РСК Технологии 11 1
САФУ - Цифровая Арктика ИТ-парк - Digital Arctiс 7 1
Microsoft Corporation 25775 1
HP Inc. 5883 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Fujitsu 2105 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Emerson 95 1
Supermicro 135 1
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Лаборатория цифровых управляемых лекарств и тераностики 1 1
Буревестник ЦНИИ 8 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 9
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 4
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 3
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 27 3
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 545 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 3
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 587 2
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 109 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 107 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 541 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Управляемость - Manageability 2271 1
Grid Computing - GRID-технологии - Грид-вычисления - Грид-технологии - Распределённые вычисления 125 1
Megascience - Мегасайенс - Меганаука - сверхмощные и дорогостоящие научные комплексы 20 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
СХД - SCM - Storage Class Memory - Класс памяти переменной СХД 18 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 7
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 4
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 3
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 3
РСК ГК - РСК экзастрим 40 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 3
Intel Xeon E 197 3
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 22 3
Intel Xeon Phi 39 3
Linux OS 11533 2
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 2
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 2
Intel SSD 32 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 2
РСК - RSC Storage on-Demand 6 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Lustre GNU GPL - Lustre-on-demand - Распределённая файловая система массового параллелизма 7 1
Минэкономразвития РФ - ФАИП - Федеральная адресная инвестиционная программа 15 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Microsoft Azure 1526 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 1
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 12 1
Sunway TaihuLight 20 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Intel Omni-Path Edge Switch 8 1
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 9 1
Савин Геннадий 13 4
Шмелев Алексей 24 2
Кабанихин Сергей 1 1
Городецкий Владимир 4 1
Адилов Жексенбек 1 1
Железных Наталья 4 1
Котюков Михаил 11 1
Федоров Дмитрий 25 1
Кичкайло Анна 1 1
Шабанов Борис 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Европа 24964 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 2
США - Теннесси 125 1
Казахстан - Республика 6048 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Канада 5082 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 3
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 3
Физика - Physics - область естествознания 2940 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
ЦКП - Центр коллективного проектирования 29 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
Кибернетика - Cybernetics 255 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
Национальный проект - Наука и университеты 48 1
ЦКП - Центр коллективного пользования 54 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 2
РАН - Российская академия наук 2122 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 3
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 10 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 1
University of Ottawa - Оттавский университет - Университет Оттавы 6 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
РАН ИПА - Институт прикладной астрономии 2 1
РАН СО ИХБФМ - Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН 2 1
КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 10 1
РАН УрО ИММ - Институт математики и механики Уральского отделения Российской академии наук 9 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 1
РАН СО ИФ - Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук 4 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 14 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 30 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 16 1
CD-FMat - Research Center for Computational Design of Advanced Functional Materials 1 1
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 24 1
РАН ИБХФ - Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще