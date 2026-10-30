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РСК Технологии
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 7 дел, на cумму 67 891 740 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 14, упоминаний - 18
РСК Технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Шмелев Алексей 24 3
|Борисов Игорь 2 1
|Захарова Нина 1 1
|Сафонов Максим 3 1
|Милехин Юрий 1 1
|Эшструт Анастасия 1 1
|Ефремов Роман 4 1
|Пентковский Владимир 2 1
|Моретти Светлана 1 1
|Файзиев Джаник 3 1
|Углов Андрей 1 1
|Московский Андрей 1 1
|Опанасенко Всеволод 139 1
|Шадаев Максут 1243 1
|Черепенников Антон 86 1
|Бровко Василий 60 1
|Евраев Михаил 266 1
|Овчинников Сергей 50 1
|Кириченко Игорь 58 1
|Петров Сергей 61 1
|Акимов Александр 28 1
|Московский Александр 6 1
|Масалович Андрей 23 1
|Горшенин Максим 40 1
|Копосов Максим 74 1
|Турчанинов Владимир 6 1
|Горбачев Олег 17 1
|Top500 Supercomputer List - Рейтинг суперкомпьютеров 208 2
|ITSM Tool Universe 1 1
|IDC - International Data Corporation 5004 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.