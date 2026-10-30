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РСК Технологии

РСК Технологии

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 7 дел, на cумму 67 891 740 ₽*

Судебные дела (7) на сумму 67 891 740 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 25 600 137 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 42 291 604 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.10.2026 Создана рабочая группа по стандартизации чиплетной технологии 1
10.07.2023 В России создана суперкомпьютерная платформа для ЦОДов на «Эльбрусах» 2
25.02.2023 США ввели санкции против главы Минцифры и «дочек» МТС. Под экспортными ограничениями «Мегафон» и создатели «Эльбрусов» 1
17.01.2020 Проектам на «Эльбрусах», «Байкалах» и чипах «Элвиса» выделили 880 миллионов. На что пойдут деньги 3
23.12.2019 В России создан прибор контроля электронных компонентов, который заменит советскую технику и импорт 1
02.12.2019 Отвергнутым властью проектам на «Эльбрусах» и «Байкалах» дали новый шанс получить миллиарды 1
21.10.2019 На конкурсе субсидий Минпромторга отклонили все проекты на «Эльбрусах» и «Байкалах» 2
16.01.2019 Naumen включена в программу Минэкономразвития «Национальные чемпионы» 1
19.02.2018 Российские суперкомпьютерщики создали блейд-сервер на «Эльбрусах» 1
25.04.2017 Для отечественных нефтегазовых суперкомпьютеров будут задействованы «Эльбрусы» и PostgreSQL 1
31.01.2017 У главного суперкомпьютера РАН появился шанс не вылететь из мирового Топ 500 1
03.09.2012 Производительность суперкомпьютера лаборатории I-Scalare выросла вдвое 1
27.01.2012 Совокупный оборот РСК по итогам 2011 г. вырос более чем в 1,5 раза 1
13.07.2011 РСК сформировала новую организационную структуру и объявила о ребрендинге 1

Публикаций - 14, упоминаний - 18

РСК Технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12898 8
Т-Платформы - T-Platforms 412 6
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 312 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. - Aladdin Software Security R.D. 620 4
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 359 4
Промобит - Bitblaze - Promobit 103 4
Числовая механика 10 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 496 3
Инпро Технолоджис 13 3
РСК ГК - СКИФ 24 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 725 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 119 2
Папилон - Papillon 11 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электросигнал 13 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 23 1
ОсноваЛаб - Основа Лаб 9 1
Bee Pitron - Би Питрон - Тринитум 8 1
АТОЛЛис - ОТ-Ойл 17 1
Системы и Технологии ГК 131 1
Inforus - Инфорус консорциум 12 1
Нейрософт 4 1
Ростех - Росэлектроника - Контакт НПП 14 1
Цифровые решения НПП 4 1
Ракурс НПФ 182 1
ХимРар - ИИХР - Исследовательский институт химического разнообразия 10 1
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 38 1
Iteranet - Итеранет 3 1
НЦК - Нанотехнологический Центр Композитов 4 1
ИНПРО - INPRO 11 1
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 1
Ростех - Росэлектроника - Гириконд НИИ 14 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электроника КТЦ - Электроника Конструкторско-технологический центр 3 1
ССТ - Специальные системы и технологии 29 1
Эйдос-Медицина - МЦ Эйдос 2 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 508 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1854 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5752 1
МегаФон 11055 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16279 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 2
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Агроплазма 1 1
Спектр ОКБ ФГУП 2 1
Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1864 1
Новомет ГК 4 1
Унихимтек НПО ГК 3 1
Бакор НТЦ 1 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Интерскол 12 1
Ингеосервис 2 1
КОМЗ - Казанский оптико-механический завод 1 1
БАСК ГК 1 1
Группа Агроком - Ростовский колбасный завод ТАВР - Тавровские мясные лавки - Атлантис-Пак ПКФ - Казачка - Донской осетр - 21 век Агропромышленный комплекс - Парк им. Октябрьской Революции - АксайСтройПром 8 1
Алкор био 6 1
ПХК - Пермская химическая компания 2 1
ГК ВИК 18 1
НПО Спецматериалов - Научно-производственное объединение специальных материалов 3 1
Диаконт НПК - научно-производственная компания 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1164 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 138 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 621 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 15 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 74 1
Промет НПО 1 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 72 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО - СПб ЭК НПО 1 1
Герофарм - Geropharm 17 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 7 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6725 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3477 2
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 54 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 1
Минобороны РФ - ГВЦ ВС РФ - Главный вычислительный центр Вооружённых сил Российской Федерации 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13990 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3232 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 444 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 560 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2151 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 83 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 36 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22899 10
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1881 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26655 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34176 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13249 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10928 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2165 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 4
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 77 4
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 614 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8947 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10108 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1068 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14941 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1160 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3845 2
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 297 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24424 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10574 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27245 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37052 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24943 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13092 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2766 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2524 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1276 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14268 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 296 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3131 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6655 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4893 1
Стандартизация - Standardization 2371 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1766 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 583 1
Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer - EMB-PC - Panel PC - Rack-PC - стоечный, панельный, встраиваемые промышленный компьютер 152 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13398 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2936 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3854 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12565 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10411 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1055 7
Intel x86 - архитектура процессора 2191 5
РСК ГК - РСК экзастрим 40 4
Элвис НПЦ - MC-IoT-01 4 4
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 380 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1453 4
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 3
РСК Торнадо - RSC Tornado 145 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 211 2
Intel Xeon E 197 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3747 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 179 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 65 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1871 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 641 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1397 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 179 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1478 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 928 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 267 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 82 1
Sunway TaihuLight 20 1
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 1
Intel Xeon Phi 39 1
Реестр добросовестных экспортеров 220 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 43 1
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 10 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 1
Шмелев Алексей 24 3
Борисов Игорь 2 1
Захарова Нина 1 1
Сафонов Максим 3 1
Милехин Юрий 1 1
Эшструт Анастасия 1 1
Ефремов Роман 4 1
Пентковский Владимир 2 1
Моретти Светлана 1 1
Файзиев Джаник 3 1
Углов Андрей 1 1
Московский Андрей 1 1
Опанасенко Всеволод 139 1
Шадаев Максут 1243 1
Черепенников Антон 86 1
Бровко Василий 60 1
Евраев Михаил 266 1
Овчинников Сергей 50 1
Кириченко Игорь 58 1
Петров Сергей 61 1
Акимов Александр 28 1
Московский Александр 6 1
Масалович Андрей 23 1
Горшенин Максим 40 1
Копосов Максим 74 1
Турчанинов Владимир 6 1
Горбачев Олег 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 169438 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48312 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14894 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 993 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55206 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Ботлихский район - Ботлих 8 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19463 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4251 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1274 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13888 1
Беларусь - Белоруссия 6387 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3176 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 820 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8727 1
Канада 5099 1
Россия - СФО - Новосибирск 4970 1
Украина 7983 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1731 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1818 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 993 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 576 1
Беларусь - Минск 713 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 500 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58770 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34509 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6915 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2413 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4129 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8011 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 754 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4694 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5573 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3038 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1249 1
Физика - Physics - область естествознания 2978 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8355 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1743 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1065 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2324 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5190 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54393 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9032 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2974 1
Химическая промышленность - Chemical industry 315 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 340 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1732 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 338 1
Экватор - Equator 208 1
Молекула - Molecula 1109 1
Информатика - computer science - informatique 1217 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1468 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 885 1
Образование в России 3046 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1202 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8192 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5073 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4070 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 246 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1707 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27809 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 518 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2802 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
Top500 Supercomputer List - Рейтинг суперкомпьютеров 208 2
ITSM Tool Universe 1 1
IDC - International Data Corporation 5004 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
РАН - Российская академия наук 2155 4
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1750 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1270 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 151 2
РАН ИФЗ - Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук 3 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 177 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 61 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 77 1
РАН ИБХФ - Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 10 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
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