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NVMe-oF NVMEoF NVMe over Fabrics NVM Express over Fabrics Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel



25.02.2025 vStack и «Норси-транс» представляют совместный ПАК для создания виртуальной инфраструктуры на NVMe-накопителях 2
01.11.2024 Как выбрать российскую платформу виртуализации 1
07.08.2024 Выпущены гигантские SSD на 128 TB и SD-карты колоссальной емкости 8 ТБ 1
22.07.2024 В vStack реализован доступ внешних потребителей к программно-определяемому слою хранения 1
07.07.2022 «Рэйдикс» выпустил сразу три релиза ПО для СХД 1
14.09.2021 Kioxia представила новые накопители FL6 1
19.08.2021 Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров 1
06.06.2021 HITACHI VIRTUAL STORAGE PLATFORM 5000 1
18.02.2021 Pure представила новую версию Purity и All Flash СХД третьего поколения 2
29.11.2020 Какие технологические тренды для ЦОД спровоцировал Covid-19 1
07.10.2020 Itglobal.com обновила инфраструктуру СХД «Биржи грузоперевозок Ati.su» 1
08.06.2020 Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения 2
29.05.2020 Infinidat анонсировал новые возможности для повышения надежности и гибкости инфраструктуры заказчиков 1
30.04.2020 Когда компании пора переходить на новую СХД 1
23.04.2020 Huawei и «Татнефть» модернизировали хранилище критических данных 1
22.04.2020 Hitachi Vantara представила новую платформу хранения данных 2
05.03.2020 Pure Evergreen представила FlashArray следующего поколения 1
28.01.2020 NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе передачи данных? 2
17.01.2020 Проектам на «Эльбрусах», «Байкалах» и чипах «Элвиса» выделили 880 миллионов. На что пойдут деньги 1
23.12.2019 В России создан прибор контроля электронных компонентов, который заменит советскую технику и импорт 1
02.12.2019 Отвергнутым властью проектам на «Эльбрусах» и «Байкалах» дали новый шанс получить миллиарды 1
29.11.2019 РСК обновила линейку решений RSC Tornado для ресурсоемких научных и прикладных задач 2
21.10.2019 На конкурсе субсидий Минпромторга отклонили все проекты на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1
10.10.2019 Hitachi Vantara представила новые корпоративные СХД на базе технологий ИИ 2
20.09.2019 Western Digital уходит с рынка СХД 2
11.09.2019 Dell представила обновленную СХД Dell EMC PowerMax 2
02.09.2019 NetApp представила СХД NetApp EF600 для аналитики и HPC 2
13.05.2019 NetApp выпустила ПО ONTAP 9.6, новую СХД AFF A320 и расширенную линейку сервисов 1
22.04.2019 Аналитика и большие данные должны приносить прибыль 4
06.03.2019 Pure Storage представила DirectFlash Fabric с поддержкой NVMe-oF RoCE 3
07.02.2019 Netapp и Cisco представили конвергентное решение для ЦОДов Flexpod AI 1
05.07.2018 Производители СХД возвращаются к многоуровневому хранению данных 1
26.06.2018 Роман Ройфман: Наши продукты для облаков – это как собственный автомобиль, каршеринг и такси 2
24.05.2018 Pure Storage представила FlashArray//X — единый высокопроизводительный массив 1
18.05.2018 Toshiba представила решение KumoScale для хранилищ данных в облачной инфраструктуре 6
03.10.2017 NetApp: Мультиоблака — это продолжение истории про мультивендорную закупку оборудования 1
16.08.2017 Toshiba Memory представила первые корпоративные SSD на 64-слойной 3D флеш-памяти 1
03.08.2017 В корпоративном Linux от Red Hat появилась поддержка гибридных мультиоблачных сред 1
01.03.2017 Предсказан взрывной рост внедрения флэш-памяти в 2017 г. 1
17.11.2016 Российский суперкомпьютер поставил мировой рекорд вычислительной плотности 1

Публикаций - 40, упоминаний - 61

NVMe-oF и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12222 11
NetApp - Network Appliance 639 8
SAS Institute 974 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 793 6
Broadcom - VMware 2376 5
Pure Storage 53 4
Hitachi - Хитачи 1465 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 4
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 302 4
Google LLC 11831 4
Промобит - Bitblaze - Promobit 79 4
Western Digital Corporation - WDC 552 3
Toshiba Corporation 2931 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 3
Т-Платформы - T-Platforms 395 3
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 412 3
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 58 3
Инпро Технолоджис 11 3
РСК Технологии 11 3
Microsoft Corporation 24675 3
Числовая механика 10 3
Dell EMC 5037 3
AMD - Advanced Micro Devices 4251 2
Seagate Technology 741 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 2
Huawei 3955 2
Cisco Systems 5125 2
Amazon Inc - Amazon.com 3014 2
Alibaba Group 426 2
Nvidia Corp 3511 2
Dell Technologies - Dell Computer 2137 2
Oracle Corporation 6710 2
Nvidia - Mellanox Technologies 90 2
Samsung Electronics 10292 2
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 173 2
Red Hat 1316 2
Infinidat 32 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1166 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Газпром нефть 622 1
Аэроклуб 21 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 63 1
Татнефть 227 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
LEGO 245 1
Газпром ПАО 1345 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Liberty Mutual - Либерти Страхование 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 988 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 97 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9439 32
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 569 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11119 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 18
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3235 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 16
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20885 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13753 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15820 13
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3651 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6143 10
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1628 9
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 207 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5755 9
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11452 8
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1261 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5084 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25528 7
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2685 7
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1109 6
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 852 6
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 378 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13858 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7922 6
СХД - SCM - Storage Class Memory - Класс памяти переменной СХД 17 5
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 308 5
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 18 5
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 302 5
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 306 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1389 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6641 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16030 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2191 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5806 5
Intel x86 - архитектура процессора 1865 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 929 5
NetApp E-Series СХД 84 5
Microsoft Azure 1411 5
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 93 5
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 5
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 355 4
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 65 4
Pure Storage FlashArray 22 4
Hitachi Ops Center 18 4
Pure Storage Purity 9 4
NetApp ONTAP 66 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1524 4
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 4
Элвис НПЦ - MC-IoT-01 4 4
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 3
Pure Storage DirectFlash Fabric 3 3
Google Cloud Platform - GCP 311 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1662 3
NetApp ONTAP Cloud Volumes 19 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1345 3
NetApp EF-Series СХД 9 3
NetApp SnapMirror - NetApp Snapshot - NetApp SnapManager - NetApp SnapProtect 32 3
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 89 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 523 2
Infinidat InfiniBox - СХД 17 2
Kioxia KumoScale 2 2
Hitachi Vantara EverFlex 9 2
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 2
Hitachi SVOS - Hitachi Storage Virtualization Operating System 11 2
Pure Storage Evergreen - СХД 24 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 200 2
NetApp CVS - NetApp Cloud Volumes Service - NetApp Cloud Central - NetApp Cloud Manager 20 2
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 29 2
NetApp FlexPod 24 2
NetApp Private Storage 9 2
NetApp ONTAP FabricPool 6 2
Red Hat Ansible 107 2
NetApp Cloud Insights 16 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 2
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 4
Ройфман Роман 16 4
Rowan Paul - Рован Пол 11 2
Карпов Евгений 43 2
Опанасенко Всеволод 133 1
Сирота Юрий 67 1
Макаров Игорь 9 1
Евсин Александр 12 1
Surak Brad - Сурак Брэд 5 1
Акимов Александр 21 1
Федечкин Эдуард 55 1
Новожилова Варвара 3 1
Копосов Максим 61 1
Сметанников Антон 2 1
Мунерман Илья 4 1
Поляков Анатолий 8 1
Gilbride Sean - Гилбрайд Шин 1 1
Савченко Константин 15 1
Скарликов Владислав 2 1
Beebe Kevin - Бибе Кевин 1 1
Костерин Олег 2 1
Martin Keith - Мартин Кит 1 1
Sinclair Scott - Синклер Скотт 4 1
Darji Prakash - Даржи Пракаш 2 1
Puccio Antonio - Пуччо Антонио 1 1
Yoshida Hu - Йошида Хью 7 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 23 1
Максимов Андрей 12 1
Казьмин Алексей 7 1
Мухортов Александр 6 1
Платонов Сергей 13 1
Пенязь Дмитрий 21 1
Шмелев Алексей 23 1
Вильде Александр 10 1
Totton Jim - Тоттон Джим 5 1
Борисова Анна 3 1
Cordano Mike - Кордан Майк 6 1
Singh Ajay - Сингх Аджай 5 1
Богословский Никита 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 844 3
Европа 21810 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 2
США - Калифорния 4631 2
Германия - Федеративная Республика 12708 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 412 1
США - Колорадо 382 1
США - Колорадо - Денвер 121 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3972 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2759 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17490 1
Россия - СФО - Новосибирск 4331 1
Германия - Берлин 716 1
Европа Восточная 3080 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 797 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 76 1
Южная Корея - Республика 6665 1
США - Калифорния - Санта-Клара 180 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11011 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4861 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2175 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5460 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13647 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18679 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16398 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5000 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1244 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4166 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3130 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6997 2
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 23 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2915 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2447 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2768 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 290 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6178 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 375 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1088 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 948 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24260 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 454 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1914 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 589 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10008 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7655 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5112 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1326 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2272 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5813 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3173 1
N+1 - Издание 161 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
Tom’s Hardware 406 1
IDC - International Data Corporation 4911 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 2
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 18 1
TechTarget 13 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Gartner Cool Vendor in Storage - Gartner Strategic Roadmap for Storage 4 1
РАН - Российская академия наук 1886 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 940 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 31 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2022 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Intel Architecture Day 4 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2444 1
NetApp Directions 6 1
Intel Developer Forum - IDF 278 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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