Акимов Александр


СОБЫТИЯ


03.12.2025 Falcongaze представила крупное обновление DLP-системы Falcongaze SecureTower Neon 1
26.11.2025 Завершены совместные испытания DLP-системы Falcongaze SecureTower и Komrad Enterprise SIEM 1
15.10.2025 DLP-система Falcongaze SecureTower совместима с «Ред ОС» 1
30.04.2025 Компания «Ред Софт» поддержала образовательные инициативы ГБОУ «Воробьевы горы» 1
22.07.2021 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower 1
30.11.2020 «Росэлектроника» разработала прибор для измерения сопротивления 1
22.05.2020 DLP-система Falcongaze SecureTower внесена в единый реестр ПО стран ЕАЭС 1
23.12.2019 В России создан прибор контроля электронных компонентов, который заменит советскую технику и импорт 1
23.12.2019 «Росэлектроника» разработала оборудование для контроля качества электронных компонентов 1
28.05.2019 Falcongaze выпустил новую версию DLP-системы Securetower 1
09.08.2018 Falcongaze сообщила об интеграции платформы EtherSensor с DLP-системой SecureTower 1
19.07.2016 Falcongaze оснастила SecureTower технологией контроля Telegram 1
04.02.2015 «Крыловский государственный научный центр» внедряет SecureTower 1
24.12.2014 Falcongaze SecureTower защищает информацию Rose Group 1
10.12.2014 Falcongaze начал сотрудничать с Воронежским институтом МВД России 1
03.12.2014 SecureTower 5.5 обеспечит контроль активности в браузерах и новые инструменты онлайн-мониторинга 1
27.08.2014 Falcongaze поможет Fesco с разработкой корпоративных стандартов по повышению уровня ИБ 1
20.08.2014 Beeper защитил данные при помощи Falcongaze SecureTower 1
07.08.2014 «РТКомм.РУ» внедрила SecureTower для защиты от внутренних угроз 1
18.06.2014 Falcongaze объявила о начале сотрудничества с «РТ-Информ» 1
02.10.2013 SecureTower 5.0 предлагает новый подход к обеспечению ИБ компании 1
17.07.2013 «Беларусбанк» защитил свои данные при помощи SecureTower от Falcongaze 1
16.01.2013 Falcongaze оснастила SecureTower 4.0 новой системой отчетности 1
25.06.2003 Здравоохранение Якутии разрабатывает концепцию единой информационной системы 1
Публикаций - 25, упоминаний - 25

Акимов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Falcongaze - Фалконгейз 75 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 4
Intel Corporation 12541 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 3
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 3
Telegram Group 2571 2
Крок - Croc 1814 2
Ред Софт - Red Soft 995 2
Инпро Технолоджис 11 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 1
Числовая механика 10 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 43 1
AMD - Advanced Micro Devices 4468 1
Т-Платформы - T-Platforms 400 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 447 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 148 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 1
Ростех - РТ-Информ 143 1
Беларусбанк АСБ 15 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 22 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 1
Microsoft - LinkedIn 684 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 187 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 4
Тераомметр - Мегоомметр - Измерители сопротивления изоляции 4 3
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 273 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3769 3
Стандартизация - Standardization 2240 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1617 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6103 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2370 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1752 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 1
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 108 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1835 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1328 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2424 1
Микрофон - Microphone 2705 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2275 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4679 1
Пейджер - Beeper - Bleeper - Пейджинговая связь - Пейджинговая сеть 258 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 1
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 62 1
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 60 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 1
FalconGaze - SecureTower 66 14
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 2
Intel Itanium 641 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 1
Элвис НПЦ - MC-IoT-01 4 1
Cisco - Jabber XCP - Jabber Extensible Communications Platform 21 1
Microsoft Windows Safe Mode - Безопасный режим Windows 13 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
Intel x86 - архитектура процессора 1982 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 329 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 226 1
Microolap EtherSensor 3 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 871 1
Microsoft Teams - MS Teams 618 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 623 1
Microsoft Windows 16327 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 1
Linux OS 10896 1
Васильев Николай 6 2
Васильева Азалия 2 2
Беркович Владимир 2 2
Conrad Deborah - Конрад Дебора 5 2
Киселев Дмитрий 12 1
Рудаков Павел 4 1
Терлецкий Сергей 4 1
Бабкин Александр 17 1
Смирнов Эдуард 1 1
Караневич Иван 1 1
Опанасенко Всеволод 137 1
Куликов Александр 21 1
Рустамов Рустам 513 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1070 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 509 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Крыловский район 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 1
Евразия - Евразийский континент 627 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 79 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 3
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 319 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Паспорт - Паспортные данные 2734 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 559 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1833 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 659 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1059 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 874 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
МВД РФ - Воронежский институт МВД Российской Федерации 11 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
