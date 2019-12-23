«Росэлектроника» разработала оборудование для контроля качества электронных компонентов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал прибор для проверки качества электронных компонентов, не имеющий аналогов на российском рынке. Новая аппаратура предназначена для измерения сопротивления изоляции конденсаторов на производстве микросборок как устройство в системе менеджмента качества.

Новый тераомметр, разработанный специалистами НИИЭМП (входит в «Росэлектронику»), будет востребован у предприятий, выпускающих и применяющих конденсаторы различных типов, а также у центров стандартизации и метрологии.

«Ранее для контроля сопротивления применялся советский тераомметр ТО-6М, но прибор был снят с производства и исключен из государственного реестра средств измерения. Отечественные производители электронно-компонентной базы вынуждены были закупать иностранное оборудование. Новый прибор, обладая высокими точностными характеристиками, сможет заместить зарубежные аналоги», - сказал генеральный директор НИИЭМП Александр Акимов.

Предельное значение измеряемых сопротивлений аппаратуры достигает 1012 Ом, а значение испытательных напряжений составляет 1-10 В, 50 В, 100 В и 500 В.

НИИЭМП является единственным предприятием в России и СНГ по разработке и производству вакуумных высокочастотных коммутирующих устройств и вакуумных конденсаторов.