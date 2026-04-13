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Метрология наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства

СОБЫТИЯ


13.04.2026 Модуль «Метрология» и синхронизация данных с ФГИС «Аршин» — новое решение от «Деснола»

ванными метрологическими системами. Главная особенность продукта — единая информационная среда, где метролог и ремонтная служба работают в одной системе планирования, формируют заявки и акты бе
23.12.2024 В России пишут ПО редкого типа, чтобы заменить американское

стве. Соответствующая презентация состоялась в ходе демодня ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Метрология и измерительная техника». ИЦК объединяет координатные измерительные системы, испол
30.08.2023 Программное обеспечение компании «Новософт» на платформе NERPA-метрология введено в промышленную эксплуатацию на предприятиях «Норильский никель»

ому учету и реализации общих стандартов управления в рамках территориально-распределенной структуры ГМК. Также программное обеспечение на платформе NERPA предназначено для контроля деятельности служб метрологии, совершенствования и повышения качества выполнения метрологических работ на предприятиях. Перенос информации предприятий из системы АСОМИ и программ сторонних вендоров в АСОРМС прово
29.05.2023 Программное обеспечение компании «Новософт» на платформе NERPA-метрология введено в промышленную эксплуатацию на предприятиях «Норильский никель»

ому учету и реализации общих стандартов управления в рамках территориально-распределенной структуры ГМК. Также программное обеспечение на платформе NERPA предназначено для контроля деятельности служб метрологии, совершенствования и повышения качества выполнения метрологических работ на предприятиях. Перенос информации предприятий из системы АСОМИ и программ сторонних вендоров в АСОРМС прово
12.01.2023 В ОЭЗ «Технополис Москва» начнут выпускать наборы для обучения метрологии

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – компания «Научные развлечения» – разработает и выпустит учебный набор «Юный метролог» для изучения науки о стандартах измерений в российских школах. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс эко
08.04.2020 Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров

Квантовые сенсоры и метрология CNews продолжает публикации на основе дорожной карты развития квантовых технологий
20.07.2016 ТТК предоставил услуги связи «Центру стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области»

Компания ТТК, российский оператор связи, предоставила комплекс услуг связи федеральному бюджетному учреждению «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области» (ФБУ Самарский ЦСМ). Об этом CNews сообщили в ТТК. Согласно заключенному контракту, макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК организова
04.08.2014 Система Directum внедрена в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний

Специалистами Группы Компаний «АйтиКонсалт» совместно с компанией «Програмос» была проведена работа по внедрению электронного документооборота в Центре стандартизации и метрологии (г. Тольятти). Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Тольятти Самарской области является Федеральным государственным учреждением, нахо
10.06.2010 СЭД DocsVision внедрена в «Томском центре стандартизации, метрологии и сертификации»

Компания «Стек Софт» завершила проект по внедрению системы управления документами и бизнес-процессами DocsVision в ФГУ «Томский центр стандартизации, метрологии и сертификации» («Томский ЦСМ»). Пользователями системы стали 50 сотрудников компании, говорится в сообщении компании DocsVision. Как отмечается, проект охватил настройку стандартных
06.05.2009 РОСНАНО организует школу нанометрологии

РОСНАНО проведет школу «Метрология и стандартизация в нанотехнологиях и наноидустрии. Пространственные характеристики
15.12.2008 «Оренбургский Центр стандартизации, метрологии и сертификации» внедряет Directum

Компания «Директсофт», партнер Directum, приступила к автоматизации бизнес-процессов в ФГУ «Оренбургский Центр стандартизации, метрологии и сертификации» с помощью системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum. Специалистам Центра ежедневно приходится сталкиваться с колоссальным количество
28.10.2008 Начала работу первая в России школа метрологии и стандартизации в нанотехнологиях и наноиндустрии

27 октября 2008 г. начала свою работу первая в России школа «Метрологии и стандартизации в нанотехнологиях и наноиндустрии. Наноматериалы», организованная Российской корпорацией нанотехнологий (РОСНАНО) совместно с Федеральным агентством по техническому

23.07.2008 «Газпром трансгаз Чайковский» тиражирует модуль «Метролог+» во всех филиалах

ле 2008 г., руководством ООО «Газпром трансгаз Чайковский» было принято решение о внедрении модуля «Метролог+» во всех филиалах общества. На подготовительном этапе внедрения были написаны и сог
26.05.2008 3 июня откроется выставка «Метрология-2008»

йдет Международная выставка-конкурс средств измерений, испытательного и лабораторного оборудования «Метрология-2008» и научно-практическая конференция «Точность рождает качество». Федеральное а
19.05.2008 3 июня откроется выставка «Метрология-2008»

йдет Международная выставка-конкурс средств измерений, испытательного и лабораторного оборудования «Метрология-2008» и научно-практическая конференция «Точность рождает качество». Федеральное а
03.10.2006 5 октября состоится конференция в области "ИТ-технологий в пищевой промышленности"

5-6 октября 2006 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии проводит конференцию на тему: «Информационные технологии и нормативные аспекты в обеспечении качества и безопасности пищевой продукции». Место проведения конференции: г. Москва, Лени
28.09.2006 5 октября состоится конференция в области "ИТ-технологий в пищевой промышленности"

5-6 октября 2006 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии проводит конференцию на тему: «Информационные технологии и нормативные аспекты в обеспечении качества и безопасности пищевой продукции». Место проведения конференции: г. Москва, Лени
25.09.2006 5 октября состоится конференция в области "ИТ в пищевой промышленности"

5-6 октября 2006 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии проводит конференцию на тему: «Информационные технологии и нормативные аспекты в обеспечении качества и безопасности пищевой продукции». Место проведения конференции: г. Москва, Лени

Публикаций - 335, упоминаний - 352

Метрология и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 16
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 12
9594 11
Microsoft Corporation 25775 10
SAP SE 5601 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 9
Intel Corporation 12811 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 7
PM Expert - ПМ Эксперт 119 7
МегаФон 10742 6
Восход ФГБУ НИИ 721 6
Oracle Corporation 7074 6
Directum - Директум 1268 6
Проектная практика 51 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Docsvision - ДоксВижн 1060 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 5
GS1 Russia - ГС1 РУС - Ассоциация автоматической идентификации Юнискан 18 5
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 5
Applied Materials 305 5
Информация НПО 14 4
Интерэкомс ГК - Интерэкомс НТЦ - НИИ экономики связи и информатики - Центр сертификации систем качества - Центр сертификации услуг связи и информационных технологий 14 4
Cisco Systems 5372 4
Apple Inc 13154 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
АйТи 1519 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
Элемент ГК - Нанотроника 18 3
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 66 3
Роснано - Роснанотех - Наносертифика - Nanocertifica 6 3
Samsung Electronics 11064 3
Газпром ПАО 1493 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Роснефть НК - нефтяная компания 562 10
РВК - Российская венчурная компания 571 8
Газпром нефть 725 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
Газпром трансгаз 157 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 5
Центр стандартизации управления проектами 6 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 4
BIPM - Bureau International des Poids et Mesures - International Bureau of Weights and Measures - МБМВ - Международное бюро мер и весов 8 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Volkswagen Group - VW 308 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Тонар 8 2
РусГидро - Чебоксарская ГЭС - Шупашкар ГЭСӗ 2 2
РусГидро - Бурейская ГЭС 13 2
Почта России ПАО 2370 2
Связной ГК 1401 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 140
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 135
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 28
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 21
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 16
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 11
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 9
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Федеральное казначейство России 1949 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 7
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Федеральное собрание Российской Федерации 318 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 25
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 13
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 4
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 3
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 10 3
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
Ассоциация Российских Производителей пищевой продукции 3 3
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 2
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ГосИнформСистемы 160 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Консорциум Светотехника АНО 4 1
ECCMA - Electronic Commerce Code Management Association - Ассоциация управления кодами электронной коммерции 2 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Стандартизация - Standardization 2339 130
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 94
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 86
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 76
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 50
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 24
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 21
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 20
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