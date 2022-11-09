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Индексная книга CNews*
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Метрология наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства



09.11.2022 В России появились ГОСТы для беспилотных автомобилей 1
13.10.2022 США убивают производство китайской флеш-памяти и бьют по российской микроэлектронике 1
28.09.2022 Как добиться импортонезависимости госинформсистем 1
07.06.2022 Росстандарт утвердил новый стандарт в области центров обработки данных 1
06.06.2022 ТПУ запускает второй сезон бесплатных летних школ по робототехнике и ИТ для российских студентов 1
13.01.2022 RFC на протокол «ИнфоТеКС» IPlir размещен на IETF 1
02.12.2021 Бойкот поставщиков свел к 0,07% экономию при миграции огромной ИС с ПО Microsoft 1
23.11.2021 Когда общение с государством станет по-настоящему удобным 1
12.10.2021 ГЛОНАСС прекращает использовать «советское» время 1
27.09.2021 «Росэлектроника» начала поставки самых точных приборов для измерения сопротивления 1
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
05.08.2021 «Профотек» поставит оптические трансформаторы в Бразилию 1
22.07.2021 В России запланирована ликвидация радиостанций точного времени. Росстандарт против 1
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
15.06.2021 На CNews Forum.Кейсы объявлены лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 1
14.05.2021 Модель безопасности Astra Linux — основа для апробации новых ГОСТов 1
30.03.2021 Утверждены национальные стандарты в области гибкой электроники 1
08.02.2021 В России отрегулируют отношения человека с роботами и искусственным интеллектом 1
28.12.2020 Росстандарт переходит на протокол IPlir компании «Инфотекс» 1
23.12.2020 В России появятся стандарты в области искусственного интеллекта 1
30.11.2020 «Росэлектроника» разработала прибор для измерения сопротивления 1
13.11.2020 ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
10.11.2020 ИТ в промышленности 2020: курс на цифровизацию 1
24.09.2020 Запущен производственный комплекс НПП «Гамма» 1
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 1
13.08.2020 В России установлены первые нацстандарты для «умных городов» 1
23.06.2020 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К 9» 1
11.06.2020 «Ред софт» и «Линс» протестировали продукты 1
29.05.2020 Цифровизация промышленности пока не стала массовым явлением 1
09.04.2020 Опыт DataDome стал частью новых национальных стандартов для ЦОД 1
08.04.2020 Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров 2
01.04.2020 Россия вводит два новых национальных стандарта для ЦОДов 1
18.03.2020 Лучшие алкотестеры для водителей: выбор ZOOM 1
06.03.2020 Решения Cisco интегрированы в ИТ-платформу для Крайнего Севера 1
21.01.2020 LG выпустила новые OLED- и Nanoсell-телевизоры 1
20.01.2020 Прослеживаемость 2
20.01.2020 Цифровые стандарты 1
26.12.2019 Российский искусственный интеллект загнали в рамки. Утверждены два первых ГОСТа 1
23.12.2019 В России создан прибор контроля электронных компонентов, который заменит советскую технику и импорт 1

Публикаций - 261, упоминаний - 274

Метрология упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 8
Элемент ГК - Elementec 25 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 5
Microsoft Corporation 23395 4
IBM - International Business Machines Corp 9167 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1913 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
Intel Corporation 11624 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 355 2
Turkcell - Lifecell - Лайфселл - life:) - Украинский оператор мобильной связи 78 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 2
Nvidia Corp 3203 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 276 2
Apple Inc 11103 2
Расчетные решения АО 18 2
ФОРС - Центр разработки 551 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 1
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 254 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1432 1
LG Electronics 3530 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 1
UIPath 75 1
СКАУТ 71 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 36 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 332 1
STMicroelectronics 287 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 1
Softline - Софтлайн 2032 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 157 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 536 1
AMD - Advanced Micro Devices 3836 1
Газпром ПАО 1144 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 2
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
Почта России ПАО 1973 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 104 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 1
Техносила - СервисТрейд 241 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 1
Самолёт ГК 1649 1
Еврохим БМУ - Еврохим Белореченские Минудобрения 8 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 41
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 24
Президент Российской Федерации 3492 11
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 5
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 314 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 4
Таможня - Таможенная служба 1022 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 3
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 115 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 2
Администрация Президента РФ 976 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 261 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 2
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 2
Ивановская областная Дума 5 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 137 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 496 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 29 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 22
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 14
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 6
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 6
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 4
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 166 4
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1013 4
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 3
EAM - Enterprise Asset Management - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 565 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 3
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1288 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1521 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 730 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 2
Транспортная телематика - Системы мониторинга транспортных средств - Smart Telematics Platform 272 2
Microsoft Windows 2000 12612 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 5
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 4
Linux OS 8153 3
Microsoft SQL Server 1466 3
Сбер - Social ID Социальный профиль гражданина 11 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Platform V 29 2
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 131 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 460 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 285 1
Microsoft Office 3405 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 171 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 1
Google Android 12432 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 326 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 245 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 534 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 396 1
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 263 1
Путин Владимир 2696 3
Затонских Александр 3 2
Силкина Елена 11 2
Трубникова Татьяна 10 1
Мишустин Михаил 466 1
Повесьма Дмитрий 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 24
Земля - планета Солнечной системы 9676 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 8
Япония 12847 6
Беларусь - Белоруссия 4165 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 4
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 209 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 3
Казахстан - Республика 4750 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 3
Германия - Берлин 697 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 3
Россия - Сибирь 2004 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 3
Россия - СФО - Омская область 560 3
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 3
Россия - СФО - Новосибирск 3663 3
Швеция - Королевство 3449 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 2
Бразилия - Федеративная Республика 2082 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 2
Россия - ПФО - Казань 2333 2
Солнечная система - Solar system 2449 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 1
Плутон - малая планета Солнечной системы 237 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 325 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 356 1
Нидерланды 3287 1
Россия - ЦФО - Орловская область 245 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 14
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 13
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 6
Физика - Physics - область естествознания 2423 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 463 3
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 461 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 2
Ergonomics - Эргономика 1488 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 114 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 317 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 411 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 275 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 703 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 236 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 71 1
РИА Новости 800 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
TAdviser - Центр выбора технологий 285 1
CNews Инновация года - награда 69 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 1
CNews FORUM Кейсы 95 2
День космонавтики - 12 апреля 40 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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