Модуль «Метрология» и синхронизация данных с ФГИС «Аршин» — новое решение от «Деснола» ванными метрологическими системами. Главная особенность продукта — единая информационная среда, где метролог и ремонтная служба работают в одной системе планирования, формируют заявки и акты бе

В России пишут ПО редкого типа, чтобы заменить американское стве. Соответствующая презентация состоялась в ходе демодня ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Метрология и измерительная техника». ИЦК объединяет координатные измерительные системы, испол

Программное обеспечение компании «Новософт» на платформе NERPA-метрология введено в промышленную эксплуатацию на предприятиях «Норильский никель» ому учету и реализации общих стандартов управления в рамках территориально-распределенной структуры ГМК. Также программное обеспечение на платформе NERPA предназначено для контроля деятельности служб метрологии, совершенствования и повышения качества выполнения метрологических работ на предприятиях. Перенос информации предприятий из системы АСОМИ и программ сторонних вендоров в АСОРМС прово

Программное обеспечение компании «Новософт» на платформе NERPA-метрология введено в промышленную эксплуатацию на предприятиях «Норильский никель» ому учету и реализации общих стандартов управления в рамках территориально-распределенной структуры ГМК. Также программное обеспечение на платформе NERPA предназначено для контроля деятельности служб метрологии, совершенствования и повышения качества выполнения метрологических работ на предприятиях. Перенос информации предприятий из системы АСОМИ и программ сторонних вендоров в АСОРМС прово

В ОЭЗ «Технополис Москва» начнут выпускать наборы для обучения метрологии Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – компания «Научные развлечения» – разработает и выпустит учебный набор «Юный метролог» для изучения науки о стандартах измерений в российских школах. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс эко

Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров Квантовые сенсоры и метрология CNews продолжает публикации на основе дорожной карты развития квантовых технологий

ТТК предоставил услуги связи «Центру стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области» Компания ТТК, российский оператор связи, предоставила комплекс услуг связи федеральному бюджетному учреждению «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области» (ФБУ Самарский ЦСМ). Об этом CNews сообщили в ТТК. Согласно заключенному контракту, макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК организова

Система Directum внедрена в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний Специалистами Группы Компаний «АйтиКонсалт» совместно с компанией «Програмос» была проведена работа по внедрению электронного документооборота в Центре стандартизации и метрологии (г. Тольятти). Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Тольятти Самарской области является Федеральным государственным учреждением, нахо

СЭД DocsVision внедрена в «Томском центре стандартизации, метрологии и сертификации» Компания «Стек Софт» завершила проект по внедрению системы управления документами и бизнес-процессами DocsVision в ФГУ «Томский центр стандартизации, метрологии и сертификации» («Томский ЦСМ»). Пользователями системы стали 50 сотрудников компании, говорится в сообщении компании DocsVision. Как отмечается, проект охватил настройку стандартных

РОСНАНО организует школу нанометрологии РОСНАНО проведет школу «Метрология и стандартизация в нанотехнологиях и наноидустрии. Пространственные характеристики

«Оренбургский Центр стандартизации, метрологии и сертификации» внедряет Directum Компания «Директсофт», партнер Directum, приступила к автоматизации бизнес-процессов в ФГУ «Оренбургский Центр стандартизации, метрологии и сертификации» с помощью системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum. Специалистам Центра ежедневно приходится сталкиваться с колоссальным количество

Начала работу первая в России школа метрологии и стандартизации в нанотехнологиях и наноиндустрии 27 октября 2008 г. начала свою работу первая в России школа «Метрологии и стандартизации в нанотехнологиях и наноиндустрии. Наноматериалы», организованная Российской корпорацией нанотехнологий (РОСНАНО) совместно с Федеральным агентством по техническому

«Газпром трансгаз Чайковский» тиражирует модуль «Метролог+» во всех филиалах ле 2008 г., руководством ООО «Газпром трансгаз Чайковский» было принято решение о внедрении модуля «Метролог+» во всех филиалах общества. На подготовительном этапе внедрения были написаны и сог

3 июня откроется выставка «Метрология-2008» йдет Международная выставка-конкурс средств измерений, испытательного и лабораторного оборудования «Метрология-2008» и научно-практическая конференция «Точность рождает качество». Федеральное а

3 июня откроется выставка «Метрология-2008» йдет Международная выставка-конкурс средств измерений, испытательного и лабораторного оборудования «Метрология-2008» и научно-практическая конференция «Точность рождает качество». Федеральное а

5 октября состоится конференция в области "ИТ-технологий в пищевой промышленности" 5-6 октября 2006 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии проводит конференцию на тему: «Информационные технологии и нормативные аспекты в обеспечении качества и безопасности пищевой продукции». Место проведения конференции: г. Москва, Лени

5 октября состоится конференция в области "ИТ-технологий в пищевой промышленности" 5-6 октября 2006 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии проводит конференцию на тему: «Информационные технологии и нормативные аспекты в обеспечении качества и безопасности пищевой продукции». Место проведения конференции: г. Москва, Лени