Получите все материалы CNews по ключевому слову
Метрология наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства
СОБЫТИЯ
|13.04.2026
|
Модуль «Метрология» и синхронизация данных с ФГИС «Аршин» — новое решение от «Деснола»
ванными метрологическими системами. Главная особенность продукта — единая информационная среда, где метролог и ремонтная служба работают в одной системе планирования, формируют заявки и акты бе
|23.12.2024
|
В России пишут ПО редкого типа, чтобы заменить американское
стве. Соответствующая презентация состоялась в ходе демодня ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Метрология и измерительная техника». ИЦК объединяет координатные измерительные системы, испол
|30.08.2023
|
Программное обеспечение компании «Новософт» на платформе NERPA-метрология введено в промышленную эксплуатацию на предприятиях «Норильский никель»
ому учету и реализации общих стандартов управления в рамках территориально-распределенной структуры ГМК. Также программное обеспечение на платформе NERPA предназначено для контроля деятельности служб метрологии, совершенствования и повышения качества выполнения метрологических работ на предприятиях. Перенос информации предприятий из системы АСОМИ и программ сторонних вендоров в АСОРМС прово
|29.05.2023
|
Программное обеспечение компании «Новософт» на платформе NERPA-метрология введено в промышленную эксплуатацию на предприятиях «Норильский никель»
ому учету и реализации общих стандартов управления в рамках территориально-распределенной структуры ГМК. Также программное обеспечение на платформе NERPA предназначено для контроля деятельности служб метрологии, совершенствования и повышения качества выполнения метрологических работ на предприятиях. Перенос информации предприятий из системы АСОМИ и программ сторонних вендоров в АСОРМС прово
|12.01.2023
|
В ОЭЗ «Технополис Москва» начнут выпускать наборы для обучения метрологии
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – компания «Научные развлечения» – разработает и выпустит учебный набор «Юный метролог» для изучения науки о стандартах измерений в российских школах. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс эко
|08.04.2020
|
Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров
Квантовые сенсоры и метрология CNews продолжает публикации на основе дорожной карты развития квантовых технологий
|20.07.2016
|
ТТК предоставил услуги связи «Центру стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области»
Компания ТТК, российский оператор связи, предоставила комплекс услуг связи федеральному бюджетному учреждению «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области» (ФБУ Самарский ЦСМ). Об этом CNews сообщили в ТТК. Согласно заключенному контракту, макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК организова
|04.08.2014
|
Система Directum внедрена в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний
Специалистами Группы Компаний «АйтиКонсалт» совместно с компанией «Програмос» была проведена работа по внедрению электронного документооборота в Центре стандартизации и метрологии (г. Тольятти). Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Тольятти Самарской области является Федеральным государственным учреждением, нахо
|10.06.2010
|
СЭД DocsVision внедрена в «Томском центре стандартизации, метрологии и сертификации»
Компания «Стек Софт» завершила проект по внедрению системы управления документами и бизнес-процессами DocsVision в ФГУ «Томский центр стандартизации, метрологии и сертификации» («Томский ЦСМ»). Пользователями системы стали 50 сотрудников компании, говорится в сообщении компании DocsVision. Как отмечается, проект охватил настройку стандартных
|06.05.2009
|
РОСНАНО организует школу нанометрологии
РОСНАНО проведет школу «Метрология и стандартизация в нанотехнологиях и наноидустрии. Пространственные характеристики
|15.12.2008
|
«Оренбургский Центр стандартизации, метрологии и сертификации» внедряет Directum
Компания «Директсофт», партнер Directum, приступила к автоматизации бизнес-процессов в ФГУ «Оренбургский Центр стандартизации, метрологии и сертификации» с помощью системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum. Специалистам Центра ежедневно приходится сталкиваться с колоссальным количество
|28.10.2008
|
Начала работу первая в России школа метрологии и стандартизации в нанотехнологиях и наноиндустрии
27 октября 2008 г. начала свою работу первая в России школа «Метрологии и стандартизации в нанотехнологиях и наноиндустрии. Наноматериалы», организованная Российской корпорацией нанотехнологий (РОСНАНО) совместно с Федеральным агентством по техническому
|23.07.2008
|
«Газпром трансгаз Чайковский» тиражирует модуль «Метролог+» во всех филиалах
ле 2008 г., руководством ООО «Газпром трансгаз Чайковский» было принято решение о внедрении модуля «Метролог+» во всех филиалах общества. На подготовительном этапе внедрения были написаны и сог
|26.05.2008
|
3 июня откроется выставка «Метрология-2008»
йдет Международная выставка-конкурс средств измерений, испытательного и лабораторного оборудования «Метрология-2008» и научно-практическая конференция «Точность рождает качество». Федеральное а
|19.05.2008
|
3 июня откроется выставка «Метрология-2008»
йдет Международная выставка-конкурс средств измерений, испытательного и лабораторного оборудования «Метрология-2008» и научно-практическая конференция «Точность рождает качество». Федеральное а
|03.10.2006
|
5 октября состоится конференция в области "ИТ-технологий в пищевой промышленности"
5-6 октября 2006 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии проводит конференцию на тему: «Информационные технологии и нормативные аспекты в обеспечении качества и безопасности пищевой продукции». Место проведения конференции: г. Москва, Лени
|28.09.2006
|
5 октября состоится конференция в области "ИТ-технологий в пищевой промышленности"
5-6 октября 2006 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии проводит конференцию на тему: «Информационные технологии и нормативные аспекты в обеспечении качества и безопасности пищевой продукции». Место проведения конференции: г. Москва, Лени
|25.09.2006
|
5 октября состоится конференция в области "ИТ в пищевой промышленности"
5-6 октября 2006 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии проводит конференцию на тему: «Информационные технологии и нормативные аспекты в обеспечении качества и безопасности пищевой продукции». Место проведения конференции: г. Москва, Лени
Метрология и организации, системы, технологии, персоны:
|Шалаев Антон 26 12
|Уткин Никита 40 10
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Никифоров Николай 1138 5
|Чурсин Игорь 21 5
|Кутузов Александр 40 5
|Элькин Григорий 15 5
|Петросян Евгений 4 4
|Путин Владимир 3454 4
|Чубайс Анатолий 222 4
|Волин Алексей 122 4
|Шульгинов Роман 15 4
|Хазов Михаил 8 4
|Брытков Олег 4 4
|Иванов Виктор 23 4
|Валяева Елизавета 72 4
|Повесьма Дмитрий 3 3
|Телегин Вячеслав 3 3
|Соколов Алексей 137 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Жаров Александр 183 3
|Кисляков Евгений 93 3
|Никифорова Светлана 34 3
|Повалко Александр 36 3
|Бадалов Андрей 66 3
|Шпак Василий 279 3
|Акимов Александр 27 3
|Ерохин Сергей 38 3
|Понькин Александр 34 3
|Емельянов Станислав 67 3
|Строкович Антон 53 3
|Юхин Артем 16 3
|Михайлов Станислав 12 3
|Полковников Алексей 6 3
|Строев Сергей 2 2
|Романенков Павел 2 2
|Кислов Виктор 5 2
|Голубева Елена 5 2
|Овчинский Владислав 230 2
|Шевченко Наталья 2 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.