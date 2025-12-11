Получите все материалы CNews по ключевому слову
Павлов Иван
СОБЫТИЯ
Павлов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Скобин Юрий 3 3
|Наумов Виктор 126 3
|Гинзбург Виталий 16 2
|Элькин Григорий 15 2
|Абрикосов Алексей 14 2
|Чугунов Андрей 7 2
|Голубева Елена 5 2
|Новиков Виталий 3 2
|Сурнин Константин 9 2
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 58 2
|Путин Владимир 3352 2
|Осипов Юрий 59 2
|Христенко Виктор 43 2
|Попов Сергей 149 2
|Осипов Александр 92 2
|Мечников Илья 2 1
|Васюков Григорий 14 1
|Мельников Глеб 4 1
|Степаненко Сергей 3 1
|Хачатрян Анна 1 1
|Мелешкин Игорь 1 1
|Шикалов Игорь 1 1
|Богданова Елена 1 1
|Омельченко Олег 2 1
|Greider Carol - Грейдер Кэрол 3 1
|Лоцманов Андрей 2 1
|Яценко Сергей 1 1
|Дмитриев Станислав 2 1
|Калимуллин Камиль 1 1
|Николаев Станислав 2 1
|Беляева Елизавета 1 1
|Городецкая Заряна 1 1
|Nobel Alfred - Нобель Альфред 13 1
|Szostak Jack - Шостак Джек 4 1
|Пестова Анастасия 2 1
|Галямов Сергей 1 1
|Леонов Егор 1 1
|Новикова Татьяна 3 1
|Белобородов Виталий 1 1
|Могилевский Роман 1 1
|Российская газета 275 2
|CNews Северо-Запад 24 1
|Scientific American 80 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 1
|АСИ - Агентство социальной информации 7 2
|Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.