Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187193
ИКТ 14495
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26490
Персоны 80871
География 2987
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

Павлов Иван


СОБЫТИЯ


11.12.2025 «Телфин» подключает автозаполнение комментариев к звонку в amoCRM 1
24.11.2025 Исследование «Телфин» и OkoCRM: клиенты готовы ждать ответа не более 10 минут 1
11.11.2025 Голосовой робот «Телфин» ежемесячно обрабатывает более 3500 обращений 1
21.10.2025 «Телфин» и «Центр Возврата страховых услуг» повышают доверие клиентов с помощью технологии маркировки звонков 1
08.10.2025 Клиенты «Телфин» улучшают клиентский опыт с помощью приоритетов звонков 1
11.09.2025 «Телфин» маркирует бизнес-звонки компаний 1
04.09.2025 «Телфин» подключает IP-телефонию с сохранением текущих номеров клиентов 1
21.08.2025 «AI секретарь» — новый продукт в линейке сервисов «Телфин» 1
29.07.2025 «Телфин» и Yclients запускают омниканальную платформу для связи с клиентами 1
21.07.2025 Как автоматизация звонков меняет работу контактных центров в 2025 году? 1
14.07.2025 «Телфин» представляет комплексное решение связи — «Контакт-центр» 1
17.06.2025 «Телфин» обновил сервис «Мониторинг» для колл-центров 1
22.04.2025 Обновлена интеграция сервисов «Телфин» и «Мегаплан» 1
26.11.2024 Бизнес выбирает роботов «Телфин» для обработки большего объема звонков и оптимизации затрат на ФОТ 1
15.10.2024 «Телфин» интегрировал Yandex SpeechSense в свои бизнес-процессы 1
17.09.2024 «Телфин» расширяет возможности встроенного виджета в amoCRM 1
10.09.2024 «Телфин» повысил эффективность звонков HR-команды Lamoda 1
03.09.2024 «Телфин» представил собственную интеграцию с Yclients 1
13.08.2024 Тренды рынка коммуникаций от «Телфин»: популярность мессенджеров в бизнес-общении ежегодно показывает кратный рост 1
24.07.2024 «Телфин» помог повысить продажи в цветочном бизнесе на 60% 1
10.07.2024 На «ЭларСкан» оцифруют документы и фотографии первого русского Нобелевского лауреата академика Павлова 1
23.05.2024 «Телфин» выводит на рынок гибридную АТС 1
26.04.2024 Сервисы «Телфин» помогают ГК «Шанс» и сети магазинов «ОхотАктив» оценить эффективность работы сотрудников 1
23.04.2024 «Телфин» расширяет возможности чат бота в Telegram 1
21.03.2024 Сервисы «Телфин» интегрированы с CRM Quick Sales 1
14.03.2024 Аналитика «Телфин»: бизнес переходит в мессенджеры и подключает мобильные номера 1
02.02.2024 Сервисы «Телфин» увеличивают конверсию из лида в продажу на 15% 1
25.10.2023 «Телфин» повышает конверсию обращений в продажи на 30% 1
19.10.2023 «Телфин» оптимизировал решение связи для «Серчинформ» в 11 часовых зонах России 1
03.10.2023 A&T Group персонализировала общение с клиентами при помощи решения «Телфин», Roistat и amoCRM 1
05.09.2023 Клиенты «Телфин» переходят на городские телефонные номера и сокращают расходы на связь на 35% 1
29.08.2023 Разработчики «Телфин» и WhatCRM запустили сервис проверки WhatsApp для CRM 1
23.08.2023 «Телфин» повышает качество коммуникаций с клиентами в сфере недвижимости 1
28.06.2023 «Телфин» представил решение для контроля работы агрегаторов и маркетплейсов с клиентами 1
06.06.2023 Интеграция сервисов «Телфин» и «Росбизнессофт» позволяет контролировать 100% звонков 1
05.06.2023 Экспертиза: как организовать омниканальные бизнес-коммуникации 1
17.05.2023 Теперь в базе зарубежных номеров «Телфин» 65 стран 1
11.04.2023 Завершена интеграция АТС «Телфин.офис» с CRM-системой «Аспро.Cloud» 1
04.04.2023 «Телфин» расширяет географию присутствия в Северо-Кавказском федеральном округе 1
21.03.2023 «Телфин» расширяет сотрудничество с «Ведисофт» 1

Публикаций - 89, упоминаний - 95

Павлов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

ЛайфТелеком - Телфин 255 58
Мегаплан 88 8
Telegram Group 2576 6
RetailCRM 37 5
VK - YClients - УайКлаентс 53 4
8992 3
Envybox - Энвибокс - CallbackKiller 3 1
Vedisoft - Ведисофт 3 1
Росквартал 1 1
Аспро 1 1
Синергия Университет - Synergy Soft 1 1
Клиентикс - Облачные интернет сервисы 2 1
AdvantShop - Адвантшоп - ГК ИТМ - Группа Компаний ИТМ 9 1
Webmoney - Вебмани.Ру 545 1
Техэксперт 10 1
МойСклад - Логнекс 112 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 472 1
1С-Битрикс - Bitrix 620 1
Salesforce 456 1
Roistat 13 1
Yandex - Яндекс 8440 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1076 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9196 1
МегаФон 9906 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 3
Некстер ИК 33 1
НИПТ - Нижегородский институт прикладных технологий 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1462 1
Благовест-с+ 1 1
Шанс ГК - ОхотАктив 12 1
Газпром ПАО 1416 1
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 10 1
GFG - Lamoda - Купишуз 195 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 4
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 4
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 4
Судебная власть - Judicial power 2412 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 3
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 3
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Рособоронпоставка - Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств 12 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 39 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 80 1
Минздрав РФ - Росмедтехнологии - Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи России 14 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3365 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 305 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 94 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 49 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 16
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1213 51
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 46
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7619 43
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17118 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 33
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 174 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21999 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 22
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 122 16
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 15
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11467 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5674 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17164 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8937 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13010 9
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2855 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4678 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 8
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 982 7
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 392 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8912 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5605 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4288 7
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1211 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 6
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 709 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8138 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5651 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 6
Call Recorder - Запись звонков 46 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 5
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3182 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12350 5
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 326 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11575 4
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 156 50
ЛайфТелеком - Телфин.Софтфон 46 27
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 625 13
Qsoft - amoCRM 129 10
Google Chrome - браузер 1649 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1213 5
LiveSklad - система автоматизации сервисных центров и мастерских 2 2
ЛайфТелеком - Телфин.WhatCRM 20 2
Datex E-Staff 10 2
Microsoft Office 3954 2
Flowlu - управление проектами онлайн и CRM 1 1
Envybox - EnvyCRM 2 1
JoyWork CRM 2 1
ЛайфТелеком - Телфин.VoiceVPN 5 1
Аспро Cloud 1 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 17 1
Альт-Инвест - Эксперт Системс - Quick Sales 3 1
Inspiro 5 1
Клиентикс CRM 2 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 1
Terrasoft Creatio 98 1
JavaScript - JS - язык программирования 1332 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 1
HPE Synergy 59 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 1
Microsoft Windows 16331 1
Google Android 14686 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 1
Linux OS 10906 1
Apple iOS 8243 1
Apple macOS 2249 1
Apple - App Store 3009 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 317 1
Apple Safari - браузер 875 1
Mozilla Firefox - браузер 1918 1
Opera Browser - Браузер 1033 1
ЭЛАР ЭларСкан 164 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 1
Google Sheets - Google Таблицы 61 1
Скобин Юрий 3 3
Наумов Виктор 126 3
Гинзбург Виталий 16 2
Элькин Григорий 15 2
Абрикосов Алексей 14 2
Чугунов Андрей 7 2
Голубева Елена 5 2
Новиков Виталий 3 2
Сурнин Константин 9 2
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 58 2
Путин Владимир 3352 2
Осипов Юрий 59 2
Христенко Виктор 43 2
Попов Сергей 149 2
Осипов Александр 92 2
Мечников Илья 2 1
Васюков Григорий 14 1
Мельников Глеб 4 1
Степаненко Сергей 3 1
Хачатрян Анна 1 1
Мелешкин Игорь 1 1
Шикалов Игорь 1 1
Богданова Елена 1 1
Омельченко Олег 2 1
Greider Carol - Грейдер Кэрол 3 1
Лоцманов Андрей 2 1
Яценко Сергей 1 1
Дмитриев Станислав 2 1
Калимуллин Камиль 1 1
Николаев Станислав 2 1
Беляева Елизавета 1 1
Городецкая Заряна 1 1
Nobel Alfred - Нобель Альфред 13 1
Szostak Jack - Шостак Джек 4 1
Пестова Анастасия 2 1
Галямов Сергей 1 1
Леонов Егор 1 1
Новикова Татьяна 3 1
Белобородов Виталий 1 1
Могилевский Роман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 71
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 19
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3222 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3356 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2418 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3259 3
Россия - СФО - Новосибирск 4652 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2196 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1568 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 3
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 149 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Беларусь - Белоруссия 6030 2
Швеция - Королевство 3715 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3180 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2911 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1206 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 2
Эстония - Эстонская Республика 758 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1309 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 553 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 286 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 291 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1707 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 2
Казахстан - Республика 5796 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 780 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 681 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1510 2
Европа 24638 2
Сальвадор - Республика Эль-Сальвадор 47 1
Канада - Британская Колумбия 81 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 16
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1060 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 8
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1763 7
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 319 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6672 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11769 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5325 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7565 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 3
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 328 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10313 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 2
Энергетика - Energy - Energetically 5527 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6410 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 2
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 217 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 2
Национальный проект 374 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2957 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2791 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5976 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 2
Российская газета 275 2
CNews Северо-Запад 24 1
Scientific American 80 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 1
АСИ - Агентство социальной информации 7 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
РАН - Российская академия наук 2014 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 42 2
University of Chicago - Чикагский университет 99 1
UBC - University of British Columbia - Университет Британской Колумбии 24 1
Karolinska Institute - Каролинский институт 29 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 131 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 47 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще