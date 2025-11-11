Голосовой робот «Телфин» ежемесячно обрабатывает более 3500 обращений

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» модернизирует коммуникационную сеть АО «Чебоксарский речной порт». В рамках проекта был запущен голосовой робот для автоматизации ежемесячной обработки более 3500 телефонных обращений пассажиров. Внедрение решения позволило увеличить эффективность работы с входящими звонками на 40%. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

АО «Чебоксарский речной порт» – социально значимое предприятие Чувашской Республики. Основными видами деятельности компании являются грузовые и пассажирские перевозки, переработка грузов, добыча нерудных строительных материалов, услуги комплексного обслуживания флота, оптовая торговля. Ежегодно в порт заходят более 600 туристических и транзитных пассажирских судов, следующих до Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, Астрахани и Ростова-на-Дону.

«В сезон речного судоходства число телефонных обращений в кассу – более 3,5 тыс. в месяц. Чтобы не пропускать вызовы клиентов и снизить нагрузку на операторов справочной пассажирского причала, мы приняли решение модернизировать телефонную инфраструктуру и подключить виртуального голосового помощника. Голосовой робот «Телфин» стал важным инструментом для повышения качества сервиса, оперативности и надежности коммуникаций», — сказал Даниил Коростелев, начальник пассажирского причала Чебоксары.

На первом этапе обработки телефонных звонков голосовой робот распределяет вызовы между сотрудниками разных подразделений, например, переадресует обращения компаний на специалистов по работе с клиентами. На запросы от частных лиц голосовой робот отвечает в соответствии с данными из базы знаний.

Робот работает круглосуточно без перерывов и выходных, благодаря чему затраты на обслуживание клиентов удалось сократить на 10%. Виртуальный помощник на 100% автоматизировал информирование клиентов: он сообщает актуальную информацию о расписании рейсов, состоянии погоды, изменениях в расписании, правилах безопасности и т. д. Также бот быстро отвечает на типовые вопросы (о наличии билетов, времени отправления/прибытия судов), что снижает нагрузку на сотрудников и ускоряет обработку запросов.

«Робот «Телфин» в считанные секунды отвечает на часто задаваемые вопросы. Это положительно сказывается на уровне сервиса, облегчает работу справочной пассажирского причала, делает коммуникацию с клиентами быстрой и удобной. Раньше из-за высокой нагрузки кассиры не могли охватить весь объем запросов от пассажиров, в результате чего возникали длительные очереди на линии. Внедрение решения позволило увеличить эффективность обработки входящих звонков на 40%», — сказал Иван Павлов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Телфин».