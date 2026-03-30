Торговля оптовая - Wholesale trade

VVP Group получила статус оптового партнера продукции Kraftway ским производителем вычислительной техники Kraftway. В рамках партнерства VVP Group получила статус оптового партнера оборудования компании на территории Российской Федерации. Об этом CNews соо

Wildberries запускает оптовые товары для юрлиц ь юридические лица и индивидуальные предприниматели в тестовом формате смогут приобретать продукцию оптом на сайте платформы «Wildberries для бизнеса». Об этом CNews сообщили представители Wild

«Программный Продукт» повысит уровень цифровизации АО «Системный оператор единой энергетической системы» ГК Программный Продукт разработает систему «Личный кабинет участника оптового рынка» (Единый личный кабинет) для АО «Системный оператор единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»). Цель создания личного кабинета — организация информационного взаимодействия согл

«КОРУС Консалтинг» представил новый бренд «Бустрейд» — B2B-портал для оптовых клиентов я» и другие. Часть заказчиков пользуются B2B-порталом уже более 5 лет и с его помощью доводят объем оптовых онлайн-продаж до 100%. Кейсы с использованием платформы на постоянной основе номиниру

Sellty: до 2025 г. 30% российских оптовых компаний перейдет на B2B-порталы азина, прогнозируют рост спроса на B2B-порталы в 2024 г. минимум вполовину. Около 30% отечественных оптовых компаний, в том числе из сегмента малого и среднего бизнеса, задумается об использова

Модульбанк запустил онлайн-бухгалтерию для оптового бизнеса банка умеют работать с комиссионными договорами, внешнеэкономической деятельностью и другими типами оптового бизнеса. «Рассчитать налог и сдать отчётность несложно. Но оптовый бизнес – это пото

«Юнайз» улучшила управляемость продажами с помощью «1С:Управление торговлей» вещей с обилием принтов и oversize-силуэтов. Бизнес «Юнайз» (ООО «Д.ДЕНИМ») представлен в форматах оптовых продаж, интернет-магазина и 4 розничных магазинов в Москве. Для проведения аудита про

«Корус Консалтинг» открыл бесплатный доступ к Sellty — платформе для создания оптового интернет-магазина для малого и среднего бизнеса рзина. Об этом CNews сообщили представители «Корус Консалтинг». Sellty — это платформа для создания оптового интернет-магазина. Сервис предназначен для представителей малого и среднего бизнеса

«Корус консалтинг» запустила конструктор интернет-магазина для оптовых компаний , предлагаемых вендорами, высокую производительность и безопасность пользовательских данных. «Выход оптовых компаний в онлайн — несомненно тренд. Тем важнее для небольших B2B-компаний становитс

«Программный Продукт» модернизирует систему оптового рынка электроэнергии ». «Программный Продукт» является основной организацией, обеспечивающей функционирование и развитие оптовых рынков электроэнергии и мощности в Российской Федерации, и выполняет полный комплекс

«Корус Консалтинг» создал решение для автоматизации оптовых продаж «Корус Консалтинг», российский системный интегратор, разработал готовое решение для автоматизации оптовых продаж в крупных торгово-производственных компаниях. Решение реализовано на платформе

Незаконный рынок алкоголя в Рунете достиг 1,7 миллиарда одательства о запрете дистанционных розничных продаж алкоголя, и более 100 сайтов, распространяющих оптом подделки спиртных напитков. В расчете Group-IB не учитываются сайты с каталогом алкогол

«Корус Консалтинг» оптимизировала оптовые продажи СТД «Петрович» автоматизировать весь процесс работы с оптовыми клиентами при помощи CRM-системы, – сказал директор оптовых продаж СТД «Петрович» Федор Андрианов. – Новая система автоматизирует сбор информации

«1С-Рарус» реавтоматизировал сеть оптовых магазинов ТД «Гольдштейн» Компания «1С-Рарус» реавтоматизировала сеть оптовых магазинов торгового дома «Гольдштейн» с помощью программы «1С-Рарус:Торговый комплекс. Продовольственные товары». Созданная система позволяет централизованно управлять сетью и поддержив

Epicor обновила ПО LumberTrack для производителей и оптовых дистрибуторов древесины и лесоматериалов изнес-решений для производства, дистрибуции, ритейла и сервиса, объявила об обновлении Epicor LumberTrack (ранее Progressive Solutions) — комплексного программного бизнес-решения для производителей и оптовых дистрибуторов древесины и лесоматериалов. Новая версия LumberTrack позволяет клиентам пользоваться оптимизированным инструментарием настройки на нужды пользователя для создания ролевого

Новое решение Centrobit позволит оптовым компаниям оптимизировать работу с заказчиками ательным, так как издержки на их обслуживание были слишком высоки, — отметили в Centrobit. — С Agora Optima такие клиенты смогут самостоятельно выполнять ряд ключевых операций, не нагружая менеджеров оптовика.

«ТТК-Сибирь» запускает акцию «Оптом дешевле» «ТТК-Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, с 1 декабря 2011 г. запускает акцию «Оптом дешевле». При единовременной оплате двух месяцев пользования услугой интернет-доступа абонентская плата может быть снижена от 17 до 25%. Размер скидки зависит от тарифного плана абонента.

Решение «АНД Проджект» для дистрибуторских и оптовых компаний зарегистрировано Microsoft Корпорация Microsoft зарегистрировала отраслевое решение «АНД Проджект» для торговых домов, дистрибуторских и оптовых компаний. Продукт разработан на базе Microsoft Dynamics CRM и учитывает опыт реализованных проектов в таких компаниях, как холдинг «Солнечные продукты», ТД «Теплоприбор», ГК ИНСИ и ТД «

Поможет ли информатизация оптовикам? ольше средств расходовать на информатизацию. Рост оборотов рынка – это не только увеличение доходов оптовых компаний, а также зарплат и бонусов менеджерам, но и повышение конкуренции на рынке,

iTrack разработала веб-систему учета оптовых заказов для Хлебозавода №28 Компания iTrack, занимающаяся разработкой сайтов и веб-приложений, разработала веб-систему учета оптовых заказов для старейшего предприятия хлебопекарной промышленности - Хлебозавода №28. Перед специалистами iTrack стояла задача разработать закрытый интернет-магазин для оптовых поку

Ebay снизит комиссию для оптовых продавцов Крупнейший онлайн-акцион Ebay объявил о том, что снизит комиссию за размещение объявлений для оптовых продавцов книг, музыки, фильмов и видеоигр. Это решение станет еще одним шагом в рамках стратегии по изменениям, направленным на увеличение популярности Ebay среди интернет-пользователе

«Спортмастер» автоматизировал оптовые продажи в», «Управление товарным запасом», а также с общими корпоративными справочниками. Из других модулей оптовики получают актуальную информацию о товарах и скидках, о клиентах (физических и юридиче

Евгений Чичваркин: оптовики продолжают "контрабасить" совсем мелкие, там, чемоданный ввоз, что из Украины везут, из Казахстана везут эмиратские, из Китая везут, весь Благовещенск вообще китайскими завален — никто не ловит, ничего не ловит. В Питере оптовики торгуют „смешанными“ — половина растаможена, половина не растаможена, или треть растаможена, две трети не растаможено. В Питере полно, их никто не ловит, это все нормально, там ма

15 декабря пройдет конференция "Отраслевые дни Microsoft. Оптовая торговля и дистрибуция" Конференция «Отраслевые дни Microsoft. Оптовая торговля и дистрибуция» пройдет в Москве 15 декабря 2005 года. Конференция ориентирована на генеральных, финансовых и коммерческих директоров предприятий дистрибуции и оптовой торговли,

15 декабря пройдет конференция "Отраслевые дни Microsoft. Оптовая торговля и дистрибуция" Конференция «Отраслевые дни Microsoft. Оптовая торговля и дистрибуция» пройдет в Москве 15 декабря 2005 года. Конференция ориентирована на генеральных, финансовых и коммерческих директоров предприятий дистрибуции и оптовой торговли,

15 декабря пройдет конференция "Отраслевые дни Microsoft. Оптовая торговля и дистрибуция" Конференция «Отраслевые дни Microsoft. Оптовая торговля и дистрибуция» пройдет в Москве 15 декабря 2005 года. Конференция ориентирована на генеральных, финансовых и коммерческих директоров предприятий дистрибуции и оптовой торговли,

В "Лужниках" перекрыт канал оптового сбыта контрафактных CD и DVD-дисков В Москве на территории рынка "Лужники" перекрыт канал оптового сбыта контрафактных CD и DVD-дисков, сообщает РБК. В ходе осмотра складских помещений оперативниками было обнаружено и изъято 114 тыс. нелицензионных компакт-дисков, права на которые п

Создано единое хранилище данных для участников оптового рынка электроэнергии Представительство Oracle СНГ и компания ФОРС объявили о завершении очередного этапа по созданию единого хранилища данных для некоммерческого партнерства «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» (НП «АТС»). Обеспечивая функционирование оптового рынка электроэнергии, НП «АТС» испытывало необходимость не только в доступн

Сотовая связь: оптом дешевле ассовый" рынок, уделяют особое внимание и коллективным потребителям услуг связи - так называемым "корпоративным клиентам". Корпоративные тарифные планы отличают прежде всего привлекательные расценки (оптом всегда дешевле), однако оператор все же получает немалую и, главное, стабильную прибыль, предоставляя услуги одновременно большому количеству бизнес-пользоваталей, которые как известно, в

В Индии начата онлайновая аукционная оптовая торговля чаем В Калькутте впервые проведена торговля оптовыми партиями индийского чая с Интернет-аукциона. Новая форма торговли вызвала большой интерес продавцов, поскольку большая часть мирового производства чая (почти 85%) продается с аукциона,