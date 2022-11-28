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Торговля оптовая Wholesale trade

Торговля оптовая - Wholesale trade


28.11.2022 «Юнайз» улучшила управляемость продажами с помощью «1С:Управление торговлей» 1
17.11.2022 В России удвоилось число новых ИТ-компаний 1
07.11.2022 В Т1 назначен директор по развитию бизнеса 1
14.10.2022 OCS представляет комплексные e-commerce и закупочные решения от AGORA 1
19.08.2022 В России впервые наказали оператора за звонок с подменного номера. Сразу выписан максимально возможный штраф 1
08.08.2022 «Ант технолоджис» устанавливает технологическое партнерство с Postgres Professional 1
27.06.2022 У скандально известного российского офисного ПО появилось четыре новых совладельца 1
23.06.2022 Haier оптимизирует работу склада с WMS Logistics Vision Suite 1
23.06.2022 Оборот ГК «Корус консалтинг» в 2021 г. вырос на 42% и составил 7,6 млрд рублей 1
06.06.2022 Решение «Сбербизнес.сфера услуг» стало доступным для салонов красоты по всей России 1
25.05.2022 В России начался параллельный импорт. iPhone и iPad никто не завозит 1
24.05.2022 Новая российская разработка АТБ ОЕМ – АСУНО 1
20.04.2022 «Сбер» запустил новое отраслевое решение для компаний оптовой торговли 2
07.04.2022 Сеть АЗС «Ростнефть» повышает эффективность управления бизнесом благодаря системе «1С:АЗС. Бэк-офис» от компании «Практикон» 1
01.04.2022 Как будет меняться российский рынок интернет-торговли 1
08.02.2022 «Сбер» и b2b-маркетплейс «на_полке» запустили сервис «Бизнес-покупка в рассрочку» 1
27.01.2022 «Корус консалтинг» и Yandex.Cloud предложат российским и международным компаниям совместные решения на базе облачных технологий 1
20.01.2022 3Logic Group стала дистрибьютором компании SilverStone 1
28.10.2021 Intel выпустила процессоры нового поколения. Производительность ощутимо выросла. Цена, видео 1
18.10.2021 «Корус консалтинг» запустила конструктор интернет-магазина для оптовых компаний 1
15.10.2021 «Корус консалтинг» создал онлайн-площадку для оптовой торговли для Akkermann cement 1
23.08.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил индекс качества поставщиков 1
13.08.2021 К «Первому биту» присоединилась белорусская компания «Кейтуби» 1
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
29.06.2021 Маркетплейс оптовой торговли B2Btrade привлек инвестиции от «Тилтех капитал» 1
29.06.2021 GMCS автоматизировала бюджетирование и прогнозирование в «Аскона» на базе решений IBM 1
31.05.2021 Максим Наумкин -

Единая B2B-платформа — основа для цифровой трансформации и развития бизнеса торговых компаний

 1
31.05.2021 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 1
26.05.2021 Госструктурам запретят строить новые ЦОД, чтобы поддержать облачных провайдеров 1
29.04.2021 Рынок ТСД: сферы применения, динамика, перспективы 1
22.04.2021 «Первый бит» внедрил 1С:ERP в Энергосетевой компании ЧТПЗ, автоматизировав управление затратами 1
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 1
25.03.2021 «Мегафон» создал платформу киберразведки 1
17.03.2021 В Реестр российского ПО внесены три новых решения «Сигма» для энергетики 1
21.01.2021 Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии 1
21.01.2021 Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии 1
29.12.2020 Выручка маленьких разработчиков ПО в России взлетела на 65% 1
23.12.2020 Сбербанк купил контрольный пакет в крупнейшем поставщике платежных терминалов 1
01.12.2020 «Техносерв Cloud» запустил виртуальный дата-центр для фирмы «Проконсим» 1
26.11.2020 Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930 1

Публикаций - 517, упоминаний - 520

Торговля оптовая упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23395 6
IBM - International Business Machines Corp 9167 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 3
Samsung Electronics 9667 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 534 1
Датапорт Системс 5 1
КАМИ 32 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 765 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 135 1
LG Electronics 3530 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 289 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 1
HP - Hewlett-Packard 3597 1
Telegram Group 999 1
Yandex - Яндекс 5551 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 157 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 3
РЖД - Российские железные дороги 1598 1
Виктория - Сеть супермаркетов 171 1
Почта России ПАО 1973 1
Империя-Фарма 90 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 3
Президент Российской Федерации 3492 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 125 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
Таможня - Таможенная служба 1022 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 26 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 837 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 2
Google Android устройства-девайсы 644 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 887 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 1
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 1
Спецодежда - Специальная одежда - средство индивидуальной защиты 18 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 730 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1046 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1013 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 1
EAM - Enterprise Asset Management - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 565 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4905 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 1
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3354 1
1С:Бухгалтерия 846 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 3
1С:ERP Управление предприятием 312 2
Microsoft Office 3405 2
Google Android 12432 2
Linux OS 8153 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 549 2
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 129 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 1
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 263 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 396 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 1
Microsoft Windows 2000 12612 1
Microsoft SQL Server 1466 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 762 1
Массух Илья 215 1
Бельков Дмитрий 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 6
Россия - СФО - Новосибирск 3663 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 3
Беларусь - Белоруссия 4165 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 2
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 1
Россия - ПФО - Казань 2333 1
Казахстан - Республика 4750 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 356 1
Чехия - Чешская Республика 1276 1
Америка 2151 1
Япония 12847 1
Австрия - Австрийская Республика 1110 1
Швеция - Королевство 3449 1
Нидерланды 3287 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1736 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 154 1
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
Forbes - Форбс 623 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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