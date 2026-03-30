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Торговля оптовая Wholesale trade

Торговля оптовая - Wholesale trade

СОБЫТИЯ


30.03.2026 VVP Group получила статус оптового партнера продукции Kraftway

ским производителем вычислительной техники Kraftway. В рамках партнерства VVP Group получила статус оптового партнера оборудования компании на территории Российской Федерации. Об этом CNews соо
29.07.2025 Wildberries запускает оптовые товары для юрлиц

ь юридические лица и индивидуальные предприниматели в тестовом формате смогут приобретать продукцию оптом на сайте платформы «Wildberries для бизнеса». Об этом CNews сообщили представители Wild
19.07.2024 «Программный Продукт» повысит уровень цифровизации АО «Системный оператор единой энергетической системы»

ГК Программный Продукт разработает систему «Личный кабинет участника оптового рынка» (Единый личный кабинет) для АО «Системный оператор единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»). Цель создания личного кабинета — организация информационного взаимодействия согл
15.05.2024 «КОРУС Консалтинг» представил новый бренд «Бустрейд» — B2B-портал для оптовых клиентов

я» и другие. Часть заказчиков пользуются B2B-порталом уже более 5 лет и с его помощью доводят объем оптовых онлайн-продаж до 100%. Кейсы с использованием платформы на постоянной основе номиниру
26.02.2024 Sellty: до 2025 г. 30% российских оптовых компаний перейдет на B2B-порталы

азина, прогнозируют рост спроса на B2B-порталы в 2024 г. минимум вполовину. Около 30% отечественных оптовых компаний, в том числе из сегмента малого и среднего бизнеса, задумается об использова
22.02.2023 Модульбанк запустил онлайн-бухгалтерию для оптового бизнеса

банка умеют работать с комиссионными договорами, внешнеэкономической деятельностью и другими типами оптового бизнеса. «Рассчитать налог и сдать отчётность несложно. Но оптовый бизнес – это пото
28.11.2022 «Юнайз» улучшила управляемость продажами с помощью «1С:Управление торговлей»

вещей с обилием принтов и oversize-силуэтов. Бизнес «Юнайз» (ООО «Д.ДЕНИМ») представлен в форматах оптовых продаж, интернет-магазина и 4 розничных магазинов в Москве. Для проведения аудита про
11.04.2022 «Корус Консалтинг» открыл бесплатный доступ к Sellty — платформе для создания оптового интернет-магазина для малого и среднего бизнеса

рзина. Об этом CNews сообщили представители «Корус Консалтинг». Sellty — это платформа для создания оптового интернет-магазина. Сервис предназначен для представителей малого и среднего бизнеса

18.10.2021 «Корус консалтинг» запустила конструктор интернет-магазина для оптовых компаний

, предлагаемых вендорами, высокую производительность и безопасность пользовательских данных. «Выход оптовых компаний в онлайн — несомненно тренд. Тем важнее для небольших B2B-компаний становитс
27.11.2018 «Программный Продукт» модернизирует систему оптового рынка электроэнергии

». «Программный Продукт» является основной организацией, обеспечивающей функционирование и развитие оптовых рынков электроэнергии и мощности в Российской Федерации, и выполняет полный комплекс

10.04.2018 «Корус Консалтинг» создал решение для автоматизации оптовых продаж

«Корус Консалтинг», российский системный интегратор, разработал готовое решение для автоматизации оптовых продаж в крупных торгово-производственных компаниях. Решение реализовано на платформе
27.12.2017 Незаконный рынок алкоголя в Рунете достиг 1,7 миллиарда

одательства о запрете дистанционных розничных продаж алкоголя, и более 100 сайтов, распространяющих оптом подделки спиртных напитков. В расчете Group-IB не учитываются сайты с каталогом алкогол
09.11.2017 «Корус Консалтинг» оптимизировала оптовые продажи СТД «Петрович»

автоматизировать весь процесс работы с оптовыми клиентами при помощи CRM-системы, – сказал директор оптовых продаж СТД «Петрович» Федор Андрианов. – Новая система автоматизирует сбор информации
02.08.2013 «1С-Рарус» реавтоматизировал сеть оптовых магазинов ТД «Гольдштейн»

Компания «1С-Рарус» реавтоматизировала сеть оптовых магазинов торгового дома «Гольдштейн» с помощью программы «1С-Рарус:Торговый комплекс. Продовольственные товары». Созданная система позволяет централизованно управлять сетью и поддержив
08.04.2013 Epicor обновила ПО LumberTrack для производителей и оптовых дистрибуторов древесины и лесоматериалов

изнес-решений для производства, дистрибуции, ритейла и сервиса, объявила об обновлении Epicor LumberTrack (ранее Progressive Solutions) — комплексного программного бизнес-решения для производителей и оптовых дистрибуторов древесины и лесоматериалов. Новая версия LumberTrack позволяет клиентам пользоваться оптимизированным инструментарием настройки на нужды пользователя для создания ролевого
27.08.2012 Новое решение Centrobit позволит оптовым компаниям оптимизировать работу с заказчиками

ательным, так как издержки на их обслуживание были слишком высоки, — отметили в Centrobit. — С Agora Optima такие клиенты смогут самостоятельно выполнять ряд ключевых операций, не нагружая менеджеров оптовика.
01.12.2011 «ТТК-Сибирь» запускает акцию «Оптом дешевле»

«ТТК-Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, с 1 декабря 2011 г. запускает акцию «Оптом дешевле». При единовременной оплате двух месяцев пользования услугой интернет-доступа абонентская плата может быть снижена от 17 до 25%. Размер скидки зависит от тарифного плана абонента.
18.09.2009 Решение «АНД Проджект» для дистрибуторских и оптовых компаний зарегистрировано Microsoft

Корпорация Microsoft зарегистрировала отраслевое решение «АНД Проджект» для торговых домов, дистрибуторских и оптовых компаний. Продукт разработан на базе Microsoft Dynamics CRM и учитывает опыт реализованных проектов в таких компаниях, как холдинг «Солнечные продукты», ТД «Теплоприбор», ГК ИНСИ и ТД «
13.02.2009 Поможет ли информатизация оптовикам?

ольше средств расходовать на информатизацию. Рост оборотов рынка – это не только увеличение доходов оптовых компаний, а также зарплат и бонусов менеджерам, но и повышение конкуренции на рынке,

15.10.2008 iTrack разработала веб-систему учета оптовых заказов для Хлебозавода №28

Компания iTrack, занимающаяся разработкой сайтов и веб-приложений, разработала веб-систему учета оптовых заказов для старейшего предприятия хлебопекарной промышленности - Хлебозавода №28. Перед специалистами iTrack стояла задача разработать закрытый интернет-магазин для оптовых поку
14.02.2008 Ebay снизит комиссию для оптовых продавцов

Крупнейший онлайн-акцион Ebay объявил о том, что снизит комиссию за размещение объявлений для оптовых продавцов книг, музыки, фильмов и видеоигр. Это решение станет еще одним шагом в рамках стратегии по изменениям, направленным на увеличение популярности Ebay среди интернет-пользователе
02.07.2007 «Спортмастер» автоматизировал оптовые продажи

в», «Управление товарным запасом», а также с общими корпоративными справочниками. Из других модулей оптовики получают актуальную информацию о товарах и скидках, о клиентах (физических и юридиче
06.04.2006 Евгений Чичваркин: оптовики продолжают "контрабасить"

совсем мелкие, там, чемоданный ввоз, что из Украины везут, из Казахстана везут эмиратские, из Китая везут, весь Благовещенск вообще китайскими завален — никто не ловит, ничего не ловит. В Питере оптовики торгуют „смешанными“ — половина растаможена, половина не растаможена, или треть растаможена, две трети не растаможено. В Питере полно, их никто не ловит, это все нормально, там ма
12.12.2005 15 декабря пройдет конференция "Отраслевые дни Microsoft. Оптовая торговля и дистрибуция"

Конференция «Отраслевые дни Microsoft. Оптовая торговля и дистрибуция» пройдет в Москве 15 декабря 2005 года. Конференция ориентирована на генеральных, финансовых и коммерческих директоров предприятий дистрибуции и оптовой торговли,
08.12.2005 15 декабря пройдет конференция "Отраслевые дни Microsoft. Оптовая торговля и дистрибуция"

Конференция «Отраслевые дни Microsoft. Оптовая торговля и дистрибуция» пройдет в Москве 15 декабря 2005 года. Конференция ориентирована на генеральных, финансовых и коммерческих директоров предприятий дистрибуции и оптовой торговли,
06.12.2005 15 декабря пройдет конференция "Отраслевые дни Microsoft. Оптовая торговля и дистрибуция"

Конференция «Отраслевые дни Microsoft. Оптовая торговля и дистрибуция» пройдет в Москве 15 декабря 2005 года. Конференция ориентирована на генеральных, финансовых и коммерческих директоров предприятий дистрибуции и оптовой торговли,
07.09.2005 В "Лужниках" перекрыт канал оптового сбыта контрафактных CD и DVD-дисков

В Москве на территории рынка "Лужники" перекрыт канал оптового сбыта контрафактных CD и DVD-дисков, сообщает РБК. В ходе осмотра складских помещений оперативниками было обнаружено и изъято 114 тыс. нелицензионных компакт-дисков, права на которые п
20.05.2005 Создано единое хранилище данных для участников оптового рынка электроэнергии

Представительство Oracle СНГ и компания ФОРС объявили о завершении очередного этапа по созданию единого хранилища данных для некоммерческого партнерства «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» (НП «АТС»). Обеспечивая функционирование оптового рынка электроэнергии, НП «АТС» испытывало необходимость не только в доступн
24.07.2001 Сотовая связь: оптом дешевле

ассовый" рынок, уделяют особое внимание и коллективным потребителям услуг связи - так называемым "корпоративным клиентам". Корпоративные тарифные планы отличают прежде всего привлекательные расценки (оптом всегда дешевле), однако оператор все же получает немалую и, главное, стабильную прибыль, предоставляя услуги одновременно большому количеству бизнес-пользоваталей, которые как известно, в
31.03.2000 В Индии начата онлайновая аукционная оптовая торговля чаем

В Калькутте впервые проведена торговля оптовыми партиями индийского чая с Интернет-аукциона. Новая форма торговли вызвала большой интерес продавцов, поскольку большая часть мирового производства чая (почти 85%) продается с аукциона,
01.03.1999 Onsale.com начинает оптовые продажи ПК на основе P-III

Сайт онлайновой торговли Onsale.com объявил о своих планах продавать ПК на основе процессоров Pentium III оптовыми партиями. Сайт AtCost компании будет предлагать три модели ПК производства AST с процессорами 450 и 500 МГц. Компания ожидает большой спрос на эти компьютеры и потому ограничила объем


Публикаций - 1265, упоминаний - 1398

Торговля оптовая и организации, системы, технологии, персоны:

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Google LLC 12688 22
LG Electronics 3735 21
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Dell Technologies - Dell Computer 2219 19
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Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 17
Dell EMC 5180 16
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 15
Huawei 4676 14
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 14
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 13
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 38
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 34
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 31
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 25
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 20
Евросеть 1421 20
Dixis - Диксис - Dиксис 371 18
eBay Inc 1640 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
Связной ГК 1401 15
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 13
Walmart - Wal-Mart Stores 405 12
НСПК - Национальная система платежных карт 948 12
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 11
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 11
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 10
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 9
Газпром ПАО 1493 8
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 8
Евросеть - Техмаркет 81 8
Седьмой Континент 65 8
на_полке 12 7
Почта России ПАО 2370 7
Альфа-Банк 1979 7
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 7
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 7
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 7
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 7
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 33 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
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1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 50
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Microsoft Windows 2000 8678 36
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 34
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1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 32
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Microsoft Dynamics 1197 21
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AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 17
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 16
Apple iOS 8583 15
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1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 14
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 14
Intel Celeron - Серия процессоров 979 13
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Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 11
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SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 10
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 10
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 10
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
РАО ЕЭС России ПАО - ОРЭМ - Оптовый рынок электроэнергии и мощности России - ФОРЭМ - Федеральный (общероссийский) оптовый рынок электроэнергии и мощности 20 9
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ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 22
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 13
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
Международный женский день - 8 марта 418 5
CNews AWARDS - награда 571 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
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