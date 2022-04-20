«Сбер» запустил новое отраслевое решение для компаний оптовой торговли

«Сбер» запустил новое отраслевое решение «Сбербизнес.оптовая торговля» с набором цифровых сервисов для предпринимателей из сферы оптовых продаж. Это решение позволит компаниям получить доступ к широкому набору функций в режиме «одного окна», автоматизировать рутинные операции и повысить эффективность продаж. Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

Сервис помогает хранить и систематизировать историю заказов и переписку с клиентами, в системе доступна интуитивная аналитика по ключевым показателям в формате дэшбордов. Через «Сбербизнес.оптовая торговля» можно отслеживать сроки исполнения заказов, анализировать эффективность работы клиентских менеджеров, проверять контрагентов. Сервис позволяет распределить роли между сотрудниками и разграничить доступ к информации. Кроме того, есть возможность настроить интеграцию с «1С».

«Это уникальный для банковской сферы сервис, который автоматизирует множество рутинных задач предпринимателей. У них освобождается больше времени, которое они могут потратить на развитие бизнеса и общение с семьей. Важно отметить, что решение доступно нашим клиентам бесплатно, а подключить сервис и начать работать с ним помогут специалисты банка», – сказал Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.

Сервис встроен в интернет-банк «Сбербизнес» и доступен клиентам «Сбера» бесплатно. «Сбербизнес.оптовая торговля» интуитивно понятен в использовании.

«Сбер» первым на финансовом рынке запустил отраслевые решения — специализированные цифровые приложения, встроенные в интернет-банк для предпринимателей «Сбербизнес». Первое подобное решение – «Недвижимость» – разработано специально для предпринимателей, сдающих в аренду один или несколько объектов коммерческой недвижимости, позже «Сбер» также запустил отраслевое решение для управления грузоперевозками и для поддержки бизнеса в отрасли ЖКХ.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.