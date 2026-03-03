Рекордная поставка «Байкалов». Будет отгружено полтора миллиона микроконтроллеров на популярной открытой архитектуре

«Байкал Электроникс» отгрузит 1,5 млн микроконтроллеров Baikal-U компании «Реглаб» на «чуть больше 1 млрд руб.». Контракт подписан, первую партию отправят до конца июня 2026 г. Чипы построены на открытой и стремительно развивающейся архитектуре RISC-V, которая не зависит от западных технологий. Baikal-U выпускается не в России – в стране до сих пор нет подходящих для этого мощностей.

Полтора миллиона в обмен на миллиард

Компания «Байкал Электроникс» сообщила CNews о заключении гигантской сделки по поставке микроконтроллеров Baikal-U. Контракт включает отгрузку не менее 1,5 млн таких чипов, а сумма сделки составила «чуть больше 1 млрд руб.». Точную сумму участники сделки к моменту выхода материала не раскрывали.

Покупателем выступает российская компания «Реглаб». Она входит в группу «Прософт-Системы» и занимается производством оборудования и разработкой специализированного ПО для систем автоматизации. В числе ее ключевых продуктов – программируемые логические контроллеры Regul, распределенная система управления Externum и программно-технический комплекс AstraRegul.

Поставка будет осуществляться несколькими партиями в течение пяти лет. Первую партию «Байкал Электроникс» намерена передать «Реглаб» в течение первой половины 2026 г., то есть не позднее 30 июня. Ее объем составит 150 тыс. экземпляров, то есть около 10% от минимального заявленного количества.

Стоимость первой партии составит 100 млн руб. «Реглаб» стала первым крупным промышленным покупателем серийных микроконтроллеров Baikal-U для встраивания их в свои решения в области АСУ ТП.

«Данная сделка является крупнейшим на сегодняшний день коммерческим контрактом на поставку российских микроконтроллеров нового поколения на архитектуре RISC-V и подтверждает растущий спрос на отечественную элементную базу со стороны ведущих предприятий промышленной автоматизации», – отметили представители «Байкал Электроникс».

«Мы планируем поставить на российский рынок 1 миллион микроконтроллеров Baikal-U в 2026 г., и партнерство с «Реглаб» – крупнейший шаг к реализации этой цели. Заказы уже есть во многих сегментах, и мы ожидаем дальнейшего роста спроса», сказал CNews генеральный директор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов.

Новая разработка

Микроконтроллер Baikal-U, также известный под названием BE-U1000 – это одна из новейших разработок компании «Байкал-Электроникс». Его премьера состоялась в сентябре 2025 г., однако старт производству был дан немного раньше.

Как сообщал CNews, «Байкал Электроникс» произвела первую партию опытных образцов новых микроконтроллеров BE-U1000 в середине лета 2025 г. Серийные поставки начались в конце 2025 г.

«Розничная цена U1000 составляет 950 руб. за штуку без НДС. Для крупных партнеров, значительных партий и комфортных условий поставки и оплаты предусмотрены существенные скидки», – сказал генеральный директор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов в сентябре 2025 г.

Открытость и независимость

Основу Baikal-U составляет открытая архитектура RISC-V. Она быстро развивается с 2010 г., на ее основе строят не только микроконтроллеры, но и полноценные процессоры, которые все чаще применяются в одноплатных компьютерах, ноутбуках и даже серверах.

Brian Kostiuk / Unsplash В Baikal-U не стали использовать закрытую архитектуру ARM, хотя такие чипы в линейке Baikal имеются

Неподдельный интерес к RISC-V проявляют многие страны, в том числе Россия и Китай. Первая в сентябре 2022 г. создала собственный альянс по ее развитию, второй с того же года разрабатывает отдельную версию RISC-V под названием RISC-X.

RISC-V действительно очень востребована в России. В сентябре 2025 г. CNews писал, что менее чем за два года в стране было выпущено свыше 3 млн микросхем на ее основе.

Ядра для чипа разрабатывала российская компания CloudBEAR. «Микроконтроллер использует отечественные ядра от компании CloudBEAR, построенные на открытой архитектуре RISC-V, что обеспечивает технологический суверенитет и позволяет не зависеть от иностранных разработок и ограничений, связанных с лицензионными соглашениями», – заявили CNews представители «Байкал Электроникс».

Аналоги есть

Как рассказали CNews представители «Байкал Электроникс», с учетом всех своих аппаратных спецификаций Baikal-U является аналогом популярных зарубежных микроконтроллеров компании STMicroelectronics из серий STM32F4хх – F7хх. Отметим, что чипы линейки STM32F4хх появились очень давно – 15 лет назад, в 2011 г.

По словам разработчиков, основные сферы применения нового российского микроконтроллера – это автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), датчики безопасности, различные приборы учета, а также устройства ввода-вывода и гаджеты интернета вещей. «Наличие функции управления электродвигателями и высокие характеристики энергоэффективности позволяют применять микроконтроллер в системах управления беспилотными летательными аппаратами», – сказали CNews в «Байкал Электроникс».

Что интересного внутри

Согласно официальному сайту «Байкал Электроникс», Baikal-U – это трехъядерное и очень компактное решение. Чип упакован в корпус QFN-88 (88 выводов) размерами всего 10х10 мм, и внутри у него есть два ядра CloudBEAR BR-350 с частотой до 200 МГц и одной ядро CloudBEAR BM-310 до 100 МГц.

Контроллер располагает 256 КБ встроенной eFLASH-памяти, 192 КБ SRAM (в том числе 160 КБ TCM), 48 линиями GPIO, а также поддержкой широкого набора интерфейсов. В их числе: USB 2.0 OTG, два CAN FD, восемь UART, четыре SPI, два QSPI, а также четыре I2C и два I2S.

Техпроцесс cвоего нового микроконтроллера «Байкал Электроникс» к моменту выхода материала не раскрывала. Информация об этом отсутствует на ее официальном сайте, а на вопрос редакции о топологии производства этого чипа представители компании не ответили. Также они отказались от комментариев на вопрос о стране производства Baikal-U

«С высокой долей вероятности микроконтроллер произведен на одной из азиатских фабрик, где у “Байкал Электроникс” уже имеются производственные наработки, – в первую очередь, на TSMC или SMIC, – сказала CNews глава холдинга SNDGLOBAL Ольга Квашенкина летом 2025 г. – Оценочно речь идет о зрелом техпроцессе – 65 или 40 нм. Это допустимо для микроконтроллерного уровня, однако ограничивает плотность размещения и энергоэффективность по сравнению с зарубежными конкурентами, использующими 28, 22 и даже 12 нм».

В России нет мощностей для выпуска таких микросхем. Даже у компании «Микрон», называющей себя «чипмейкером №1 в России», самый тонкий техпроцесс – это 90 нм, прямиком из 2004 г. Для сравнения, тайваньская TSMC и корейская Samsung в декабре 2025 г. перешли на техпроцесс 2 нм.