Прогресс любит тишину. TSMC втихаря начала выпуск самых передовых в мире 2-нанометровых чипов

TSMC, крупнейший контрактный производитель микросхем в мире, начал выпуск микросхем по топологии 2 нм. Компания шла к этому как минимум пять лет, но решила не превращать запуск производства в событие. Не было даже анонса – оборудование просто заработало. Первые 2-нанометровые чипы ожидаются в 2026 г.

У кого-то 2, у кого-то 10

Компания TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель чипов с долей более 50%, запустила полномасштабное производство микросхем по топологии 2 нм, пишет Tom’s Hardware. На момент выпуска материала это самый тонкий техпроцесс в мире – предыдущим рекордом был 3 нм, на который TSMC перешла два года назад, в конце 2023 г.

В случае с центральными процессорами чем тоньше техпроцесс, тем ниже энергопотребление и температура. За 2 нм давно выстроилась очередь, и в ее начале – компания Apple, которая заранее забронировала большую часть производственных мощностей TSMC.

Стоит отметить, что есть еще техпроцесс 18А – его развивает компания Intel, и он, по документам, 1,8-нанометровый. Но о производстве, даже мелкосерийном, речи пока нет – количество брака зашкаливает. К тому же Intel сама набивается в клиенты к TSMC, поскольку ее собственные фабрики застряли на 10 нанометрах.

Без предупреждения

TSMC осваивала техпроцесс 2 нм как минимум с 2020 г., но запустить производство по нему она решила без лишнего шума. Компания обошлась лишь сухим пресс-релизом, в котором говорится о начале работы «конвейера» на заводе Fab 22. Он расположен в Гаюсюне на юге Тайваня.

TSMC Все производственные мощности 2 нм TSMC давно забронированы ее крупнейшими клиентами

Новый техпроцесс получил название N2, и в дальнейшем TSMC намерена совершенствовать его. Сейчас доступно только первое его поколение, но и оно обеспечивает 10-15-процентный рост производительности при том же уровне энергопотребления по сравнению с новейшими модификациями топологии 3 нм (N3E).

В пресс-релизе также говорится, что можно оставить производительность на прежнем уровне, и при этом энергопотребление снизится на 25-30%. Таким образом, у клиентов TSMC появился выбор – делать или супермощные чипы 2 нм, которые будут потреблять столько же энергии, сколь и нынешние 3 нм, или радикально снизить энергопотребление без прироста, но и без просадки производительности по сравнению с имеющимися чипами.

По подсчетам TSMC, переход на техпроцесс N2 позволит увеличить плотность транзисторов на 15-20%, в зависимости от назначения микросхемы.

Все по-новому

Переход на техпроцесс N2 влечет за собой массу изменений. В частности, TSMC в этой топологии компания использует структуру транзисторов с окружающим затвором (GAA). Сделано это, в том числе, для снижения токов утечки, а также это позволит уменьшить физические размеры транзисторов без негативного влияния на энергопотребление или производительность.

Также N2 предполагает применение в подсистеме питания конденсаторов модификации SHPMIM. Они пришли на смену конденсаторам SHDMIM и демонстрируют более чем двукратный рост плотности на их фоне при одновременном снижении сопротивления.

Когда ждать

TSMC намерена начать по-настоящему массовый выпуск 2-нанометровых микросхем в ближайшие дни. В течение всего 2026 г. компания будет наращивать объемы производства. Вероятнее всего, смартфоны iPhone 18 Pro и Pro Max, релиз которых ожидается в сентябре 2026 г., получат именно 2-нанометровые чипы. Не исключено, что они достанутся и базовому iPhone 18, но, как сообщал CNews, его появление предварительно запланировано лишь на весну 2027 г.

Завод Fab 22 не будет единственным, кто выпускает 2-нанометровые микросхемы – TSMC собирается подключить к этому и фабрику Fab 20, но здесь точных сроков пока нет.

Кто не первый, тот второй

TSMC – не единственный производитель микросхем, участвующий в гонке нанометров. Она перманентно соревнуется с корейской Samsung, которая тоже располагает своими заводами и тоже очень активно стремилась к 2 нм.

Стремление это было настолько активным, что именно Samsung первая в мире начала выпуск 2-нанометровых чипов – в декабре 2025 г. Первенцем, как сообщал CNews, стал ее собственный процессор Exynos 2600, который совсем скоро станет доступен потребителям в составе смартфонов серии Galaxy S26. Их появление ожидается в январе-марте 2026 г.

О своих планах по выпуску 2-нанометровых микросхем для сторонних компаний Samsung пока не распространяется, но она, как и TSMC, тоже занимается контрактным производством. Не исключено, что TSMC не стала устраивать из запуска 2-нм производства шоу именно потому, что Samsung ее опередила в этом плане.