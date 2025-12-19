Создан первый в мире 2-нанометровый процессор. Его сделала не Apple

Samsung анонсировала процессор Exynos 2600 – первый в мире с топологией 2 нм. Это мобильный CPU, и первыми его могут получить смартфоны Galaxy S26, хотя и не во всем мире. До Exynos 2600 самые чипы имели техпроцесс 3 нм – такие есть у Apple, MediaTek, Qualcomm и у самой Samsung.

Когда 2 лучше, чем 3

Корейская компания Samsung выиграла у Apple новый этап гонки процессоров и выпустила Exynos 2600 – первый в мире CPU с топологией 2 нанометра. Как пишет портал TechSpot, пользователи смогут оценить его возможности относительно скоро – Exynos 2600 может стать «сердцем» смартфонов серии Galaxy S26, премьера которых ожидается в I квартале 2026 г. Apple, главный конкурент Samsung на рынке смартфонов, располагает пока лишь максимум 3-нанометровыми чипами.

Samsung обладает собственным производством микросхем – это позволяет предположить, что выпускать Exynos 2600 она будет собственными силами. Но это пока под большим вопросом – есть немалая вероятность, что она обратится за этим к своему главному главному конкуренту на рынке контрактного производства чипов – тайваньской компании TSMC.

TSMC – это бесспорный мировой лидер по выпуску микросхем как по доле рынка (более 50%), так и по числу клиентов с мировым именем. Именно она выпускает чипы для Qualcomm, AMD, Nvidia и, разумеется, Apple.

Brian Kostiuk / Unsplash Переход процессоров на 2 нм может дать им существенный прирост производительности

TSMC на протяжении нескольких лет активно осваивает топологию 2 нм (процесс почти завершен) и массово производит 3-нанометровые чипы. Samsung удалось ее обойти, но пока неясно, смогла ли она справиться с высоким процентом брака на своих фабриках по выпуску микросхем. У TSMC с этим проблем нет.

Возможности процессора

Samsung встроила в Exynos 2600 10 вычислительных ядер, что тоже выделяет его на фоне большинства конкурентов, в которых обычно по восемь ядер. Процессор использует новейшую архитектуру ARM v9.3 и ядра современные ARM C1-Ultra вместе с C1-Pro.

Энергоэффективные ядра в этом процессоре полностью отсутствуют, и пока неясно, с чем это связано. Exynos 2600 будет работать в смартфонах и планшетах, питающихся от аккумулятора, и чем меньше энергии потребляет CPU, тем ниже расход заряда. К слову, Intel намерена пойти по схожему пути, только из своих настольных процессоров она хочет убрать, наоборот, высокопроизводительные ядра.

Ядра в Exynos 2600 распределены по трем кластерам. В первом находится единственное ядро C1-Ultra с тактовой частотой 3,8 ГГц, во втором – три ядра C1-Pro, частота которых достигает 3,25 ГГц.

Оставшиеся шесть ядер ютятся в третьем кластере, и это тоже C1-Pro, но их частота искусственно снижена до 2,75 ГГц.

Samsung обещает поддержку инструкций Arm SME2. За счет нее процессор сможет работать эффективнее при выполнении инструкций машинного обучения искусственного интеллекта.

Раньше было хуже

По заверениям Samsung, вычислительная часть Exynos 2600 будет работать быстрее своего предшественника в лице Exynos 2500 на 39%. Если это действительно окажется так, то тогда Samsung совершит мини-революцию, потому что Exynos 2500 – это совсем новый процессор, он вышел в конце июня 2025 г.

За счет чего ожидается такой прирост производительности, точных данных пока нет. Мог сказаться, к примеру, переход с 3 нм на 2 нм, или же повлияла смена ядер – в Exynos 2500 используются одно ядро Cortex-X925 (3,3 ГГц), два Cortex-A725 (2,74 ГГц), пять Cortex-A725 (2,36 ГГц) и два Cortex-A520 (1,8 ГГц).

Видеоподсистема нового Exynos 2600 – это Xclipse 960. Samsung уверяет, что ее производительность на 50% выше графики Xclipse 950 в составе Exynos 2500, по крайней мере, в плане обработки трассировки лучей.

Искусственный интеллект и камеры

В Exynos 2600 есть встроенный нейропроцессор (NPU), необходимый для выполнения алгоритмов искусственного интеллекта. По официальным данным, в сравнении с NPU в составе Exynos 2500 он стал быстрее на 113%.

В дополнение к перечисленному Samsung добавила в Exynos 2600 поддержку сенсоров камеры с разрешением до 320 МП, полноценную поддержку видеосъемки в разрешении 8K на частоте 30 кадров в секунду и запись 4K-роликов на 120 кадрах в секунду.

Exynos 2600 работает с оперативной памятью стандарта LPDDR5X и флеш-накопителями UFS 4.1.