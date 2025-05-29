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Один из крупнейших в мире производителей процессоров гонит колоссальные объемы брака. В мусорку идет половина чипов. И это не Intel

Бизнес Samsung по производству микросхем несет потери. Она почти три года не может побороть большой процент брака при выпуске чипов по топологии 3 нм. Он достигает 50%. Это заставляет крупных клиентов переходить к TSMC – второй, помимо Samsung, компании в мире, освоившей техпроцесс 3 нм. У TSMC брака в разы меньше – меньше 10%.

Третий сорт – не брак?

Корейская компания Samsung, известная в России в первую очередь своими смартфонами, бытовой техникой и телевизорами, оказалась не способна к массовому выпуску процессоров по самым современным техпроцессам. Как пишет издание Chosun Daily, она уже почти три года не в состоянии решить проблему с гигантским количеством брака при выпуске чипов по техпроцессу 3 нм.

3 нм – это самая передовая топология в мире на момент выхода материала. До нее добрались пока только два контрактных вендора микросхем в мире – Samsung и тайваньская компания TSMC. Но если TSMC имеет минимальный процент брака (менее 10%) при 3-нанометровом производстве и переманивает к себе всех крупнейших клиентов, то Samsung выбрасывает в мусорку 50% кремниевых пластин с 3-нанометровыми чипами на ней.

Неутешительный промежуточный итог

Нынешний уровень брака при производстве для многих клиентов Samsung недопустим. Компания уже начала терять клиентов, притом очень крупных, пишет Chosun Daily. Среди них – американский интернет-гигант Google, который поначалу намеревался заказать производство своего 3-нанометрового чипа Tensor G5 именно Samsung, но в итоге отказался от этой затеи и заключил контракт с TSMC.

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© sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика»
Samsung может потребоваться много времени, чтобы вернуть доверие клиентов

AMD, один из двух крупнейших в мире разработчиков процессоров с архитектурой х86, тоже ранее исключила Samsung из числа своих партнеров по производству чипов. Своих фабрик у нее, в отличие от Intel, нет, так что ей пришлось взять пример с Google и полностью поручить производство своих новейших CPU TSMC. К Intel, своему основному конкуренту, она обращаться не стала, так ка ее заводы могут выпускать максимум 10-нанометровые чипы, тогда как современные Ryzen и Epyc на пару с новейшими Threadripper – 4-нанометровые. К слову, Intel тоже числится в клиентах TSMC.

По стопам AMD и Google пошла и компания Qualcomm – она является лидером в сегменте процессоров для смартфонов и планшетов, а также выпускает модемы сотовой связи. Свои заказы по выпуску самых передовых чипов она направляет TSMC, минуя Samsung.

Нет доверия – нет клиентов

Собеседник издания, работающий в полупроводниковой отрасли, назвал доверие клиентов самым важным фактором в сфере выпуска полупроводников. Он также добавил, что провал Samsung Electronics в передовых техпроцессах из-за проблем с выходом годной продукции усиливает сомнения крупных клиентов в отношении ее заводов. По его словам, компании «потребуется много времени, чтобы оправиться от этого».

Судя по всему, решать проблемы с браком на 3-нанометровом производстве Samsung придется в рамках выпуска собственных процессоров. Новейший Exynos 2500 получит именно такой техпроцесс, и выпускать его Samsung намерена сама.

Возвращение в прошлое не поможет

Samsung могла бы сосредоточиться на развитии своего производства по не самым современным техпроцессам, от 5 до 8 нм, но, похоже, и здесь ее ждут неприятности. Ее стремительно настигает китайская компания SMIC (контрактный вендор микросхем), которая очень быстро оттачивает мастерство выпуска микросхем по топологиям 7 и даже 5 нм, которые пока еще считаются современными. И это при том факте, что Samsung, в отличие от Samsung, не находится под американскими санкциями, и у нее нет проблем с доступом к передовому оборудованию для литографии и специалистам по его ремонту и наладке.

В последнее время все больше компаний отдают свои заказы именно SMIC а не Samsung. С 7 нм у SMIC больше нет проблем, но полное освоение 5 нм дается ей с трудом из-за США. Для этого техпроцесс нужны литографы, работающие в экстремальном ультрафиолете (EUV), но Штаты искусственно ограничивают их поставки в Китай.

Однако процесс все же идет. SMIC уже выпускает 5-нанометровые чипы для своих клиентов. Как пишет Chosun Daily, один из них – это китайский техногигант Huawei, тоже погрязший в санкциях, но при этом сумевший создать собственный 5-нанометровый CPU.

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Интернет

«Рост SMIC может оказать негативное влияние на привлечение китайских клиентов», – сообщил изданию неназванный сотрудник Samsung.

Отметим также, что от высокого процента брака Samsung страдает довольно давно – как минимум с 2022 г. однако за три года она так и не решила эту проблему.

Геннадий Ефремов

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