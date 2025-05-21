Intel такое и не снилось. AMD создала процессор для настольных ПК с поистине гигантским числом ядер. Конкурентов нет

AMD анонсировала процессоры Ryzen Threadripper 9000 для мощных ПК и рабочих станций. В топовом представителе серии 96 вычислительных ядер – у Intel и близко нет ничего похожего.

Ядер хватит всем

Компания AMD создала процессоры серии Ryzen Threadripper 9000, предназначенные для производительных настольных ПК, а также Threadripper PRO 9000WX для рабочих станций. На их основе вполне можно собрать и домашний компьютер, и конкурентов у них фактически пока нет – Intel, единственный соперник AMD на рынке х86-процессоров, пока не в силах предоставить потребителям что-то подобное.

Каждый процессор имеет в своей основе новейшую архитектуру Zen пятого поколения – на нее AMD перешла в 2024 г., а сама Zen впервые была представлена в 2017 г. С этого момента AMD постепенно выживает Intel с рынка х86-процессоров, постоянно наращивая свою долю. В некоторых странах у нее почти получилось вытеснить прямого конкурента с витрин компьютерных магазинов.

В самом топовом новом процессоре AMD для рабочих станций насчитывается 96 ядер, а также он поддерживает многопоточность – до 192 одновременно обрабатываемых потоков инструкций. Для настольных ПК предельное количество ядер в новых чипах – 64. всего несколько лет назад таким количеством могли похвастаться лишь серверные решения.

AMD Аналогов у новых чипов AMD на рынке пока нет

Техпроцессов у новых процессоров два. Чипы имеют большой центральный 6-нм кристалл ввода-вывода, окруженный рядами 4-нм вычислительных кристаллов.

В этом поколении AMD повернула восьмиядерные вычислительные кристаллы на 90 градусов и расположила их в четыре вертикальных ряда по три кристалла в каждом, что в общей сложности составляет 12 вычислительных кристаллов с 96 ядрами для флагманского 9995WX.

«Базовые» процессоры AMD

Линейка процессоров Ryzen Threadripper 9000 для настольных ПК включает в общей сложности три процессора – 9960X, 9970X и 9980X. Они содержат 24, 32 и 64 ядра соответственно и умеют обрабатывать 48, 64 и 128 одновременных потоков данных.

Базовая частота процессоров – 4,2, 4 и 3,2 ГГц соответственно. Каждый из них может разгоняться до 5,4 ГГц и имеет TDP на уровне 350 Вт, так что без хорошего охлаждения им не обойтись.

Все процессоры предназначены для использования в составе платформы AMD sTR5. Каждый из них умеет работать с оперативной памятью DDR5-6400 с кодом коррекции ошибок (ЕСС) по восьми каналам. Дополнительно они располагают до 128 линий PCIe 5.0.

Если кому-то не хватило

Тем, кому возможностей процессоров Threadripper 9000 будет недостаточно, AMD предлагает обратить свое внимание на Threadripper PRO 9000WX. Эта серия состоит из шести моделей, и у пользователей будет гораздо более широкий выбор.

Процессоры получили 12, 16, 24, 32, 64 и 92 вычислительных ядра. Количество одновременно обрабатываемых потоков – 24, 32, 48, 64, 128 и 192 соответственно.

AMD Спецификации Threadripper PRO 9000WX

Абсолютно все процессоры данной линейки способны работать на пиковой частоте 5,4 ГГц, однако базовая частота у них разная – чем больше ядер и потоков в чипе, тем она ниже. Младший CPU имеет базовую частоту 4,7 ГГц, старший – 2,5 ГГц, все остальные – от 4,5 до 3,2 ГГц.

Объем кэша третьего уровня, напротив, прямо пропорционален количеству ядер – от 64 до 384 МБ. Как и Ryzen Threadripper 9000, более производительные Threadripper PRO 9000WX имеют до 128 линий PCIe 5.0, до восьми каналов оперативной памяти DDR5-6400 ECC и рассчитаны на использование с платформой AMD sTR5. Тепловыделение (TDP) для всех представителей серии одинаковое – 350 Вт.

Ждать недолго

AMD собирается начать продажи своих новейших процессоров обеих линеек в июле 2025 г. Как пишет Tom’s Hardware. Купить их можно будет как по отдельности, так и в составе готовых ПК основных партнеров AMD.

Процессоры обеспечивают до 22% более высокую производительность по сравнению с предыдущим поколением в многопоточных рабочих нагрузках, причем львиная доля их возросшей производительности обусловлена ​​переходом с архитектуры Zen 4 на Zen 5, что обеспечивает прирост IPC на 16%, а также переходом с техпроцесса 5 нм на 4 нм для вычислительных кристаллов.