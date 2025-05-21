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AMD Ryzen Threadripper Серия микропроцессоров

СОБЫТИЯ

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21.05.2025 Intel такое и не снилось. AMD создала процессор для настольных ПК с поистине гигантским числом ядер. Конкурентов нет

Ядер хватит всем Компания AMD создала процессоры серии Ryzen Threadripper 9000, предназначенные для производительных настольных ПК, а также Threadrippe
13.12.2023 AMD встроила в свои новейшие чипы хитрые предохранители, перегорающие при разгоне процессора

Оверклокинг AMD не по душе В новых процессорах AMD Threadripper 7000 с архитектурой Zen 4, по заверениям самой AMD, есть скрытые предохранители,
15.07.2020 Lenovo представила рабочую станцию ThinkStation P620 на базе AMD Ryzen Threadripper PRO

Lenovo представила ThinkStation P620 в форм-факторе Tower на базе процессора AMD Ryzen Threadripper PRO. ThinkStation P620 — универсальное решение, которое обеспечивает высокую выч
08.11.2019 AMD выпустила процессоры, которые «лучше чем все, что может предложить Intel»

Новые процессоры AMD Компания AMD представила процессоры Ryzen Threadripper 3960X и 3970X, основанные на архитектуре Zen 2 и выполненные по техпроцессу 7 нм
31.10.2018 AMD объявила о начале продаж двух дополнительных моделей Ryzen Threadripper

AMD объявила о старте продаж двух дополнительных моделей процессоров второго поколения AMD Ryzen Threadripper: 2970WX с 24 ядрами и 48 потоками и Ryzen Threadripper 2920X с 12 ядрами

31.08.2018 AMD сообщила о доступности Ryzen Threadripper 2950X второго поколения для заказов

AMD сообщила, что второе поколение процессоров AMD Ryzen Threadripper 2950X с 16-ядрами и 32 потоками уже доступны для заказов. При цене в $899 Ryzen

14.08.2018 AMD представила процессор Ryzen Threadripper второго поколения для настольных ПК

AMD сообщила о начале поставок процессора AMD Ryzen Threadripper 2990WX второго поколения с 32 ядрами и 64 потоками. Процессоры AMD Ryzen Thre
06.06.2018 AMD выпустила процессор для ПК с рекордным числом ядер

число ядер десктопных процессоров Компания AMD анонсировала второе поколение процессоров AMD Ryzen Threadripper 2, содержащих 32 вычислительных ядра и выпускаемых по техпроцессу 12 нм. Это вдв
11.08.2017 AMD выпустила «самые мощные в истории» процессоры для ПК

ссоры премиум-класса Компания AMD начала продажи двух из трех процессоров, входящих в линейку Ryzen Threadripper. Покупателям уже доступны 16-ядерная 32-поточная модель 1950X и 12-ядерная модел

Публикаций - 75, упоминаний - 187

AMD Ryzen Threadripper и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4641 68
Intel Corporation 12811 55
Apple Inc 13156 15
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 12
Nvidia Corp 4002 11
Samsung Electronics 11065 9
Microsoft Corporation 25775 8
Qualcomm Technologies 1974 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 8
Lenovo Group 2447 6
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 6
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HP Inc. 5883 5
Pegatron - ASRock 60 4
Huawei 4677 4
Blender 52 3
Loongson Technology 80 3
Puget Systems 9 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
MediaTek - Ralink 595 3
Epic Games 172 2
GlobalFoundries - GF 103 2
AMD Graphics Product Group - ATI 973 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 2
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 39 2
Ampere Computing 62 2
AMD Xilinx 100 2
Webvan Group 52 2
PassMark Software 27 2
BLX IC Design Corporation 13 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 2
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Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
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Судебная власть - Judicial power 2500 2
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Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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