Получите все материалы CNews по ключевому слову
AMD Ryzen Threadripper Серия микропроцессоров
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|21.05.2025
|
Intel такое и не снилось. AMD создала процессор для настольных ПК с поистине гигантским числом ядер. Конкурентов нет
Ядер хватит всем Компания AMD создала процессоры серии Ryzen Threadripper 9000, предназначенные для производительных настольных ПК, а также Threadrippe
|13.12.2023
|
AMD встроила в свои новейшие чипы хитрые предохранители, перегорающие при разгоне процессора
Оверклокинг AMD не по душе В новых процессорах AMD Threadripper 7000 с архитектурой Zen 4, по заверениям самой AMD, есть скрытые предохранители,
|15.07.2020
|
Lenovo представила рабочую станцию ThinkStation P620 на базе AMD Ryzen Threadripper PRO
Lenovo представила ThinkStation P620 в форм-факторе Tower на базе процессора AMD Ryzen Threadripper PRO. ThinkStation P620 — универсальное решение, которое обеспечивает высокую выч
|08.11.2019
|
AMD выпустила процессоры, которые «лучше чем все, что может предложить Intel»
Новые процессоры AMD Компания AMD представила процессоры Ryzen Threadripper 3960X и 3970X, основанные на архитектуре Zen 2 и выполненные по техпроцессу 7 нм
|31.10.2018
|
AMD объявила о начале продаж двух дополнительных моделей Ryzen Threadripper
AMD объявила о старте продаж двух дополнительных моделей процессоров второго поколения AMD Ryzen Threadripper: 2970WX с 24 ядрами и 48 потоками и Ryzen Threadripper 2920X с 12 ядрами
|31.08.2018
|
AMD сообщила о доступности Ryzen Threadripper 2950X второго поколения для заказов
AMD сообщила, что второе поколение процессоров AMD Ryzen Threadripper 2950X с 16-ядрами и 32 потоками уже доступны для заказов. При цене в $899 Ryzen
|14.08.2018
|
AMD представила процессор Ryzen Threadripper второго поколения для настольных ПК
AMD сообщила о начале поставок процессора AMD Ryzen Threadripper 2990WX второго поколения с 32 ядрами и 64 потоками. Процессоры AMD Ryzen Thre
|06.06.2018
|
AMD выпустила процессор для ПК с рекордным числом ядер
число ядер десктопных процессоров Компания AMD анонсировала второе поколение процессоров AMD Ryzen Threadripper 2, содержащих 32 вычислительных ядра и выпускаемых по техпроцессу 12 нм. Это вдв
|11.08.2017
|
AMD выпустила «самые мощные в истории» процессоры для ПК
ссоры премиум-класса Компания AMD начала продажи двух из трех процессоров, входящих в линейку Ryzen Threadripper. Покупателям уже доступны 16-ядерная 32-поточная модель 1950X и 12-ядерная модел
AMD Ryzen Threadripper и организации, системы, технологии, персоны:
|Tom’s Hardware 600 15
|The Register - The Register Hardware 1784 5
|The Verge - Издание 619 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
|DigiTimes - Издание 1331 2
|TechSpot 188 2
|GizmoChina 171 2
|PCWorld - PC World 47 2
|Reddit 398 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
|Ars Technica 450 1
|Windowslatest 14 1
|EE Times 160 1
|Intel Gaming 1 1
|Neowin 217 1
|CNBeta 4 1
|9to5Mac 70 1
|Hot Hardware - HotHardware 29 1
|Bloomberg 1627 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
|Ведомости 1466 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|WCCFTech - Издание 110 1
|Mercury Research 73 4
|Cinebench 29 3
|Jon Peddie Research 46 2
|IDC - International Data Corporation 4975 2
|Gartner - Гартнер 3658 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.