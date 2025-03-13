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Zinsner David Цинснер Дэвид


13.03.2025 В Intel назначили нового гендиректора. Тонущего американского чипмейкера возглавил «китайский шпион» 2
03.03.2025 Легендарный глава Intel: Компанию нельзя дробить, лучше распустить совет директоров 2
31.01.2025 Intel получила крупнейший убыток в истории 2
19.12.2024 На руководителей Intel подали в суд: Они незаконно обогащаются, пока компания терпит крах 2
04.12.2024 Intel ищет нового гендиректора. Основной кандидат – «китайский шпион», уволенный из-за спора с прошлым главой 2
02.12.2024 Intel обезглавлена. Уволен гендиректор, обещавший поднять компанию с колен. Опрос 2
13.08.2024 В Intel царские условия массовых увольнений – полмиллиона евро за уход по собственному желанию. И почти без подвохов 2
29.07.2022 Пользователи ответят за полумиллиардный убыток Intel. Цены на ее процессоры взлетят до небес 2
10.03.2021 Оперативная память и SSD во всем мире стремительно дорожают, и пока не планируют дешеветь 2

Публикаций - 9, упоминаний - 18

Zinsner David и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12235 8
Apple Inc 12177 4
AMD - Advanced Micro Devices 4260 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 912 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 128 2
Cadence Design Systems - cādence 61 2
Samsung Electronics 10303 1
SAP SE 5296 1
Qualcomm Technologies 1834 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1477 1
MediaTek - Ralink 530 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 432 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 30 1
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor 36 1
Powerchip Technology Corporation - Powerchip Semiconductor Corp 34 1
Formosa Plastics Group - Nanya Technology 58 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 619 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 346 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20942 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7953 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13955 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14487 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4213 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3257 2
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 84 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3794 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9479 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 894 1
DDR - Double data rate 2753 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11163 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16104 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9403 1
UFS - Universal Flash Storage - Универсальный флеш-накопитель - eUFS - Embedded Universal Flash Storage - Встраиваемый универсальный флэш-накопитель 267 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30032 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10615 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1229 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 874 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13379 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2555 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2686 1
CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры 167 1
Intel x86 - архитектура процессора 1871 7
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1352 3
Intel Celeron - Серия процессоров 964 2
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 145 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 147 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 504 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 64 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
Intel Pentium III 781 1
Intel Pentium II 170 1
Intel Core - Intel Raptor Lake 58 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 185 7
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 62 5
Otellini Paul - Отеллини Пол 166 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 55 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 128 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52309 6
США - Калифорния 4633 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17203 2
Китай - Тайвань 4008 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1416 2
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 2
Россия - РФ - Российская федерация 146114 1
Южная Корея - Республика 6680 1
Ирландия - Республика 1015 1
Сингапур - Республика 1860 1
Германия - Федеративная Республика 12725 1
США - Техас 991 1
США - Аризона 520 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7554 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48493 4
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1171 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1493 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1649 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29471 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16465 2
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 383 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4930 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 225 1
Физика - Physics - область естествознания 2660 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6974 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5208 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8119 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2399 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7903 1
Дача - дачники 844 1
Материаловедение - Materials Science 174 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 545 1
The Register - The Register Hardware 1580 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5933 3
Tom’s Hardware 411 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 520 1
DigiTimes - Издание 1313 1
Fortune 207 1
TrendForce 114 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 955 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 598 1
USF - University of San Francisco - Университет Сан-Франциско 4 1
UK Government - NPL - National Physical Laboratory - Национальная физическая лаборатория Великобритании 5 1
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