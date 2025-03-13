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Zinsner David Цинснер Дэвид
Zinsner David и организации, системы, технологии, персоны:
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 185 7
|Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 62 5
|Otellini Paul - Отеллини Пол 166 2
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 55 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 128 1
|The Register - The Register Hardware 1580 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5933 3
|Tom’s Hardware 411 2
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 520 1
|DigiTimes - Издание 1313 1
|Fortune 207 1
|TrendForce 114 1
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