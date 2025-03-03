Легендарный глава Intel: Компанию нельзя дробить, лучше распустить совет директоров

Не сорвать триумфальное возвращение Intel



Intel не следует выделять контрактный (foundry) бизнес в отдельную самостоятельную компанию, тем более, чипмейкер близок к тому, чтобы продемонстрировать настоящий технологический прорыв. Такое мнение высказал ее бывший генеральный директор (CEO) Крейг Барретт (Craig Barrett) в статье для журнала Fortune.

По мнению ветерана Intel с 35-летним стажем, трудности в развитии контрактного подразделения, которые компания испытывала в последние годы, были обусловлены отсутствием в ее распоряжении технологий, которые позволили бы ей на равных конкурировать с тайваньским гигантом TSMC. Эксперты ранее высказывали и иные точки зрения на этот вопрос – к примеру, бытовало мнение – популярное даже в совете директоров самой Intel, что низкий спрос на foundry-услуги компании был вызван недоверием со стороны потенциальных клиентов, которые видели в ней в первую очередь конкурента, а не партнера.

Теперь же в распоряжение Intel есть прорывной технологический процесс 18A, который осталось лишь довести до ума, а также соблюсти несколько условий, которые помогут американскому полупроводниковому гиганту выйти из кризиса, считает Баррет. В августе 2024 г. Intel сообщила клиентам о том, что близка к финальному этапу освоения технологии выпуска интегральных микросхем по технологии 18A (1,8 нм). На тот момент в портфолио TSMC, крупнейшего в мире контрактного производителя чипов, фигурировали передовые проекты, реализованные по норме 3 нм, Тайваньский чипмейкер лишь подбирался к освоению технологии 2 нм (N2). Ситуация с тех пор не слишком изменилась.

Intel Intel нужно оставаться единой

Экс-гендиректор Intel уверен, что компании необходимо сосредоточиться на работе над техпроцессом 18A, а грандиозная реструктуризация вроде разделения компании на две самостоятельные единицы лишь принесет дополнительные сложности и окажется отвлекающим фактором. Intel следует обеспечить клиентам, которые пожелают воспользоваться техпроцессом 18A, «качественный сервис, справедливое ценообразование, гарантированные объемы производства».

Совет директоров – разогнать, Гелсингера – вернуть

Помимо дачи комментариев относительно возможной реструктуризации Intel, которую всерьез рассматривало руководство компании, Барретт выступил с критикой бывшего и нынешнего составов совета директоров организации.

Бывший CEO Intel заявил, что ключевой орган управления компанией «несет полную ответственность за то, что произошло с Intel за последнее десятилетие», и раскритиковал четверо представителей совета директоров, которые, по его мнению, хоть и желали компании добра, но из-за наличия лишь теоретических знаний в сфере полупроводников или опыта работы в бюрократических структурах оказались не готовыми к трудностям, связанным с ведением бизнеса по разработке и производству чипов.

Барретт не назвал конкретные имена, однако, исходя из данных официального сайта Intel, академический бэкграунд среди нынешних членов совета директоров, к примеру, имеют Андреа Голдсмит (Andrea Goldsmith) и Риса Лавиццо-Моури (Risa Lavizzo-Mourey).

Сомнительным решением экс-CEO Intel считает и увольнение последнего гендиректора компании – Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), в текущих реалиях якобы полезнее было бы избавиться от совета директоров в текущем его составе, а Гелсингера пригласить вернуться на пост CEO.

Достоверно о причинах того, почему вызвавшийся возродить чипмейкера Гелсингер, покинул свой пост, однако СМИ сообщали, что решение о расторжении трудовых отношений между ним и Intel было принято по инициативе совета директоров компании, то есть Гелсингера просто из нее изгнали.

Гелсингер покинул Intel в начале декабря 2024 г. Временно исполняющими его обязанности стали финдиректор Дэвид Зинснер (David Zinsner) и старший исполнительный директор Мишель Холтхаус (Michelle Holthaus). На момент публикации данного материала американская корпорация так и не определилась с кандидатурой на должность нового CEO.

Если же вернуть Гелсингера не представляется возможным, считает Барретт, то вместо него необходимо нанять такого гендиректора, который обеспечил бы преемственность курса своего предшественника, закрепить и преумножить его достижения.

Работа над новой передовой технологией в области полупроводников может занимать годы. «Технологическим прорывом», который сегодня демонстрирует Intel, компания обязана именно Гелсингеру, который возглавил ее в начале 2021 г. и объявил курс на переход к контрактной модели.

Хотя 2024 г. оказался для Intel крайне, компания сумела сохранить продажи в деньгах практически на уровне 2023 г., чего нельзя сказать о прибыли. Выручка чипмейкера в отчетном периоде снизилась на 2% год к году и составила $53,1 млрд., тогда как его чистый убыток достиг рекордной отметки в $18,8 млрд. При этом годом ранее Intel зафиксировала прибыль на уровне вполне комфортных $1,7 млрд. Валовая прибыль снизились до 32,7% с 40% в 2023 г.

Краткая биография Крейга Барретта

Крейг Барретт родился в 1939 г. в Сан-Франциско (Калифорния).

В 1964 г. окончил Стэнфордский университет, а затем в нем же получить степень доктора наук в сфере материаловедения. В 1964-1965 гг. проходил стажировку в Национальной физической лаборатории Великобритании, затем трудился в Датском техническом университете.

С 1974 по 2009 гг. Барретт работал в Intel, где прошел путь от менеджера до генерального директора. В 1984 г. он был повышен до вице-президента, в 1987 г. – до старшего вице-президента и, наконец, в 1990 г. – до исполнительного вице-президента.

В 1992 г. Барретт был избран в совет директоров Intel, а уже в следующем 1993 г. назначен главным операционным директором (COO).

В мае 1997 г. он был назначен президентом Intel и менее чем через год возглавил компанию в роли генерального директора (CEO). Эту должность он занимал вплоть до 2005 г., когда на ней его сменил Пол Отелини (Paul Otellini). Барретт при этом сохранил место в совете директоров и, более того, возглавил его.

В мае 2009 г. Барретт покинул Intel.

Как писал CNews, в течение первого года президентства Баррета корпорацией был представлен первый процессор с технологией MMX, а также Pentium II с выдающимся в то время количеством транзисторов (7,5 млн). Был разработан первый флэш-накопитель Intel, базирующийся на многоуровневой структуре ячеек, получивший название StrataFlash. В годы правления Баррета вышли в свет такие бренды как Celeron, Xeon, Pentium III и IV, а компания Intel стала крупнейшим в мире поставщиком процессоров с ежегодным оборотом в десятки миллиардов долларов.