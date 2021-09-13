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SU
Stanford University
Leland Stanford Junior University
Стэнфордский университет


13.09.2021 Студенты МФТИ получат возможность работать над совместным проектом с коллегами из Стэнфорда и Мюнстера 3
27.04.2021 Киберпреступная группировка заработала четверть миллиона долларов за 5 дней с помощью скромности и обычного архиватора 1
05.04.2021 Концепция развития технологий машиночитаемого права направлена в Минэкономразвития для подготовки к принятию 1
25.01.2021 «Сбер» запустил общероссийский студенческий акселератор SberStudent с программой от Stanford Online 2
27.05.2020 Институт SIT запускает магистерскую программу по информатике и программной инженерии 1
03.04.2020 Selectel направил вычислительные мощности на борьбу с коронавирусом 1
21.11.2019 Главу «Яндекса» смогут отстранить на 15 суток при угрозе национальной безопасности 1
08.10.2019 Как нейросети меняют умные города 1
12.07.2019 Yellow Door формирует десятый акселератор стартапов Silicon Valley Insiders 1
28.06.2019 В московской клинике запущен искусственный интеллект для работы с обращениями 1
20.06.2019 Исследование Avast: 94% устройств IoT были изготовлены менее чем 1% производителей 2
27.02.2019 Казахстан переходит на облачную связь 1
05.02.2019 Биткоин поставил исторический антирекорд 1
18.01.2019 Разработана криптовалюта - «убийца» биткоина 1
20.08.2018 Вытеснение человека. Искусственный интеллект в бизнесе будущего 1
08.08.2018 В интернет утек исходный код соцсети, которую копирует Facebook 1
26.07.2018 Пентагон даст IBM, Intel, Nvidia $1,5 млрд на «возрождение электроники США» 2
04.07.2018 Оracle начал зарплатную войну: Специалистам по искусственному интеллекту там платят $6 млн 1
04.06.2018 VMware объявила о сотрудничестве со Стэнфордским Университетом 1
29.05.2018 Cisco исправила ошибку в обновлениях «железа» 1
14.05.2018 МАИ и «Новые облачные технологии» будут вместе готовить будущих ИТ-директоров и системных архитекторов 1
02.02.2018 «Крестный отец» Кремниевой долины возглавил Google 2
18.01.2018 ИИ от Microsoft научился читать и отвечать на вопросы как человек 1
14.08.2017 Найден «убийца» кремния: Полупроводник, пригодный для техпроцесса 0,6 нм 1
30.06.2017 Cognitive Technologies представила результаты создания беспилотников министру образования 1
21.06.2017 В Autodesk назначен новый президент компании 1
30.05.2017 «Все байкеры умрут»: Автопилот Tesla не считает велосипедистов живыми людьми 1
11.05.2017 Snapchat отчитался об убытке в $2,21 млрд 1
17.04.2017 Умер «главный архитектор современного мира», соавтор интернета и ПК 1
09.12.2016 В МИРЭА открылся первый в России и СНГ центр SAP Next-Gen Lab 1
15.09.2016 Создан эффективный язык программирования для больших данных 1
30.06.2016 В App Annie произошли новые назначения в руководстве 1
22.04.2016 Создан прототип «вечной батареи» 1
01.09.2015 Создана прозрачная батарея, заряжающаяся от солнечного света 1
20.07.2015 Крейг Арнольд назначен на пост президента и главного операционного директора Eaton 1
26.06.2015 Samsung придумал способ двукратного увеличения времени работы смартфонов 1
24.06.2015 Искусственный интеллект КАМАЗа одобрен международным научным сообществом 1
10.06.2015 Создан компьютер, работающий на воде. Видео 2
24.04.2015 США приняли стратегию наступательной кибервойны 2
21.04.2015 Создан алгоритм для автоматизированной борьбы с интернет-троллями 1

Публикаций - 96, упоминаний - 116

SU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7154 11
Microsoft Corporation 11095 11
Facebook 3766 4
Apple Inc - Эппл Рус 7707 4
Google DeepMind 14 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
SAP CIS - САП СНГ 754 2
SAP SE 3215 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 387 2
IBM 3544 2
Samsung Electronics 5677 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Twitter 2204 2
Cisco Systems 2040 2
Nokia Corporation 2439 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Alphabet 74 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
Snap Inc 24 1
VMware Women’s Leadership Innovation Lab 1 1
Merlion - Мерлион 275 1
MIPS Technologies 7 1
Ethereum Foundation 5 1
Cypress Semiconductor 10 1
Baidu Institute of Deep Learning 2 1
Казахтелеком 202 1
Nvidia Corp 2024 1
Алгоритмика 12 1
Mentor Graphics 20 1
SkyWater Technology 2 1
Cadence 8 1
Neuralink 4 1
Tenable 3 1
Red Hat 666 1
VMware 1829 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Qualcomm Technologies 1003 1
Intel Corporation 4180 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 3
Visa International 1346 2
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Почта России ПАО 1574 1
Uber Technologies 258 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Газпром нефть 382 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Runa Capital 153 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
GlobalFoundries - GF 67 1
Tesla Motors 241 1
Y Combinator 32 1
Uber 257 1
Innov8 Global Ventures 2 1
Phystech Ventures 11 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 152 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
Пентагон - Министерство обороны США 278 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 2 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 67 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
Yellow Door - Международное сообщество технологических предпринимателей и венчурных инвесторов 2 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Умное ЖКХ 12 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
FRANC - Foundations Required for Novel Compute 1 1
SDI - Software Defined Infrastructure - Программно-определяемая инфраструктура - SDH - Software Defined Hardware 24 1
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 15 1
VIM - Virtualized Infrastructure Manager - Системы управления виртуализованной инфраструктурой 8 1
ReRAM - resistive RAM - микросхемы энергонезависимой резистивной памяти 8 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 1
3DSoC - технология монолитных 3D-чипов 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
Безопасный город 347 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
CORD - Central Office Re-architected as a Datacenter 2 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 84 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 1
OpenStack 347 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Google Android 10751 6
Nvidia GeForce GTX 2067 3
Apple iOS 5742 3
Google YouTube - Видеохостинг 1719 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
Unit-e - криптовалюта 2 1
Microsoft Windows 853 1
SQL - Язык программирования 434 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 30 1
Cisco Smart Install 5 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Cisco Jabber - Мессенджер 102 1
Google Brain 3 1
Google AlphaGo 7 1
Cisco IOS-XR Network OS 13 1
Cisco NSO - Cisco Network Services Orchestrator 2 1
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 1
Electrum - Криптовалютный кошелёк 4 1
Examus - Экзамус - Анализ поведения пользователей онлайн-сервисов 5 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 25 1
MYCIN - экспертная система 2 1
OpenDNS 8 1
ERI USA - Electronics Resurgence Initiative - правительственная программа «возрождения электроники в США» 1 1
Cisco ESC - Cisco Elastic Services Controller 1 1
Folding@Home - Проект распределённых вычислений 3 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 299 1
Java - Язык программирования 1177 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
Apple iCloud 200 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Microsoft Bing 320 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
C++ - Язык программирования 284 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 1
Cisco Webex 107 1
Snapchat 89 1
Andreessen Marc - Андрессен Марк 3 1
Ухов Петр 1 1
Горелова Анастасия 4 1
Кейно Павел 1 1
Chappell William - Чеппелл Вильям 1 1
Дубень Виктория 1 1
Фазылова Аида 1 1
Любимова Татьяна 1 1
Кейдунов Артем 1 1
Durumeric Zakir - Закир Дюрумерик 1 1
Забудько Лев 3 1
Стребулев Илья 1 1
Bosack Leonard - Босек Леонард 1 1
Lerner Sandy - Лернер Сэнди 1 1
Истомин Дмитрий 4 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 6 1
Gisin Nicolas - Жизан Николас 1 1
Murphy Bobby - Мерфи Бобби 3 1
Greene Diane - Грин Диана 18 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 19 1
Ryan Charles - Райян Чарльз 6 1
Zettlemoyer Luke - Цеттльмайер Люк 1 1
Hennessy John LeRoy - Хеннесси Джон 2 1
Meyer Bertrand - Мейер Бертран 2 1
Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 1 1
Пушкин Василий 11 1
Катлер Александр 2 1
Зенкин Денис 102 1
Brin Sergey - Сергей Брин 121 1
Лукин Михаил 7 1
Лагода Георгий 51 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 272 1
Греф Герман 205 1
Волож Аркадий 181 1
Бунина Елена 27 1
Худавердян Тигран 66 1
Любимов Олег 16 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Hurd Mark - Херд Марк 87 1
Горелкин Антон 34 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 30
Россия - Российская федерация - РФ 57420 17
США - Кремниевая долина 399 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 4
Германия - Федеративная Республика 3643 4
Великобритания - Кембридж 71 3
США - Калифорния 974 3
Индия - Республика 2173 3
Япония 2788 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
США - Сан-Франциско 694 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Украина 3372 2
Швейцария - Шаффхаузен 1 1
США - Мичиган 42 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Восточная Европа 1679 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Европа 3759 1
Канада - Монреаль 30 1
СССР - Ленинград 69 1
США - Пало-Альто - Palo Alto 74 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Швейцария - Цюрих 105 1
США - Сиэтл 134 1
Россия - Саров 92 1
Россия - Белгород 240 1
США - Вашингтон 334 1
Россия - Калининград 669 1
Нидерланды 975 1
Испания - Барселона 536 1
Северная Америка 1413 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Россия - Иннополис 292 1
Сингапур - Республика 808 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 833 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
NYT - The New York Times 509 6
Wikipedia - Википедия 277 1
Bloomberg 785 1
Business Insider 182 1
The Guardian - Британская газета 190 1
EE Times 21 1
Coindesk.com 3 1
Gartner 2192 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
500 Startups 23 1
Microsoft Research 93 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 3
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 7 1
SIT - Schaffhausen Institute of Technology 1 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 8 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 32 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
Silicon Valley Insiders 1 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
ERI Summit - Electronics Resurgence Initiative Summit 1 1
SIT Virtual Nano Conference 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763198, в очереди разбора - 666886.
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