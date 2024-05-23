SU - Stanford University* - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет*

Созданы новые AR-очки Американские исследователи из Стэнфордского университета сообщили о создании первых очков AR, которые при использовании не

е процесса работы над проектом лежат принципы дизайн-мышления. Работой, в рамках программы ME310 от Стэнфордского университета , будут руководить ведущие профессора и мировые эксперты. Результат

тэнфордский университет — лидер по успешности выпускников в сфере стартапов: с 2006 года выпускники Стэнфорда создали более 2 000 технологических компаний, которые привлекли более $87 млрд венч

удет усилить присутствие женщин на руководящих позициях. VMware Women’s Leadership Innovation Lab в Стэнфордском Университете — совместный шаг, который направлен на улучшение всего общества. Ис

Сотрудники лаборатории Dynamic Design Lab при Стэндфордском университете и сотрудничающая с ними лаборатория Volkswagen Electronics Research Lab провели успешные испытания роботизированного спорткара Audi TTS на калифорнийской трассе Thund