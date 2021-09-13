Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SU
Stanford University
Leland Stanford Junior University
Стэнфордский университет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 96, упоминаний - 116
SU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NYT - The New York Times 509 6
|Wikipedia - Википедия 277 1
|Bloomberg 785 1
|Business Insider 182 1
|The Guardian - Британская газета 190 1
|EE Times 21 1
|Coindesk.com 3 1
|Gartner 2192 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
|500 Startups 23 1
|Microsoft Research 93 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763198, в очереди разбора - 666886.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763198, в очереди разбора - 666886.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru