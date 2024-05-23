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Индексная книга (каталог) CNews*
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SU Stanford University* Leland Stanford Junior University Стэнфордский университет*

SU - Stanford University* - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет*
* Leland Stanford Junior University (Stanford University, «Университет им. Леланда Стэнфорда-младшего», «Стэнфордский университет»), США входит в реестр иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

СОБЫТИЯ


23.05.2024 Выпущены первые в истории очки дополненной реальности, от которых не тошнит

Созданы новые AR-очки Американские исследователи из Стэнфордского университета сообщили о создании первых очков AR, которые при использовании не

13.09.2021 Студенты МФТИ получат возможность работать над совместным проектом с коллегами из Стэнфорда и Мюнстера

е процесса работы над проектом лежат принципы дизайн-мышления. Работой, в рамках программы ME310 от Стэнфордского университета, будут руководить ведущие профессора и мировые эксперты. Результат
25.01.2021 «Сбер» запустил общероссийский студенческий акселератор SberStudent с программой от Stanford Online

тэнфордский университет — лидер по успешности выпускников в сфере стартапов: с 2006 года выпускники Стэнфорда создали более 2 000 технологических компаний, которые привлекли более $87 млрд венч
04.06.2018 VMware объявила о сотрудничестве со Стэнфордским Университетом

удет усилить присутствие женщин на руководящих позициях. VMware Women’s Leadership Innovation Lab в Стэнфордском Университете — совместный шаг, который направлен на улучшение всего общества. Ис
21.08.2012 Робот из Стэнфорда - будущий Шумахер?

Сотрудники лаборатории Dynamic Design Lab при Стэндфордском университете и сотрудничающая с ними лаборатория Volkswagen Electronics Research Lab провели успешные испытания роботизированного спорткара Audi TTS на калифорнийской трассе Thund
24.05.2011 Историю развития «Русских Навигационных Технологий» будут изучать студенты Стэнфордского университета

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о том, что история ее создания и развития в форме бизнес-кейса включена в учебную программу Стэнфордского и ряда других университетов США. Теперь на этом примере американские студенты смогут познакомиться с технологией запуска инновационных стартапов в России, их «выращивания» до сост
05.04.2010 Эксперты Стэнфорда будут искать уязвимости в приложениях

Эксперты по веб-безопасности из Стэнфордского университета в пятницу, 2 апреля, запустили новый сервис WhatApp, который прово
10.06.2008 Утечка в Университете Стэнфорда угрожает 72 тыс. человек

Университет Стэнфорда, расположенный в калифорнийской Кремниевой долине, также допускает утечки информаци
29.01.2008 Профессор "Стэнфорда" получит премию за имитацию движения жидкостей

Профессор компьютерных наук Стэнфордского университета Рон Федкив (Ron Fedkiw), вместе с соавторами Ником Расмуссеном (Ni
10.10.2005 Гонку роботов-автомобилей выиграл Volkswagen из Стэнфорда

 воскресенье победой беспилотного Volkswagen Touareg «Стэнли», снаряженного инженерами университета Стэнфорда. Им достался приз в $2 млн. Из 23 роботов к финишу пришли 5, а остальные проехали б
30.05.2005 ФБР ищет взломщика HR-центра Стэндфорда

ФБР начало расследование взлома базы данных кадрового центра (Career Development Center) Стэндфордского университета, в результате которого была похищена конфиденциальная информация

08.08.2003 Хакеры завладели 10% компьютеров Стэнфордского университета

Департамент информационных технологий Стэнфордского университета сообщил, что примерно 2400 ПК университета подверглись атаке хакер
14.12.1999 Стенфордский Университет открывает исследовательский центр сетевой коммерции

tic Partners, и Интернет-аукциона eBay Inc. на открытие Центра Электронного Бизнеса и Коммерции при Стэнфордской Высшей Школе Бизнеса. Центр будет служить библиотекой, местом для исследовательс

Публикаций - 648, упоминаний - 1053

SU и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 96
Microsoft Corporation 25775 66
IBM - International Business Machines Corp 9699 33
Apple Inc 13156 31
Intel Corporation 12811 31
OpenAI 542 22
Meta Platforms - Facebook 4621 20
Cisco Systems 5372 19
HP - Hewlett-Packard 3662 18
Samsung Electronics 11065 14
Amazon Inc - Amazon.com 3277 14
HP Inc. 5883 14
Oracle Corporation 7074 14
Yahoo! 3726 14
SAP SE 5601 13
Nvidia Corp 4002 12
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 12
X Corp - Twitter 2938 12
Yandex - Яндекс 9216 12
Dell EMC 5180 11
Sony 6739 11
AT&T Inc 1726 10
McKinsey & Company Int 293 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
Google DeepMind 82 8
Adobe Systems 1597 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 7
Broadcom - VMware 2610 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Hitachi - Хитачи 1501 6
Philips 2099 6
Lenovo Motorola 3566 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 6
HP 3Com 681 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
Meta Platforms 180 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 13
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 9
Microsoft - LinkedIn 699 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
eBay Inc 1640 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
Tesla Motors 461 6
Ford 435 6
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 5
Lockheed Martin 777 5
Резонанс НПП 407 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Visa International 1993 4
Volkswagen Audi Group 232 4
Бристоль - сеть магазинов 32 3
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 23 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
Merrill Lynch 454 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 3
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 3
Momentus Space 29 3
Y Combinator - венчурный фонд 57 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
BMW Group 482 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 3
Volvo Cars 262 3
Boeing 1031 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 38
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 21
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 4
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 3
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 3
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
AWEA - American Wind Energy Association - Американская ассоциация ветроэнергетики 2 2
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Yellow Door - Инновейт Глобал Эдвайзори - Innovate Global Advisory - Международное сообщество технологических предпринимателей и венчурных инвесторов 2 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 1
EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association - Европейская ассоциация венчурного капитала 1 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Ассоциация менеджеров 107 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ЛДПР 116 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 83
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 45
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 38
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 37
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 36
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 32
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 32
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 29
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 25
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 23
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 23
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 22
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 22
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 20
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 18
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 17
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 17
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 16
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 16
OpenAI - ChatGPT 720 16
Linux OS 11533 13
Microsoft Windows 2000 8678 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 11
Microsoft Windows 16882 10
Google YouTube - Видеохостинг 3002 9
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 208 8
FreePik 1841 8
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 8
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 7
Google Android 15244 7
C/C++ - Язык программирования 894 6
Apple iOS 8583 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
Apple iPhone 6 4861 6
Baidu 302 6
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 5
NASA Gravity Probe 10 5
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 5
Apple Safari - браузер 896 5
Google Earth - Google Планета Земля 490 4
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 4
Google Brain 8 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 4
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
NASA LAGEOS - Laser Geodynamics Satellite or Laser Geometric Environmental Observation Survey 5 4
Apple iPad 4012 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Microsoft Azure 1526 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 4
Folding@Home - Проект распределённых вычислений 10 4
Larry Page - Ларри Пейдж 197 16
Brin Sergey - Сергей Брин 193 15
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 9
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 9
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 6
Hennessy John LeRoy - Хеннесси Джон 7 5
Зенин Станислав 7 5
Engelbart Douglas - Engelbart Doug - Энгелбарт Дуг 13 5
Lessig Lawrence - Лоуренс Лессиг 7 5
Jacobson Mark - Марк Джейкобсон 5 5
Путин Владимир 3454 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 5
Pavlis Erricos - Павлис Эрикос 4 4
Everrit Francis - Эверрит Фрэнсис 4 4
Nilsson Anders - Нильссон Андерс 5 4
Packard David - Паккард Дэвид 11 4
Rubincam David - Рубинкем Дэвид 4 4
Mayer Jonathan - Майер Джонатан 4 4
Shakouri Ali - Шакури Али 4 4
Zare Richard - Зар Ричард 4 4
Ciufolini Ignazio - Кьюфолини Игнацио 4 4
Wojcicki Anne - Войцицки Анне - Войжитски Анна - Войсицки Анна 19 4
Греф Герман 485 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Медведев Дмитрий 1665 3
Andreessen Marc - Андрессен Марк 42 3
Wong Philipp - Вон Филипп 7 3
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 3
Кокорич Михаил 8 3
Cerf Vint - Серф Винт 36 3
Левкевич Михаил 59 3
Sherer Philipp - Шерер Филипп 3 3
Archer Cristina - Арчер Кристина 3 3
Хозяинов Борис 3 3
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 14 3
Shockley William - Шокли Уильям 5 3
Kornberg Roger - Корнберг Роджер 6 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 290
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США - Калифорния 4829 110
Земля - планета Солнечной системы 10865 61
Европа 24964 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 44
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 40
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 38
Япония 13807 36
Германия - Федеративная Республика 13221 26
США - Калифорния - Беркли 286 24
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 24
Индия - Bharat 5870 20
Франция - Французская Республика 8177 20
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 19
Южная Корея - Республика 7052 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 17
Канада 5082 17
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 17
Азия - Азиатский регион 5920 16
США - Нью-Йорк 3180 16
Солнечная система - Solar system 2569 16
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 15
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США - Колумбия - Вашингтон 1487 15
Израиль 2856 14
Италия - Итальянская Республика 4508 14
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Африка - Африканский регион 3641 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 10
Япония - Токио 1020 10
США - Мичиган 274 9
США - Мэриленд 299 9
Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
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Нидерланды 3746 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 214
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 60
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 49
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 20
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