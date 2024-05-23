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SU Stanford University* Leland Stanford Junior University Стэнфордский университет*
СОБЫТИЯ
|23.05.2024
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Выпущены первые в истории очки дополненной реальности, от которых не тошнит
Созданы новые AR-очки Американские исследователи из Стэнфордского университета сообщили о создании первых очков AR, которые при использовании не
|13.09.2021
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Студенты МФТИ получат возможность работать над совместным проектом с коллегами из Стэнфорда и Мюнстера
е процесса работы над проектом лежат принципы дизайн-мышления. Работой, в рамках программы ME310 от Стэнфордского университета, будут руководить ведущие профессора и мировые эксперты. Результат
|25.01.2021
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«Сбер» запустил общероссийский студенческий акселератор SberStudent с программой от Stanford Online
тэнфордский университет — лидер по успешности выпускников в сфере стартапов: с 2006 года выпускники Стэнфорда создали более 2 000 технологических компаний, которые привлекли более $87 млрд венч
|04.06.2018
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VMware объявила о сотрудничестве со Стэнфордским Университетом
удет усилить присутствие женщин на руководящих позициях. VMware Women’s Leadership Innovation Lab в Стэнфордском Университете — совместный шаг, который направлен на улучшение всего общества. Ис
|21.08.2012
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Робот из Стэнфорда - будущий Шумахер?
Сотрудники лаборатории Dynamic Design Lab при Стэндфордском университете и сотрудничающая с ними лаборатория Volkswagen Electronics Research Lab провели успешные испытания роботизированного спорткара Audi TTS на калифорнийской трассе Thund
|24.05.2011
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Историю развития «Русских Навигационных Технологий» будут изучать студенты Стэнфордского университета
Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о том, что история ее создания и развития в форме бизнес-кейса включена в учебную программу Стэнфордского и ряда других университетов США. Теперь на этом примере американские студенты смогут познакомиться с технологией запуска инновационных стартапов в России, их «выращивания» до сост
|05.04.2010
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Эксперты Стэнфорда будут искать уязвимости в приложениях
Эксперты по веб-безопасности из Стэнфордского университета в пятницу, 2 апреля, запустили новый сервис WhatApp, который прово
|10.06.2008
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Утечка в Университете Стэнфорда угрожает 72 тыс. человек
Университет Стэнфорда, расположенный в калифорнийской Кремниевой долине, также допускает утечки информаци
|29.01.2008
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Профессор "Стэнфорда" получит премию за имитацию движения жидкостей
Профессор компьютерных наук Стэнфордского университета Рон Федкив (Ron Fedkiw), вместе с соавторами Ником Расмуссеном (Ni
|10.10.2005
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Гонку роботов-автомобилей выиграл Volkswagen из Стэнфорда
воскресенье победой беспилотного Volkswagen Touareg «Стэнли», снаряженного инженерами университета Стэнфорда. Им достался приз в $2 млн. Из 23 роботов к финишу пришли 5, а остальные проехали б
|30.05.2005
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ФБР ищет взломщика HR-центра Стэндфорда
ФБР начало расследование взлома базы данных кадрового центра (Career Development Center) Стэндфордского университета, в результате которого была похищена конфиденциальная информация
|08.08.2003
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Хакеры завладели 10% компьютеров Стэнфордского университета
Департамент информационных технологий Стэнфордского университета сообщил, что примерно 2400 ПК университета подверглись атаке хакер
|14.12.1999
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Стенфордский Университет открывает исследовательский центр сетевой коммерции
tic Partners, и Интернет-аукциона eBay Inc. на открытие Центра Электронного Бизнеса и Коммерции при Стэнфордской Высшей Школе Бизнеса. Центр будет служить библиотекой, местом для исследовательс
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