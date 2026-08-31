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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Калифорния Пало-Альто Palo Alto

США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto

СОБЫТИЯ


31.08.2026 Американские медсестры вышли на демонстрации против «большого брата» - компании Palantir: Он постоянно за нами следит 1
21.01.2026 OnePlus под угрозой гибели. Создателя «убийц флагманов» штормит – бизнес нестабилен, основателя хотят посадить 1
14.08.2025 Из компании, создающей ИИ для Илона Маска, уходит главный разработчик с русскими корнями 1
20.09.2023 Инвестфонд основателей Acronis и Parallels покупает создателя знаменитой СУБД 1
28.07.2023 ChatGPT «сломал» тест Тьюринга: ученые ищут и не находят новый метод оценки ИИ 1
24.04.2023 Илон Маск назначил главным по искусственному интеллекту хулигана с российским именем 1
01.02.2022 Знаменитый разработчик Citrix продан за $16,5 млрд 1
26.07.2021 В «Рексофт» назначен заместитель директора 1
20.07.2021 Kingston FURY: наследие HyperX под новым брендом 1
14.01.2021 Выходец из экс-СССР строит бесплатную замену сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat 1
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! 1
03.12.2020 HPE бежит из Кремниевой долины 1
14.09.2020 ИТ-гиганты придумали, как уменьшить зарплаты сотрудникам 1
05.06.2020 Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi 1
23.08.2019 В HP назначен новый гендиректор 1
12.07.2019 Yellow Door формирует десятый акселератор стартапов Silicon Valley Insiders 1
04.03.2019 Падение ПО: «Мегафон» хочет наказать HPE по-крупному 1
10.12.2018 BDO: Россия и Китай лидируют по числу кибератак 1
04.06.2018 VMware объявила о сотрудничестве со Стэнфордским Университетом 1
01.11.2017 Архив основателей Кремниевой долины погиб в огне 1
25.09.2017 Разработчик GPU для iPhone, брошенный Apple, продается по частям за $740 млн 1
23.08.2017 Apple убила свой беспилотный автомобиль, потому что руководство не договорилось, каким он должен быть 1
01.11.2016 ИТ-стартап победил армию США 1
03.08.2016 Курс биткоинов обвалился на 20% после кражи монет на $77 млн 1
13.07.2016 Украинский стартап PromoRepublic привлек 500 тыс. евро инвестиций и запустился на американском рынке 1
14.09.2015 Microsoft захватывает Android: Поглощен популярный разработчик 1
18.08.2015 Интернет вещей для телекома: победит основатель инвестфонда? 1
30.04.2015 Varian Medical Systems ускорила бизнес-процессы с помощью SAP HANA 1
12.02.2015 Корпоративный венчурный фонд заменит банкам маркетинг 1
28.01.2015 Ford открыл новый научно-исследовательский центр в Кремниевой долине 1
10.10.2014 Google, Microsoft и Facebook предупредили о возможной гибели интернета 1
11.07.2014 Разработчик облачных сервисов и ПО для лечения рака Syapse привлек $10 млн 1
20.05.2014 Стартап Teleport позволит выбрать город и страну для удаленной работы 1
28.04.2014 Российский фонд Maxfield Capital инвестировал в создателя интернета вещей 1
18.04.2014 В Санкт-Петербурге стартовал первый этап ABRT-Mangrove CEO Camp 1
16.04.2014 В Санкт-Петербурге начал работу ABRT-Mangrove CEO Camp для ИТ-стартапов 1
08.04.2014 Разработчик поиска по Amazon перешел в Apple 1
20.02.2014 Facebook за рекордную сумму поглощает мессенджер WhatsApp - «главного убийцу SMS» 1
06.02.2014 «Яндекс» открывает офис в Берлине 1
05.12.2013 «Яндекс» открывает новый центр разработок и ищет руководителя 1

Публикаций - 169, упоминаний - 169

США и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12736 26
HP - Hewlett-Packard 3667 25
HP Inc. 5902 23
Microsoft Corporation 25812 22
Apple Inc 13208 22
Meta Platforms - Facebook 4625 19
Xerox - The Haloid Company 1168 16
Cisco Systems 5372 11
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 10
Intel Corporation 12847 10
IBM - International Business Machines Corp 9706 10
Xerox PARC - Xerox Palo Alto Research Center - Xerox Research Center Webster 33 9
Yandex - Яндекс 9282 9
Oracle Corporation 7089 9
Broadcom - VMware 2616 8
SAP SE 5608 7
Dell EMC 5197 7
X Corp - Twitter 2940 7
Samsung Electronics 11096 5
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 735 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 4
Dropbox 527 4
PayPal 673 4
Palantir Technologies 32 3
Yandex Labs - Yandex Laboratories 8 3
Amazon Inc - Amazon.com 3291 3
Dell Technologies - Dell Computer 2221 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 3
Yahoo! 3728 3
OpenAI 568 3
Palo Alto Networks 211 3
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 3
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 36 2
RealNetworks Products and Services 355 2
Jelastic 27 2
IM Flash Technologies - Intel-Micron Flash Technologies 19 2
X Corp - xAI - X.AI Corp 40 2
Google - Waze - Waze Mobile - FreeMap Israel 18 2
Microsoft - LinkedIn 703 7
Sequoia Capital 116 5
Lockheed Martin 778 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Accel Partners 49 3
Y Combinator - венчурный фонд 57 3
Tesla Motors 463 3
WMG - Warner Music Group 210 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
Charles Schwab 89 2
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 2
IFI CLAIMS Patent Services - IFI Patent Intelligence 9 2
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 2
101Hotels.com 456 2
Asset Management Company 5 2
ABRT Venture Fund 35 2
eBay Inc 1642 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
TMT Investments 116 2
Runa Capital 158 2
SoftBank Group 285 2
Block - Square 203 2
Venture Capital 40 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Vista Equity Partners 7 1
Index Ventures 50 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
JLL - Jones Lang LaSalle 17 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 505 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
Tallwood Venture Capital 2 1
Illumina 12 1
Toyota - Lexus 107 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 1
CMWP - Commonwealth Partnership - Комонвелс партнершип - Cushman & Wakefield 11 1
Innov8 Global Ventures 2 1
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 23 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5986 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1695 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1899 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3700 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1541 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1059 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1416 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 481 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5706 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2135 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 498 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 281 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 32 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 515 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 1
EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association - Европейская ассоциация венчурного капитала 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1525 1
Yellow Door - Инновейт Глобал Эдвайзори - Innovate Global Advisory - Международное сообщество технологических предпринимателей и венчурных инвесторов 2 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33645 20
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Larry Page - Ларри Пейдж 197 3
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Wright (brothers) - Райт (братья) 33 2
Abbott Greg - Эбботт Грег 5 2
Ternovskiy Andrey - Терновский Андрей 8 2
Амроян Дмитрий 3 2
Гершфельд Андрей 3 2
Schwab Stephanie - Шваб Стефани 2 2
Berg Jeremy - Берг Джереми 2 2
Tether Tony - Тефер Тони 5 2
Hewlett William - Хьюлетт Уильям 15 2
Hewlett Walter - Хьюлетт Уолтер 40 2
Girouard Dave - Жирар Дэйв 8 2
Morgridge John - Моргридж Джон 4 2
Rosenblum Mendel - Розенблюм Мендел 5 2
Smith Paul - Смит Пол 8 2
Lonsdale Joe - Лонсдейл Джо 4 2
Riemann Bernhard - Риман Бернард 6 2
Белоусов Сергей 254 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 932 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 405 2
Neri Antonio - Нери Антонио 21 2
Грин Диана 11 2
Бабушкин Игорь 5 2
Thiel Peter - Тиль Питер 37 2
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 66 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
США - Калифорния 4833 106
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54866 79
Россия - РФ - Российская федерация 167032 46
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1097 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13835 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19232 15
Европа 24995 14
Германия - Федеративная Республика 13250 14
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1462 14
США - Нью-Йорк 3185 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47756 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 11
Индия - Bharat 5887 10
Великобритания - Лондон 2433 10
Канада 5085 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19604 8
Япония 13820 7
Израиль 2859 7
Индия - Карнатака - Бангалор 214 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2613 6
Украина 7939 6
США - Техас - Хьюстон 260 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5501 5
Земля - планета Солнечной системы 10884 5
Америка - Американский регион 2206 5
Япония - Токио 1021 5
Китай - Пекин - Beijing 1102 5
США - Техас 1051 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 5
США - Невада 214 4
Сингапур - Республика 1957 4
Россия - СФО - Новосибирск 4895 4
США - Колумбия - Вашингтон 1494 4
Украина - Киев 1152 4
США - Флорида 787 4
США - Колорадо - Денвер 122 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4212 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 806 3
Азия - Азиатский регион 5935 3
Беларусь - Белоруссия 6315 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18242 33
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5802 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53707 24
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2310 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33937 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6806 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57963 12
Кремний - Silicium - химический элемент 1783 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11389 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8109 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21788 9
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Bloomberg 1633 8
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University of Glasgow - Университет Глазго 30 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
Drexel University - Дрексельский университет - Университет Дрекселя 19 1
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