Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

IFI CLAIMS Patent Services IFI Patent Intelligence


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


14.01.2026 У Apple и Google кончились инновации. В 2025 г. им выдали патентов на 12-13% меньше, чем на год раньше 1
17.01.2022 Искусственная жизнь и метавселенная: рост патентной активности в сфере ИИ 2
27.02.2010 Xerox выходит в лидеры по патентной активности в США 1
27.02.2010 Xerox получил 706 патентов в США в 2009 г. и 55 тыс. – со дня основания 1
18.01.2010 IBM - №1 по числу патентов в США 17-й год подряд. Иностранцы вытесняют американцев 2
14.01.2003 IBM снова обогнала всех по числу патентов 2
14.01.2003 IBM снова обогнала всех по числу патентов 2
10.01.2002 IBM зарегистрировала 3.411 патентов в 2001 году 1
10.01.2002 IBM коллекционирует патенты 1

Публикаций - 9, упоминаний - 13

IFI CLAIMS Patent Services и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9560 6
Microsoft Corporation 25285 5
Intel Corporation 12561 4
Sony 6637 4
Apple Inc 12673 3
Xerox - The Haloid Company 1155 3
Canon 1423 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 3
Fujifilm Business Innovation - Fuji Xerox 39 2
Samsung Electronics 10654 2
Dell EMC 5101 2
Oracle Corporation 6887 2
HP EDS - Electronic Data Systems 237 2
Fujitsu 2066 2
Hitachi - Хитачи 1481 2
HP - Hewlett-Packard 3644 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 2
Micron Technology - Crucial - Ballistix 349 2
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 2
Siemens AG - Siemens Group 2632 1
Cisco Systems 5229 1
Huawei 4239 1
Meta Platforms - Facebook 4543 1
LG Electronics 3680 1
Accenture plc 694 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 253 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5743 1
HP Inc. 5766 1
Toshiba Corporation 2957 1
Adobe Systems 1573 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 1
Salesforce 458 1
Tencent 172 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Google DeepMind 65 1
Promobot - Промобот 150 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 31 1
Seiko Epson Corporation 902 1
Google LLC 12298 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 2
LegalPics - ЛигалПикс 1 1
Boeing 1018 1
Walt Disney Company 638 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 211 3
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3262 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 2
Вентилятор - Fan 1028 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18411 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3316 2
On-demand - "по требованию" 191 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 1
Mainframe - Мейнфрейм 270 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1393 1
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 147 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1688 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 1
Умные платформы 1871 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1548 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5955 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2065 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 303 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 327 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 107 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5922 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 343 1
Метавселенная - Metaverse 118 1
Xerox XMPie 11 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 852 1
Baidu 291 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Дорошенко Мария 1 1
Lerner Josh - Лернер Джош 3 1
Пронин Антон 11 1
Каленчук Алексей 16 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 8
Япония 13555 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18295 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 167 2
Россия - РФ - Российская федерация 157671 1
Европа 24656 1
Южная Корея - Республика 6867 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1078 1
США - Калифорния 4777 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1657 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1431 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3712 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1290 1
Newsweek 39 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1279 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 101 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще