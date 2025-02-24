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Каленчук Алексей



24.02.2025 «EdgeЦентр» и «Сколково» запустили программу поддержки стартапов 1
12.03.2024 Резидент «Сколково» представил экспонаты музея Фаберже в виртуальном интерактивном формате 1
06.03.2024 Резидент «Сколково» повысил качество обслуживания пассажиров российских вокзалов 1
13.02.2024 Резидент «Сколково» трудоустроил нейросеть на 8 вакансий 1
11.01.2024 Пилотный проект резидента «Сколково» повысил удобство перемещения сотрудников и посетителей в офисе «Тинькофф» 1
26.12.2023 Эксперты предложили создать в России систему поддержки разработчиков видеоигр 1
19.12.2023 Победители VK Start Apps получат 21 млн руб. на развитие своих технологий 1
25.09.2023 CraftTalk внедрил функционал класса ChatGPT в свои решения   1
01.09.2023 Резидент «Сколково» оборудовал самый большой в России голографический класс 1
17.01.2022 Искусственная жизнь и метавселенная: рост патентной активности в сфере ИИ 2
18.12.2019 Резидент «Сколково» построил виртуальный завод для «Норникеля» 1
25.04.2019 G-Core Labs запустила сервис защиты от DDoS-атак по новой технологии 1
11.04.2019 «М.Видео» запустила в своих магазинах систему навигации с дополненной реальностью 1
28.05.2018 «Моторика» представила платформу виртуальной реальности для реабилитации 1
11.12.2017 Резидент «Сколково» получил грант на развитие технологии трекинга для виртуальной реальности 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Каленчук Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 6
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 4
Beorg - Биорг 112 3
Ovision - Овижн 46 3
Stereotech - Стереотек 47 3
VisionLabs - ВижнЛабс 222 2
G-Core Labs 73 1
Epic Games 155 1
Blumenkraft - Блюменкрафт 2 1
VR Professionals 1 1
Huawei 3954 1
Apple Inc 12152 1
LG Electronics 3620 1
IBM - International Business Machines Corp 9448 1
Nuance Communications - ScanSoft 87 1
Google LLC 11829 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
Accenture plc 682 1
Samsung Electronics 10290 1
Microsoft Corporation 24671 1
Google DeepMind 48 1
GE Fanuc - Фанук 39 1
Magic Leap 7 1
Adobe Systems 1552 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5681 1
Sony 6552 1
Intel Corporation 12219 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Salesforce.com 427 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 28 1
Tencent 159 1
Promobot - Промобот 139 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Antilatency - Альт 2 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Vocord - Вокорд 183 1
ЦРТ Инновации 70 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 105 1
OpenAI 232 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 6
Рапид Био 101 5
Whoosh - ВУШ Холдинг 95 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2388 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 153 1
Гудзон ТРЦ 2 1
Гагаринский ТРЦ 4 1
IFI CLAIMS Patent Services - IFI Patent Intelligence 8 1
Walt Disney Company 623 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
LegalPics - ЛигалПикс 1 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 1
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 21 1
РЖД - Российские железные дороги 1913 1
Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) 3 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 14
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 983 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 242 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5963 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 12 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 8
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2966 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1393 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17131 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11674 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1726 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11218 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 3
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Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 232 3
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5336 2
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4101 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1016 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1446 1
Умные платформы 1699 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16023 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 100 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1764 1
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Google Play - Google Store - Android Market 3307 1
Apple - App Store 2903 1
Моторика - ATTILAN - многопользовательская платформа VR-реабилитации 3 1
Epic Games - Unreal Engine 309 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 635 1
Baidu 284 1
Google Android 7 - Android Nougat 219 1
Antilatency ALT tracker 2 1
Antilatency Nettledesk 2 1
Autodesk AutoCAD 337 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1599 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 208 1
OpenAI ChatGPT 357 1
Atlassian - Confluence 114 1
UsefulSoft - Rent in Hand 1 1
VK Mini Apps 58 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 1
Тинькофф - Tinkoff Space 1 1
Notion Labs - Notion 28 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 98 1
CraftTalk GPT 9 1
Сергеев Сергей 138 1
Филатова Екатерина 3 1
Андриенко Сергей 1 1
Чех Илья 8 1
Юшин Игорь 1 1
Десятов Андрей 1 1
Пронин Антон 11 1
Дорошенко Мария 1 1
Сбитинков Михаил 13 1
Самотаев Алексей 3 1
Пугачев Иван 2 1
Попов Константин 12 1
Богомолов Александр 2 1
Аммосов Виталий 1 1
Зибарева Евгения 9 1
Онищенко Владислав 97 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14223 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17134 2
Европа 21808 2
Германия - Федеративная Республика 12708 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 252 1
Германия - Саксония - Лейпциг 75 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 1
Азия - Азиатский регион 5557 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5196 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1471 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 358 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 1
Южная Корея - Республика 6665 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 936 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 469 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2683 1
Индонезия - Республика 960 1
Иран - Исламская Республика Иран 1087 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5112 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16394 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8766 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3443 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5811 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1233 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4022 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1211 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1396 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 606 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6993 1
Здравоохранение - Реабилитация 379 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6738 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1896 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2135 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3499 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1555 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 69 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 354 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8556 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2323 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2846 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6299 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4860 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 509 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4387 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3575 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4848 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2938 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5041 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4998 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2673 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 337 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 79 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1064 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2443 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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