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CraftTalk GPT
УПОМИНАНИЯ
CraftTalk GPT и организации, системы, технологии, персоны:
|Петухов Денис 29 4
|Сбитинков Михаил 13 4
|Каленчук Алексей 16 1
|Карабиди Андрей 1 1
|Руднев Александр 10 1
|Прокофьев Константин 5 1
|Корнильев Антон 7 1
|Кирюшин Евгений 1 1
|Логвинова Алина 3 1
|Жаров Максим 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360470, в очереди разбора - 756078.
Создано именных указателей - 174967.
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