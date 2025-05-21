Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174967
ИКТ 13634
Организации 10634
Ведомства 1460
Ассоциации 997
Технологии 3453
Системы 25566
Персоны 75054
География 2838
Статьи 1516
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2632
Мероприятия 851

CraftTalk GPT


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 ITFB Group и CraftTalk объявляют о стратегическом партнерстве в сфере HR-технологий и автоматизации коммуникаций 1
21.05.2024 ИИ-помощник по подбору массового персонала CraftTalk обеспечивает бесшовную интеграцию «Авито» и Telegram 1
20.03.2024 Разработка резидента «Сколково» экономит до 70% времени HR-специалиста 1
27.02.2024 CraftTalk встроил возможности GPT в новую версию своей платформы 1
22.01.2024 Искусственный интеллект от CraftTalk помогает «Ингосстрах Банку» улучшить взаимодействие с клиентами 1
11.12.2023 «Ингосстрах» и CraftTalk тестируют сценарии и возможности использования GPT в работе контакт-центра 1
14.11.2023 «К2тех» и CraftTalk стали партнерами 1
25.09.2023 CraftTalk внедрил функционал класса ChatGPT в свои решения   3
15.09.2023 «Синимекс» и CraftTalk стали партнерами 1
14.10.2020 Альфа-банк в Казахстане перешел на платформу Crafttalk для общения с клиентами 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

CraftTalk GPT и организации, системы, технологии, персоны:

CraftTalk - Крафт-Толк 57 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4128 2
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 21 2
Telegram Group 2198 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 1
OpenAI 261 1
Zendesk 36 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 18 1
Яблочков Зарядные станции 45 1
К2Тех 159 1
Фронтлайн - Frontline - Коннект Лайн 14 1
Ovision - Овижн 46 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Ингосстрах СПАО 434 3
Почта России ПАО 2156 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1684 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 892 2
ПСБ - Промсвязьбанк 870 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 472 2
Белагропромбанк 22 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 938 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 504 1
Альфа-Банк 1797 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1001 1
Superjob - Суперджоб 598 1
Согласие СК - Согласие-Вита 40 1
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 57 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 101 1
Рапид Био 102 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3117 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14811 10
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4583 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7427 6
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1093 6
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2087 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10783 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4096 5
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 357 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12970 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2104 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4868 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3314 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5671 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11865 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1603 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3143 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 889 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 450 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8851 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 782 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10606 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7644 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 913 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7042 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21774 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24769 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1979 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1098 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11511 1
Wiki - Вики - режим Википедии 241 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 525 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2604 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12271 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4136 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24895 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 816 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - GPT - Generative pre-trained transformer - Генеративный предобученный трансформер 47 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1182 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1119 2
CraftTalk All-in-one 2 2
Rakuten Viber 632 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1835 1
Atlassian - Confluence 121 1
OpenAI ChatGPT 394 1
Notion Labs - Notion 32 1
Петухов Денис 29 4
Сбитинков Михаил 13 4
Каленчук Алексей 16 1
Карабиди Андрей 1 1
Руднев Александр 10 1
Прокофьев Константин 5 1
Корнильев Антон 7 1
Кирюшин Евгений 1 1
Логвинова Алина 3 1
Жаров Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14241 2
Казахстан - Республика 5638 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2305 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3078 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4055 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1716 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2810 1
Россия - СФО - Новосибирск 4425 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3199 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 885 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2037 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1605 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1601 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 941 1
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 101 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Усть-Лабинский район - Усть-Лабинск 14 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4987 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30064 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2959 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5979 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4029 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5231 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14074 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Blue-collar worker - Синий воротничок 36 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9035 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2384 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1426 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19164 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5058 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 21 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2463 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1242 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 719 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360470, в очереди разбора - 756078.
Создано именных указателей - 174967.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153