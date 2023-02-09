Индексная книга CNews*
BPM Business Process Management System Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами
Публикаций - 7966, упоминаний - 10677
BPM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Коптелов Андрей 98 77
|Курьянов Сергей 162 72
|Макаров Станислав 117 68
|Андреев Владимир 85 47
|Ипатов Вадим 84 45
|Серова Елена 319 42
|Бейдер Александр 75 40
|Трефилов Алексей 41 38
|Каменнова Мария 44 38
|Попова Мария 140 28
|Иванова Елена 78 28
|Цыпляев Максим 38 27
|Степанов Антон 57 26
|Демидов Михаил 133 26
|Белайчук Анатолий 25 25
|Ткачёв Роман 27 25
|Путин Владимир 2729 25
|Шадаев Максут 628 25
|Натрусов Артем 192 24
|Фомичев Андрей 69 22
|Ершова Элеонора 67 22
|Медведев Дмитрий 1631 22
|Романов Дмитрий 63 21
|Мякишева Марина 84 21
|Кирьянова Александра 70 20
|Будин Алексей 22 20
|Сенкевич Виктор 30 19
|Чепакин Андрей 24 19
|Висящев Андрей 64 19
|Холинов Андрей 18 18
|Потапенко Михаил 45 18
|Чаркин Евгений 240 18
|Аншина Марина 78 18
|Сотин Денис 144 18
|Филимонов Сергей 46 17
|Орловский Виктор 345 17
|Бейлезон Олег 32 17
|Рудычева Наталья 91 17
|Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 20 17
|Клочков Алексей 34 17
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217306, в очереди разбора - 882951.
Создано именных указателей - 110168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217306, в очереди разбора - 882951.
Создано именных указателей - 110168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.