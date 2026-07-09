BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами

Максим Мелешкин, «Цифра банк»: Без формализации бизнес-процессов внедрение SOAR невозможно форму. Система полностью вендоронезависима и совместима с любыми ИТ- и ИБ-решениями. Необходимые данные можно собирать и систематизировать в SOAR. Когда мы говорим про масштаб автоматизации и сложные бизнес-процессы, то становится понятным, почему SOAR не потеряла свою актуальность. Но в этом же кроется главная сложность внедрения SOAR. Для его успеха нужны четкие бизнес-процессы, в

Аналитики Staq назвали ключевые рабочие процессы, которые российские компании чаще всего осуществляют с помощью платформенных решений в 2026 году Аналитики проекта Staq, предназначенного для цифровизации бизнеса в России, определили ключевые рабочие процессы, которые отечественные компании предпочитают выполнять с использованием платформенных решений в 2026 г. Также эксперты проанализировали данные российских компаний из нескольких

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году BPMS — какая система нужна бизнесу Первое, что важно понимать: BPM (Bussines Process Management) — это не система и не технология, а управленческая дисципли

Интеграция с мессенджером «Макс» теперь доступна во всех решениях на платформе Amber BPM Компания «Эмбер», российский разработчик автоматизированных решений для бизнеса, интегрировала платформу Amber BPM с отечественным корпоративным мессенджером «Макс». Новая функциональность позволяет объединить обработку клиентских обращений со всех каналов в едином окне и повысить качество обслуживания.

Elma выпустила большое обновление Elma Cortex: корпоративный ИИ безопасно внедряется в рабочие процессы режиме. Агент работает с корпоративными данными, отвечает на вопросы, готовит документы и запускает бизнес-процессы, а при необходимости действует автономно как цифровой сотрудник. Продукт подд

Российский ИТ-рынок переходит от диалоговых чат-ботов к исполнительным ИИ-средам ния сотрудников. «Сегодня мировой рынок приходит к модели, в которой клиентский сервис и внутренние бизнес-процессы становятся частью единой цифровой среды. Мы наблюдаем переход от автоматизаци

В ГК ВИК в два-три раза сократили ручные операции после внедрения BPM-системы ции бизнес-процессов ГК ВИК Валентина Королева выступила на CNews FORUM 2026 с докладом о внедрении BPM-системы в коммерческой службе холдинга. По итогам проекта время подготовки отчетности сок

Стоимость владения и горизонт окупаемости: компании ждут от внедрения ИИ финансовые результаты я, в основе которой лежат ИИ-агенты, самостоятельно выполняющие цепочку действий в рамках сквозного бизнес-процесса. Агент способен сверить счет с историей переписки, провести комплаенс-проверк

Как меняются требования к системам управления бизнес-процессами в крупных компаниях Рынок стал требовательнее к платформам Системы управления бизнес-процессами (BPM, Business Process Management) долго помогали наводить порядок в маршрутах, согласованиях

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг систем управления бизнес-процессами (BPM) ть сроки, снижать долю ручных операций и быстрее находить узкие места в работе подразделений. Рынок BPM-систем развивается в сторону платформенного подхода. Заказчикам важны не только средства

ГК Softline адаптирует SimpleOne под собственные бизнес-процессы, выводя ITSM-систему на уровень корпоративного управления услугами (ESM) ологический холдинг с фокусом на инновации, завершила очередной этап развития корпоративной ITSM-системы SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG), адаптировав ее под внутренние бизнес-процессы. С помощью системы автоматизированы: управление сервисными проектами и пресейлом, учет запасных частей (ЗИП) и кросс-функциональная оценка качества подразделений компании. Об эт

«РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы о продукта на другой Ключевая АСУП с огромными объемами критических данных, обеспечивающая основные бизнес-процессы «РЖДстрой», работала на платформе корпоративного уровня IBM Maximo — одного и

Artezio ускоряет импортозамещение в BPM-сегменте есса. По оценкам экспертов отрасли, именно эта часть работы отнимает до трети времени при внедрении BPM-систем, ERP и других корпоративных программ, а значит, замедляет переход бизнеса на росси

Компания bpm и «АРТ-Финтех» объявили о стратегическом партнерстве Компания bpm (входит в группу «Ланит») официально вступила в партнерскую программу «АРТ-Финтех», разра

Farzoom и GlowByte объявляют о стратегическом партнерстве для продвижения платформы «Камунда.РФ» заказчики смогут решить задачи импортозамещения в сфере автоматизации управления бизнес-процессами (BPM) без потери функциональности и с возможностью масштабирования ИИ-инициатив, существенно с

Selectel обновляет ИИ-платформу: расширены возможности для внедрения и масштабирования ИИ-моделей в бизнес-процессы вателей для работы с ИИ-моделями. Заказчикам стала доступна обновленная версия Foundation Models Catalog — сервиса для тестирования, запуска и интеграции больших языковых моделей (LLM) в приложения и бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители Selectel. Пользователи получают готовую платформу для управления современными ИИ-моделями через API или пользовательский интерфейс, а встро

Из системы учета в платформу управления логистикой: как изменилось российское ПО для автоматизации складов рассматривают их интеграцию с различными системами. Игроки рынка сходятся во мнении, что запрос компаний на роботизацию на фоне нехватки линейного персонала и стремлением максимально автоматизировать бизнес-процессы звучит все чаще, однако пока внедрение роботов трудно назвать массовым явлением. «Роботизация требует зрелых процессов, понятной операционной модели, стабильных объемов, готовно

Cloud.ru запустил ИИ-инструмент для автоматизации бизнес‑процессов AI Workflows ctory, которая объединяет инструменты Cloud.ru для создания собственных ИИ-решений и их внедрения в бизнес-процессы и продукты. В данный момент инструмент AI Workflows интегрирован с сервисами

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой мощью текста на базе LLM и MCP, регламентации действий с помощью RPA для рутинных задач, распознавания и обработки документов с помощью IDP/OCR моделей и управления «цифровыми сотрудниками» с помощью BPM. Платформа Primo RPA появилась еще в 2018 г. В 2024 г. был разработан AI Server. «Каждый новый проект, в котором мы участвовали, приносил новый опыт, который мы использовали в дальнейшем»,

«Фазум» интегрирует ИИ в управление бизнес-процессами а.РФ» — отечественного решения для управления бизнес-процессами в банках и на производстве (ВРМ или Business Process Management). В новом релизе добавлена функция ИИ-анализа, позволяющего оцени

«Ред Софт» объявила о выходе терминальной редакции «Ред ВРМ» Компания «Ред Софт» анонсировала выход «Ред ВРМ» терминальной редакции ― системы управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест. Решение создано для крупных проектов, требующих быстрого масштабирования. Компания «Ред Софт», отечеств

Роботизация бизнес-процессов 2026 являются лидерами по внедрению RPA-решений, а какие пока отстают? Насколько активно российские компании переходят от пилотных проектов к масштабированию RPA-решений на уровне всей организации? Какие бизнес-процессы чаще всего роботизируются в российских компаниях? Какие требования к информационной безопасности являются ключевыми при внедрении RPA-решений в российских компаниях? Какие приме

На платформе STAQ реализован функционал «Графический конструктор бизнес-процессов» (Workflow) ловия, циклы бизнес-процессов, обмен данными и взаимодействие с внешними сервисами. Благодаря этому бизнес-процессы можно быстро адаптировать к изменениям — без разработки новых программных мод

Платформа Pyrus представила встроенные ИИ-инструменты для автоматизации бизнес-процессов тексте. Это повышает прикладную точность результатов и помогает использовать ИИ в операционной работе — там, где важны воспроизводимость и контроль. «Рынок взрослеет: ИИ выигрывает там, где встроен в бизнес-процессы и уменьшает операционные издержки. Мы считаем, что следующий стандарт для корпоративных платформ — это ИИ, который работает рядом с данными и сразу превращает их в действия. Име

«Ростелеком» обновил платформу по управлению бизнес-процессами «Поток» для высоких нагрузок — до 1 млн процессов одновременно мы ускорили развитие продукта. Новый релиз делает работу прозрачнее, упрощает диагностику и поддерживает событийную модель. По сути, мы переходим к следующему этапу эволюции “Потока” как промышленной BPM-платформы». Свежее обновление платформы сделало контроль исполнения бизнес‑процессов еще более прозрачным и удобным. Возможность анализировать процесс прямо во время его работы и отслеживат

ИИ-ассистенты для бизнеса 2026 стью Как создать корпоративного ИИ-эксперта без утечек данных Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы перестало быть экспериментом и превратилось в необходимость. При этом многие

Что такое Low-code на самом деле и как это работает в бизнесе? Современные методы разработки и программирования tal Q.Library предлагает свыше 30 готовых решений, которые уже удобно настроены, готовы для работы и послужат базой, на которой будет выстроена экосистема бизнеса. Автоматизация процессов в Digital Q.BPM В DigitalQ.BPM возможно автоматизировать рутину, сократить число ошибок. Для этого нужно первоначально выполнить в BPM настройку алгоритма исполнения задачи. Рассмотрим, как э

Почему эффект для бизнеса дают не чат-боты, а встроенные в процессы агенты х оценивают эффект как «существенный»; по прогнозам Deloitte, к 2027 году 50% предприятий с генеративным ИИ развернут автономных ИИ-агентов, что удвоит показатель 2025 года. ИИ-агенты как продолжение BPM-логики По оценке McKinsey, до 75% пользы от генеративного ИИ приходится на четыре области: обслуживание клиентов, маркетинг, продажи и разработку ПО. На практике именно CRM-контуры становят

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы Павел Лобановруководитель практики по продуктовому бизнес-анализу компании «

Directum в лидерах российского рынка BPM-систем по версии CNews Directum традиционно остается на верхних строчках рейтинга крупнейших игроков BPM-рынка. Участники обзора оценивались по финансовым показателям, которые помогают определить масштаб бизнеса ИТ-поставщиков. Directum показал наибольший рост выручки в пятерке лидеров обзора.

Открыта регистрация на конференцию CNews «Business Process Management» 10 февраля Российский рынок BPM растет опережающими темпами по сравнению с мировым. Если глобальный рынок растет примерно

Рынок BPM 2025 Рынок BPM 2025 Российский сегмент BPM-систем после нескольких лет стремительного развития на

SL Soft FabricaONE.AI обновила BPM-движок платформы Robin ляет равномерно распределять нагрузку, что особенно важно при большом количестве программных роботов. Появилась возможность быстро переносить процессы между средами с помощью экспорта и импорта схем. BPM-движок автоматически подтягивает вложенные объекты, например, экранные формы, что ускоряет тиражирование решений и снижает объем ручной работы команд автоматизации. Новый блок «Обработка зн

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля й Коптелов, CEO, Школа бизнес-анализа Андрея Коптелова. Основные темы конференции: Российский рынок BPM Российский рынок BPMS 2025: итоги года. Нужна ли для цифровой трансформации BPMS? Как вли

«Солар», «Фазум» и «Хоулмонт» выявили более 30 уязвимостей в BPM-платформе Camunda 7 В феврале 2025 г. разработчики востребованной международной BPM-платформы Camunda Platform 7 сообщили, что коммерческая версия будет переведена в режим т

Comindware встроила ИИ-ассистентов в платформу управления бизнес-процессами: ИИ анализирует закупки, распределяет заявки и помогает создавать приложения тривают ИИ как обязательный элемент своих бизнес-приложений, однако вопрос — как именно его внедрять эффективно. Comindware предложила свой ответ: интеграцию ИИ непосредственно в платформу управления бизнес-процессами. Это позволяет искусственному интеллекту работать не изолированно, а в контексте реальных задач, данных и процессов компании. «Искусственный интеллект для нас — стратегический

Как компании создают вертикальных ИИ-ассистентов внутри своей экосистемы ативной практики. При этом бизнес по-прежнему ждет от ИИ конкретных действий: ответить на вопрос из внутренней базы знаний,заполнить форму на основе данных из неструктурированных документов,запустить бизнес-процесс с участием ассистентов,объяснить новому сотруднику, как работает система. Без вертикальной интеграции и подключения внешних инструментов узнаваемые всеми языковые модели перестаю

Сергей Лебедев - Сергей Лебедев, GreenData: BPM не работает, если компания не связывает бизнес-логику и ИТ-архитектуру CNews: Насколько зрел российский рынок к переходу от workflow к BPM как управляющему каркасу процессов? Сергей Лебедев: Рынок уже прошел стадию, когда автома