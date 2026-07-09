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BPM Business Process Management System Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами

BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами

 

 

"Что нужно учесть при внедрении BPMS: делимся опытом"  Дмитрий Колотев, Руководитель отдела Информационных технологий MERCK CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 18 июня 2026, Москва

 

"Ошибки внедрения BPM в России: анализ и практические решения" Сергей Карпухин, Директор управление по развитию сервисов операционной деятельности, Группа Ренессанс Страхование CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 18 июня 2026, Москва

Обзор Системы управления бизнес-процессами (BPMS) на CNewsMarket

СОБЫТИЯ

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09.07.2026 Максим Мелешкин, «Цифра банк»: Без формализации бизнес-процессов внедрение SOAR невозможно

форму. Система полностью вендоронезависима и совместима с любыми ИТ- и ИБ-решениями. Необходимые данные можно собирать и систематизировать в SOAR. Когда мы говорим про масштаб автоматизации и сложные бизнес-процессы, то становится понятным, почему SOAR не потеряла свою актуальность. Но в этом же кроется главная сложность внедрения SOAR. Для его успеха нужны четкие бизнес-процессы, в

06.07.2026 Аналитики Staq назвали ключевые рабочие процессы, которые российские компании чаще всего осуществляют с помощью платформенных решений в 2026 году

Аналитики проекта Staq, предназначенного для цифровизации бизнеса в России, определили ключевые рабочие процессы, которые отечественные компании предпочитают выполнять с использованием платформенных решений в 2026 г. Также эксперты проанализировали данные российских компаний из нескольких
06.07.2026 ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

BPMS — какая система нужна бизнесу Первое, что важно понимать: BPM (Bussines Process Management) — это не система и не технология, а управленческая дисципли
06.07.2026 Интеграция с мессенджером «Макс» теперь доступна во всех решениях на платформе Amber BPM

Компания «Эмбер», российский разработчик автоматизированных решений для бизнеса, интегрировала платформу Amber BPM с отечественным корпоративным мессенджером «Макс». Новая функциональность позволяет объединить обработку клиентских обращений со всех каналов в едином окне и повысить качество обслуживания.
25.06.2026 Elma выпустила большое обновление Elma Cortex: корпоративный ИИ безопасно внедряется в рабочие процессы

режиме. Агент работает с корпоративными данными, отвечает на вопросы, готовит документы и запускает бизнес-процессы, а при необходимости действует автономно как цифровой сотрудник. Продукт подд
25.06.2026 Российский ИТ-рынок переходит от диалоговых чат-ботов к исполнительным ИИ-средам

ния сотрудников. «Сегодня мировой рынок приходит к модели, в которой клиентский сервис и внутренние бизнес-процессы становятся частью единой цифровой среды. Мы наблюдаем переход от автоматизаци
25.06.2026 В ГК ВИК в два-три раза сократили ручные операции после внедрения BPM-системы

ции бизнес-процессов ГК ВИК Валентина Королева выступила на CNews FORUM 2026 с докладом о внедрении BPM-системы в коммерческой службе холдинга. По итогам проекта время подготовки отчетности сок
23.06.2026 Стоимость владения и горизонт окупаемости: компании ждут от внедрения ИИ финансовые результаты

я, в основе которой лежат ИИ-агенты, самостоятельно выполняющие цепочку действий в рамках сквозного бизнес-процесса. Агент способен сверить счет с историей переписки, провести комплаенс-проверк
16.06.2026 Как меняются требования к системам управления бизнес-процессами в крупных компаниях

Рынок стал требовательнее к платформам Системы управления бизнес-процессами (BPM, Business Process Management) долго помогали наводить порядок в маршрутах, согласованиях

16.06.2026 CNewsMarket опубликовал новый рейтинг систем управления бизнес-процессами (BPM)

ть сроки, снижать долю ручных операций и быстрее находить узкие места в работе подразделений. Рынок BPM-систем развивается в сторону платформенного подхода. Заказчикам важны не только средства

15.06.2026 ГК Softline адаптирует SimpleOne под собственные бизнес-процессы, выводя ITSM-систему на уровень корпоративного управления услугами (ESM)

ологический холдинг с фокусом на инновации, завершила очередной этап развития корпоративной ITSM-системы SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG), адаптировав ее под внутренние бизнес-процессы. С помощью системы автоматизированы: управление сервисными проектами и пресейлом, учет запасных частей (ЗИП) и кросс-функциональная оценка качества подразделений компании. Об эт
08.06.2026 «РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы

о продукта на другой Ключевая АСУП с огромными объемами критических данных, обеспечивающая основные бизнес-процессы «РЖДстрой», работала на платформе корпоративного уровня IBM Maximo — одного и
02.06.2026 Artezio ускоряет импортозамещение в BPM-сегменте

есса. По оценкам экспертов отрасли, именно эта часть работы отнимает до трети времени при внедрении BPM-систем, ERP и других корпоративных программ, а значит, замедляет переход бизнеса на росси
01.06.2026 Компания bpm и «АРТ-Финтех» объявили о стратегическом партнерстве

Компания bpm (входит в группу «Ланит») официально вступила в партнерскую программу «АРТ-Финтех», разра
30.04.2026 Farzoom и GlowByte объявляют о стратегическом партнерстве для продвижения платформы «Камунда.РФ»

заказчики смогут решить задачи импортозамещения в сфере автоматизации управления бизнес-процессами (BPM) без потери функциональности и с возможностью масштабирования ИИ-инициатив, существенно с
22.04.2026 Selectel обновляет ИИ-платформу: расширены возможности для внедрения и масштабирования ИИ-моделей в бизнес-процессы

вателей для работы с ИИ-моделями. Заказчикам стала доступна обновленная версия Foundation Models Catalog — сервиса для тестирования, запуска и интеграции больших языковых моделей (LLM) в приложения и бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители Selectel. Пользователи получают готовую платформу для управления современными ИИ-моделями через API или пользовательский интерфейс, а встро
16.04.2026 Из системы учета в платформу управления логистикой: как изменилось российское ПО для автоматизации складов

рассматривают их интеграцию с различными системами. Игроки рынка сходятся во мнении, что запрос компаний на роботизацию на фоне нехватки линейного персонала и стремлением максимально автоматизировать бизнес-процессы звучит все чаще, однако пока внедрение роботов трудно назвать массовым явлением. «Роботизация требует зрелых процессов, понятной операционной модели, стабильных объемов, готовно
09.04.2026 Cloud.ru запустил ИИ-инструмент для автоматизации бизнес‑процессов AI Workflows

ctory, которая объединяет инструменты Cloud.ru для создания собственных ИИ-решений и их внедрения в бизнес-процессы и продукты. В данный момент инструмент AI Workflows интегрирован с сервисами

07.04.2026 Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой

мощью текста на базе LLM и MCP, регламентации действий с помощью RPA для рутинных задач, распознавания и обработки документов с помощью IDP/OCR моделей и управления «цифровыми сотрудниками» с помощью BPM. Платформа Primo RPA появилась еще в 2018 г. В 2024 г. был разработан AI Server. «Каждый новый проект, в котором мы участвовали, приносил новый опыт, который мы использовали в дальнейшем»,

31.03.2026 «Фазум» интегрирует ИИ в управление бизнес-процессами

а.РФ» — отечественного решения для управления бизнес-процессами в банках и на производстве (ВРМ или Business Process Management). В новом релизе добавлена функция ИИ-анализа, позволяющего оцени
30.03.2026 «Ред Софт» объявила о выходе терминальной редакции «Ред ВРМ»

Компания «Ред Софт» анонсировала выход «Ред ВРМ» терминальной редакции ― системы управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест. Решение создано для крупных проектов, требующих быстрого масштабирования. Компания «Ред Софт», отечеств
26.03.2026 Роботизация бизнес-процессов 2026

являются лидерами по внедрению RPA-решений, а какие пока отстают? Насколько активно российские компании переходят от пилотных проектов к масштабированию RPA-решений на уровне всей организации? Какие бизнес-процессы чаще всего роботизируются в российских компаниях? Какие требования к информационной безопасности являются ключевыми при внедрении RPA-решений в российских компаниях? Какие приме
11.03.2026 На платформе STAQ реализован функционал «Графический конструктор бизнес-процессов» (Workflow)

ловия, циклы бизнес-процессов, обмен данными и взаимодействие с внешними сервисами. Благодаря этому бизнес-процессы можно быстро адаптировать к изменениям — без разработки новых программных мод
27.02.2026 Платформа Pyrus представила встроенные ИИ-инструменты для автоматизации бизнес-процессов

тексте. Это повышает прикладную точность результатов и помогает использовать ИИ в операционной работе — там, где важны воспроизводимость и контроль. «Рынок взрослеет: ИИ выигрывает там, где встроен в бизнес-процессы и уменьшает операционные издержки. Мы считаем, что следующий стандарт для корпоративных платформ — это ИИ, который работает рядом с данными и сразу превращает их в действия. Име
26.02.2026 «Ростелеком» обновил платформу по управлению бизнес-процессами «Поток» для высоких нагрузок — до 1 млн процессов одновременно

мы ускорили развитие продукта. Новый релиз делает работу прозрачнее, упрощает диагностику и поддерживает событийную модель. По сути, мы переходим к следующему этапу эволюции “Потока” как промышленной BPM-платформы». Свежее обновление платформы сделало контроль исполнения бизнес‑процессов еще более прозрачным и удобным. Возможность анализировать процесс прямо во время его работы и отслеживат
ИИ-ассистенты для бизнеса 2026

стью Как создать корпоративного ИИ-эксперта без утечек данных Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы перестало быть экспериментом и превратилось в необходимость. При этом многие

17.02.2026 Что такое Low-code на самом деле и как это работает в бизнесе? Современные методы разработки и программирования

tal Q.Library предлагает свыше 30 готовых решений, которые уже удобно настроены, готовы для работы и послужат базой, на которой будет выстроена экосистема бизнеса. Автоматизация процессов в Digital Q.BPM В DigitalQ.BPM возможно автоматизировать рутину, сократить число ошибок. Для этого нужно первоначально выполнить в BPM настройку алгоритма исполнения задачи. Рассмотрим, как э
11.02.2026 Почему эффект для бизнеса дают не чат-боты, а встроенные в процессы агенты

х оценивают эффект как «существенный»; по прогнозам Deloitte, к 2027 году 50% предприятий с генеративным ИИ развернут автономных ИИ-агентов, что удвоит показатель 2025 года. ИИ-агенты как продолжение BPM-логики По оценке McKinsey, до 75% пользы от генеративного ИИ приходится на четыре области: обслуживание клиентов, маркетинг, продажи и разработку ПО. На практике именно CRM-контуры становят
10.02.2026 Business Process Management 2026
09.02.2026 Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы

«Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы Павел Лобановруководитель практики по продуктовому бизнес-анализу компании «
14.01.2026 Directum в лидерах российского рынка BPM-систем по версии CNews

Directum традиционно остается на верхних строчках рейтинга крупнейших игроков BPM-рынка. Участники обзора оценивались по финансовым показателям, которые помогают определить масштаб бизнеса ИТ-поставщиков. Directum показал наибольший рост выручки в пятерке лидеров обзора.
12.01.2026 Открыта регистрация на конференцию CNews «Business Process Management» 10 февраля

Российский рынок BPM растет опережающими темпами по сравнению с мировым. Если глобальный рынок растет примерно
Рынок BPM 2025

Рынок BPM 2025 Российский сегмент BPM-систем после нескольких лет стремительного развития на
17.12.2025 SL Soft FabricaONE.AI обновила BPM-движок платформы Robin

ляет равномерно распределять нагрузку, что особенно важно при большом количестве программных роботов. Появилась возможность быстро переносить процессы между средами с помощью экспорта и импорта схем. BPM-движок автоматически подтягивает вложенные объекты, например, экранные формы, что ускоряет тиражирование решений и снижает объем ручной работы команд автоматизации. Новый блок «Обработка зн
11.12.2025 Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

й Коптелов, CEO, Школа бизнес-анализа Андрея Коптелова. Основные темы конференции: Российский рынок BPM Российский рынок BPMS 2025: итоги года. Нужна ли для цифровой трансформации BPMS? Как вли
10.12.2025 «Солар», «Фазум» и «Хоулмонт» выявили более 30 уязвимостей в BPM-платформе Camunda 7

В феврале 2025 г. разработчики востребованной международной BPM-платформы Camunda Platform 7 сообщили, что коммерческая версия будет переведена в режим т
08.12.2025 Comindware встроила ИИ-ассистентов в платформу управления бизнес-процессами: ИИ анализирует закупки, распределяет заявки и помогает создавать приложения

тривают ИИ как обязательный элемент своих бизнес-приложений, однако вопрос — как именно его внедрять эффективно. Comindware предложила свой ответ: интеграцию ИИ непосредственно в платформу управления бизнес-процессами. Это позволяет искусственному интеллекту работать не изолированно, а в контексте реальных задач, данных и процессов компании. «Искусственный интеллект для нас — стратегический
03.12.2025 Как компании создают вертикальных ИИ-ассистентов внутри своей экосистемы

ативной практики. При этом бизнес по-прежнему ждет от ИИ конкретных действий: ответить на вопрос из внутренней базы знаний,заполнить форму на основе данных из неструктурированных документов,запустить бизнес-процесс с участием ассистентов,объяснить новому сотруднику, как работает система. Без вертикальной интеграции и подключения внешних инструментов узнаваемые всеми языковые модели перестаю
02.12.2025 Сергей Лебедев -

Сергей Лебедев, GreenData: BPM не работает, если компания не связывает бизнес-логику и ИТ-архитектуру

CNews: Насколько зрел российский рынок к переходу от workflow к BPM как управляющему каркасу процессов? Сергей Лебедев: Рынок уже прошел стадию, когда автома
01.12.2025 В МФТИ научили ИИ управлять бизнес-процессами в «1С»

Специалисты Института искусственного интеллекта МФТИ разработали прототип интеллектуального агента для экосистемы «1С:ERP», способного самостоятельно выполнять сложные бизнес-процессы – от анализа документов до формирования ответов в госорганы и управления данными. Система работает на базе большой языковой модели и уже готова к пилотному внедрению в компаниях

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АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 11
Apache Software Foundation - ASF 231 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 7
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 7
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 6
OWASP - Open Web Application Security Project 146 6
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 6
Ассоциация менеджеров 107 6
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 6
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 5
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 5
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 5
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 5
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5531
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5208
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2837
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2793
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2400
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 2069
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 2059
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1865
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1792
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1676
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1639
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1611
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1256
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1206
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1116
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1061
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1034
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 913
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 842
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 840
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 834
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 805
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 797
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 795
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 781
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 780
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 776
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 765
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 753
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 742
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 738
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 736
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 722
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 721
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 677
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 673
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 672
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 663
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 656
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 651
Microsoft Office 4170 468
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 404
Linux OS 11533 384
Microsoft Windows 16882 373
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 358
Microsoft Dynamics 1197 283
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 258
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 255
Google Android 15243 249
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 245
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 231
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 205
Apple iOS 8583 202
Microsoft Windows 2000 8678 189
1С:ERP Управление предприятием 841 185
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 180
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 180
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 174
Oracle Java - язык программирования 3469 168
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 166
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 154
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 148
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 145
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 136
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 134
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 132
Software AG - ARIS Platform 180 131
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 126
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 125
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 123
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 122
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 122
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 122
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 120
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 120
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 119
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 117
Apple iPad 4011 115
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 113
Microsoft Dynamics CRM 564 113
Коптелов Андрей 134 108
Шадаев Максут 1210 99
Курьянов Сергей 162 74
Макаров Станислав 118 68
Андреев Владимир 101 58
Натрусов Артем 313 52
Востриков Юрий 86 51
Врацкий Андрей 175 48
Кирьянова Александра 169 46
Ипатов Вадим 84 45
Путин Владимир 3454 44
Трефилов Алексей 49 44
Ульянов Николай 176 44
Серова Елена 320 43
Бейдер Александр 75 41
Нестеров Алексей 175 40
Каменнова Мария 45 40
Чаркин Евгений 317 39
Сергеев Сергей 179 37
Урусов Виктор 157 34
Гребеник Геннадий 68 34
Чудинов Дмитрий 103 32
Абакумов Евгений 227 32
Белайчук Анатолий 32 32
Тятюшев Максим 215 31
Простоквашин Игорь 35 30
Рустамов Рустам 548 30
Глазков Александр 151 30
Демидов Михаил 134 29
Желтухин Вадим 72 29
Панченко Иван 197 29
Катамадзе Анна 133 29
Цыпляев Максим 44 29
Семенов Александр 166 28
Иванова Елена 83 28
Попова Мария 141 28
Воронин Павел 196 28
Шпак Виталий 39 28
Фогельсон Виктор 50 28
Мезенцев Роман 41 28
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7423
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1677
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 975
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 782
Европа 24964 702
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 666
Германия - Федеративная Республика 13221 316
Казахстан - Республика 6048 315
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 266
Украина 7928 261
Беларусь - Белоруссия 6289 250
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 233
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 206
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 181
Россия - СФО - Новосибирск 4876 163
Европа Восточная 3138 153
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 145
Азия - Азиатский регион 5920 138
Индия - Bharat 5869 130
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 126
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 124
Япония 13807 123
Земля - планета Солнечной системы 10865 115
Франция - Французская Республика 8177 113
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 113
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 113
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 103
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 98
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 93
Ближний Восток 3154 93
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 91
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 89
Африка - Африканский регион 3641 87
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 83
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 81
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 79
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 76
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 76
Узбекистан - Республика 2005 74
Канада 5081 73
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3531
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2369
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1757
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1737
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1268
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1191
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1164
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1100
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1059
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1046
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1013
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 888
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 878
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 870
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 732
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 530
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 493
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 415
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 313
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 313
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 308
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 303
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 296
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 176
Ведомости 1466 57
TAdviser - Центр выбора технологий 468 49
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Открытые системы ИД 176 25
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 23
Forbes - Форбс 1002 22
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 20
Bloomberg 1627 16
CNews TV 747 16
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 14
CNews - ZOOM.CNews 1866 14
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 13
ComNews - Медиа-бизнес 142 12
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 11
Wikipedia - Википедия 650 10
N+1 - Издание 188 8
Fortune 211 8
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 7
Sputnik 59 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
23ABC News 183 6
9to5Google 60 6
Мобильные системы 118 6
9to5Mac 70 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
Intelligent Enterprise 27 6
iXBT.com 25 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
NYT - The New York Times 1100 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 5
IDG - International Data Group 117 5
The Register - The Register Hardware 1784 4
ZDnet 663 4
Известия ИД 770 4
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 4
Vc.ru - Виси.ру 42 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 690
Gartner - Гартнер 3658 462
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 433
IDC - International Data Corporation 4975 272
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 145
Forrester Research 834 104
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 90
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 76
CNews Инновация года - награда 155 46
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 30
CNews Рынок ИТ-услуг 171 27
Markets&Markets Research 113 18
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 17
BCG - Boston Consulting Group 117 16
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 16
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 13
Forrester Wave 45 13
IDC Russia - IDC Россия 183 13
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 13
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 12
Fortune Global 500 295 12
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 11
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 11
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 10
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 10
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 10
Harvey Spencer Associates 16 10
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 10
IBM Research 111 9
Frost & Sullivan 207 9
Informa - Ovum - Omdia 155 9
CNews Мишень 186 9
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 9
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 9
Fortune Global 100 142 8
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 8
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 7
Fortune Business Insights 32 7
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 7
Real Story Group 15 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 104
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 55
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 51
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 18
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 18
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 17
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ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 15
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 14
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 11
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МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 11
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 10
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