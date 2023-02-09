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BPM Business Process Management System Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами

BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами


09.02.2023 Business Process Management 2023
06.02.2023 Market.CNews готовит рейтинг BPM-систем 2023. Идет сбор данных
26.01.2023 В новый год с новым релизом
25.01.2023 «Контур» и «Первая форма» выпустили интеграцию для автоматической оценки контрагентов
23.01.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля
19.01.2023 «Ланит омни» передаст одному из ведущих вузов Поволжья демо-стенды нового BPM-решения
19.01.2023 «Крок» и «Первая форма» заключили партнерское соглашение
11.01.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля
Рынок BPM 2022
11.01.2023 BPMN 2.0 позволит перейти к ProcessOps
12.12.2022 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля
07.12.2022 Отзывы о BPM-системе Битрикс24: «Ценообразование и клиентский сервис далеки от совершенства»
05.12.2022 Аналитика: в России рекордно вырос спрос на российское ПО
30.11.2022 Импортозамещение позволит российскому рынку BPM расти на уровне мирового
30.11.2022 Выручка поставщиков BPM-систем увеличилась более, чем на треть
25.11.2022 Как эволюционировал BPMS в мире и в России
22.11.2022 Алексей Васильев, ИТ-директор «Трансфин-М» – о перспективных подходах цифровизации компании на основе Low-Code и BPMS платформ
27.10.2022 Подтверждена совместимость платформы для управления бизнес-процессами Comindware и российской ОС «Альт сервер 10»
06.10.2022 Константин Истомин, исполнительный директор Directum: «No-, low-, hard-code. Где остановиться?»
22.09.2022 Bimeister представила ПО «Bimeister управление процессами проектирования»
20.09.2022 «Диасофт» представил платформу для цифровизации бизнес-процессов на замену западным аналогам
13.09.2022 Управление и роботизация бизнес-процессов в новых условиях
25.08.2022 «Диасофт» поможет банкам роботизировать бизнес-процессы по подготовке отчетности для Банка России
23.08.2022 «Биннофарм групп» объединяет бизнес-процессы компаний в Directum RX
17.08.2022 Sitronics Group автоматизирует бизнес-процессы предприятий с помощью российских решений Roomy bots
10.08.2022 Технологическая платформа Digital Q.BPM компании «Диасофт» включена в реестр российского ПО
04.08.2022 Вышла on-premise-версия BPM-платформы Pyrus
22.07.2022 iBPMS — новое слово на рынке BPM
19.07.2022 «1С-Рарус» автоматизировала управление процессами ТОИР в «Сибагро»
14.07.2022 4 самых популярных процесса для оптимизации с помощью BPM-систем назвали аналитики Market.CNews
11.07.2022 Андрей Чепакин, ELMA — о трансформации рынка BPM и изменении требований клиентов за прошедший год
08.07.2022 PIX Robotics и «Первая форма» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве
04.07.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2022
04.07.2022 Softline и «Первая форма» выстраивают стратегическое партнерство
24.06.2022 Треть российских компаний решили перевести свои бизнес-процессы полностью на отечественные ИТ-продукты
02.06.2022 Softline и Comindware объединяют усилия по цифровизации российского бизнеса
17.05.2022 TEGRUS и ELMA реализуют проекты по импортозамещению
16.05.2022 Импортозамещение в России: как быстро заменить уязвимые ИТ-решения
12.05.2022 Tegrus и Elma реализуют проекты по импортозамещению
27.04.2022 «Корус консалтинг» запустила платформу для управления бизнес-процессами «Авандок»

Публикаций - 7966, упоминаний - 10677

BPM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23493 912
SAP SE 4881 858
7003 825
1С-ИжТиСи 6319 788
Oracle Corporation 6303 618
IBM - International Business Machines Corp 9193 478
Docsvision - ДоксВижн 967 407
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6261 309
Directum - Директум 908 295
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10072 237
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9435 228
Softline - Софтлайн 2080 194
HP Inc. 5518 190
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1791 183
Крок - Croc 1706 168
Корус Консалтинг ГК 1070 165
АйТи 1283 159
ЭОС - Электронные офисные системы 1150 158
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8043 155
Cisco Systems 4873 154
Dell EMC 4914 148
1С-Рарус 802 145
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 133
Software AG & IDS Scheer 199 132
Google LLC 10937 131
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1531 127
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 153 127
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6940 127
VMware 2132 126
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 899 119
SAP CIS - САП СНГ 831 119
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1044 116
Terrasoft - Террасофт 194 116
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 112
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 954 105
InterTrust - ИнтерТраст 324 99
Digital Design - Диджитал Дизайн 506 98
Intel Corporation 11668 98
Yandex - Яндекс 5670 94
Naumen - Наумен 514 91
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5809 284
Точка 3797 198
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2381 176
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6194 117
Альфа-Банк 1597 108
Газпром ПАО 1151 97
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 95
РЖД - Российские железные дороги 1621 94
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1827 86
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 76
Почта России ПАО 1989 73
ВТБ - ВТБ24 660 73
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 886 71
ГПБ - Газпромбанк 940 70
Лента - Сеть розничной торговли 1701 68
X5 Group 815 64
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 63
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 330 62
НСПК - Национальная система платежных карт 612 61
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2516 58
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 56
Газпром нефть 498 56
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 844 52
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 392 51
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 49
Связной ГК 1336 48
Северсталь ПАО - Severstal 367 47
Россети Ленэнерго 2348 47
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1184 46
Магнит - Тандер - сеть магазинов 658 46
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 707 43
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 354 43
ПСБ - Промсвязьбанк 734 42
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 323 42
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 42
Открытие ФК - Росгосстрах 291 41
Роснефть НК - нефтяная компания 473 40
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1013 35
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 194 35
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 262 35
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17959 557
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9100 215
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3690 199
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10381 191
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2849 154
Федеральное казначейство России 1548 133
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2382 130
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 122
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2694 82
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 78
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1392 75
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 67
Президент Российской Федерации 3713 65
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 64
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 62
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 52
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 48
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 46
Правительство Москвы 1991 45
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1652 44
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1038 43
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2507 43
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1649 42
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 692 40
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 33
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 31
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1177 28
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 27
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 25
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 25
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 24
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 822 23
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 23
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2338 21
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 863 21
Судебная власть - Judicial power 2093 20
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 309 19
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 683 18
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2024 16
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 66
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 50 37
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6051 37
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 25
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 24
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 24
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 22
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 16
Гильдия Управляющих Документацией 72 14
АРБ - Ассоциация российских банков 202 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 10
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 9
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 9
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 980 7
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 6
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 8 5
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 65 5
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 4
PEX Network - Process Excellence Network 4 4
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 12 4
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 4
АФТ - Ассоциация Финтех 60 4
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 28 3
TIA - Telecommunications Industry Association 86 3
ASF - Apache Software Foundation 105 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 3
8K Association - Ассоциация 8K 160 3
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 3
Linux Foundation 174 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
Россия Ассоциация - АРБР - Ассоциация региональных банков России 27 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 95 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 54 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53253 3807
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25963 3633
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10833 2018
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79198 1856
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38955 1644
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17199 1279
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5192 1197
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11367 1124
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5444 1122
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12986 1091
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25652 1023
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17318 988
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10037 944
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11810 935
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10921 803
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9109 708
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3407 693
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8151 647
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25047 641
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13576 622
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9497 611
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10152 610
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8133 605
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8125 581
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19815 575
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11639 539
Collaboration - Совместная работа 4664 497
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3866 490
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5098 484
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9050 466
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17511 464
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1026 451
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7863 429
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3749 428
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22189 421
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2796 420
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5397 414
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 3121 389
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21942 387
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7776 384
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6523 811
Microsoft Office 3436 309
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1971 298
Microsoft Windows 2000 12677 290
Microsoft Dynamics 1170 274
Microsoft Windows 14439 245
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 243
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 808 216
Linux OS 8240 185
Microsoft SharePoint Server 687 182
Google Android 12548 181
Microsoft SharePoint Products and Technologies 803 174
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4106 173
Apple iOS 6799 146
Apple iPhone 6 6174 130
Software AG - ARIS Platform 175 124
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 550 122
Microsoft SQL Server 1474 121
OpenText Documentum 359 114
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1242 113
Apple iPad 3737 110
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 971 110
1С:Бухгалтерия 848 104
Microsoft Dynamics CRM 531 103
Oracle E-Business Suite - OEBS 546 103
Microsoft Office Excel 941 100
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 100
Docsvision СЭД - ECM-система 231 100
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3227 93
Directum СЭД - ECM-система 284 92
Oracle Java - язык программирования 2766 89
Microsoft Azure 1320 87
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1754 85
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 387 85
Microsoft Outlook 1279 79
ВГТРК Смотрим 516 77
Microsoft Exchange 1333 74
Terrasoft Creatio - bpm’online 97 73
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 897 73
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 756 73
Коптелов Андрей 98 77
Курьянов Сергей 162 72
Макаров Станислав 117 68
Андреев Владимир 85 47
Ипатов Вадим 84 45
Серова Елена 319 42
Бейдер Александр 75 40
Трефилов Алексей 41 38
Каменнова Мария 44 38
Попова Мария 140 28
Иванова Елена 78 28
Цыпляев Максим 38 27
Степанов Антон 57 26
Демидов Михаил 133 26
Белайчук Анатолий 25 25
Ткачёв Роман 27 25
Путин Владимир 2729 25
Шадаев Максут 628 25
Натрусов Артем 192 24
Фомичев Андрей 69 22
Ершова Элеонора 67 22
Медведев Дмитрий 1631 22
Романов Дмитрий 63 21
Мякишева Марина 84 21
Кирьянова Александра 70 20
Будин Алексей 22 20
Сенкевич Виктор 30 19
Чепакин Андрей 24 19
Висящев Андрей 64 19
Холинов Андрей 18 18
Потапенко Михаил 45 18
Чаркин Евгений 240 18
Аншина Марина 78 18
Сотин Денис 144 18
Филимонов Сергей 46 17
Орловский Виктор 345 17
Бейлезон Олег 32 17
Рудычева Наталья 91 17
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 20 17
Клочков Алексей 34 17
Россия - РФ - Российская федерация 122830 4524
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39338 1310
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13147 826
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50170 609
Европа 21309 545
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14946 466
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17139 371
Украина 7267 251
Германия - Федеративная Республика 12012 248
Казахстан - Республика 4842 230
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6305 181
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12813 171
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15076 161
Беларусь - Белоруссия 4255 149
Европа Восточная 2997 138
Россия - УФО - Екатеринбург 3316 131
Россия - СФО - Новосибирск 3703 117
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2555 111
Япония 12878 105
Индия - Республика 5069 102
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2366 93
Земля - планета Солнечной системы 9703 92
Франция - Французская Республика 7084 91
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2491 89
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 87
Азия - Азиатский регион 4659 86
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2319 79
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2324 76
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2311 75
Африка - Африканский регион 3268 71
Россия - Сибирь 2010 70
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2868 68
Ближний Восток 2647 68
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1792 62
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1286 56
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1333 56
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1153 56
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2617 55
Канада 4709 54
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1133 54
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41971 2489
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41673 1362
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20007 1213
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10672 1087
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10271 952
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6688 938
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5202 776
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9186 673
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15061 653
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4636 651
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23979 641
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3765 316
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4944 248
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1442 243
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4183 242
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Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4479 235
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8867 235
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3458 233
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9923 223
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1684 216
Энергетика - Energy - Energetically 4205 212
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 8
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 49 6
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Aberdeen Group 48 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 4
IBM Institute for Business Value 23 4
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 65 4
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 715 49
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 40
РАН - Российская академия наук 1801 30
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 654 26
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 23
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 22
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 15
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 292 14
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 44 14
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 240 10
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 61 10
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 10
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 170 9
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 6
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 22 6
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 90 6
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 249 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 6
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 6
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 125 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 200 5
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 53 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 132 5
МЭИ - Московский энергетический институт 91 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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