«Софтлайн Решения» обеспечивает цифровую трансформацию закупок ритейлера на low-code платформе

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, автоматизировала и оптимизировала закупки ритейлера, снизив затраты и обеспечив гибкое управление процессами. Проект реализован на базе low-code BPM-платформы Comindware Platform и соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов российских ИТ-производителей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В рамках проекта эксперты «Софтлайн Решений» провели анализ бизнес-процессов заказчика и предложили решение на базе low-code платформы Comindware. Эффективность подхода была подтверждена на этапе прототипирования, после чего команда приступила к полномасштабной реализации, в ходе которой: автоматизировала сквозные процессы — планирование и бюджетирование закупок; настроила процесс обработки и согласования заявок; обеспечила интеграцию с корпоративными и внешними системами; разработала прототип корпоративного магазина для внутренних закупок; реализовала дополнительные бизнес-инициативы, выявленные в процессе работы.

Для минимизации рисков и обеспечения согласованности всех этапов работ специалисты применили методологию SAFe, в рамках которой синхронизировали процессы аналитики, проектирования и прототипирования. Данный подход позволил создать для заказчика стабильную и в то же время адаптируемую платформу. Решение демонстрирует высокую гибкость в условиях изменчивой рыночной среды и способствует значительному снижению эксплуатационных расходов.

«В очередной раз мы видим, как платформенные решения дают бизнесу целый ряд преимуществ. Использование BPM-подхода и low-code платформы позволило нам не просто автоматизировать закупки заказчика, а создать основу для постоянного развития связанных с ними процессов. Все это оказалось возможным благодаря сочетанию agile-подхода и принципа MVP. При этом успех цифровой трансформации определяется не только технологиями, но и зрелостью процессов, слаженному взаимодействию команд и готовностью к совместной работе над изменениями», — сказала Ирина Удальчикова, директор по развитию стратегического партнерства ГК Softline.

«Действительно, даже в крупных компаниях автоматизация процессов, связанных с закупками, зачастую откладывается на потом. Наша задача — закрыть эти пробелы комплексно, используя не только BPM-экспертизу, но и дополнительные инструменты ГК Softline для работы с неструктурированными данными. Созданная в рамках проекта ИТ-инфраструктура обеспечивает бесперебойную работу платформы и служит фундаментом для ее масштабирования», — отметил Евгений Климов, руководитель направления департамента бизнес-решений ГК Softline.

«В этом проекте наши коллеги из “Софтлайн Решений” в очередной раз продемонстрировали отраслевую экспертизу и понимание механизмов работы платформенных решений. Используя гибкость low-code инструментов и других возможностей BPM-платформы Comindware Platform, команда “Софтлайн Решений” смогла в кратчайшие сроки выстроить все процессы в соответствии с видением клиента», — сказал Виталий Шпак, генеральный директор Comindware.