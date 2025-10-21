«Яндекс» до конца 2025 года протестирует беспилотное такси. Роботакси может приехать на вызов в 2026 году

«Яндекс» до конца 2025 г. протестирует автономные такси с новой технологией и расширит их использование. В ИТ-компании рассчитывают, что в 2026 г. на обычный заказ в Москве к пользователям сервиса сможет прибыть беспилотное такси. При этом сохранится такая же стоимость поездки, как на автомобиле с водителем.

Архитектура трансформеров

«Яндекс» планирует до конца 2025 г. протестировать роботакси по новой технологии, пишет РБК. Речь идет о внедрении архитектуры трансформеров, которая позволит предсказывать траекторию машины.

«Все компании, которые в мире занимаются подобным транспортом, перешли на эту технологию. Произошел скачкообразный рост, в разных городах мира начали работать сервисы с автономным транспортом. Подразделение «Яндекса», которое занимается разработкой технологии автономного вождения, около полугода назад тоже завершило переход», — пояснил генеральный директор «Яндекс такси» Александр Аникин.

На первом этапе заказать роботакси смогут только сотрудники «Яндекса». В 2026 г., при одобрении департамента транспорта Москвы, первые 100 машин начнут ездить в ограниченных районах столицы с обычными пассажирами. Назначение роботакси при вызове будет случайным, но от его услуги можно будет отказаться, уточнил Аникин.

Wikipedia «Яндекс» до конца 2025 г. внедрит роботакси нового формата, а в 2026 к пользователям сможет уже прибыть беспилотное такси

Стоимость поездок на автономных автомобилях будет сопоставима с обычным такси. По оценке генерального директора «Яндекс такси», массовое внедрение беспилотных машин в перспективе позволит сдерживать рост цен на услуги такси.

С 2016 г. «Яндекс» развивает технологию автономного вождения. 21 октября 2025 г. роботакси ИТ-компании работают в тестовом режиме в Москве, Иннополисе и Сириусе. В автомобиле во время поездки находится водитель-испытатель, готовый взять управление в случае нештатной ситуации на дороге.

Внедрение технологии

19 июля 2025 г. заместитель министра транспорта Андрей Никитин сообщил ТАСС, что беспилотные такси выйдут на городские дороги в России после 2030 г. Министерство транспорта (Минтранс) России не будет торопиться с запуском таких автомобилей, отработает технологию для обеспечения максимальной безопасности.

По данным Министерства экономического развития (Минэкономики) России, с лета 2023 г. беспилотные автомобили, протестированные в России, спровоцировали всего 36 дорожно-транспортных происшествия (ДТП). Из них лишь два — по вине самой машины. В подавляющем большинстве случаев машиной управлял автопилот, а человек вмешивался лишь по необходимости.

Отдельное бизнес-направление

В феврале 2025 г. руководство «Яндекс» объявили о том, что выделяют автономный транспорт в отдельное бизнес-направление. У ИТ-компании есть проекты в сфере беспилотного легкового и грузового транспорта.

Руководителем направления автономного транспорта «Яндекса» назначен Сергей Мельник, который работает в компании с 2008 г. В период своей карьеры в «Яндексе» он возглавлял разработку поискового робота, участвовал в создании ИТ-инфраструктуры голосового помощника «Алиса» и руководил командой «Яндекс Станции». Под руководством Сергея Мельника это направление выросло в масштабный бизнес, который в 2022 г. вышел на самоокупаемость и остается прибыльным в России и Содружестве Независимых Государств (СНГ) на фоне увеличения инвестиций в развитие виртуального ассистента, отметили в «Яндексе».

Как пояснили в ИТ-компании, продвигая автономный транспорт как отдельное направление бизнеса, «Яндекс» сможет ускорить внедрение технологий и расширить области их применения. К февралю 2025 г. разработки ИТ-компании вышли за пределы технологических экспериментов: ранее автономные грузовики «Яндекса» уже начали выполнять коммерческие перевозки по дорогам общего пользования, а рободоставка активно работает в нескольких российских городах. Включение в структуру Yandex B2B Tech позволит команде повысить уровень интеграции автономного транспорта с другими бизнес-решениями «Яндекса», добавили в ИТ-компании.

В «Яндексе» уверены, что автономные грузоперевозки в России будут востребованы почтовыми и курьерскими службами, маркетплейсами и логистическими компаниями, которые уже сталкиваются с серьезным дефицитом водителей. Спрос на доставку последней мили роботами растет, и на фоне падения стоимости такой доставки она уже сопоставима со стоимостью курьерской доставки и к концу 2025 г. опустится ниже этой стоимости, прогнозируют аналитики «Яндекса».

Правила для беспилотных авто

В сентябре 2025 г. Минтранс России подготовил законопроект, устанавливающий правила эксплуатации и определяющий зоны ответственности в сфере высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) т.е. речь идет об автомобилях, оборудованных ИТ-системой автопилотирования.

По информации «Ведомостей», в случае ДТП с участием ВАТС ответственность может возлагаться как на производителя, так и на владельца машины. В частности, изготовитель транспортного средства может понести ответственность за вред, причиненный вследствие ДТП, если причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения самим робомобилем. В свою очередь, владелец ВАТС признается виновным в том случае, если нарушил требования руководства по эксплуатации или внес изменения в конструкцию машины без разрешения компании-производителя. Кроме того, ответственность за ДТП может быть возложена на авторизованный сервисный центр, если он осуществил некачественное техническое обслуживание или же проигнорировал установку обязательного обновления программного обеспечения (ПО). Оператор дистанционной поддержки будет нести ответственность за аварию с участием ВАТС только в случае неисполнения им собственных обязанностей.

Документ в сентябре 2025 г. также содержит требования и ограничения по эксплуатации транспортных средств с автопилотом. Предусмотрены обязанности для производителей, разработчиков, владельцев и водителей ВАТС, операторов дистанционной поддержки и сервисных центров. Помимо этого, прописаны правила в отношении технического обслуживания и ремонта самоуправляемых машин. В целом, после достижения автопилотом на легковом, грузовом автомобиле или автобусе определенного уровня к таким транспортным средствам начинают применяться единые правила.