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Индексная книга (каталог) CNews*
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Аникин Александр

СОБЫТИЯ


29.07.2026 «Яндекс» выпустил на улицы Москвы новое беспилотное такси 1
12.11.2025 «Яндекс» запускает акселератор для высокотехнологичных стартапов студентов и молодых ученых 1
21.10.2025 «Яндекс Go» добавит в приложение «биржевой стакан» такси, чтобы объяснить изменение цен в пиковый спрос 1
21.10.2025 «Яндекс» до конца 2025 года протестирует беспилотное такси. Роботакси может приехать на вызов в 2026 году 1
29.09.2023 «Яндекс» представляет новых технических директоров «Поиска», «Рекламы» и «Райдтеха» 1
08.09.2017 «Перекресток» внедрил ИТ-систему «Киниан» для идентификации покупателей 2
17.09.2015 Конференция CNews: «Большие данные 2015» 1
14.07.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Большие данные 2015» 1
11.03.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Большие данные 2015» 1
26.09.2014 Конференция CNews. «Business Intelligence: взгляд в будущее» 1
30.07.2014 Большие данные в российской интерпретации 1
02.07.2014 Что делает BI-проект успешным 1
19.06.2014 Конференция CNews: «BI: новые возможности для бизнеса» 1
11.06.2014 В Россию пришли большие данные. Первые проекты 1
05.06.2014 Бизнес дискутирует над термином «большие данные» 1
26.05.2014 Конференция CNews: «Big Data – технология будущего» 1
30.01.2014 Конференция CNews «Big Data – технология будущего» 1
14.10.2013 Аналитика претендует на самостоятельное бизнес-направление 2
20.09.2013 Конференция CNews «BI: бизнес плюс аналитика» 1
14.08.2013 Конференция CNews «BI: бизнес плюс аналитика» 1
21.05.2013 Конференция CNews "Российский рынок BI: вторая волна спроса". 1
09.09.2011 Клиника «Медицина» консолидирует медицинскую информацию с помощью решений IBM 1
26.10.2010 Генпрокуратура подключилась к распределению LTE-частот 1

Публикаций - 23, упоминаний - 25

Аникин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 10
VK - Mail.ru Group 3599 7
Yandex - Яндекс 9187 6
Терн ГК - Tern Group 82 5
Ростелеком 10930 4
SAP SE 5597 3
IBM - International Business Machines Corp 9696 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 3
Т1 Сервионика - Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 50 3
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Microsoft Corporation 25761 2
Oracle Corporation 7070 2
SAS Institute 1082 2
БАРС Груп 578 2
Neoflex - Неофлекс 256 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 201 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 304 2
HERE Technologies 113 2
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 122 1
MicroStrategy 65 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 288 1
Zettaline - Зетталайн 3 1
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 1
Яндекс Роботикс - Yandex Robotics 25 1
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 143 1
МегаФон 10704 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15707 1
Meta Platforms - Facebook 4616 1
HP Inc. 5882 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 203 1
Крок - Croc 1963 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
ОТР ГК - ОТР 2000 227 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1579 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 345 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1138 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
WikiMart - Викимарт 53 15
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 315 7
ВТБ - ВТБ24 672 6
ЦентрОбувь ТД 29 5
Cotton Way - Коттон Вэй 8 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 4
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 4
Траст НБ - Рост Банк - Казанский АБ 6 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1124 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8817 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2939 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1639 3
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 3
Росэнергобанк 34 2
БТФ КБ - Банк торгового финансирования 8 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 2
Северсталь ПАО - Severstal 628 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1202 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 21 1
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 1
КапиталЪ Страхование 19 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 1
SABMiller - САБМиллер Рус 15 1
Наука НПО 25 1
Да! - Фреш Маркет 12 1
Автомир ГК 43 1
НС Банк - Независимый Строительный Банк 2 1
Yandex - Рободоставка 15 1
Алеф Меховая компания 7 1
ГПБ - Газпромбанк 1267 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 94 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 237 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1515 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
Альфа-Банк 1973 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13762 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5641 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1164 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3064 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 757 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6531 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3679 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2870 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5421 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1301 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5626 13
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13688 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36093 8
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26257 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4868 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9276 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25571 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13885 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10652 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22369 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3808 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5855 3
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8618 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6007 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22889 2
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6547 2
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8624 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13597 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8238 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13037 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24343 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11770 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5352 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4465 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1309 2
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 68 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4329 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2053 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1158 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2021 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 951 3
Apache Hadoop 470 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 760 3
Microsoft Office 4163 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1401 2
Google Analytics - Google Universal Analytics 109 2
SAP KXEN - KXEN InfiniteInsight - KXEN Modeler 4 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
IBM Storage - IBM XIV Storage System - IBM HDD/SSD storage 17 1
Amazon EMR - Amazon Elastic MapReduce 6 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 355 1
Neoflex STM - Neoflex Strategy Testing Manager 5 1
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 71 1
IBM Storage - IBM Tape and virtual tape systems - IBM TS libraries and servers - IBM Magstar Virtual Tape Server 37 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 47 1
Apple iOS 8570 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1748 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1792 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 741 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 23 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1515 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 332 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 1
Яндекс.Лицей 31 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 90 1
Push4Site - сервис рассылки push-сообщений 20 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 1
X5 Group - Перекресток - Клуб Перекресток - Мой Перекресток 17 1
Федечкин Эдуард 58 7
Горный Александр 44 7
Михалев Александр 26 7
Оболенский Александр 7 5
Рубец Елена 6 5
Амурский Олег 9 5
Благирев Алексей 24 5
Булгаков Виктор 12 4
Буканов Дмитрий 9 4
Горькавая Галина 5 4
Шеленцов Сергей 18 4
Кукоев Игорь 6 4
Якушев Сергей 20 3
Бондарев Сергей 10 3
Мухин Сергей 4 3
Шамгунов Равиль 4 3
Козлов Михаил 181 3
Карасев Павел 19 3
Аншина Марина 79 3
Круглов Максим 26 3
Шовковый Александр 2 2
Лосев Сергей 46 2
Макаров Станислав 118 2
Лядов Кирилл 17 2
Козлов Павел 21 2
Белышков Леонид 18 2
Сысоев Анатолий 5 2
Макеев Александр 2 2
Гуз Иван 18 2
Черный Василий 6 2
Гусаков Алексей 13 2
Беднов Алексей 2 2
Стромов Валерий 6 2
Зинченко Роман 2 2
Шевченко Владимир 153 2
Борисов Александр 39 2
Рыстенко Михаил 62 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Герасимов Александр 46 2
Свердлов Михаил 33 2
Россия - РФ - Российская федерация 165780 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47529 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 3
Россия - ЦФО - Ивановская область - Палех 11 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19093 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54696 1
Казахстан - Республика 6037 1
Индия - Bharat 5866 1
США - Нью-Йорк 3178 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 680 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53351 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6581 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27223 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3572 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57556 5
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1191 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5692 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21588 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16014 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33668 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8821 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11287 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2322 2
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 219 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1473 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1663 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8218 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6039 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3857 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18105 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8940 1
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Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1837 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1720 1
Зоология - наука о животных 2884 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1887 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 875 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2707 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 1
Информатика - computer science - informatique 1190 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 443 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 739 1
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Образование в России 2790 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7784 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6714 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12289 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11557 8
Variety 24 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Wikipedia - Википедия 648 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1260 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8610 13
Gartner - Гартнер 3656 5
IDC - International Data Corporation 4972 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1474 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 738 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2190 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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