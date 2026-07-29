Индексная книга (каталог) CNews*
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Аникин Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 23, упоминаний - 25
Аникин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Федечкин Эдуард 58 7
|Горный Александр 44 7
|Михалев Александр 26 7
|Оболенский Александр 7 5
|Рубец Елена 6 5
|Амурский Олег 9 5
|Благирев Алексей 24 5
|Булгаков Виктор 12 4
|Буканов Дмитрий 9 4
|Горькавая Галина 5 4
|Шеленцов Сергей 18 4
|Кукоев Игорь 6 4
|Якушев Сергей 20 3
|Бондарев Сергей 10 3
|Мухин Сергей 4 3
|Шамгунов Равиль 4 3
|Козлов Михаил 181 3
|Карасев Павел 19 3
|Аншина Марина 79 3
|Круглов Максим 26 3
|Шовковый Александр 2 2
|Лосев Сергей 46 2
|Макаров Станислав 118 2
|Лядов Кирилл 17 2
|Козлов Павел 21 2
|Белышков Леонид 18 2
|Сысоев Анатолий 5 2
|Макеев Александр 2 2
|Гуз Иван 18 2
|Черный Василий 6 2
|Гусаков Алексей 13 2
|Беднов Алексей 2 2
|Стромов Валерий 6 2
|Зинченко Роман 2 2
|Шевченко Владимир 153 2
|Борисов Александр 39 2
|Рыстенко Михаил 62 2
|Медведев Дмитрий 1664 2
|Герасимов Александр 46 2
|Свердлов Михаил 33 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8610 13
|Gartner - Гартнер 3656 5
|IDC - International Data Corporation 4972 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461144, в очереди разбора - 728302.
Создано именных указателей - 198545.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461144, в очереди разбора - 728302.
Создано именных указателей - 198545.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.