ОТР ГК - ОТР 2000

Российская ИТ-компания внедрила программных роботов в банке Узбекистана орму Automation Anywhere RPA Enterprise Platform компании Automation Anywhere (Калифорния, США), одного из ведущих мировых лидеров в области RPA. Консультантом по внедрению стала российская компания «ОТР», обладающая большим опытом по внедрению Automation Anywhere в СНГ. «Для нас отличительной особенностью проекта явилось то, что он был выполнен в условиях ограничений, вызванных эпидемией C