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ОТР ГК ОТР 2000

ОТР ГК - ОТР 2000

ИТ-интегратор ГК ОТР – один из участников российского рынка в импортозамещении, ИТ-услугах, разработчик ИТ-решений, партнер цифровизации государства и бизнеса. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи (2020 г. Минцифры России). В портфеле услуг ОТР – разработка информационных систем, инфраструктурные решения, системная интеграция, внедрение программного обеспечения, техническая поддержка, информационная безопасность, ИТ-аутсорсинг, ИТ-консалтинг и аудит. Компания представлена по всей России – в регионах функционируют более 20 её филиалов.

Собственные программные решения включены в Единый реестр российского ПО. Среди продуктов – платформа управления гибридным облаком «СУПеР», система Doc Flow – Универсальная фронт-офисная система (УФОС), решения (SSO), обеспечивающие доступ к различным информационным ресурсам из Единого окна: «Единая Точка Доступа», Универсальный сервер безопасности и Универсальный сервер криптографической защиты информации.


22.05.2024 Интегратор «ОТР 2000» пополнил свой портфель MDM-продуктами «Юниверс Дата»

«ОТР 2000» планирует использовать в своих проектах продукты из линейки российского разработчик
22.05.2024 Платформа управления гибридным облаком СУПеР теперь поддерживает систему виртуализации SpaceVM

Компании ООО «ДАКОМ М» и ООО «ОТР 2000» стали технологическими партнерами. В рамках данного партнерства реализована интегра
19.03.2024 ОТР 2000 и «Гравитон» поддержат переход заказчиков на импортонезависимое оборудование

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» и ОТР 2000 подписали партнерское соглашение. Совместно компании будут помогать заказчикам реали
21.09.2023 Российский разработчик ОТР 2000 обеспечил переход Счетной Палаты РФ на импортозамещенный стек технологий

ие иностранного программного обеспечения в системах, обрабатывающих чувствительные данные. Компания ОТР 2000 (Организационно-технологические решения) выступила в качестве подрядчика по реализац
19.05.2023 Портальная платформа «ЕТД» ОТР2000 зарегистрирована в Реестре российского ПО

единой точки взаимодействия, тем самым улучшая и ускоряя процесс работы пользователей. Специалисты ОТР готовы детально познакомить всех заинтересованных с возможностями и особенностями работы

12.04.2023 Российский разработчик увеличил устойчивость ИТ-систем госведомства

Компания ОТР 2000 решила ряд задач по модернизации и развитию Единого сервиса межсистемного взаимодейс
30.03.2023 Российские разработчики перенесли неструктурированные данные из ГИИС «Электронный бюджет» в S3 объектное хранилище

ассказал Александр Азарочкин, главный архитектор Блока федеральных проектов и ведомственных решений ОТР 2000. В качестве поставщика технологии по результатам аукциона ФК было выбрано решение от
17.02.2023 ИТ-компания выбила из Пенсионного фонда 74 миллиона по контракту, который власти признали недействительным

ального фонда) придется расплатиться с ИТ-компанией «Организационно-технологические решения 2000» («ОТР 2000», входит в группу ОТР) по контракту, который ранее был признан Федеральным ка
28.11.2022 ОТР выпустил обновление ПО для дистанционного обучения «ОТР.гуру»

Российский разработчик ОТР выпустил обновленный продукт в области корпоративного онлайн-обучения. Теперь проведение

08.11.2022 ОТР.Гуру: вебинары и дистанционное обучение теперь в одной экосистеме

Российский разработчик ОТР выпустил обновленный продукт в области корпоративного онлайн-обучения. Теперь проведение

28.09.2022 ИТ-разработка высоконагруженных сервисов: ГК ОТР приглашает на онлайн-митап

6 октября в 16.00 (MSK) Группа компаний ОТР проведет онлайн-встречу по backend-разработке высоконагруженных сервисов на Java. Цель вс
15.08.2022 T1 Cloud и разработчик ИТ-решений ОТР объявляют о начале сотрудничества

Облачный провайдер T1 Cloud и российский разработчик ИТ-решений группа компаний ОТР заключили соглашение о партнерстве в области разработки цифровых решений. Об этом CNews с
25.07.2022 Выплаты российским семьям реализованы через цифровой сервис, разработанный ГК ОТР

ых соцвыплат по всем существующим мерам социальной поддержки для населения страны. Группой Компаний ОТР для выполнения поставленной задачи в течение недели был реализован функционал процедуры м
24.05.2022 У ОТР сменился владелец

Смена владельцев ОТР Как выяснил CNews, у ИТ-интегратора для госсектора «Организационно-технологические решени
26.10.2021 ОТР и Sbercloud объявили о партнерстве

ры облачной платформы требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных при обеспечении третьего уровня защищенности персональных данных (УЗ-3). Клиенты ОТР могут использовать все сервисы платформы Sbercloud.Advanced для обработки персональных данных своих сотрудников и заказчиков и быть уверенными в их надежной защите. «Мы рады предложить свои
15.09.2021 Казначейство начало использовать полностью импортозамещенную подсистему «Электронного бюджета»

Импортозамещение систем Казначейства ИТ-интегратор «Организационно-технологические решения 2000» («ОТР») переводит счета юридических лиц в компонент подсистемы единой системы управления общест
03.08.2021 Проекты ОТР переводятся на собственную облачную платформу

ИТ-интегратор «ОТР» выпустил обновление собственной облачной платформы. Одним из главных её преимуществ является полностью импортозамещённый стек технологий, что позволяет свободно использовать частное облако
18.06.2021 ИТ-интегратор «ОТР» выпустил больше 50 тысяч смарт-карт для московских врачей

Более 50 тысяч московских врачей обеспечены смарт-картами для работы в Единой медицинской информационно-аналитической системе города Москвы (ЕМИАС). Компания «ОТР» приняла участие в разработке проекта в партнёрстве с ISBС – мировым лидером и экспертом в производстве уникальных персонализированных идентификаторов и оборудования для них. Основной этап

15.06.2021 «ОТР» приняла участие в создании IT-инфраструктуры центра аккредитации врачей

ИТ-интегратор «ОТР» обеспечил работников здравоохранения столицы современной инфраструктурой для масштабной

23.04.2021 Российская ИТ-компания внедрила программных роботов в банке Узбекистана

орму Automation Anywhere RPA Enterprise Platform компании Automation Anywhere (Калифорния, США), одного из ведущих мировых лидеров в области RPA. Консультантом по внедрению стала российская компания «ОТР», обладающая большим опытом по внедрению Automation Anywhere в СНГ. «Для нас отличительной особенностью проекта явилось то, что он был выполнен в условиях ограничений, вызванных эпидемией C
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35%

Этой весной ОТР открывает филиал в Ижевске. Новое подразделение станет двадцать третьим в списке региональных представительств компании. На данный момент в 22 филиалах работает 1300 человек — больше полови
14.01.2021 ГК ОТР совместно с ГК Astra Linux развивает федеральную ГИИС «Электронный бюджет»

ГК «Организационно-технологические решения 2000» (ОТР) внедрила в федеральную ГИИС «Электронный бюджет» Министерства финансов модуль формирован
23.12.2020 Анатолий Безрядин, ОТР: Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза

CNews: Пандемия наложила в этом году отпечаток на все без исключения отрасли, в том числе ИТ. Чему 2020 год научил специалистов ОТР и какие выводы сделали в компании? Анатолий Безрядин: В первую очередь 2020 год отчетливо продемонстрировал, что государство — это основной двигатель развития ИТ-индустрии. Можно было воочи
03.09.2020 ОТР и «Рексофт» заключили стратегическое партнерство

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик ПО, и российская ИТ-компания ОТР сообщили о стратегическом сотрудничестве. В настоящее время компании уже приступили к реализации ряда совместных проектов в интересах федеральных государственных заказчиков. Информатизация

20.04.2020 Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов

ечественную Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional в ближайшие три года осуществит «ОТР-БИТ». Это следует из итогового протокола соответствующего электронного аукциона, который

20.04.2020 ОТР обеспечила ИТ-инфраструктурой инфекционную больницу в Новой Москве

Специалисты компании ОТР («Организационно-технологические решения») обеспечили ИТ-инфраструктурой только что построенную инфекционную больницу в Новой Москве. Приемочные испытания и сдача инфраструктуры в эксплуата
07.04.2020 Филиал ОТР заработал в Самаре

сом ИТ-компании и вторым новым региональным подразделением, заработавшим в 2020 г. Самарский филиал ОТР создан в рамках стратегии развития бизнеса, а также для обеспечения эффективной поддержки
23.03.2020 Inline Technologies перестроила технологическую сеть телеканала ОТР

Inline Technologies обеспечила модернизацию сетевой инфраструктуры технологических систем телеканала ОТР. Целью проекта было обеспечить возможность цифрового вещания телекомпании на всей территории России. Существующая сетевая инфраструктура не удовлетворяла требованиям по надежности и террито
10.02.2020 ОТР выпустила фронт-офис для платформы «Опора»

ю годами практики возможность работы при высочайшей нагрузке, которая, как считалось ранее, доступна только решениям крупнейших мировых ИТ-корпораций, - сказал Анатолий Безрядин, технический директор ОТР. – Постоянно расширяя функционал нашей системы и применяя в ней самые передовые разработки, в том числе те, которые доступны в новом Едином личном кабинете, мы поддерживаем конкурентоспособ
17.01.2020 ОТР открыла филиал в Йошкар-Оле

«Организационно-технологические решения» (ОТР) открыла филиал в Йошкар-Оле. Новое подразделение официально заработало с 13 января 2020 года. Оно было создано в рамках реализации стратегии развития компании, с целью повышения эффективно
10.12.2019 В ОТР взяли на работу очередного умного робота

Департамент сопровождения ОТР запустил в эксплуатацию умного робота Алекса. Робот разработан для быстрого извлечения и сохранения в структурированном виде любых входящих данных, поступающих в службу технической поддержк
06.12.2019 ОТР создает ИТ-инфраструктуру для столичных медучреждений

02.12.2019 «Ростелеком» предоставил телеканалу ОТР возможность удаленно управлять региональными вставками в эфир

«Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, организовал для Общественного телевидения России (ОТР) сеть VPN-каналов. Благодаря этому решению телеканал может удаленно управлять региональными вставками в эфир ОТР в 81 субъекте РФ в режиме реального времени. Кроме того, у партнеров

24.10.2019 Анатолий Безрядин, ОТР -

Государство все больше доверяет облачным решениям

а разработана, запущена и долетела туда, куда планировалось. Цифровизация сама по себе — не панацея. Это хорошо понимают те, кто в числе первых вступил на путь оптимизации бизнес-процессов. Например, ОТР для своих партнеров и для себя самой уже разработала защищенную систему управления облачной ИТ-инфраструктурой с использованием свободно распространяемого ПО. Благодаря такому решению мы мо
04.10.2019 Топ-менеджер ОТР возглавил комитет по ИТ Ассоциации российских банков

Заместитель директора по развитию бизнеса компании ОТР Константин Маркелов возглавил комитет по информационным технологиям Ассоциации российских банков (АРБ). Официальная информация о назначении была опубликована на сайте банковской ассоциации

25.09.2019 Робот ОТР проверит потенциальных заемщиков «Байкалинвестбанка»

чевых этапов проверки потенциального заемщика с нескольких часов до нескольких минут. В рамках проекта по внедрению технологии Robotic Process Automation (RPA), выполненного специалистами ИТ-компании ОТР, в «Байкалинвестбанке» были установлены несколько программных роботов, работающих параллельно под управлением единого центра. Роботы собирают информацию о потенциальном заемщике, его работо
21.11.2018 ОТР получил лицензию ФСБ на защиту конфиденциальной информации

ензировании отдельных видов деятельности» и Постановления Правительства РФ № 171 от 03.03.2012 «О лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации». ОТР успешно прошла все этапы проверки выездной комиссии Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, подтвердив экспертизу на соответствие требованиям, пред
09.08.2018 Galard и ОТР объявили о начале партнерского сотрудничества

Galard сообщила о начале сотрудничества с ОТР, системным интегратором и разработчиком программного обеспечения. В рамках стратегического плана развития и расширения бизнеса Galard становится участником партнерской программы «ОТР
11.10.2017 Merlion входит в капитал ОТР

Merlion объявила о вхождении в капитал ОТР – российской консалтинговой компании в сфере информационных технологий и системной интеграции, специализирующейся на предоставлении комплексных ИТ-решений для финансовых организаций, госуда
27.07.2017 Российский «конкурент Oracle» оставил ДИТ Москвы без 30 млн

Проигранные суды против «ОТР 2000» Департаменту информационных технологий (ДИТ) правительства Москвы трижды не удалось

Публикаций - 210, упоминаний - 260

ОТР ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6558 34
Microsoft Corporation 24214 25
Ростелеком 10868 24
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2097 24
IBM - International Business Machines Corp 9370 21
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1591 21
7789 17
SAP SE 5147 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11218 16
ФОРС - Центр разработки 604 16
Softline - Софтлайн 2473 14
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 206 13
Diasoft - Диасофт 746 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8492 11
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 188 11
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 507 11
Merlion - Мерлион 709 11
Custis - Customized Information Systems - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 92 10
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 121 10
BSS - Банк Софт Системс - БСС 634 10
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1158 10
Крок - Croc 1767 10
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 384 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3121 9
VK - Mail.ru Group 3296 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1428 9
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1454 8
Intel Corporation 11972 8
HERE Technologies 104 8
IBS - ИБС экспертиза 155 8
МегаФон 8074 8
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 991 7
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 633 7
Broadcom - VMware 2286 7
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 392 7
Код Безопасности 550 7
Цифра ГК 2308 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 7
SAP CIS - САП СНГ 851 6
Альфа-Банк 1701 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6715 15
РЖД - Российские железные дороги 1813 14
Citi - Citibank - Ситибанк 317 14
ГПБ - Газпромбанк 1038 13
ПСБ - Промсвязьбанк 804 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2678 11
ВТБ - ВТБ24 662 10
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 164 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 894 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1518 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2093 9
Газпром ПАО 1266 9
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 8
Adidas - Адидас 156 8
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 8
Rietumu Banka 19 8
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 7
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 134 7
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 96 7
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 17 7
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 243 7
Unilever - Юнилевер Русь 135 7
Глобэкс банк 47 7
Mascotte 22 7
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 7
Карусель - Сеть гипермаркетов 215 7
Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 106 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 250 6
Центр-инвест КБ 57 6
Интеррос - Росбанк АКБ 615 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 159 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 627 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 481 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 5
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 24 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 467 4
Федеральное казначейство России 1676 72
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10782 39
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2697 26
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4763 23
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1783 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5536 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1841 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2875 16
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 746 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2397 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2616 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1317 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4422 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2983 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4233 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5196 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 876 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1147 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1310 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3588 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 764 10
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 147 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2287 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1845 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 579 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел 412 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2122 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2867 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3155 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 219 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3184 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1811 6
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 87 6
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 109 6
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 298 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 335 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 300 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 711 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 275 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 676 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 247 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 596 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1401 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 30 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 49 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 46 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60644 131
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16502 76
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46002 74
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28737 59
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28127 45
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11957 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19825 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24574 40
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14999 34
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 1830 33
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10529 31
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5906 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10782 26
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11077 25
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 4844 25
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10133 24
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9271 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24001 23
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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