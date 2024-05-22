ОТР ГК - ОТР 2000

Интегратор «ОТР 2000» пополнил свой портфель MDM-продуктами «Юниверс Дата» «ОТР 2000» планирует использовать в своих проектах продукты из линейки российского разработчик

Платформа управления гибридным облаком СУПеР теперь поддерживает систему виртуализации SpaceVM Компании ООО «ДАКОМ М» и ООО «ОТР 2000» стали технологическими партнерами. В рамках данного партнерства реализована интегра

ОТР 2000 и «Гравитон» поддержат переход заказчиков на импортонезависимое оборудование Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» и ОТР 2000 подписали партнерское соглашение. Совместно компании будут помогать заказчикам реали

Российский разработчик ОТР 2000 обеспечил переход Счетной Палаты РФ на импортозамещенный стек технологий ие иностранного программного обеспечения в системах, обрабатывающих чувствительные данные. Компания ОТР 2000 (Организационно-технологические решения) выступила в качестве подрядчика по реализац

Портальная платформа «ЕТД» ОТР2000 зарегистрирована в Реестре российского ПО единой точки взаимодействия, тем самым улучшая и ускоряя процесс работы пользователей. Специалисты ОТР готовы детально познакомить всех заинтересованных с возможностями и особенностями работы

Российский разработчик увеличил устойчивость ИТ-систем госведомства Компания ОТР 2000 решила ряд задач по модернизации и развитию Единого сервиса межсистемного взаимодейс

Российские разработчики перенесли неструктурированные данные из ГИИС «Электронный бюджет» в S3 объектное хранилище ассказал Александр Азарочкин, главный архитектор Блока федеральных проектов и ведомственных решений ОТР 2000. В качестве поставщика технологии по результатам аукциона ФК было выбрано решение от

ИТ-компания выбила из Пенсионного фонда 74 миллиона по контракту, который власти признали недействительным ального фонда) придется расплатиться с ИТ-компанией «Организационно-технологические решения 2000» («ОТР 2000», входит в группу ОТР) по контракту, который ранее был признан Федеральным ка

ОТР выпустил обновление ПО для дистанционного обучения «ОТР.гуру» Российский разработчик ОТР выпустил обновленный продукт в области корпоративного онлайн-обучения. Теперь проведение

ОТР.Гуру: вебинары и дистанционное обучение теперь в одной экосистеме Российский разработчик ОТР выпустил обновленный продукт в области корпоративного онлайн-обучения. Теперь проведение

ИТ-разработка высоконагруженных сервисов: ГК ОТР приглашает на онлайн-митап 6 октября в 16.00 (MSK) Группа компаний ОТР проведет онлайн-встречу по backend-разработке высоконагруженных сервисов на Java. Цель вс

T1 Cloud и разработчик ИТ-решений ОТР объявляют о начале сотрудничества Облачный провайдер T1 Cloud и российский разработчик ИТ-решений группа компаний ОТР заключили соглашение о партнерстве в области разработки цифровых решений. Об этом CNews с

Выплаты российским семьям реализованы через цифровой сервис, разработанный ГК ОТР ых соцвыплат по всем существующим мерам социальной поддержки для населения страны. Группой Компаний ОТР для выполнения поставленной задачи в течение недели был реализован функционал процедуры м

У ОТР сменился владелец Смена владельцев ОТР Как выяснил CNews, у ИТ-интегратора для госсектора «Организационно-технологические решени

ОТР и Sbercloud объявили о партнерстве ры облачной платформы требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных при обеспечении третьего уровня защищенности персональных данных (УЗ-3). Клиенты ОТР могут использовать все сервисы платформы Sbercloud.Advanced для обработки персональных данных своих сотрудников и заказчиков и быть уверенными в их надежной защите. «Мы рады предложить свои

Казначейство начало использовать полностью импортозамещенную подсистему «Электронного бюджета» Импортозамещение систем Казначейства ИТ-интегратор «Организационно-технологические решения 2000» («ОТР») переводит счета юридических лиц в компонент подсистемы единой системы управления общест

Проекты ОТР переводятся на собственную облачную платформу ИТ-интегратор «ОТР» выпустил обновление собственной облачной платформы. Одним из главных её преимуществ является полностью импортозамещённый стек технологий, что позволяет свободно использовать частное облако

ИТ-интегратор «ОТР» выпустил больше 50 тысяч смарт-карт для московских врачей Более 50 тысяч московских врачей обеспечены смарт-картами для работы в Единой медицинской информационно-аналитической системе города Москвы (ЕМИАС). Компания «ОТР» приняла участие в разработке проекта в партнёрстве с ISBС – мировым лидером и экспертом в производстве уникальных персонализированных идентификаторов и оборудования для них. Основной этап

«ОТР» приняла участие в создании IT-инфраструктуры центра аккредитации врачей ИТ-интегратор «ОТР» обеспечил работников здравоохранения столицы современной инфраструктурой для масштабной

Российская ИТ-компания внедрила программных роботов в банке Узбекистана орму Automation Anywhere RPA Enterprise Platform компании Automation Anywhere (Калифорния, США), одного из ведущих мировых лидеров в области RPA. Консультантом по внедрению стала российская компания «ОТР», обладающая большим опытом по внедрению Automation Anywhere в СНГ. «Для нас отличительной особенностью проекта явилось то, что он был выполнен в условиях ограничений, вызванных эпидемией C

Региональная команда ОТР выросла на 35% Этой весной ОТР открывает филиал в Ижевске. Новое подразделение станет двадцать третьим в списке региональных представительств компании. На данный момент в 22 филиалах работает 1300 человек — больше полови

ГК ОТР совместно с ГК Astra Linux развивает федеральную ГИИС «Электронный бюджет» ГК «Организационно-технологические решения 2000» (ОТР) внедрила в федеральную ГИИС «Электронный бюджет» Министерства финансов модуль формирован

Анатолий Безрядин, ОТР: Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза CNews: Пандемия наложила в этом году отпечаток на все без исключения отрасли, в том числе ИТ. Чему 2020 год научил специалистов ОТР и какие выводы сделали в компании? Анатолий Безрядин: В первую очередь 2020 год отчетливо продемонстрировал, что государство — это основной двигатель развития ИТ-индустрии. Можно было воочи

ОТР и «Рексофт» заключили стратегическое партнерство «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик ПО, и российская ИТ-компания ОТР сообщили о стратегическом сотрудничестве. В настоящее время компании уже приступили к реализации ряда совместных проектов в интересах федеральных государственных заказчиков. Информатизация

Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов ечественную Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional в ближайшие три года осуществит «ОТР-БИТ». Это следует из итогового протокола соответствующего электронного аукциона, который

ОТР обеспечила ИТ-инфраструктурой инфекционную больницу в Новой Москве Специалисты компании ОТР («Организационно-технологические решения») обеспечили ИТ-инфраструктурой только что построенную инфекционную больницу в Новой Москве. Приемочные испытания и сдача инфраструктуры в эксплуата

Филиал ОТР заработал в Самаре сом ИТ-компании и вторым новым региональным подразделением, заработавшим в 2020 г. Самарский филиал ОТР создан в рамках стратегии развития бизнеса, а также для обеспечения эффективной поддержки

Inline Technologies перестроила технологическую сеть телеканала ОТР Inline Technologies обеспечила модернизацию сетевой инфраструктуры технологических систем телеканала ОТР. Целью проекта было обеспечить возможность цифрового вещания телекомпании на всей территории России. Существующая сетевая инфраструктура не удовлетворяла требованиям по надежности и террито

ОТР выпустила фронт-офис для платформы «Опора» ю годами практики возможность работы при высочайшей нагрузке, которая, как считалось ранее, доступна только решениям крупнейших мировых ИТ-корпораций, - сказал Анатолий Безрядин, технический директор ОТР. – Постоянно расширяя функционал нашей системы и применяя в ней самые передовые разработки, в том числе те, которые доступны в новом Едином личном кабинете, мы поддерживаем конкурентоспособ

ОТР открыла филиал в Йошкар-Оле «Организационно-технологические решения» (ОТР) открыла филиал в Йошкар-Оле. Новое подразделение официально заработало с 13 января 2020 года. Оно было создано в рамках реализации стратегии развития компании, с целью повышения эффективно

В ОТР взяли на работу очередного умного робота Департамент сопровождения ОТР запустил в эксплуатацию умного робота Алекса. Робот разработан для быстрого извлечения и сохранения в структурированном виде любых входящих данных, поступающих в службу технической поддержк

«Ростелеком» предоставил телеканалу ОТР возможность удаленно управлять региональными вставками в эфир «Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, организовал для Общественного телевидения России (ОТР) сеть VPN-каналов. Благодаря этому решению телеканал может удаленно управлять региональными вставками в эфир ОТР в 81 субъекте РФ в режиме реального времени. Кроме того, у партнеров

Анатолий Безрядин, ОТР - Государство все больше доверяет облачным решениям а разработана, запущена и долетела туда, куда планировалось. Цифровизация сама по себе — не панацея. Это хорошо понимают те, кто в числе первых вступил на путь оптимизации бизнес-процессов. Например, ОТР для своих партнеров и для себя самой уже разработала защищенную систему управления облачной ИТ-инфраструктурой с использованием свободно распространяемого ПО. Благодаря такому решению мы мо

Топ-менеджер ОТР возглавил комитет по ИТ Ассоциации российских банков Заместитель директора по развитию бизнеса компании ОТР Константин Маркелов возглавил комитет по информационным технологиям Ассоциации российских банков (АРБ). Официальная информация о назначении была опубликована на сайте банковской ассоциации

Робот ОТР проверит потенциальных заемщиков «Байкалинвестбанка» чевых этапов проверки потенциального заемщика с нескольких часов до нескольких минут. В рамках проекта по внедрению технологии Robotic Process Automation (RPA), выполненного специалистами ИТ-компании ОТР, в «Байкалинвестбанке» были установлены несколько программных роботов, работающих параллельно под управлением единого центра. Роботы собирают информацию о потенциальном заемщике, его работо

ОТР получил лицензию ФСБ на защиту конфиденциальной информации ензировании отдельных видов деятельности» и Постановления Правительства РФ № 171 от 03.03.2012 «О лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации». ОТР успешно прошла все этапы проверки выездной комиссии Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, подтвердив экспертизу на соответствие требованиям, пред

Galard и ОТР объявили о начале партнерского сотрудничества Galard сообщила о начале сотрудничества с ОТР, системным интегратором и разработчиком программного обеспечения. В рамках стратегического плана развития и расширения бизнеса Galard становится участником партнерской программы «ОТР

Merlion входит в капитал ОТР Merlion объявила о вхождении в капитал ОТР – российской консалтинговой компании в сфере информационных технологий и системной интеграции, специализирующейся на предоставлении комплексных ИТ-решений для финансовых организаций, госуда