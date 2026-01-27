АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник

ГК «Медси» управляет информационной безопасностью с помощью Cicada8 CyberRating иков и контрагентов с помощью платформы Cicada8 CyberRating для федеральной сети частных клиник ГК «Медси». Об этом CNews сообщили представители Cicada8. ГК «Медси» – федеральная сеть ча

Компания «Медси» улучшила клиентский сервис с помощью ИИ-агента SL Soft FabricaONE.AI Федеральная сеть частных клиник «Медси» продолжает развивать цифровые сервисы для улучшения клиентского опыта — расширены возможности применяемого в контакт-центре голосового ИИ-агента от компании SL Soft FabricaONE.AI (акцион

«СберСпасибо» и «Медси» создали цифровой чек-ап выгорания для пиарщиков Программа лояльности «СберСпасибо», ГК «Медси» и агентство HR4PR изучили уровень эмоционального выгорания среди российских PR-специал

«Ростелеком» и АФК «Система» внедрят «Медиалог 2.0» в «Медси» (МИС) «Медиалог 2.0», разработанную дочерней компанией «Пост Модерн Текнолоджи», в группе компаний «Медси» (входит в АФК «Система»). Это позволит сети медицинских клиник быстро и гибко выстраив

Российский рынок ИИ в медицине может вырасти в шесть раз и достичь 78 млрд руб. к 2030 году Эксперты консалтинговой компании «Яков и Партнеры» совместно с группой компаний «МЕДСИ» изучили текущую ситуацию и перспективы развития цифровых технологий в медицине. Согласно результатам исследования «Искусственный интеллект в здравоохранении», российский рынок ИИ в медиц

«Зортех» и «Медси» завершили пилотное тестирование устройства для ранней диагностики глазных заболеваний стики патологий и заболеваний глаз. Испытания проходили на базе клинико-диагностического центра ГК «Медси» в Москве. EyeZor — это разрабатываемое портативное и автономное устройство с системой

«МЕДСИ» запустила первый отечественный сервис для работы с научной литературой Группа компаний «МЕДСИ» запустила сервис поиска научных публикаций по медицинской тематике Litsystem. Разработ

Операционное управление B2B-маркетплейса быстрых закупок «Максмарт» возглавил бывший операционный директор ГК «Медси» оказал мне доверие и пригласил в проект. Хочу выразить благодарность и своим бывшим коллегам из ГК «Медси», с которыми мы прошли долгий плодотворный путь и достигли хороших бизнес-результатов.

Тагир Ситдеков: новейшие технологии нужны во всех сферах экономики ись медицинские и фармацевтические структуры «Системы». Крупнейшая в РФ частная сетевая клиника ГК «Медси», производитель медикаментов «Биннофарм Групп», компания «Система-БиоТех» — все эти акт

«Медси» и «Терралинк» переведут в цифровой формат 80% операций в рамках коммерческих закупок Группа «Медси» стала первой среди частных медицинских компаний, которая реализовала вместе с компание

«Медси» и Smartix автоматизирует процессы обслуживания клиентов Группа «Медси» совместно с Smartix внедряет решения для автоматизации медицинских центров на базе киосков самообслуживания. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Медси». Внедряемые устройства р

«Медси» открыла многофункциональный медицинский центр с гибридной операционной Philips Состоялось открытие многофункционального клинико-диагностического центра «Медси». Комплекс расположен на западе Москвы на Мичуринском проспекте. Восьмиэтажный медицинс

Группа компаний «Медси» инвестировала в разработчика платформы «Здоровье.ру» Группа компаний «Медси» инвестировала 135 млн рублей в ООО «Здоровье города», разработчика платформы для подде

Лечить по приложению: Владимир Евтушенков и компания «Медси» развивают телемедицину несмен Владимир Евтушенков —создатель АФК«Система» — убежден, что львиная доля доходов в любой отрасли приходится на одну-две компании, лидирующие в своем сегменте Это касается и сети частных клиник «Медси». Этот крупнейший игрок федерального уровня запустил платформу SmartMed для развития цифрового здравоохранения и одноименное приложение сразу же, как вступил в силу закон о телемедицине в

«Медси» с партнерами запускает акселерационную программу в здравоохранении Группа компаний «Медси» сообщает о запуске первой в России акселерационной программы в медицине. ГК «Медси<

В Клинической больнице «Медси» запустили новый МРТ Philips Ingenia 1.5Т В Центре лучевой диагностики в Клинической больнице «Медси» в Отрадном прошел запуск нового магнитно-резонансного томографа Philips Ingenia 1.5T.

МТС и «Медси» запускают совместную акселерационную программу MTS Startup Hub для компании, не входящей в группу МТС. Бизнес-заказчиком выступит группа компаний «Медси». Специалисты MTS StartUp Hub будут искать самые перспективные компании, чьи услуги и т

«Медси» разместила информационные системы в ЦОДе Dataspace Федеральная медицинская сеть «Медси» в конце 2019 г. разместила информационные системы в центре обработки данных Dataspace.

МТС и «Медси» открыли бесплатные онлайн-консультации с врачами МТС и Группа компаний «Медси» объявили о том, что до 30 апреля 2020 года срочные онлайн-консультации дежурных терапе

Сеть «Медси» расширила возможности коммуникационной платформы на базе новых решений Avaya каций, реализовала масштабную инициативу по расширению функциональности систем связи в сети клиник «Медси». Проект включал в себя интеграцию в существующую систему новых функций унифицированных

«Медси» и Bioniq запускают федеральную платформу биохакинга «Медси» и Bioniq Health-tech Solutions готовятся к запуску цифровой персонализированной систем

МТС и «МЕДСИ» подключили врачей Санкт-Петербурга к телемедицине МТС и ГК «МЕДСИ» подключили врачей из Санкт-Петербурга к телемедицинским консультациям через сервис Sma

Navicon автоматизировал в «Медси» сбор, обработку данных и формирование отчетности тегратор и разработчик Navicon комплексно автоматизировал аналитику в федеральной медицинской сети «Медси» на базе аналитических технологий глобального вендора Microsoft. Внедрение в «Медси<

МТС и «Медси» запустили услуги цифровой медицины на базе VideoMost SDK Spirit, российский поставщик коммуникационных программных продуктов, сообщила, что МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и группа компаний «Медси», одна из ведущих в России частных федеральных сетей медицинских клиник, объявили о запуске телемедицинского сервиса SmartMed с моментальным доступом со смартфона на базе коммуникационной

МТС и «Медси» запустили телемедицинскую платформу SmartMed МТС и Группа компаний «Медси» объявили о стратегическом сотрудничестве с целью развития на рынке цифровой медицины и

«Аксиома-Софт» внедрила в ГК «Медси» систему финансового контроля на базе «1С» е Холдингом» в крупнейшей в стране федеральной частной сети лечебно-профилактических учреждений ГК «Медси». Для решения этой задачи была привлечена проектная команда «Аксиомы-Софт», обладающая

Выходец из Сбербанка стал ИТ-директором сети клиник АФК «Системы» Смена ИТ-директора в «Медси» Как стало известно CNews в ходе общения с пресс-службой принадлежащей АФК «Системе» гр

«Энвижн Груп» построила ЦОД для сети клиник «Медси» «Медси» и «Энвижн Груп» (входит в «Мобильные Телесистемы») объявили о запуске современного цен

Из «Башнефти» уходит вице-президент по ИТ отставке вице-президента по информационным технологиям Игоря Калюжного. В «Башнефти» не стали комментировать эту информацию. По данным источников CNews, Калюжный переходит в сеть медицинских клиник «Медси». Контролирующим акционером «Башнефти» и «Медси» является АФК «Система». Один из собеседников CNews напоминает, что миграции топ-менеджеров между компаниями, принадлежащими «Систем

«Медси» и Philips внедряют новую модель технологического партнерства в российском здравоохранении Сеть частных медицинских клиник «Медси» и компания Philips, мировой поставщик решений для здравоохранения, объявили о стратеги

Федеральная сеть клиник «Медси» продлила лицензии на Kaspersky Security для бизнеса ecurity для бизнеса файловые и почтовые серверы, а также рабочие места сотрудников группы компаний «Медси» были защищены от всех актуальных внешних и внутренних киберугроз. Содействие в поставк

Cleverics помог «Медси» внедрить систему единого ИТ-окна ГК «Медси» совместно с компанией Cleverics объявили об успешном завершении совместного проекта по

«Ситроникс ИТ» внедрит SAP CRM for Healthcare в сети коммерческих клиник «Медси» Группа компаний «Медси» (дочерняя компания АФК «Система»), сеть коммерческих клиник, оказывающих полный спектр медицинских услуг, и компания «Ситроникс информационные технологии» («Ситроникс ИТ»), системный инт

«Комстар» организовал работу аутсорсингового call-центра для клиник «Медси» Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар-ОТС» предоставил услугу «Лоджик Лайн Центр» для сети клиник «Медси». «Лоджик Лайн Центр» - это интеллектуальная телекоммуникационная услуга «Комстар-ОТС», которая позволяют осуществлять обработку телефонных вызовов компании-заказчика операторами внешнего