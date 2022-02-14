на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АФК Система
Медси
российская сеть частных медицинских клиник
Группа компаний «МЕДСИ» — федеральная сеть частных клиник, предоставляющая спектр медицинских услуг – от первичного приема и скорой медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации. Основана в 1996г. ГК «МЕДСИ» включает 91 клинику по России. В их числе – 41 клиника в Москве и Московской области (клиники первичного приема, клинико-диагностические центры, детские клиники, клинические больницы, цифровые клиники SmartLab), 50 клиник в регионах России. В актив ГК «МЕДСИ» также входит медицинский велнес, санаторий, служба помощи на дому. В «МЕДСИ» работают более 12 000 сотрудников, в числе которых более 4000 врачей. Выручка ГК «МЕДСИ» в 2020 году составила 25 млрд. рублей.
АФК Система упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сафронов Юрий 67 27
|Свердлов Михаил 32 20
|Гуральников Сергей 162 19
|Фридман Илья 41 18
|Плешков Алексей 44 17
|Хрусталев Александр 32 17
|Скородумов Анатолий 64 16
|Алябьев Андрей 27 14
|Рахтеенко Владимир 39 14
|Шевченко Владимир 135 14
|Евтушенков Владимир 190 14
|Леушев Андрей 69 13
|Дегтярев Алексей 57 13
|Патрин Максим 31 13
|Богачев Игорь 173 13
|Потёмкин Роман 20 13
|Шестаков Александр 35 13
|Кравченко Денис 24 13
|Базалей Наталья 15 13
|Подкопаев Олег 30 13
|Мухин Максим 18 13
|Коротнев Константин 32 13
|Леоничев Алексей 14 13
|Халяпин Сергей 81 12
|Асратян Петр 35 12
|Скородумов Олег 17 12
|Муравлев Александр 15 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Пиляр Елена 21 12
|Прохоров Фёдор 81 12
|Козлов Михаил 167 12
|Грибанов Юрий 26 12
|Михалев Павел 20 12
|Чекель Павел 15 12
|Левиков Антон 68 12
|Лысенко Эдуард 226 11
|Гаттаров Руслан 140 11
|Калюжный Игорь 26 11
|Громов Иван 101 9
|Шушкин Дмитрий 93 9
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2746 5
|CNews Инновация года - награда 34 4
|Gartner 3265 3
|IBM Research 107 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 642 2
|Forrester Research 800 1
|500 Startups 24 1
|Grand View Research 14 1
Ключевых фраз выявлено - 1173991, в очереди разбора - 997519.
Создано именных указателей - 69943.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru