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АФК Система Медси российская сеть частных медицинских клиник
Группа компаний «МЕДСИ» — федеральная сеть частных клиник, предоставляющая спектр медицинских услуг – от первичного приема и скорой медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации. Основана в 1996г. ГК «МЕДСИ» включает 124 клиники по России. В их числе – 50 клиник в Москве и Московской области (клиники первичного приема, клинико-диагностические центры, детские клиники, клинические больницы, цифровые клиники SmartLab), 74 клиники в регионах России. В актив ГК «МЕДСИ» также входит медицинский велнес, санаторий, служба помощи на дому. В «МЕДСИ» работают более 13 000 сотрудников, в числе которых более 4300 врачей. Выручка ГК «МЕДСИ» в 2020 году составила 25 млрд. рублей.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 9 дел, на cумму 8 260 802 052 ₽*
СОБЫТИЯ
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|27.01.2026
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ГК «Медси» управляет информационной безопасностью с помощью Cicada8 CyberRating
иков и контрагентов с помощью платформы Cicada8 CyberRating для федеральной сети частных клиник ГК «Медси». Об этом CNews сообщили представители Cicada8. ГК «Медси» – федеральная сеть ча
|14.10.2025
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Компания «Медси» улучшила клиентский сервис с помощью ИИ-агента SL Soft FabricaONE.AI
Федеральная сеть частных клиник «Медси» продолжает развивать цифровые сервисы для улучшения клиентского опыта — расширены возможности применяемого в контакт-центре голосового ИИ-агента от компании SL Soft FabricaONE.AI (акцион
|28.07.2025
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«СберСпасибо» и «Медси» создали цифровой чек-ап выгорания для пиарщиков
Программа лояльности «СберСпасибо», ГК «Медси» и агентство HR4PR изучили уровень эмоционального выгорания среди российских PR-специал
|19.06.2025
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«Ростелеком» и АФК «Система» внедрят «Медиалог 2.0» в «Медси»
(МИС) «Медиалог 2.0», разработанную дочерней компанией «Пост Модерн Текнолоджи», в группе компаний «Медси» (входит в АФК «Система»). Это позволит сети медицинских клиник быстро и гибко выстраив
|29.04.2025
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Российский рынок ИИ в медицине может вырасти в шесть раз и достичь 78 млрд руб. к 2030 году
Эксперты консалтинговой компании «Яков и Партнеры» совместно с группой компаний «МЕДСИ» изучили текущую ситуацию и перспективы развития цифровых технологий в медицине. Согласно результатам исследования «Искусственный интеллект в здравоохранении», российский рынок ИИ в медиц
|13.01.2025
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«Зортех» и «Медси» завершили пилотное тестирование устройства для ранней диагностики глазных заболеваний
стики патологий и заболеваний глаз. Испытания проходили на базе клинико-диагностического центра ГК «Медси» в Москве. EyeZor — это разрабатываемое портативное и автономное устройство с системой
|06.09.2023
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«МЕДСИ» запустила первый отечественный сервис для работы с научной литературой
Группа компаний «МЕДСИ» запустила сервис поиска научных публикаций по медицинской тематике Litsystem. Разработ
|10.07.2023
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Операционное управление B2B-маркетплейса быстрых закупок «Максмарт» возглавил бывший операционный директор ГК «Медси»
оказал мне доверие и пригласил в проект. Хочу выразить благодарность и своим бывшим коллегам из ГК «Медси», с которыми мы прошли долгий плодотворный путь и достигли хороших бизнес-результатов.
|26.05.2023
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Тагир Ситдеков: новейшие технологии нужны во всех сферах экономики
ись медицинские и фармацевтические структуры «Системы». Крупнейшая в РФ частная сетевая клиника ГК «Медси», производитель медикаментов «Биннофарм Групп», компания «Система-БиоТех» — все эти акт
|04.10.2022
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«Медси» и «Терралинк» переведут в цифровой формат 80% операций в рамках коммерческих закупок
Группа «Медси» стала первой среди частных медицинских компаний, которая реализовала вместе с компание
|20.07.2022
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«Медси» и Smartix автоматизирует процессы обслуживания клиентов
Группа «Медси» совместно с Smartix внедряет решения для автоматизации медицинских центров на базе киосков самообслуживания. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Медси». Внедряемые устройства р
|18.02.2022
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«Медси» открыла многофункциональный медицинский центр с гибридной операционной Philips
Состоялось открытие многофункционального клинико-диагностического центра «Медси». Комплекс расположен на западе Москвы на Мичуринском проспекте. Восьмиэтажный медицинс
|14.02.2022
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Группа компаний «Медси» инвестировала в разработчика платформы «Здоровье.ру»
Группа компаний «Медси» инвестировала 135 млн рублей в ООО «Здоровье города», разработчика платформы для подде
|15.10.2021
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Лечить по приложению: Владимир Евтушенков и компания «Медси» развивают телемедицину
несмен Владимир Евтушенков —создатель АФК«Система» — убежден, что львиная доля доходов в любой отрасли приходится на одну-две компании, лидирующие в своем сегменте Это касается и сети частных клиник «Медси». Этот крупнейший игрок федерального уровня запустил платформу SmartMed для развития цифрового здравоохранения и одноименное приложение сразу же, как вступил в силу закон о телемедицине в
|15.09.2021
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«Медси» с партнерами запускает акселерационную программу в здравоохранении
Группа компаний «Медси» сообщает о запуске первой в России акселерационной программы в медицине. ГК «Медси<
|08.09.2020
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В Клинической больнице «Медси» запустили новый МРТ Philips Ingenia 1.5Т
В Центре лучевой диагностики в Клинической больнице «Медси» в Отрадном прошел запуск нового магнитно-резонансного томографа Philips Ingenia 1.5T.
|25.08.2020
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МТС и «Медси» запускают совместную акселерационную программу
MTS Startup Hub для компании, не входящей в группу МТС. Бизнес-заказчиком выступит группа компаний «Медси». Специалисты MTS StartUp Hub будут искать самые перспективные компании, чьи услуги и т
|26.05.2020
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«Медси» разместила информационные системы в ЦОДе Dataspace
Федеральная медицинская сеть «Медси» в конце 2019 г. разместила информационные системы в центре обработки данных Dataspace.
|02.04.2020
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МТС и «Медси» открыли бесплатные онлайн-консультации с врачами
МТС и Группа компаний «Медси» объявили о том, что до 30 апреля 2020 года срочные онлайн-консультации дежурных терапе
|16.03.2020
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Сеть «Медси» расширила возможности коммуникационной платформы на базе новых решений Avaya
каций, реализовала масштабную инициативу по расширению функциональности систем связи в сети клиник «Медси». Проект включал в себя интеграцию в существующую систему новых функций унифицированных
|27.02.2020
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«Медси» и Bioniq запускают федеральную платформу биохакинга
«Медси» и Bioniq Health-tech Solutions готовятся к запуску цифровой персонализированной систем
|16.10.2019
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МТС и «МЕДСИ» подключили врачей Санкт-Петербурга к телемедицине
МТС и ГК «МЕДСИ» подключили врачей из Санкт-Петербурга к телемедицинским консультациям через сервис Sma
|22.08.2019
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Navicon автоматизировал в «Медси» сбор, обработку данных и формирование отчетности
тегратор и разработчик Navicon комплексно автоматизировал аналитику в федеральной медицинской сети «Медси» на базе аналитических технологий глобального вендора Microsoft. Внедрение в «Медси<
|20.04.2018
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МТС и «Медси» запустили услуги цифровой медицины на базе VideoMost SDK
Spirit, российский поставщик коммуникационных программных продуктов, сообщила, что МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и группа компаний «Медси», одна из ведущих в России частных федеральных сетей медицинских клиник, объявили о запуске телемедицинского сервиса SmartMed с моментальным доступом со смартфона на базе коммуникационной
|19.04.2018
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МТС и «Медси» запустили телемедицинскую платформу SmartMed
МТС и Группа компаний «Медси» объявили о стратегическом сотрудничестве с целью развития на рынке цифровой медицины и
|11.04.2018
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«Аксиома-Софт» внедрила в ГК «Медси» систему финансового контроля на базе «1С»
е Холдингом» в крупнейшей в стране федеральной частной сети лечебно-профилактических учреждений ГК «Медси». Для решения этой задачи была привлечена проектная команда «Аксиомы-Софт», обладающая
|25.01.2017
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Выходец из Сбербанка стал ИТ-директором сети клиник АФК «Системы»
Смена ИТ-директора в «Медси» Как стало известно CNews в ходе общения с пресс-службой принадлежащей АФК «Системе» гр
|12.10.2016
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«Энвижн Груп» построила ЦОД для сети клиник «Медси»
«Медси» и «Энвижн Груп» (входит в «Мобильные Телесистемы») объявили о запуске современного цен
|05.02.2014
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Из «Башнефти» уходит вице-президент по ИТ
отставке вице-президента по информационным технологиям Игоря Калюжного. В «Башнефти» не стали комментировать эту информацию. По данным источников CNews, Калюжный переходит в сеть медицинских клиник «Медси». Контролирующим акционером «Башнефти» и «Медси» является АФК «Система». Один из собеседников CNews напоминает, что миграции топ-менеджеров между компаниями, принадлежащими «Систем
|24.01.2014
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«Медси» и Philips внедряют новую модель технологического партнерства в российском здравоохранении
Сеть частных медицинских клиник «Медси» и компания Philips, мировой поставщик решений для здравоохранения, объявили о стратеги
|10.12.2013
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Федеральная сеть клиник «Медси» продлила лицензии на Kaspersky Security для бизнеса
ecurity для бизнеса файловые и почтовые серверы, а также рабочие места сотрудников группы компаний «Медси» были защищены от всех актуальных внешних и внутренних киберугроз. Содействие в поставк
|07.11.2011
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Cleverics помог «Медси» внедрить систему единого ИТ-окна
ГК «Медси» совместно с компанией Cleverics объявили об успешном завершении совместного проекта по
|01.09.2011
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«Ситроникс ИТ» внедрит SAP CRM for Healthcare в сети коммерческих клиник «Медси»
Группа компаний «Медси» (дочерняя компания АФК «Система»), сеть коммерческих клиник, оказывающих полный спектр медицинских услуг, и компания «Ситроникс информационные технологии» («Ситроникс ИТ»), системный инт
|01.11.2010
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«Комстар» организовал работу аутсорсингового call-центра для клиник «Медси»
Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар-ОТС» предоставил услугу «Лоджик Лайн Центр» для сети клиник «Медси». «Лоджик Лайн Центр» - это интеллектуальная телекоммуникационная услуга «Комстар-ОТС», которая позволяют осуществлять обработку телефонных вызовов компании-заказчика операторами внешнего
|03.09.2009
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IBS провела экспресс-аудит медицинских систем «Медси»
и IBS в июне-июле 2009 г. провели экспресс-аудит медицинских информационных систем Группы компаний «Медси», предоставляющей медуслуги в 12 городах России и объединяющей более 30 клиник. Результ
АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:
|Сафронов Юрий 68 27
|Свердлов Михаил 33 20
|Гуральников Сергей 164 19
|Евтушенков Владимир 217 18
|Фридман Илья 42 18
|Плешков Алексей 68 17
|Хрусталев Александр 33 17
|Скородумов Анатолий 65 16
|Рахтеенко Владимир 42 15
|Шевченко Владимир 153 14
|Алябьев Андрей 27 14
|Богачев Игорь 183 13
|Коротнев Константин 35 13
|Козлов Михаил 182 13
|Подкопаев Олег 30 13
|Кравченко Денис 28 13
|Шестаков Александр 40 13
|Потёмкин Роман 21 13
|Дегтярев Алексей 58 13
|Леушев Андрей 75 13
|Патрин Максим 32 13
|Мухин Максим 18 13
|Леоничев Алексей 14 13
|Базалей Наталья 15 13
|Халяпин Сергей 96 12
|Асратян Петр 36 12
|Пиляр Елена 24 12
|Прохоров Фёдор 83 12
|Михалев Павел 20 12
|Левиков Антон 69 12
|Грибанов Юрий 30 12
|Скородумов Олег 17 12
|Чекель Павел 15 12
|Муравлев Александр 15 12
|Тищенко Юрий 15 12
|Лысенко Эдуард 317 11
|Гаттаров Руслан 144 11
|Калюжный Игорь 27 11
|Бойко Елена 152 10
|Соловьев Владимир 108 9
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