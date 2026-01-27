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АФК Система Медси российская сеть частных медицинских клиник

АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник

Группа компаний «МЕДСИ» — федеральная сеть частных клиник, предоставляющая спектр медицинских услуг – от первичного приема и скорой медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации. Основана в 1996г. ГК «МЕДСИ» включает 124 клиники по России. В их числе – 50 клиник в Москве и Московской области (клиники первичного приема, клинико-диагностические центры, детские клиники, клинические больницы, цифровые клиники SmartLab), 74 клиники в регионах России. В актив ГК «МЕДСИ» также входит медицинский велнес, санаторий, служба помощи на дому. В «МЕДСИ» работают более 13 000 сотрудников, в числе которых более 4300 врачей. Выручка ГК «МЕДСИ» в 2020 году составила 25 млрд. рублей.  

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 9 дел, на cумму 8 260 802 052 ₽*

Судебные дела (9) на сумму 8 260 802 052 ₽*
в качестве истца (8) на сумму 7 888 738 372 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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27.01.2026 ГК «Медси» управляет информационной безопасностью с помощью Cicada8 CyberRating

иков и контрагентов с помощью платформы Cicada8 CyberRating для федеральной сети частных клиник ГК «Медси». Об этом CNews сообщили представители Cicada8. ГК «Медси» – федеральная сеть ча
14.10.2025 Компания «Медси» улучшила клиентский сервис с помощью ИИ-агента SL Soft FabricaONE.AI

Федеральная сеть частных клиник «Медси» продолжает развивать цифровые сервисы для улучшения клиентского опыта — расширены возможности применяемого в контакт-центре голосового ИИ-агента от компании SL Soft FabricaONE.AI (акцион
28.07.2025 «СберСпасибо» и «Медси» создали цифровой чек-ап выгорания для пиарщиков

Программа лояльности «СберСпасибо», ГК «Медси» и агентство HR4PR изучили уровень эмоционального выгорания среди российских PR-специал
19.06.2025 «Ростелеком» и АФК «Система» внедрят «Медиалог 2.0» в «Медси»

(МИС) «Медиалог 2.0», разработанную дочерней компанией «Пост Модерн Текнолоджи», в группе компаний «Медси» (входит в АФК «Система»). Это позволит сети медицинских клиник быстро и гибко выстраив
29.04.2025 Российский рынок ИИ в медицине может вырасти в шесть раз и достичь 78 млрд руб. к 2030 году

Эксперты консалтинговой компании «Яков и Партнеры» совместно с группой компаний «МЕДСИ» изучили текущую ситуацию и перспективы развития цифровых технологий в медицине. Согласно результатам исследования «Искусственный интеллект в здравоохранении», российский рынок ИИ в медиц
13.01.2025 «Зортех» и «Медси» завершили пилотное тестирование устройства для ранней диагностики глазных заболеваний

стики патологий и заболеваний глаз. Испытания проходили на базе клинико-диагностического центра ГК «Медси» в Москве. EyeZor — это разрабатываемое портативное и автономное устройство с системой

06.09.2023 «МЕДСИ» запустила первый отечественный сервис для работы с научной литературой

Группа компаний «МЕДСИ» запустила сервис поиска научных публикаций по медицинской тематике Litsystem. Разработ
10.07.2023 Операционное управление B2B-маркетплейса быстрых закупок «Максмарт» возглавил бывший операционный директор ГК «Медси»

оказал мне доверие и пригласил в проект. Хочу выразить благодарность и своим бывшим коллегам из ГК «Медси», с которыми мы прошли долгий плодотворный путь и достигли хороших бизнес-результатов.

26.05.2023 Тагир Ситдеков: новейшие технологии нужны во всех сферах экономики

ись медицинские и фармацевтические структуры «Системы». Крупнейшая в РФ частная сетевая клиника ГК «Медси», производитель медикаментов «Биннофарм Групп», компания «Система-БиоТех» — все эти акт
04.10.2022 «Медси» и «Терралинк» переведут в цифровой формат 80% операций в рамках коммерческих закупок

Группа «Медси» стала первой среди частных медицинских компаний, которая реализовала вместе с компание
20.07.2022 «Медси» и Smartix автоматизирует процессы обслуживания клиентов

Группа «Медси» совместно с Smartix внедряет решения для автоматизации медицинских центров на базе киосков самообслуживания. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Медси». Внедряемые устройства р
18.02.2022 «Медси» открыла многофункциональный медицинский центр с гибридной операционной Philips

Состоялось открытие многофункционального клинико-диагностического центра «Медси». Комплекс расположен на западе Москвы на Мичуринском проспекте. Восьмиэтажный медицинс
14.02.2022 Группа компаний «Медси» инвестировала в разработчика платформы «Здоровье.ру»

Группа компаний «Медси» инвестировала 135 млн рублей в ООО «Здоровье города», разработчика платформы для подде
15.10.2021 Лечить по приложению: Владимир Евтушенков и компания «Медси» развивают телемедицину

несмен Владимир Евтушенков —создатель АФК«Система» — убежден, что львиная доля доходов в любой отрасли приходится на одну-две компании, лидирующие в своем сегменте Это касается и сети частных клиник «Медси». Этот крупнейший игрок федерального уровня запустил платформу SmartMed для развития цифрового здравоохранения и одноименное приложение сразу же, как вступил в силу закон о телемедицине в
15.09.2021 «Медси» с партнерами запускает акселерационную программу в здравоохранении

Группа компаний «Медси» сообщает о запуске первой в России акселерационной программы в медицине. ГК «Медси<
08.09.2020 В Клинической больнице «Медси» запустили новый МРТ Philips Ingenia 1.5Т

В Центре лучевой диагностики в Клинической больнице «Медси» в Отрадном прошел запуск нового магнитно-резонансного томографа Philips Ingenia 1.5T.

25.08.2020 МТС и «Медси» запускают совместную акселерационную программу

MTS Startup Hub для компании, не входящей в группу МТС. Бизнес-заказчиком выступит группа компаний «Медси». Специалисты MTS StartUp Hub будут искать самые перспективные компании, чьи услуги и т
26.05.2020 «Медси» разместила информационные системы в ЦОДе Dataspace

Федеральная медицинская сеть «Медси» в конце 2019 г. разместила информационные системы в центре обработки данных Dataspace.
02.04.2020 МТС и «Медси» открыли бесплатные онлайн-консультации с врачами

МТС и Группа компаний «Медси» объявили о том, что до 30 апреля 2020 года срочные онлайн-консультации дежурных терапе
16.03.2020 Сеть «Медси» расширила возможности коммуникационной платформы на базе новых решений Avaya

каций, реализовала масштабную инициативу по расширению функциональности систем связи в сети клиник «Медси». Проект включал в себя интеграцию в существующую систему новых функций унифицированных
27.02.2020 «Медси» и Bioniq запускают федеральную платформу биохакинга

«Медси» и Bioniq Health-tech Solutions готовятся к запуску цифровой персонализированной систем
16.10.2019 МТС и «МЕДСИ» подключили врачей Санкт-Петербурга к телемедицине

МТС и ГК «МЕДСИ» подключили врачей из Санкт-Петербурга к телемедицинским консультациям через сервис Sma
22.08.2019 Navicon автоматизировал в «Медси» сбор, обработку данных и формирование отчетности

тегратор и разработчик Navicon комплексно автоматизировал аналитику в федеральной медицинской сети «Медси» на базе аналитических технологий глобального вендора Microsoft. Внедрение в «Медси<
20.04.2018 МТС и «Медси» запустили услуги цифровой медицины на базе VideoMost SDK

Spirit, российский поставщик коммуникационных программных продуктов, сообщила, что МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и группа компаний «Медси», одна из ведущих в России частных федеральных сетей медицинских клиник, объявили о запуске телемедицинского сервиса SmartMed с моментальным доступом со смартфона на базе коммуникационной
19.04.2018 МТС и «Медси» запустили телемедицинскую платформу SmartMed

МТС и Группа компаний «Медси» объявили о стратегическом сотрудничестве с целью развития на рынке цифровой медицины и
11.04.2018 «Аксиома-Софт» внедрила в ГК «Медси» систему финансового контроля на базе «1С»

е Холдингом» в крупнейшей в стране федеральной частной сети лечебно-профилактических учреждений ГК «Медси». Для решения этой задачи была привлечена проектная команда «Аксиомы-Софт», обладающая

25.01.2017 Выходец из Сбербанка стал ИТ-директором сети клиник АФК «Системы»

Смена ИТ-директора в «Медси» Как стало известно CNews в ходе общения с пресс-службой принадлежащей АФК «Системе» гр
12.10.2016 «Энвижн Груп» построила ЦОД для сети клиник «Медси»

«Медси» и «Энвижн Груп» (входит в «Мобильные Телесистемы») объявили о запуске современного цен
05.02.2014 Из «Башнефти» уходит вице-президент по ИТ

отставке вице-президента по информационным технологиям Игоря Калюжного. В «Башнефти» не стали комментировать эту информацию. По данным источников CNews, Калюжный переходит в сеть медицинских клиник «Медси». Контролирующим акционером «Башнефти» и «Медси» является АФК «Система». Один из собеседников CNews напоминает, что миграции топ-менеджеров между компаниями, принадлежащими «Систем
24.01.2014 «Медси» и Philips внедряют новую модель технологического партнерства в российском здравоохранении

Сеть частных медицинских клиник «Медси» и компания Philips, мировой поставщик решений для здравоохранения, объявили о стратеги
10.12.2013 Федеральная сеть клиник «Медси» продлила лицензии на Kaspersky Security для бизнеса

ecurity для бизнеса файловые и почтовые серверы, а также рабочие места сотрудников группы компаний «Медси» были защищены от всех актуальных внешних и внутренних киберугроз. Содействие в поставк
07.11.2011 Cleverics помог «Медси» внедрить систему единого ИТ-окна

ГК «Медси» совместно с компанией Cleverics объявили об успешном завершении совместного проекта по
01.09.2011 «Ситроникс ИТ» внедрит SAP CRM for Healthcare в сети коммерческих клиник «Медси»

Группа компаний «Медси» (дочерняя компания АФК «Система»), сеть коммерческих клиник, оказывающих полный спектр медицинских услуг, и компания «Ситроникс информационные технологии» («Ситроникс ИТ»), системный инт
01.11.2010 «Комстар» организовал работу аутсорсингового call-центра для клиник «Медси»

Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар-ОТС» предоставил услугу «Лоджик Лайн Центр» для сети клиник «Медси». «Лоджик Лайн Центр» - это интеллектуальная телекоммуникационная услуга «Комстар-ОТС», которая позволяют осуществлять обработку телефонных вызовов компании-заказчика операторами внешнего
03.09.2009 IBS провела экспресс-аудит медицинских систем «Медси»

и IBS в июне-июле 2009 г. провели экспресс-аудит медицинских информационных систем Группы компаний «Медси», предоставляющей медуслуги в 12 городах России и объединяющей более 30 клиник. Результ

Публикаций - 162, упоминаний - 266

АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 58
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 33
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 19
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 18
9594 17
Microsoft Corporation 25774 16
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 15
Ростелеком 10948 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Instabank - Инстабанк 24 13
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 13
Webmoney - Вебмани.Ру 547 12
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 12
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 12
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 12
Citrix Systems 868 12
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 11
МегаФон 10742 10
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 8
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
ОТР ГК - ОТР 2000 227 7
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 7
HERE Technologies 113 7
Инфокомпас 14 7
НИТ - Национальные информационные технологии 36 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 6
РТИ 155 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Развитие Бизнеса / Ру 81 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 31
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 24
ПСБ - Промсвязьбанк 963 22
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 20
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 20
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 17
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 15
Роснефть НК - нефтяная компания 562 14
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 14
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 14
Пробизнесбанк АКБ 135 14
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 14
Спортмастер - Sportmaster 201 13
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 13
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 13
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 13
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 13
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 12
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 12
Новард УК - Novard 73 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
Visa International 1993 12
ВТБ - ВТБ24 671 11
Альфа-Банк 1979 11
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 10
Bayer AG - Байер 85 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 9
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 9
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 8
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 8
ВкусВилл - Избёнка 216 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Unilever - Юнилевер Русь 171 7
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 7
Федеральное казначейство России 1949 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 23
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 10
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 8
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 5
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 5
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 26 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ИМЦЭУАОСМП ФГБУ - Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения 5 4
Правительство Московской области - Министерство здравоохранения Московской области 13 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 3
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 3
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
Роскачество - Российская система качества 49 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Знание - Российское общество 10 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 60
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 36
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 36
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 32
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 31
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 28
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 22
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 20
Стандартизация - Standardization 2339 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 16
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