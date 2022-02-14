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АФК Система
Медси
российская сеть частных медицинских клиник

АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник

Группа компаний «МЕДСИ» — федеральная сеть частных клиник, предоставляющая спектр медицинских услуг – от первичного приема и скорой медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации. Основана в 1996г. ГК «МЕДСИ» включает 91 клинику по России. В их числе – 41 клиника в Москве и Московской области (клиники первичного приема, клинико-диагностические центры, детские клиники, клинические больницы, цифровые клиники SmartLab), 50 клиник в регионах России. В актив ГК «МЕДСИ» также входит медицинский велнес, санаторий, служба помощи на дому. В «МЕДСИ» работают более 12 000 сотрудников, в числе которых более 4000 врачей. Выручка ГК «МЕДСИ» в 2020 году составила 25 млрд. рублей.  


14.02.2022 Группа компаний «Медси» инвестировала в разработчика платформы «Здоровье.ру»
15.09.2021 «Медси» с партнерами запускает акселерационную программу в здравоохранении
08.09.2020 В Клинической больнице «Медси» запустили новый МРТ Philips Ingenia 1.5Т
25.08.2020 МТС и «Медси» запускают совместную акселерационную программу
26.05.2020 «Медси» разместила информационные системы в ЦОДе Dataspace
02.04.2020 МТС и «Медси» открыли бесплатные онлайн-консультации с врачами
16.03.2020 Сеть «Медси» расширила возможности коммуникационной платформы на базе новых решений Avaya
27.02.2020 «Медси» и Bioniq запускают федеральную платформу биохакинга
16.10.2019 МТС и «МЕДСИ» подключили врачей Санкт-Петербурга к телемедицине
22.08.2019 Navicon автоматизировал в «Медси» сбор, обработку данных и формирование отчетности
20.04.2018 МТС и «Медси» запустили услуги цифровой медицины на базе VideoMost SDK
19.04.2018 МТС и «Медси» запустили телемедицинскую платформу SmartMed
11.04.2018 «Аксиома-Софт» внедрила в ГК «Медси» систему финансового контроля на базе «1С»
12.10.2016 «Энвижн Груп» построила ЦОД для сети клиник «Медси»
24.01.2014 «Медси» и Philips внедряют новую модель технологического партнерства в российском здравоохранении
10.12.2013 Федеральная сеть клиник «Медси» продлила лицензии на Kaspersky Security для бизнеса
07.11.2011 Cleverics помог «Медси» внедрить систему единого ИТ-окна
01.09.2011 «Ситроникс ИТ» внедрит SAP CRM for Healthcare в сети коммерческих клиник «Медси»
01.11.2010 «Комстар» организовал работу аутсорсингового call-центра для клиник «Медси»
03.09.2009 IBS провела экспресс-аудит медицинских систем «Медси»

Публикаций - 112, упоминаний - 142

АФК Система упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8616 54
АФК Система ПАО 1616 25
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1481 19
Cinimex - Синимекс 165 18
Custis 81 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 296 14
Instabank - Инстабанк 23 13
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1094 13
Webmoney 511 12
Citrix Systems 731 12
IBM - International Business Machines Corp 8811 12
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 183 12
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 58 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7917 12
Microsoft Corporation 22018 10
5501 10
1С-ИжТиСи 4908 10
IBS - ИБС ИТ Услуги 1402 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1538 9
Polycom - Поликом Россия 373 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 209 8
Ситроникс - Sitronics 921 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 432 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Консист Бизнес Групп 64 8
CleverDATA - КлеверДата 55 8
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 219 7
HERE 71 7
НИТ - Национальные информационные технологии 32 7
Инфокомпас 14 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
ОТР 168 7
РТИ 129 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1108 6
SAP SE 4415 6
AT Consulting - Группа ЭйТи 307 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6386 5
АТОЛ ГК 182 5
VideoMost - ВидеоМост 203 5
ГПБ - Газпромбанк 817 22
ПСБ - Промсвязьбанк 657 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1607 21
Башнефть ПАО АНК 114 19
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 126 17
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 802 16
Юлмарт - Ulmart Holdings 178 14
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 159 14
Уралсиб Банк 467 14
Бинбанк 189 14
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 13
Лайф ФГ - Финансовая группа 129 13
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 72 13
Пробизнесбанк АКБ 122 13
Новард Управляющая компания - Novard 67 12
Visa International 1673 12
Спортмастер 132 12
Национальный банк Траст 123 12
МДМ Банк 219 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5024 11
Bayer AG - Байер 64 10
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 83 10
РЖД - Российские железные дороги 1400 9
Роснефть НК 423 9
Медскан - сеть клиник 13 9
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 157 9
Citi - Citibank - Ситибанк 259 9
ВТБ - ВТБ24 644 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 109 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 746 8
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 57 8
Cetelem - Сетелем Банк 27 8
Черкизово ГК 74 7
Mascotte 22 7
Глобэкс банк 30 7
Adidas 125 7
Unilever - Юнилевер Русь 104 7
ВкусВилл - Избёнка 55 7
Росинтер Ресторантс - Rosinter 36 7
Федеральное казначейство России 1140 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1878 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6835 14
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1368 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 171 10
Правительство Москвы 1480 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 954 7
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 99 5
ПФР Департамент информационных технологий 126 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1047 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 79 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1165 4
Правительство РФ 6988 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2090 3
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 22 3
Президент Российской Федерации 3004 3
МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 23 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 63 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 106 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 93 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 228 2
Главгосэкспертиза России ФАУ 45 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 42 2
Счётная палата РФ 579 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1264 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1823 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 545 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 20 1
МИД РФ ДСКЦ - Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России 3 1
Мариинский театр - Государственный академический 39 1
Правительство Красноярского края 60 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 109 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 8 1
ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава России 1 1
Роснано 626 1
Администрация Президента РФ 861 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 387 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 56 1
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 99 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1052 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 34 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 54 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12509 21
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 274 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3268 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2385 14
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 75 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5624 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7185 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30476 6
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 659 6
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BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 708 4
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1269 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2982 4
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ЦОВ - Центр обработки вызовов 236 2
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Big Data - Большие данные 1890 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 345 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7423 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 376 2
МТС SmartMed - телемедицинский проект - МТС eHealth 26 21
МТС Cloud - CloudMTS 145 10
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 116 8
АТОЛ Онлайн-кассы 54 5
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 7 5
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 5
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1480 4
МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 30 4
CloudМТS 21 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 366 3
1С:Управление Холдингом 75 3
IBM Storage 14 3
Технология здоровья - Медкарта 24 6 3
Apple - App Store 2377 3
Kaspersky OS 41 3
Google Play - Google Store - Android Market 2664 3
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 48 3
OnDoc - МедКарта - Медицинский ИТ-сервис 25 2
Google Android 11664 2
Qlik Qlikview 113 2
Microsoft Exchange 1175 2
МТС ТВ - МТС СТВ 64 2
Авантаж ЦОД 5 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 297 2
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 54 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 94 2
Программы и технологии - Инфоклиника.RU 19 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 2
Apple iPad mini 395 2
Microsoft Skype 1892 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 507 2
Apple iOS 6290 2
Microsoft Azure Stack 62 2
Microsoft SQL Server 1404 2
Microsoft Azure 1230 2
Avaya IX Workforce Engagement 1 1
Promobot Scanner 3 1
Philips Ingenia Ambition - МРТ - серия магнитно-резонансных томографов 7 1
Philips IntelliSpace 6 1
Сафронов Юрий 67 27
Свердлов Михаил 32 20
Гуральников Сергей 162 19
Фридман Илья 41 18
Плешков Алексей 44 17
Хрусталев Александр 32 17
Скородумов Анатолий 64 16
Алябьев Андрей 27 14
Рахтеенко Владимир 39 14
Шевченко Владимир 135 14
Евтушенков Владимир 190 14
Леушев Андрей 69 13
Дегтярев Алексей 57 13
Патрин Максим 31 13
Богачев Игорь 173 13
Потёмкин Роман 20 13
Шестаков Александр 35 13
Кравченко Денис 24 13
Базалей Наталья 15 13
Подкопаев Олег 30 13
Мухин Максим 18 13
Коротнев Константин 32 13
Леоничев Алексей 14 13
Халяпин Сергей 81 12
Асратян Петр 35 12
Скородумов Олег 17 12
Муравлев Александр 15 12
Тищенко Юрий 14 12
Пиляр Елена 21 12
Прохоров Фёдор 81 12
Козлов Михаил 167 12
Грибанов Юрий 26 12
Михалев Павел 20 12
Чекель Павел 15 12
Левиков Антон 68 12
Лысенко Эдуард 226 11
Гаттаров Руслан 140 11
Калюжный Игорь 26 11
Громов Иван 101 9
Шушкин Дмитрий 93 9
Россия - Российская федерация - РФ 101189 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31752 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11933 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12241 20
Казахстан - Республика 4365 12
Россия - УФО - Челябинская область 908 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2054 10
Россия - ЦФО - Калужская область 746 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44280 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5037 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1146 6
Индия - Республика 4160 5
Арктика 338 5
Беларусь - Белоруссия 3348 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 905 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2927 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10779 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1968 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1186 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 562 3
Израиль 1706 3
Россия - УФО - Тюменская область 783 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1028 2
Германия - Федеративная Республика 8226 2
Украина 5843 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 534 2
Россия - СФО - Иркутская область 793 2
Люксембург Великое Герцогство 362 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1580 2
Россия - СФО - Новосибирск 3146 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2150 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2077 2
Европа 9824 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1408 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 604 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Коммунар 14 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2523 1
Швейцария - Давос 68 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 511 1
Казахстан - Алматы 477 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2783 27
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5821 26
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1359 5
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 83 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5129 5
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3683 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 763 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1566 3
ДМС - Добровольное медицинское страхование 64 3
Транспорт 490 3
Русский язык 3850 3
Банковский сектор экономики 1107 2
Информационное общество - Государственная программа 1151 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 2
Аутсорсинг 664 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1889 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 501 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1517 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1368 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2087 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие предприятия 11 1
Физика - область естествознания 620 1
Сельское хозяйство 138 1
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 27 1
Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (в частности, почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов 1 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 16 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 87 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 782 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 49 1
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 482 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 12 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 570 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 307 1
Apps4All 25 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 713 3
Forbes - Форбс 574 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 344 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 1
23ABC News 135 1
СТВ - СургутИнформТВ 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2746 5
CNews Инновация года - награда 34 4
Gartner 3265 3
IBM Research 107 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 642 2
Forrester Research 800 1
500 Startups 24 1
Grand View Research 14 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 94 8
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 20 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 589 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 347 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 20 1
МЭИ - Московский энергетический институт 79 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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