АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник

Группа компаний «МЕДСИ» — федеральная сеть частных клиник, предоставляющая спектр медицинских услуг – от первичного приема и скорой медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации. Основана в 1996г. ГК «МЕДСИ» включает 91 клинику по России. В их числе – 41 клиника в Москве и Московской области (клиники первичного приема, клинико-диагностические центры, детские клиники, клинические больницы, цифровые клиники SmartLab), 50 клиник в регионах России. В актив ГК «МЕДСИ» также входит медицинский велнес, санаторий, служба помощи на дому. В «МЕДСИ» работают более 12 000 сотрудников, в числе которых более 4000 врачей. Выручка ГК «МЕДСИ» в 2020 году составила 25 млрд. рублей.