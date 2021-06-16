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Microsoft Azure Stack


16.06.2021 Гиперконвергенция стала более управляемой: что ждет технологию в России 4
03.06.2021 МТС будет раздавать SAP из своих облаков 5
03.06.2021 Microsoft, SAP и МТС заключили соглашение о развитии облачных технологий в России 7
09.04.2021 Гибридное облако на Kubernetes: «за» и «против» 3
15.03.2021 На рынке резервного копирования появляются новые лидеры 2
17.12.2020 МТС и Microsoft подключили NB-IoT к глобальной платформе интернета вещей 1
17.12.2020 Microsoft и МТС придумали, как добиться «отзывчивости» умных устройств без 5G 2
16.07.2020 Microsoft и Waves Enterprise подписали меморандум о сотрудничестве по развитию корпоративного блокчейна в России 2
19.02.2020 Microsoft залатал бреши в Azure, позволявшие захватывать контроль над чужими ресурсами 5
31.01.2020 Check Point обнаружил опасные уязвимости Microsoft Azure 5
15.01.2020 МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке 2
25.12.2019 Какое железо выбрать для приватных облаков 4
13.12.2019 МТС потратит 1,5 миллиарда на строительство нового ЦОД 2
10.12.2019 Что такое облака, что такое облачное хранилище, что такое облачные вычисления 1
05.12.2019 МТС запустил сервис SAP-хостинга в России 2
15.11.2019 Microsoft рассказала CNews о новой стратегии в России 1
23.10.2019 Почему облачные провайдеры используют бэкап-сервисы с российскими корнями 2
26.09.2019 Softline представила результаты собственного исследования облачного направления 1
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 1
06.08.2019 Российский бизнес потратил $804,1 млн на облака в 2018 году 1
06.08.2019 Российский бизнес потратил $804,1 млн на облака в 2018 году 1
06.08.2019 Российский рынок облаков вырос на четверть. Лидирует Microsoft 1
24.04.2019 Lenovo представила обновленное портфолио решений для ЦОД с поддержкой новых процессоров Intel 1
21.02.2019 Решение резервного копирования Veeam для SAP HANA сертифицировано SAP 1
19.02.2019 МТС запустила облако для хранения гигантских массивов данных 2
23.01.2019 Veeam добавила новые функции по управлению данными в облаке в Availability Suite 9.5 1
09.01.2019 МТС купила крупного облачного провайдера за 2,5 миллиарда 1
09.01.2019 МТС купила одного из крупнейших в России облачных провайдеров 1
20.11.2018 Квартальная выручка МТС достигла 128 миллиардов рублей 2
22.10.2018 Huawei и Microsoft представили All-Flash Azure Stack для гибридных облачных сервисов 4
18.10.2018 Atos и Siemens объявили о поддержке облачной ОС MindSphere в частном облаке 6
10.10.2018 Российский облачный рынок готов к всеобщей цифровизации 2
24.09.2018 Облачная платформа интернета вещей MindSphere: связь цифровых двойников с физическим миром 2
14.09.2018 МТС купил крупнейший российский ЦОД за 9 миллиардов 2
03.09.2018 Dell EMC наращивает облачные возможности платформ и инфраструктурных решений 1
13.08.2018 МТС первой запустила сервисы на платформе Microsoft Azure Stack из своих дата-центров в России 11
13.08.2018 МТС первой в России начала раздавать Microsoft Azure из собственных ЦОДов 13
14.06.2018 Commvault расширяет возможности управления данными в Microsoft Office 365 1
30.05.2018 Selectel и Resello будут вместе развивать Azure Stack as a Service 4
21.05.2018 Microsoft вступил в битву с Amazon за колоссальный ИТ-контракт военной разведки США 1

Публикаций - 56, упоминаний - 197

Microsoft Azure Stack упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 20
VMware 1829 12
SAP SE 3218 8
Amazon Inc - Amazon.com 1473 6
Lenovo Group 1641 5
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 4
IBM 3554 4
Softline - Софтлайн 1475 4
NVision Group - Энвижн Груп 546 4
Авантаж 48 4
Veeam Software 250 3
Oracle Corporation 3360 3
Siemens AG - Сименс Россия 672 3
Acronis - Акронис 364 3
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 3
Google LLC 7168 3
Check Point Software Technologies 447 2
Commvault 148 2
NetApp 486 2
Dell EMC 2418 2
Huawei 2733 2
Facebook 3767 2
Abbyy 797 2
Корус Консалтинг ГК 808 2
Ericsson 864 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
Selectel - Селектел 137 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
SAP CIS - САП СНГ 757 2
SEC Consult Services 931 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Twitter 2204 1
Qualcomm Technologies 1003 1
Xiaomi 904 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Dell Technologies 133 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
GitHub 412 1
Магнит - Сеть магазинов 269 3
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 3
S7 Airlines 80 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
DMI Дятьково 5 2
Hunkemoller - Hunkemöller 3 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
Связьтранснефть 15 1
Гипросвязь ПАО 44 1
Система Капитал УК 9 1
МТС Инвестиции 4 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Konecranes - Конекрейнс 3 1
Aldo Coppola 2 1
YouDo 27 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
X5 Group 599 1
МТС банк 254 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
Росгосстрах 182 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
АНО АПИ - Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 3 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 22
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 11
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 10
Kubernetes 307 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 6
BDaaS - Big-Data-as-a-Service - сервис обработки больших данных в облаке 17 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
SAP хостинг 5 2
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 2
BLOB - Binary Large Object - двоичный большой объект - массив двоичных данных СУБД 5 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 2
ИТ-аутсорсинг 671 2
Site-to-Site VPN - средство организации виртуальных сетей 5 2
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 21 2
OpenStack 347 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 2
Big Data - Большие данные 1136 2
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
eDiscovery - Electronic discovery - Электронное обнаружение - ПО для поиска информации 18 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
SDDC - Software Defined Data Center - Программно-определяемые ЦОД 44 1
Microsoft Azure 1171 45
МТС Cloud - CloudMTS 125 16
Microsoft Windows 10 6670 10
Microsoft Office 365 769 9
AWS - Amazon Web Services 569 7
Linux OS 4272 6
Microsoft SQL Server 798 6
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 5
МТС ЦОД 12 5
Авантаж ЦОД 5 5
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 99 5
Microsoft Exchange 684 4
CloudМТS 19 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 4
SQL - Язык программирования 434 4
Microsoft Visual Studio 170 4
Microsoft Windows Azure Marketplace 46 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 302 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
VMware vCloud Director - VMware vCD 97 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
Lenovo ThinkAgile - гиперконвергентная инфраструктура 10 3
Veeam Backup&Replication 90 3
Microsoft Azure IoT Edge 12 3
Siemens MindSphere 22 3
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 27 3
Google Android 10751 3
Veeam Availability Suite 46 3
Microsoft Office 1948 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 2
Dell EMC EHC - Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud 3 2
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
Dell EMC Unity - Серия all-flash СХД 7 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 2
Apple iPad 3263 2
Commvault Data Platform 29 2
Microsoft Azure IoT Central 8 2
Apple iOS 5742 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 2
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Великожон Дмитрий 5 1
Mattis James - Мэттис Джеймс 2 1
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Борстлап Юрий 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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