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Индексная книга (каталог) CNews*
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NRI Networked Readiness Index Индекс сетевой готовности Индекс готовности к сетевому обществу

СОБЫТИЯ


24.06.2026 НТЦ АРГУС помог АНО МПТЦ создать цифровой двойник телекоммуникационной инфраструктуры Москвы 1
13.10.2025 «Ростелеком» внедрил систему автоматизированного учета для «Вайнах телекома» 1
30.05.2024 «Ростелеком» планирует вывести на рынок полностью российское решение NRI 1
14.07.2020 Oracle представила Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 1
14.07.2020 Oracle объявляет о выпуске Oracle Dedicated Region Cloud at Customer 1
25.05.2020 Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 2
20.01.2020 Цифровизация 3
10.04.2018 Взлет России в мировых ИТ-рейтингах сменился застоем и падением. Цифры 5
29.12.2017 Минкомсвязи: отмена роуминга позволит в 2-3 раза снизить цены для путешествующих абонентов 1
03.11.2017 «Мегафон» запустил систему, заменяющую 2 тыс. инженеров 1
18.05.2017 Dell EMC представила новую облачную платформу для Microsoft Azure Stack 1
14.03.2017 «Ростелеком» внедрил для «последней мили» российский аналог продуктов Oracle и SAP 1
14.03.2017 «Ростелеком» унифицировал процессы строительства сетей для В2В-клиентов на базе разработки «Техносерва» 1
01.03.2017 Минкомсвязи: Четверть базовых станций мобильной связи в России уже работает в стандарте LTE 1
24.01.2017 Россия стала второй в мире по дешевизне сотовой связи 3
24.01.2017 Минкомсвязи: услуги связи в России становятся одними из самых дешевых в мире 3
09.11.2016 Сингапур примет закон о кибербезопасности, который в России убил бы рынок 2
26.09.2016 Перспективы рынка ИКТ в госсекторе остаются туманными 2
10.05.2016 Москва возглавила рейтинг Минкомсвязи по уровню развития информационного общества в регионах 1
01.02.2016 Российская разработка: система мониторинга становится ситуационным центром 1
24.08.2015 «Ростелеком» внедрил систему управления строительством сетей от «Техносерва» 1
17.12.2014 Геннадий Фомин - Мы убираем тормоза из бизнес-процессов и ИТ-систем 1
28.10.2014 Текущий уровень зрелости ИТ – базис для развития России 2
24.04.2014 Россия вошла в Топ-50 стран по развитию ИКТ 1
24.04.2014 Казахстан опередил страны СНГ по индексу сетевой готовности 1
11.04.2014 Казахстанскому порталу электронного правительства исполняется 8 лет 1
22.09.2013 Рейтинг развития ИКТ – в фокусе Россия 2
25.06.2009 «Техносерв» построил систему учета сетевых ресурсов в МТТ 1
27.03.2009 ИТ-готовность: Россия - 74-я 2
13.12.2001 Производители КПК начали сотрудничать с системными интеграторами 1

Публикаций - 30, упоминаний - 46

NRI и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10850 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3083 4
Oracle Corporation 7049 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Huawei 4492 3
OITCG - Oman Information and Communication Technology Group 3 2
OICT - Oman ICT Group 2 2
МегаФон 10584 2
Dell EMC 5163 2
Microsoft Corporation 25682 2
IBM - International Business Machines Corp 9672 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 263 1
Fujitsu 2097 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9455 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 329 1
Naumen - Наумен 743 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 1
AT&T Inc 1723 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 723 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 340 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 734 1
Киевстар - Kyivstar 568 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 1
NTT Data - Itelligence AG 48 1
Amdocs 140 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 772 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 1
Вайнах Телеком 50 1
SPB TV 47 1
CA Technologies - Computer Associates 391 1
Dyn - DNS-провайдер 18 1
Google LLC 12587 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 1
Capgemini Consulting 131 1
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 1
Digital Revolution - хакерская группировка 6 1
Dell EMC Networking and Solutions - Dell Networking and Enterprise Infrastructure - Dell NetWorks 22 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 350 2
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13609 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 7
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 2
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5390 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 961 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1585 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 364 1
Федеральное казначейство России 1938 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 24 1
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3566 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3649 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2318 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1529 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64038 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22711 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35665 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9751 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29528 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17931 10
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1892 10
NRI - Network Resource Inventory - EqM - Equipment Manage System - система учета технологических (ИТ, телекоммуникационных, сетевых, логических и физических) ресурсов предприятий - система учета оборудования сети с функциями управления и мониторинга 41 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60908 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24108 7
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 458 7
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1747 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25109 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7779 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12054 5
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1197 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8127 4
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 593 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12785 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12927 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12692 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3068 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2189 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33107 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7719 3
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1014 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2723 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9331 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2430 3
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений - NPMD - Network Performance Monitoring and Diagnostic - Мониторинг и диагностика производительности сети 87 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14672 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21561 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34271 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3271 3
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 454 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13817 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5004 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13474 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9263 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2641 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6176 4
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 20 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 221 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 238 2
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 2
Oracle Cloud Applications - Oracle Application Cloud Services 26 2
Oracle Fusion ERP 68 2
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 74 2
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management - Oracle Advanced Supply Chain Planning, ASCP - Oracle Supply Chain Management Cloud, SCM Cloud - Oracle Demantra Supply Chain Management - Oracle Mobile Supply Chain Applications - Oracle Value Chain Planning 46 2
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 38 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2963 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5612 1
Microsoft Azure Stack 75 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 189 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 63 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 263 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 194 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 263 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 807 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 79 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 78 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 971 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Apache Cassandra 59 1
Dell Prosupport - Dell Prosupport Plus 32 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 31 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 89 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 460 1
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Dell EMC Cloud - Dell EMC Cloud Marketplace - Dell EMC CloudIQ - Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud - Dell EMC Hybrid Cloud Platform - Dell EMC Cloud Storage Services - Dell EMC Atmos Cloud 35 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 1
Никифоров Николай 1138 3
Tomoshiro Takemoto - Томосиро Такемото 3 3
Зименков Андрей 12 2
Mohan Deepak - Мохан Дипак 7 2
Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 2
Щенников Святослав 2 2
Путин Владимир 3444 2
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 1
Лагода Георгий 60 1
Пак Олег 112 1
Голомолзин Анатолий 75 1
Черногоров Андрей 65 1
Крючкова Наталия 20 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Праздничных Алексей 4 1
Головачев Михаил 20 1
Андреева Екатерина 54 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Исмаилов Анвар 3 1
Богомолов Андрей 21 1
Могилин Артём 6 1
Учамприн Андрей 7 1
Лебедев Павел 35 1
Мотовилов Андрей 1 1
Николаев Сергей 15 1
Фомин Геннадий 1 1
Бертяков Виктор 8 1
Зуев Дмитрий 6 1
Дударек Сергей 1 1
Пожидаев Андрей 1 1
Мазуров Николай 3 1
Кочнов Павел 7 1
Халитов Дарий 42 1
DuBois Laura - Дюбуа Лаура 8 1
Ibrahim Yaacob - Ибрагим Якоб 2 1
Neil Mike - Нейл Майк 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 164338 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18933 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54409 8
Сингапур - Республика 1940 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1818 7
Япония 13751 6
Швеция - Королевство 3769 6
Финляндия - Финляндская Республика 3690 6
Казахстан - Республика 5993 5
Индия - Bharat 5834 5
Бразилия - Федеративная Республика 2500 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47239 4
Южная Корея - Республика 7007 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14753 3
Нидерланды 3720 3
Эстония - Эстонская Республика 763 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 593 3
Латвия - Латвийская Республика 833 3
Оман Султанат 132 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13752 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19358 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2594 3
Турция - Турецкая республика 2588 2
Украина 7903 2
Испания - Каталония - Барселона 751 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1103 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1385 2
Литва - Литовская Республика 672 2
Греция - Греческая Республика 1013 2
Бахрейн - Королевство 135 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4181 2
Земля - планета Солнечной системы 10826 2
Норвегия - Королевство 1852 2
Германия - Федеративная Республика 13143 2
Италия - Итальянская Республика 4491 2
Франция - Французская Республика 8135 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1458 1
Саудовская Аравия - Королевство 663 1
Грузия 1320 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1423 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57065 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10802 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52924 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2317 4
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 966 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17982 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1988 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7695 3
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ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 3
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 793 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15825 3
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 438 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33313 3
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3923 3
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5072 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2725 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3005 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2150 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8747 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1694 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1711 2
Аудит - аудиторский услуги 3378 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2165 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11381 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12163 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3934 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2449 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5697 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5510 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6958 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2966 1
Экономический эффект 1311 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2298 1
Bloomberg 1605 3
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Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
TAdviser - Центр выбора технологий 456 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 7
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ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 4
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 3
IDC - International Data Corporation 4966 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8536 3
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 2
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3915 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 77 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
Waseda University - Университет Васэда 21 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 128 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1427 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 713 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 14
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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