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Microsoft Dynamics 365
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Публикаций - 92, упоминаний - 187
Microsoft Dynamics 365 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 2
|Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
|ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
|Bloomberg 785 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|23ABC News 55 1
|VentureBeat 79 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762748, в очереди разбора - 666436.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762748, в очереди разбора - 666436.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru