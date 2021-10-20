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Microsoft Dynamics 365


20.10.2021 Экзамены для сертификации Microsoft теперь доступны на русском языке 1
11.10.2021 Navicon разработал решение для поддержки процесса обновлений Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 3
21.09.2021 Navicon завершил масштабирование системы для управления полевыми сотрудниками в Stada 1
28.07.2021 Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике 2
28.07.2021 Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows 2
21.07.2021 Navicon развивает свой бизнес в Европе в партнерстве с Microsoft 1
03.03.2021 Microsoft представила платформу Mesh для взаимодействия в смешанной реальности 1
03.03.2021 Microsoft бесплатно раздает ПО для автоматизации унылой работы без навыков программирования 1
01.03.2021 Amadeus и Microsoft займутся развитием инноваций в индустрии путешествий 1
03.02.2021 «Корус консалтинг» перевел в цифру путь клиента в Mafin с помощью облачной CRM 3
15.01.2021 В «Восточной технике» завершилось внедрение Microsoft Dynamics 365 Field Service 1
27.11.2020 Waveaccess интегрировала корпоративные системы SAP и Dynamics 365 компании Skov 5
23.11.2020 Navicon автоматизирует складские процессы клиентов с помощью решений Tasklet Factory 1
20.11.2020 Lamoda автоматизировала взаимодействие с партнерами на базе Microsoft Dynamics 365 Online 4
10.11.2020 «Волконский» перешел на цифровую платформу управления на базе Microsoft Dynamics 365 6
26.10.2020 Российско-германская внешнеторговая палата внедрила «KORUS CRM | Массовые рассылки» 3
30.09.2020 Market.CNews опубликовал первый рейтинг CRM-систем 1
25.09.2020 CRM после COVID-19 — что изменилось и что нужно бизнесу 4
23.09.2020 Microsoft представила новые технологии и сервисы 1
27.08.2020 «Корус консалтинг» расширилв возможности Microsoft Dynamics 365 в «Вяртсиля цифровые технологии» 4
25.08.2020 «Петрович» модернизировал управленческий учет на базе «1С» 1
12.08.2020 «TUI Россия» перешла на цифровую CRM на базе Dynamics 365 online 5
11.08.2020 «Казахмыс» перешел на ERP-систему Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 1
22.07.2020 Microsoft рассказала о новых технологических инструментах для партнерских решений 2
16.06.2020 SAS и Microsoft объявили о партнерстве в сфере облаков, аналитики и ИИ 1
10.06.2020 Как перестать тонуть в море документов и устранить риск потери клиентов 1
10.06.2020 Как быстро перейти от бюрократических бизнес-процессов к гибкому управлению 1
24.04.2020 ГК «Корус консалтинг» помогла автоматизировать продажи в «Востокцементе» 2
20.04.2020 GMCS обеспечила НТП «Трубопровод» CRM на базе Microsoft Dynamics 365 6
14.04.2020 Neti модернизировала ERP-систему торговой сети Emmezeta 5
27.03.2020 «Корус консалтинг» интегрировал в CRM-cистему Microsoft Dynamics 365 возможность видеозвонков с клиентами через Zoom 2
16.03.2020 Выручка «Корус консалтинга» выросла на 28% до 5,2 млрд рублей 1
04.03.2020 «Корус консалтинг» автоматизирует продажи в компании Bosch Thermotechnik 2
17.02.2020 ГК «Корус консалтинг» внедрила облачную CRM в компании «Абамет» 2
30.01.2020 Квартальная выручка Microsoft достигла $36,9 млрд на успехах Azure и Windows 1
23.12.2019 «Корус консалтинг» и «Аквафор» внедряют облачную ERP-систему Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 5
18.12.2019 Как автоматизировать деловые контакты и не дать заказчикам уйти к конкурентам 3
27.11.2019 ГК «Корус консалтинг» вошла в топ-50 крупнейших поставщиков ИТ для банков 1
25.11.2019 SKL Group внедрила комплексное решение «Корус консалтинга» для управления дистрибуцией 4
15.11.2019 Microsoft рассказала CNews о новой стратегии в России 1

Публикаций - 92, упоминаний - 187

Microsoft Dynamics 365 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 56
Корус Консалтинг ГК 805 19
Navicon - Навикон 198 12
GMCS 222 7
3748 5
Microsoft Productivity and Business Processes - подразделение "Бизнес и предприятие" 6 4
Microsoft More Personal Computing 8 4
Ланит - Норбит - Norbit 203 3
Google LLC 7154 3
SAP SE 3215 3
Ланит ГК 1157 3
Terrasoft - Террасофт 140 2
Anaplan 37 2
Salesforce.com 273 2
Adobe Systems 808 2
Awara IT - Авара Ай Ти Солюшенс 11 2
1С-Битрикс 345 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
WaveAccess - ВейвАксесс 19 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
GitHub 412 2
Telegram Group 702 2
SATO 4 1
Niantic 11 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
Pegasystems 29 1
Raxel Telematics 5 1
BSA - Business Software Alliance 106 1
Простой бизнес 8 1
ChemTech - Химтех 5 1
ИТ Проспект - Chat2Desk 1 1
Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 1 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Юниксофт 18 1
Восток АйТи Сервис 1 1
Analog Devices 10 1
PK Group - ПиКей Групп 1 1
Microsoft Ireland Operations Limited - MIOL 11 1
МИБ - Международный инвестиционный банк 7 1
GBC Team 5 1
LinkedIn 520 4
Абамет 6 4
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 3
САФ-Нева 4 2
Траско - Trasko 27 2
SKL Group 2 2
Аквафор 6 2
TUI Group - туристическая компания 3 2
Согласие СК 44 2
IQVIA 3 2
Daniel Wellington 1 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 7 1
Stada 15 1
Global CIO 28 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
Юнифарм - Unipharm 8 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 68 1
Renault Sport Racing 1 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
Skov 1 1
Levi Strauss&Co - Levi’s 6 1
Emmezeta - торговая сеть 1 1
НТП Трубопровод - Инженерно-промышленная нефтехимическая компания 3 1
Востокцемент 5 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Московская Пивоваренная Компания 11 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Pony Express 55 1
Lamoda 83 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Газпром нефть 382 1
Renault - Рено Россия 88 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 16 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Unilever - Юнилевер Русь 55 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Open Data Initiative 1 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 482 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 2
FSM - Field Service Management - СУВСО - Системы управления выездным сервисным обслуживанием 5 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
Kubernetes 307 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
Data Lake - Озеро данных 82 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 26 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 45 1
PRM - Partner Relationship Management - Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга 14 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 20 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
Microsoft Azure 1171 33
Microsoft Office 365 769 24
Microsoft Windows 10 6645 10
Microsoft Dynamics CRM 388 9
Microsoft Dynamics 194 7
Microsoft SQL Server 795 7
Microsoft Power BI 113 6
Microsoft Surface - Планшет 305 6
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 453 5
Microsoft Teams 214 5
Korus Dadata 8 5
Navicon Pharma CRM 12 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 830 5
Microsoft Intelligent Cloud 15 4
Resco Mobile CRM 4 4
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 17 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 354 4
Manhattan SCALE 30 3
Korus CRM Messengers 4 3
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement 3 3
Microsoft Cortana Intelligence Suite 9 3
Microsoft Windows OEM - Original Equipment Manufacturer - версии продуктов, поставляемые вместе с аппаратным обеспечением 7 3
Microsoft Power Platform 14 3
Korus CRM 3 3
General Electric Predix - IIoT-платформа 7 3
Microsoft Dynamics For Sales 4 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 2
Microsoft Windows Azure Marketplace 46 2
Rakuten Viber 429 2
Microsoft Azure Lighthouse 3 2
Microsoft Power Apps 17 2
Microsoft Dynamics NAV 174 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
WhatsApp Messenger 654 2
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 27 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 2
Microsoft Bing 320 2
Бар-Бирюкова Мария 62 7
Гурская Ольга 11 7
Чехонин Антон 60 3
Schuster Gavriella - Шустер Габриэлла 4 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 3
Савчук Аурика 7 3
Чиняков Алексей 2 2
Сысоев Сергей 4 2
Ковалев Сергей 18 2
Смирнов Евгений 25 2
Овчаренко Наталия 4 1
Белова Кира 1 1
Пуранен Йоханна 4 1
Аннин Игорь 1 1
Агапова Светлана 5 1
Фейгин Илья 3 1
Облетников Борис 2 1
Бариев Руслан 1 1
Волоцков Дмитрий 1 1
Ващилов Дмитрий 15 1
Young Craig - Крейг Янг 5 1
Гайдинова Людмила 3 1
Левченко Ольга 1 1
Александров Александр 18 1
Everest Mark - Эверест Марк 1 1
Басеян Тигран 1 1
Dadoun David - Дадун Дэвид 1 1
Farlock Hannes - Фарлок Ханнес 1 1
Schepp Matthias - Шепп Маттиас 3 1
Schabenberger Oliver- Шабенбергер Оливер 3 1
Hood Amy - Гуд Эми 11 1
Аликошвили Георгий 11 1
Львов Андрей 1 1
Рахманов Александр 19 1
Тихонова Кристина 44 1
Гришина Дарья 15 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 1
Смирнов Дмитрий 56 1
Бобров Антон 10 1
Глушков Иван 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 4
Европа 3759 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 3
Беларусь - Белоруссия 2090 3
Германия - Федеративная Республика 3643 3
Казахстан - Республика 2632 2
Финляндия - Финляндская Республика 817 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Россия - Мытищи 85 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Эстония - Эстонская Республика 416 1
Финляндия - Хельсинки 139 1
Сербия - Республика 129 1
Хорватия - Республика 118 1
Восточная Европа 1679 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Великобритания - Лондон 820 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Ближний Восток 1473 1
Африка 1489 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Банковский сектор 21 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 14 1
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 39 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Bloomberg 785 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
23ABC News 55 1
VentureBeat 79 1
CNews Analytics 1990 2
Gartner 2192 2
IDC - International Data Corporation 2720 1
Markets&Markets Research 78 1
Forrester Research 386 1
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Forrester Wave 19 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
CNews - Market.CNews Рейтинг CRM-систем 2 1
Microsoft Ignite 18 2
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 92 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762748, в очереди разбора - 666436.
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