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Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

СОБЫТИЯ

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12.02.2025 «Корус Консалтинг» помог «Востокцементу» перейти с Microsoft Dynamics 365 CRM на BPMSoft

алисты ГК «Корус Консалтинг» помогли группе компании «Востокцемент» заменить западную CRM Microsoft Dynamics 365 на российскую платформу BPMSoft. Это позволило «Востокцементу» не только перенес
24.03.2022 Navicon обновила финансовую информационную систему для девелопера Bonava

омпании международной группы Bonava в Санкт-Петербурге на новую версию финансовой системы Microsoft Dynamics 365 Business Central. В компаниях группы Bonava в Санкт-Петербурге долгое время испо
25.10.2021 TUI Россия сократила время на обработку клиентских запросов на 80% с помощью Microsoft Dynamics 365 оnline

UI Россия совместно с Microsoft и ИТ-компанией GMCS внедрила облачную CRM-систему на базе Microsoft Dynamics 365 оnline. Решение позволило туроператору создать единый источник данных о клиентах
11.10.2021 Navicon разработал решение для поддержки процесса обновлений Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

ion позволяет проанализировать устанавливаемое обновление, оценить его влияние на конкретную версию Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, установленную в компании. Решение анализир
20.04.2021 Navicon внедрил Microsoft Dynamics 365 Finance в BCS Global Markets

о автоматизации финансового учета BCS Global Markets. За четыре месяца благодаря облачной платформе Microsoft Dynamics 365 Finance, а также решению на базе Power BI удалось автоматизировать про
25.01.2021 Navicon завершил проект внедрения MS Dynamics 365 Business Central в Simple Group

ERP-системы по заказу Simple Group – одного из игроков в импорте вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков в России. 23 функциональные области были переведены из системы MS Dynamics NAV 2009 в MS Dynamics 365 Business Central. В результате проекта производительность ERP-решения Simple Group увеличилась в три-четыре раза, при этом скорость загрузки данных из других систем повысилась н
15.01.2021 В «Восточной технике» завершилось внедрение Microsoft Dynamics 365 Field Service

Navicon автоматизировал управление полевым сервисом компании «Восточная техника» на базе платформы Microsoft Dynamics 365 и решения Field Service. Все сервисные инженеры получили единый интерф
23.12.2020 Navicon обновил ERP-систему в зарубежных офисах «ВТБ капитала»

ные отделения на более современную и отказоустойчивую платформу. Для внедрения была выбрана система Microsoft Dynamics 365 Business Central. Системный интегратор Navicon работал с компанией в р
07.12.2020 Hawe Hydraulik автоматизировала управление продажами, закупками и складом с помощью Navicon

к Navicon внедрил в дочерней компании Hawe Hydraulik в Москве новейшую версию ERP-системы Microsoft Dynamics 365 Business Central. Проект был реализован в рекордные сроки – за три месяца. Специ
27.11.2020 Waveaccess интегрировала корпоративные системы SAP и Dynamics 365 компании Skov

Waveaccess реализовала многоуровневую интеграцию корпоративных систем SAP и Dynamics 365 для Skov — производителя систем управления микроклиматом для животноводческих фе
20.11.2020 Lamoda автоматизировала взаимодействие с партнерами на базе Microsoft Dynamics 365 Online

amoda, одном из крупнейших в России интернет-магазинов. Новая облачая PRM-система на базе Microsoft Dynamics 365 Online обеспечила онлайн-ритейлера единым цифровым пространством и качественно у
10.11.2020 «Волконский» перешел на цифровую платформу управления на базе Microsoft Dynamics 365

звернула для сети пекарен-кондитерских «Волконский» цифровую платформу управления на базе Microsoft Dynamics 365. Это один из первых в России проектов комплексной автоматизации в ресторанном би
27.08.2020 «Корус консалтинг» расширилв возможности Microsoft Dynamics 365 в «Вяртсиля цифровые технологии»

ГК «Корус консалтинг» расширила функциональность CRM-системы на базе Microsoft Dynamics 365 в компании Wärtsilä Digital Technologies, поставщике оборудования и программного
12.08.2020 «TUI Россия» перешла на цифровую CRM на базе Dynamics 365 online

я и развивает рыночную модель вместе с новой корпоративной CRM-системой на базе платформы Microsoft Dynamics 365 online. CRM-система, разработанная совместно с компанией GMCS, является для «TUI
11.08.2020 «Казахмыс» перешел на ERP-систему Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Корпорация «Казахмыс» ввела в эксплуатацию ERP-систему на базе Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Проект внедрения начался в мае 2019 г. Менее чем за восемь месяцев был спроектирован дизайн будущего решения, разработана и протестирована фун
23.07.2020 В группе компаний Elcore Group завершено внедрение Microsoft Dynamics 365 Portals

пе компаний Elcorе Group запущен Портал самообслуживания партнеров, разработанный на базе Microsoft Dynamics 365 Portals. Внедрение выполнила консалтинговая компания Innowarе – Золотой ERP, СRM
20.04.2020 GMCS обеспечила НТП «Трубопровод» CRM на базе Microsoft Dynamics 365

GMCS завершила проект по созданию CRM-системы на платформе Microsoft Dynamics 365 для инженерно-промышленной компании НТП «Трубопровод». Основной деятельностью ко
14.04.2020 Neti модернизировала ERP-систему торговой сети Emmezeta

народной сети гипермаркетов домашних товаров с устаревшей версии Microsoft Axapta 2012 на Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations. Крупная международная торговая сеть Emmezeta широко

27.03.2020 «Корус консалтинг» интегрировал в CRM-cистему Microsoft Dynamics 365 возможность видеозвонков с клиентами через Zoom

Пользователи Microsoft Dynamics 365 получили возможность прямо из интерфейса CRM-системы создать ссылку-приглашение на видеовстречу в Zoom и отправить его в почту или в любой удобный участникам мессенджер с
23.12.2019 «Корус консалтинг» и «Аквафор» внедряют облачную ERP-систему Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

нных фильтров для очистки воды «Аквафор». В качестве решения выбрана облачная ERP-система Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, что делает проект уникальным для российского рынка –
23.10.2019 Daniel Wellington внедрил Microsoft Dynamics 365 в российском отделении

Шведский часовой бренд Daniel Wellington внедрил систему управления предприятием Microsoft Dynamics 365 Business Central из облака Microsoft Azure в российском отделении. Она
30.07.2019 «Норбит» внедрил CRM-систему на базе Microsoft Dynamics 365 в страховой компании «Согласие»

В страховой компании «Согласие» завершился очередной этап внедрения компанией «Норбит» (входит в группу «Ланит») CRM-системы на платформе Microsoft Dynamics 365, были автоматизированы бизнес-процессы контактного центра и блока розничных продаж. Об этом CNews сообщили в «Ланите». Новая CRM-система способствовала увеличению скорост
16.05.2019 Yota перешла на Microsoft Dynamics 365

Оператор связи Yota при поддержке GMCS перевел систему обслуживания на Microsoft Dynamics 365. На последнюю версию платформы перенесены ключевые процессы обслуживания: b2c- и
24.04.2019 «Корус консалтинг» создал для «Траско» CRM-систему на базе Microsoft Dynamics 365

«Корус консалтинг» завершил проект по созданию CRM-системы на платформе Microsoft Dynamics 365 в транспортно-экспедиционной компании «Траско». Развитие транспортно-логистическ
28.03.2019 Представлено решение Korus CRM | Messengers для Microsoft Dynamics 365

ГК «Корус Консалтинг» совместно с агрегатором мессенджеров для бизнеса Chat2Desk разработали решение Korus CRM | Messengers для платформы Microsoft Dynamics 365. Новый сервис позволит общаться с клиентами через все популярные мессенджеры и социальные сети прямо в CRM-системе. Одной из ключевых тенденций последних лет является стр
12.12.2018 Локализованная версия MS Dynamics 365 for Finance and Operations доступна для российского бизнеса

Microsoft объявила о выходе российской локализации системы Finance and Operations на базе платформы Microsoft Dynamics 365. Одна из возможностей решения – работа в облачной инфраструктуре как в
21.09.2018 Microsoft представила бизнес-приложения Dynamics 365 c ИИ и дополненной реальностью

Microsoft анонсировала доступность пакета бизнес-приложений Dynamics 365 AI с искусственным интеллектом, а также решений на базе смешанной реальности

13.08.2018 «Корус консалтинг» автоматизировал работу с покупателями в «САФ-Нева» на облачной платформе Microsoft Dynamics 365

«Корус консалтинг» завершил проект по внедрению облачного CRM-решения на платформе Microsoft Dynamics 365 в «САФ-Нева». Новая система станет основным инструментом для формирования единой
09.07.2018 «КОРУС Консалтинг» автоматизирует продажи и обслуживание в «Абамет»

ГК «КОРУС Консалтинг» начала комплексный проект по внедрению CRM-системы на платформе Microsoft Dynamics 365 Online в компании «Абамет», специализирующейся на поставке металлообрабатывающег
04.07.2018 «Корус консалтинг» автоматизирует управление продажами в «Траско» с помощью Microsoft Dynamics 365

«Корус консалтинг» начал проект по внедрению CRM-системы на платформе Microsoft Dynamics 365 в транспортно-экспедиционной компании «Траско». Новой системой будут пользоватьс
01.03.2017 Navicon начал подключать клиентов к Microsoft Dynamics 365

Navicon объявил о начале подключения клиентов к новой комплексной платформе корпорации Microsoft — Dynamics 365. Решение объединяет возможности всех продуктов линейки Microsoft Dynamics и пред
06.07.2016 Microsoft анонсировала облачный сервис Dynamics 365 и магазин приложений для бизнеса AppSource

а о выходе нового, легко развертываемого, интеллектуального облачного сервиса для бизнеса Microsoft Dynamics 365 и запуске магазина приложений для бизнеса AppSource. Они станут доступны осенью

28.02.2013 Ecco автоматизирует кассовые терминалы в России на базе Microsoft Dynamics for Retail

говая компания GMCS сообщила о том, что компания «Экко-Рос», эксклюзивный дистрибьютор обуви датской торговой марки Ecco в России, приступила к автоматизации POS-терминалов в магазинах сети на основе Microsoft Dynamics for Retail. Проект реализуется компанией-заказчиком совместно с GMCS. Как отмечается, данный проект является важным этапом повышения эффективности управления и развития розни

Публикаций - 147, упоминаний - 250

Microsoft Dynamics 365 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 108
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 31
Navicon - Навикон 339 21
9594 17
МТ-Интеграция - GMCS 374 13
Oracle Corporation 7074 12
SAP SE 5601 9
Salesforce 498 6
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 50 6
Microsoft More Personal Computing 9 6
Microsoft Productivity and Business Processes - подразделение "Бизнес и предприятие" 7 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Adobe Systems 1597 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Awara IT - Авара Ай Ти Солюшенс 16 4
Google LLC 12688 4
Microsoft Corporation - GitHub 1075 4
Telegram Group 2940 4
Terrasoft - Террасофт 206 3
АйТи 1519 3
Thoma Bravo - Anaplan 78 3
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 3
Ростелеком 10948 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Directum - Директум 1268 3
Ланит - Норбит - Norbit 431 3
Галактика - Корпорация 1545 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
Microsoft Ireland Operations Limited - MIOL 17 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 2
Восток АйТи Сервис 2 2
Epicor Software Corporation 166 2
Oracle Siebel Systems 519 2
Ёлва - Yolva 3 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Dell EMC 5180 2
Абамет 9 6
Microsoft - LinkedIn 699 6
Востокцемент 15 5
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - FS Travel - ФС Тревел - Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 33 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Газпром нефть 725 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 2
Simple Group - Симпл 12 2
Траско - Trasko 32 2
САФ-Нева 4 2
Stada 27 2
IQVIA 4 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Аквафор 10 2
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 2
SKL Group 2 2
INNUTRA - Техкорм Нутришен - Nutreco 8 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Pony Express - Фрейт линк 73 2
GFG - Lamoda - Купишуз 219 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
Renault Groupe 166 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Федеральное казначейство России 1949 2
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 17 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
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Назаров Александр 76 3
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Ковалев Сергей 30 2
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Чиняков Алексей 2 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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