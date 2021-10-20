Экзамены для сертификации Microsoft теперь доступны на русском языке 1

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Navicon завершил масштабирование системы для управления полевыми сотрудниками в Stada 1

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Waveaccess интегрировала корпоративные системы SAP и Dynamics 365 компании Skov 5

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Lamoda автоматизировала взаимодействие с партнерами на базе Microsoft Dynamics 365 Online 4

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