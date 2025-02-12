«Корус Консалтинг» помог «Востокцементу» перейти с Microsoft Dynamics 365 CRM на BPMSoft алисты ГК «Корус Консалтинг» помогли группе компании «Востокцемент» заменить западную CRM Microsoft Dynamics 365 на российскую платформу BPMSoft. Это позволило «Востокцементу» не только перенес

Navicon обновила финансовую информационную систему для девелопера Bonava омпании международной группы Bonava в Санкт-Петербурге на новую версию финансовой системы Microsoft Dynamics 365 Business Central. В компаниях группы Bonava в Санкт-Петербурге долгое время испо

TUI Россия сократила время на обработку клиентских запросов на 80% с помощью Microsoft Dynamics 365 оnline UI Россия совместно с Microsoft и ИТ-компанией GMCS внедрила облачную CRM-систему на базе Microsoft Dynamics 365 оnline. Решение позволило туроператору создать единый источник данных о клиентах

Navicon разработал решение для поддержки процесса обновлений Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations ion позволяет проанализировать устанавливаемое обновление, оценить его влияние на конкретную версию Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, установленную в компании. Решение анализир

Navicon внедрил Microsoft Dynamics 365 Finance в BCS Global Markets о автоматизации финансового учета BCS Global Markets. За четыре месяца благодаря облачной платформе Microsoft Dynamics 365 Finance, а также решению на базе Power BI удалось автоматизировать про

Navicon завершил проект внедрения MS Dynamics 365 Business Central в Simple Group ERP-системы по заказу Simple Group – одного из игроков в импорте вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков в России. 23 функциональные области были переведены из системы MS Dynamics NAV 2009 в MS Dynamics 365 Business Central. В результате проекта производительность ERP-решения Simple Group увеличилась в три-четыре раза, при этом скорость загрузки данных из других систем повысилась н

В «Восточной технике» завершилось внедрение Microsoft Dynamics 365 Field Service Navicon автоматизировал управление полевым сервисом компании «Восточная техника» на базе платформы Microsoft Dynamics 365 и решения Field Service. Все сервисные инженеры получили единый интерф

Navicon обновил ERP-систему в зарубежных офисах «ВТБ капитала» ные отделения на более современную и отказоустойчивую платформу. Для внедрения была выбрана система Microsoft Dynamics 365 Business Central. Системный интегратор Navicon работал с компанией в р

Hawe Hydraulik автоматизировала управление продажами, закупками и складом с помощью Navicon к Navicon внедрил в дочерней компании Hawe Hydraulik в Москве новейшую версию ERP-системы Microsoft Dynamics 365 Business Central. Проект был реализован в рекордные сроки – за три месяца. Специ

Waveaccess интегрировала корпоративные системы SAP и Dynamics 365 компании Skov Waveaccess реализовала многоуровневую интеграцию корпоративных систем SAP и Dynamics 365 для Skov — производителя систем управления микроклиматом для животноводческих фе

Lamoda автоматизировала взаимодействие с партнерами на базе Microsoft Dynamics 365 Online amoda, одном из крупнейших в России интернет-магазинов. Новая облачая PRM-система на базе Microsoft Dynamics 365 Online обеспечила онлайн-ритейлера единым цифровым пространством и качественно у

«Волконский» перешел на цифровую платформу управления на базе Microsoft Dynamics 365 звернула для сети пекарен-кондитерских «Волконский» цифровую платформу управления на базе Microsoft Dynamics 365. Это один из первых в России проектов комплексной автоматизации в ресторанном би

«Корус консалтинг» расширилв возможности Microsoft Dynamics 365 в «Вяртсиля цифровые технологии» ГК «Корус консалтинг» расширила функциональность CRM-системы на базе Microsoft Dynamics 365 в компании Wärtsilä Digital Technologies, поставщике оборудования и программного

«TUI Россия» перешла на цифровую CRM на базе Dynamics 365 online я и развивает рыночную модель вместе с новой корпоративной CRM-системой на базе платформы Microsoft Dynamics 365 online. CRM-система, разработанная совместно с компанией GMCS, является для «TUI

«Казахмыс» перешел на ERP-систему Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations Корпорация «Казахмыс» ввела в эксплуатацию ERP-систему на базе Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Проект внедрения начался в мае 2019 г. Менее чем за восемь месяцев был спроектирован дизайн будущего решения, разработана и протестирована фун

В группе компаний Elcore Group завершено внедрение Microsoft Dynamics 365 Portals пе компаний Elcorе Group запущен Портал самообслуживания партнеров, разработанный на базе Microsoft Dynamics 365 Portals. Внедрение выполнила консалтинговая компания Innowarе – Золотой ERP, СRM

GMCS обеспечила НТП «Трубопровод» CRM на базе Microsoft Dynamics 365 GMCS завершила проект по созданию CRM-системы на платформе Microsoft Dynamics 365 для инженерно-промышленной компании НТП «Трубопровод». Основной деятельностью ко

Neti модернизировала ERP-систему торговой сети Emmezeta народной сети гипермаркетов домашних товаров с устаревшей версии Microsoft Axapta 2012 на Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations. Крупная международная торговая сеть Emmezeta широко

«Корус консалтинг» интегрировал в CRM-cистему Microsoft Dynamics 365 возможность видеозвонков с клиентами через Zoom Пользователи Microsoft Dynamics 365 получили возможность прямо из интерфейса CRM-системы создать ссылку-приглашение на видеовстречу в Zoom и отправить его в почту или в любой удобный участникам мессенджер с

«Корус консалтинг» и «Аквафор» внедряют облачную ERP-систему Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations нных фильтров для очистки воды «Аквафор». В качестве решения выбрана облачная ERP-система Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, что делает проект уникальным для российского рынка –

Daniel Wellington внедрил Microsoft Dynamics 365 в российском отделении Шведский часовой бренд Daniel Wellington внедрил систему управления предприятием Microsoft Dynamics 365 Business Central из облака Microsoft Azure в российском отделении. Она

«Норбит» внедрил CRM-систему на базе Microsoft Dynamics 365 в страховой компании «Согласие» В страховой компании «Согласие» завершился очередной этап внедрения компанией «Норбит» (входит в группу «Ланит») CRM-системы на платформе Microsoft Dynamics 365, были автоматизированы бизнес-процессы контактного центра и блока розничных продаж. Об этом CNews сообщили в «Ланите». Новая CRM-система способствовала увеличению скорост

Yota перешла на Microsoft Dynamics 365 Оператор связи Yota при поддержке GMCS перевел систему обслуживания на Microsoft Dynamics 365. На последнюю версию платформы перенесены ключевые процессы обслуживания: b2c- и

«Корус консалтинг» создал для «Траско» CRM-систему на базе Microsoft Dynamics 365 «Корус консалтинг» завершил проект по созданию CRM-системы на платформе Microsoft Dynamics 365 в транспортно-экспедиционной компании «Траско». Развитие транспортно-логистическ

Представлено решение Korus CRM | Messengers для Microsoft Dynamics 365 ГК «Корус Консалтинг» совместно с агрегатором мессенджеров для бизнеса Chat2Desk разработали решение Korus CRM | Messengers для платформы Microsoft Dynamics 365. Новый сервис позволит общаться с клиентами через все популярные мессенджеры и социальные сети прямо в CRM-системе. Одной из ключевых тенденций последних лет является стр

Локализованная версия MS Dynamics 365 for Finance and Operations доступна для российского бизнеса Microsoft объявила о выходе российской локализации системы Finance and Operations на базе платформы Microsoft Dynamics 365. Одна из возможностей решения – работа в облачной инфраструктуре как в

Microsoft представила бизнес-приложения Dynamics 365 c ИИ и дополненной реальностью Microsoft анонсировала доступность пакета бизнес-приложений Dynamics 365 AI с искусственным интеллектом, а также решений на базе смешанной реальности

«Корус консалтинг» автоматизировал работу с покупателями в «САФ-Нева» на облачной платформе Microsoft Dynamics 365 «Корус консалтинг» завершил проект по внедрению облачного CRM-решения на платформе Microsoft Dynamics 365 в «САФ-Нева». Новая система станет основным инструментом для формирования единой

«КОРУС Консалтинг» автоматизирует продажи и обслуживание в «Абамет» ГК «КОРУС Консалтинг» начала комплексный проект по внедрению CRM-системы на платформе Microsoft Dynamics 365 Online в компании «Абамет», специализирующейся на поставке металлообрабатывающег

«Корус консалтинг» автоматизирует управление продажами в «Траско» с помощью Microsoft Dynamics 365 «Корус консалтинг» начал проект по внедрению CRM-системы на платформе Microsoft Dynamics 365 в транспортно-экспедиционной компании «Траско». Новой системой будут пользоватьс

Navicon начал подключать клиентов к Microsoft Dynamics 365 Navicon объявил о начале подключения клиентов к новой комплексной платформе корпорации Microsoft — Dynamics 365. Решение объединяет возможности всех продуктов линейки Microsoft Dynamics и пред

Microsoft анонсировала облачный сервис Dynamics 365 и магазин приложений для бизнеса AppSource а о выходе нового, легко развертываемого, интеллектуального облачного сервиса для бизнеса Microsoft Dynamics 365 и запуске магазина приложений для бизнеса AppSource. Они станут доступны осенью