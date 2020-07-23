В группе компаний Elcore Group завершено внедрение Microsoft Dynamics 365 Portals

В группе компаний Elcorе Group запущен Портал самообслуживания партнеров, разработанный на базе Microsoft Dynamics 365 Portals. Внедрение выполнила консалтинговая компания Innowarе – Золотой ERP, СRM-партнер Microsoft.

Внедрение Microsoft Dynamics 365 Portals – не первый проект, выполненный Innowаrе совместно с Elcore Group. Сотрудничество между компаниями продолжается уже более пяти лет. На протяжении этого периода специалисты Innowаre реализовали несколько проектов. В начале 2016 г. в группе компаний Elcore Group была запущена ERP-система Microsoft Dynamics AX 2012, следующим этапом внедрена CRM система (Microsoft Dynamics 365 for Sales), с помощью которой сейчас происходит управление продажами и сервисным обслуживанием.

Внедрение Dynamics 365 Portals расширило присутствие Elcore Group в сети. Зайдя в свой личный кабинет, на Портале самообслуживания Dynamics 365 Portals, партнеры Elcore Group могут видеть всю информацию, необходимую для работы, в частности: историю заказов и взаиморасчетов, прайс-листы, включая партнерские скидки и цены, счета на оплату и т.п. Вся информация доступна в разрезе дат, инвойсов, продуктов, номеров заказов и др. Основываясь на всех этих данных, любой партнер Elcore Group может в любой момент дня и ночи самостоятельно сформировать новый заказ и отследить статус существующего, а также при необходимости подать обращение в отдел сервисного обслуживания Elсorе Group.

Также в рамках проекта была выполнена интеграция Dynamics 365 Portals с системой ZOOMOS, которая поставляет детализированную информацию о товарах (атрибуты, описания, фотографии) для их размещения на Портале.

Запуск Dynamics 365 Portals происходит в несколько этапов. Первыми доступ к порталу получат белорусские партнеры. В ближайшем будущем, Портал самообслуживания будет доступен для всех партнеров компании, расположенных в Украине, Армении, Молдове, Грузии, Узбекистане, Казахстане, Туркменистане, Азербайджане и Кыргызстане.