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Elcore Group Elcore Distribution

Elcore Group - Elcore Distribution

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.07.2020 В группе компаний Elcore Group завершено внедрение Microsoft Dynamics 365 Portals 1
01.07.2020 Elcore Distribution подписала дистрибьюторское соглашение с компанией SUSE 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Elcore Group и организации, системы, технологии, персоны:

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openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 581 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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