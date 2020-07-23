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Elcore Group Elcore Distribution
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|23.07.2020
|В группе компаний Elcore Group завершено внедрение Microsoft Dynamics 365 Portals 1
|01.07.2020
|Elcore Distribution подписала дистрибьюторское соглашение с компанией SUSE 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Elcore Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Lenovo Group 2470 2
|Microsoft Corporation 25825 2
|openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 581 1
|Supermicro 137 1
|Broadcom - VMware 2621 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 738 1
|Dell EMC 5200 1
|Cisco Systems 5374 1
|Intel Corporation 12851 1
|IBM - International Business Machines Corp 9711 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4683 1
|Oracle Corporation 7092 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 954 1
|Fujitsu 2108 1
|Hitachi - Хитачи 1502 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.