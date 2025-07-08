openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH

В Linux найдены две «дыры» в Sudo, которые делают сисадмином всех желающих. Под ударом Ubuntu, Debian, Gentoo, Red Hat, SUSE собственные бюллетени безопасности по поводу этих двух «багов»: в частности, CVE-2025-32462 затрагивает Alma Linux 8, Alma Linux 9, Alpine Linux, Amazon Linux, Debian, Gentoo, Oracle Linux, Red Hat, SUSE и Ubuntu; CVE-2025-32463 присутствует (или присутствовала, если последние обновления уже установлены) в Alpine Linux, Amazon Linux, Debian, Gentoo, Red Hat, SUSE и Ubuntu.

Знаменитый Linux с мировым именем запретил использовать китайский национальный графический интерфейс openSUSE без Deepin Немецкий разработчик программного обеспечения компания SUSE исключила графическое окружение Deepin Desktop Environment (DDE) из состава дистрибутива

С легкой руки Торвальдса Linux раньше срока лишился поддержки основной файловой системы Ubuntu и SUSE. Ее создал кровожадный убийца, получивший пожизненный срок их (Obsolete). Pull-запрос на удаление поддержки ReiserFS из ядра Linux направил сотрудник компании SUSE, которая является одним из контрибуторов сообщества Linux. Более того, компания развивае

Знаменитую Linux-компанию приватизируют через 2 года после IPO. За акции заплатят вдвое меньше, чем они стоили на старте SUSE уйдет с биржи Компания SUSE, немецкий разработчик программного обеспечения с открытым исходным кодом, будет приватиз

Не надо было злить сообщество. Новый форк Red Hat создается как месть за закрытие исходного кода Ответная реакция SUSE Немецкая компания SUSE, разработчик одноименного дистрибутива Linux, объявила о г

SUSE выпустила свободную платформу для обеспечения безопасности контейнеров NeuVector опасности контейнеров. База кода NeuVector стала доступна сообществу разработчиков на GitHub. Раскрытие исходного кода этой ранее проприетарной технологии стало подтверждением приверженности компании SUSE культуре свободного ПО и выполнением обещания предлагать заказчикам самые современные открытые решения. NeuVector – свободная платформа, обеспечивающая комплексную безопасность контейнеров

Создание и управление гиперконвергентной инфраструктурой с Harvester 21 января 2022 компания SUSE проведет вебинар, посвященный выходу Harvester – единственного в своем классе открытого

Создание и управление гиперконвергентной инфраструктурой с Harvester 21 января 2022 компания SUSE проведет вебинар, посвященный выходу Harvester – единственного в своем классе открытого

Подтверждена совместимость ПО Eset и ОС SLES онной безопасности, инициировала проведение технологического тестирования продуктов Eset и компании Suse –поставщика программных продуктов на базе открытого исходного кода. В ходе тестирования

SUSE расскажет на CNews Forum об актуальных технологиях для управления мультикластерной средой Kubernetes о жизненного цикла. Справиться с этими задачами можно при помощи единственного в своем роде решения SUSE Rancher — современной и передовой платформы для управления кластерами Kubernetes. Компан

Решения SUSE с открытым кодом станут доступны в маркетплейсе Yandex.Cloud x.Cloud станут доступны продукты поставщика программных решений на базе открытого программного кода SUSE. Речь идет о редакциях операционных систем SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 и

Владимир Главчев, SUSE: У нас на глазах происходит очередная революция в ИТ огии только одного производителя. Таким образом, конечный пользователь сохраняет свободу выбора, а также имеет возможность использовать решения от нескольких производителей. В этом идеологии компаний SUSE и Rancher Labs полностью совпадают. CNews: Но ведь у компании SUSE есть свой дистрибутив Kubernetes и программно-реализованная система хранения данных. Какова дальнейшая судьба этих

SAP сертифицировала SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications для размещения в своем центре приложений SUSE объявила о присвоении операционной системе SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications статуса SAP Endorsed App (одобренного SAP)

Longhorn становится первым решением по организации хранилищ для периферийных сред Kubernetes ановить Longhorn непосредственно из каталога приложений системы. Загрузка и использование Longhorn бесплатны, но при необходимости можно приобрести услуги поддержки, которые предоставляются компанией SUSE. При этом заключаются соглашения об уровне обслуживания, аналогичные применяемым для других продуктов, с которыми работает служба поддержки SUSE. Лицензионные взносы отсутствуют, а

SUSE завершила приобретение Rancher Labs В компании SUSE объявили о закрытии сделки по приобретению Rancher Labs, эксперта в области управления системой оркестрации контейнеров Kubernetes. Как заявляют в SUSE, объединенная компания помимо

В SUSE сообщили об успехах в четвертом квартале и продолжении роста во всем мире SUSE, разработчик программного обеспечения с открытым кодом, объявила о результатах за IV квартал 2020 финансового года, окончившийся для SUSE 31 октября 2020 г. Несмотря на пандемию COVID-19, показатель годовой стоимости контрактов (ACV) SUSE сохраняет мощную положительную динамику во всем мире. Двузначный рост ACV отмече

SUSE представила SUSE Enterprise Storage 7 SUSE объявила о выходе решения для организации хранилищ данных корпоративного класса SUSE Enterprise Storage 7. Это один из первых коммерческих дистрибутивов, созданных на базе нового релиза системы организации сетей хранения с открытым кодом Ceph — Octopus. Как подчеркивают в

SUSE поможет NVIDIA внедрять Искусственный интеллект от периферии до ЦОД и облака В компании SUSE объявили о поддержке платформы NVIDIA EGX AI — комплекса программно-аппаратных решений, оптимизированных для построения систем искусственного интеллекта различного назначения. EGX AI стала

Решение для управления ИТ-инфраструктурой SUSE Manager обновлено до версии 4.1 Компания SUSE сообщила о выходе SUSE Manager 4.1 — решения с открытым кодом для управления инфр

SUSE приобретает Rancher Labs, разработчика ПО в сегменте Kubernetes с открытым кодом SUSE заключила окончательное соглашение о покупке Rancher Labs, поставщика платформы управления контейнерами Kubernetes с открытым кодом. По убеждению генерального директора SUSE Меллиссы Ди Донато, поскольку SUSE является одним из лидеров в области корпоративных дистрибутивов Linux, успешно применяемых для периферийных вычислений и искусственного интеллекта

SUSE представила Cloud Application Platform 2.0 SUSE объявила о выпуске SUSE Cloud Application Platform 2.0 — новой версии решения для быстрой разработки приложений и непрерывной поставки ПО, созданного на базе платформы в виде сервиса Cloud Foundry и системы управ

Число пользователей SAP Business One на SUSE Linux достигло десяти тысяч SUSE сообщила о том, что количество ее клиентов, у которых решение SAP Business One для SAP HANA на базе SUSE Linux Enterprise Server (SLES), за два года выросло на 67% и достигло десяти тысяч. Такой успех в SUSE объясняют тем, что с точки зрения клиентов, партнерство SAP и SUSE озна

В открытом доступе появились новые учебные курсы по Linux моизоляции, многие люди открыли для себя еще и всю мощь дистанционного обучения, которое, похоже, станет трендом на долгие годы. Учитывая трансформацию глобальной парадигмы получения знаний, компания SUSE адаптировала собственные образовательные программы и за последнее время существенно расширила возможности виртуального обучения Linux-технологиям. Обмен информацией для общего блага В ныне

SUSE планирует 3-кратный рост бизнеса за три года CNews: SUSE уже более года выступает на рынке как самостоятельная компания, являясь крупнейшим в мире независимым производителем продуктов и решений с открытым исходным кодом. Можно ли подвести какие-

КомпТек СА приступает к продвижению инфраструктурного ПО SUSE Теперь партнерам КомпТек CA доступен полный спектр разработок из обширного портфолио SUSE для построения программно-реализуемой ИТ-инфраструктуры и управления ею. В продуктовый п

Elcore Distribution подписала дистрибьюторское соглашение с компанией SUSE ной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан). Объединяя усилия с Elcore Distribution, SUSE предлагает корпоративным клиентам широкий спектр инфраструктурного ПО на базе открытого

Mail.ru Cloud Solutions стала облачным сервис-провайдером инфраструктурного ПО SUSE Mail.ru Cloud Solutions предоставит клиентам облачные сервисы на основе технологий компании SUSE, независимого разработчика корпоративного ПО с открытым исходным кодом Linux. Партнерств

Крупного разработчика Linux впервые возглавила женщина Новый гендиректор Гендиректором SUSE, одного из старейших разработчиков дистрибутивов Linux, стала Мелисса Ди Донато (Melissa

«Системный софт» предложил клиентам решения SUSE «Системный софт» начал продажи коммерческих решений компании SUSE, разработчика ПО с открытым кодом. В марте 2019 г. компания SUSE, принадлежащая р

Знаменитый создатель Linux SUSE окончательно продан и превращен в «крупнейшего в мире поставщика СПО» ет самостоятельность Шведский инвестиционный фонд EQT завершил сделку по приобретению подразделения SUSE, разработчика одного из старейших дистрибутивов GNU/Linux, у британской ИТ-компании Micr

SUSE обеспечит переход к программно-реализованным ЦОДам с помощью СПО воляет быстрее реагировать на изменяющиеся требования бизнеса и снизить риски. Специалисты компании SUSE, более 25 лет работающей на рынке СПО, прекрасно понимают эти проблемы. Стратегией компа

SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications теперь работает на базе облачной платформы Google SUSE объявила о том, что ее SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications стала первой поддерживаемой операционной си

Microsoft начала раздавать Ubuntu для установки внутри Windows 10. На подходе SUSE и Fedora ом появлении популярных дистрибутивов Linux в Windows Store было объявлено в мае на конференции Microsoft Build 2017 в Сиэтле, США. Компания сообщила, что после Ubuntu в магазин также будут добавлены SUSE и Fedora. Одновременно Microsoft собирается добавить совместимость с SUSE и Fedora в подсистему Windows для Linux (WSL), которая пока что рассчитана только на работу с Ubuntu.Под ус

В Windows Store появятся Ubuntu, SUSE и Fedora для установки внутри Windows 10 Дистрибутивы Linux в Windows StoreUbuntu, SUSE и Fedora, популярные дистрибутивы Linux, будут доступны для скачивания и установки в магазине приложений Windows Store, что позволит запустить их внутри Windows 10. Об этом сообщил на конф

Fujitsu расширила семейство Primeflex для OpenStack с помощью SUSE OpenStack Cloud авный перенос своих локальных систем в облачные среды. Она обеспечивает надежную работу и высокую производительность корпоративного уровня и предлагает экономические преимущества платформы управления SUSE OpenStack Cloud.Новая система стала первой разработкой в рамках стратегического альянса Fujitsu и SUSE, о котором было объявлено в ноябре 2016 года. В рамках этого проекта будут раз

Знаменитый создатель SUSE Linux купил у HPE облачные разработки SUSE покупает решения HPEКомпания SUSE разработчик, известного одноименного дистрибутива Linux, приобрела ряд облачных разработ

SUSE получит технологии HPE в области OpenStack Iaas и Cloud Foundry PaaS SUSE и Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявили о заключении соглашения, согласно которому SUSE получает технологии для расширения SUSE OpenStack Infrastructure-as-a-Service (IaaS) и ускорения вывода на рынок решений Platform-as-a-Service (PaaS) на базе технологии Cloud Foundr

Micro Focus объявила о намерении слияния с софтверным подразделением Hewlett Packard Enterprise включая одобрение антимонопольной комиссии и согласие акционеров. Завершить сделку планируется к третьему кварталу 2017 г. Micro Focus и HPE также назвали неотъемлемой частью сделки намерение сделать SUSE предпочтительным Linux-партнером HPE. Предлагаемое слияние взаимно дополнит портфель двух крупных вендоров. Ежегодный уровень продаж компаний составит приблизительно $4,5 млрд — по мнению

SUSE выпустила новую версию SUSE Manager В продажу вышла новая версия SUSE Manager 3, которая позволит заказчикам упростить управление ИТ-инфраструктурой предприятия. Сегодня компании переходят на частные «облака», что обеспечивает экономию и гибкость в работе. Т