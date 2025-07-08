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openSUSE SUSE Linux SUSE Software Solutions Germany GmbH

openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.07.2025 В Linux найдены две «дыры» в Sudo, которые делают сисадмином всех желающих. Под ударом Ubuntu, Debian, Gentoo, Red Hat, SUSE

собственные бюллетени безопасности по поводу этих двух «багов»: в частности, CVE-2025-32462 затрагивает Alma Linux 8, Alma Linux 9, Alpine Linux, Amazon Linux, Debian, Gentoo, Oracle Linux, Red Hat, SUSE и Ubuntu; CVE-2025-32463 присутствует (или присутствовала, если последние обновления уже установлены) в Alpine Linux, Amazon Linux, Debian, Gentoo, Red Hat, SUSE и Ubuntu.
12.05.2025 Знаменитый Linux с мировым именем запретил использовать китайский национальный графический интерфейс

openSUSE без Deepin Немецкий разработчик программного обеспечения компания SUSE исключила графическое окружение Deepin Desktop Environment (DDE) из состава дистрибутива
22.11.2024 С легкой руки Торвальдса Linux раньше срока лишился поддержки основной файловой системы Ubuntu и SUSE. Ее создал кровожадный убийца, получивший пожизненный срок

их (Obsolete). Pull-запрос на удаление поддержки ReiserFS из ядра Linux направил сотрудник компании SUSE, которая является одним из контрибуторов сообщества Linux. Более того, компания развивае
18.08.2023 Знаменитую Linux-компанию приватизируют через 2 года после IPO. За акции заплатят вдвое меньше, чем они стоили на старте

SUSE уйдет с биржи Компания SUSE, немецкий разработчик программного обеспечения с открытым исходным кодом, будет приватиз
12.07.2023 Не надо было злить сообщество. Новый форк Red Hat создается как месть за закрытие исходного кода

Ответная реакция SUSE Немецкая компания SUSE, разработчик одноименного дистрибутива Linux, объявила о г
31.01.2022 SUSE выпустила свободную платформу для обеспечения безопасности контейнеров NeuVector

опасности контейнеров. База кода NeuVector стала доступна сообществу разработчиков на GitHub. Раскрытие исходного кода этой ранее проприетарной технологии стало подтверждением приверженности компании SUSE культуре свободного ПО и выполнением обещания предлагать заказчикам самые современные открытые решения. NeuVector – свободная платформа, обеспечивающая комплексную безопасность контейнеров
19.01.2022 Создание и управление гиперконвергентной инфраструктурой с Harvester

21 января 2022 компания SUSE проведет вебинар, посвященный выходу Harvester – единственного в своем классе открытого

12.01.2022 Создание и управление гиперконвергентной инфраструктурой с Harvester

21 января 2022 компания SUSE проведет вебинар, посвященный выходу Harvester – единственного в своем классе открытого

08.12.2021 Подтверждена совместимость ПО Eset и ОС SLES

онной безопасности, инициировала проведение технологического тестирования продуктов Eset и компании Suse –поставщика программных продуктов на базе открытого исходного кода. В ходе тестирования

01.11.2021 SUSE расскажет на CNews Forum об актуальных технологиях для управления мультикластерной средой Kubernetes

о жизненного цикла. Справиться с этими задачами можно при помощи единственного в своем роде решения SUSE Rancher — современной и передовой платформы для управления кластерами Kubernetes. Компан
12.04.2021 Решения SUSE с открытым кодом станут доступны в маркетплейсе Yandex.Cloud

x.Cloud станут доступны продукты поставщика программных решений на базе открытого программного кода SUSE. Речь идет о редакциях операционных систем SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 и

14.02.2021 Владимир Главчев, SUSE: У нас на глазах происходит очередная революция в ИТ

огии только одного производителя. Таким образом, конечный пользователь сохраняет свободу выбора, а также имеет возможность использовать решения от нескольких производителей. В этом идеологии компаний SUSE и Rancher Labs полностью совпадают. CNews: Но ведь у компании SUSE есть свой дистрибутив Kubernetes и программно-реализованная система хранения данных. Какова дальнейшая судьба этих
04.02.2021 SAP сертифицировала SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications для размещения в своем центре приложений

SUSE объявила о присвоении операционной системе SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications статуса SAP Endorsed App (одобренного SAP)

27.01.2021 Longhorn становится первым решением по организации хранилищ для периферийных сред Kubernetes

ановить Longhorn непосредственно из каталога приложений системы. Загрузка и использование Longhorn бесплатны, но при необходимости можно приобрести услуги поддержки, которые предоставляются компанией SUSE. При этом заключаются соглашения об уровне обслуживания, аналогичные применяемым для других продуктов, с которыми работает служба поддержки SUSE. Лицензионные взносы отсутствуют, а

09.12.2020 SUSE завершила приобретение Rancher Labs

В компании SUSE объявили о закрытии сделки по приобретению Rancher Labs, эксперта в области управления системой оркестрации контейнеров Kubernetes. Как заявляют в SUSE, объединенная компания помимо
08.12.2020 В SUSE сообщили об успехах в четвертом квартале и продолжении роста во всем мире

SUSE, разработчик программного обеспечения с открытым кодом, объявила о результатах за IV квартал 2020 финансового года, окончившийся для SUSE 31 октября 2020 г. Несмотря на пандемию COVID-19, показатель годовой стоимости контрактов (ACV) SUSE сохраняет мощную положительную динамику во всем мире. Двузначный рост ACV отмече
11.11.2020 SUSE представила SUSE Enterprise Storage 7

SUSE объявила о выходе решения для организации хранилищ данных корпоративного класса SUSE Enterprise Storage 7. Это один из первых коммерческих дистрибутивов, созданных на базе нового релиза системы организации сетей хранения с открытым кодом Ceph — Octopus. Как подчеркивают в

27.10.2020 SUSE поможет NVIDIA внедрять Искусственный интеллект от периферии до ЦОД и облака

В компании SUSE объявили о поддержке платформы NVIDIA EGX AI — комплекса программно-аппаратных решений, оптимизированных для построения систем искусственного интеллекта различного назначения. EGX AI стала
18.08.2020 Решение для управления ИТ-инфраструктурой SUSE Manager обновлено до версии 4.1

Компания SUSE сообщила о выходе SUSE Manager 4.1 — решения с открытым кодом для управления инфр
06.08.2020 SUSE приобретает Rancher Labs, разработчика ПО в сегменте Kubernetes с открытым кодом

SUSE заключила окончательное соглашение о покупке Rancher Labs, поставщика платформы управления контейнерами Kubernetes с открытым кодом. По убеждению генерального директора SUSE Меллиссы Ди Донато, поскольку SUSE является одним из лидеров в области корпоративных дистрибутивов Linux, успешно применяемых для периферийных вычислений и искусственного интеллекта
06.08.2020 SUSE представила Cloud Application Platform 2.0

SUSE объявила о выпуске SUSE Cloud Application Platform 2.0 — новой версии решения для быстрой разработки приложений и непрерывной поставки ПО, созданного на базе платформы в виде сервиса Cloud Foundry и системы управ
06.08.2020 Число пользователей SAP Business One на SUSE Linux достигло десяти тысяч

SUSE сообщила о том, что количество ее клиентов, у которых решение SAP Business One для SAP HANA на базе SUSE Linux Enterprise Server (SLES), за два года выросло на 67% и достигло десяти тысяч. Такой успех в SUSE объясняют тем, что с точки зрения клиентов, партнерство SAP и SUSE озна
04.08.2020 В открытом доступе появились новые учебные курсы по Linux

моизоляции, многие люди открыли для себя еще и всю мощь дистанционного обучения, которое, похоже, станет трендом на долгие годы. Учитывая трансформацию глобальной парадигмы получения знаний, компания SUSE адаптировала собственные образовательные программы и за последнее время существенно расширила возможности виртуального обучения Linux-технологиям. Обмен информацией для общего блага В ныне
27.07.2020 SUSE планирует 3-кратный рост бизнеса за три года

CNews: SUSE уже более года выступает на рынке как самостоятельная компания, являясь крупнейшим в мире независимым производителем продуктов и решений с открытым исходным кодом. Можно ли подвести какие-
01.07.2020 КомпТек СА приступает к продвижению инфраструктурного ПО SUSE

Теперь партнерам КомпТек CA доступен полный спектр разработок из обширного портфолио SUSE для построения программно-реализуемой ИТ-инфраструктуры и управления ею. В продуктовый п
01.07.2020 Elcore Distribution подписала дистрибьюторское соглашение с компанией SUSE

ной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан). Объединяя усилия с Elcore Distribution, SUSE предлагает корпоративным клиентам широкий спектр инфраструктурного ПО на базе открытого

14.04.2020 Mail.ru Cloud Solutions стала облачным сервис-провайдером инфраструктурного ПО SUSE

Mail.ru Cloud Solutions предоставит клиентам облачные сервисы на основе технологий компании SUSE, независимого разработчика корпоративного ПО с открытым исходным кодом Linux. Партнерств
23.07.2019 Крупного разработчика Linux впервые возглавила женщина

Новый гендиректор Гендиректором SUSE, одного из старейших разработчиков дистрибутивов Linux, стала Мелисса Ди Донато (Melissa
05.04.2019 «Системный софт» предложил клиентам решения SUSE

«Системный софт» начал продажи коммерческих решений компании SUSE, разработчика ПО с открытым кодом. В марте 2019 г. компания SUSE, принадлежащая р
19.03.2019 Знаменитый создатель Linux SUSE окончательно продан и превращен в «крупнейшего в мире поставщика СПО»

ет самостоятельность Шведский инвестиционный фонд EQT завершил сделку по приобретению подразделения SUSE, разработчика одного из старейших дистрибутивов GNU/Linux, у британской ИТ-компании Micr
11.02.2019 SUSE обеспечит переход к программно-реализованным ЦОДам с помощью СПО

воляет быстрее реагировать на изменяющиеся требования бизнеса и снизить риски. Специалисты компании SUSE, более 25 лет работающей на рынке СПО, прекрасно понимают эти проблемы. Стратегией компа
12.07.2017 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications теперь работает на базе облачной платформы Google

SUSE объявила о том, что ее SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications стала первой поддерживаемой операционной си
11.07.2017 Microsoft начала раздавать Ubuntu для установки внутри Windows 10. На подходе SUSE и Fedora

ом появлении популярных дистрибутивов Linux в Windows Store было объявлено в мае на конференции Microsoft Build 2017 в Сиэтле, США. Компания сообщила, что после Ubuntu в магазин также будут добавлены SUSE и Fedora. Одновременно Microsoft собирается добавить совместимость с SUSE и Fedora в подсистему Windows для Linux (WSL), которая пока что рассчитана только на работу с Ubuntu.Под ус
12.05.2017 В Windows Store появятся Ubuntu, SUSE и Fedora для установки внутри Windows 10

Дистрибутивы Linux в Windows StoreUbuntu, SUSE и Fedora, популярные дистрибутивы Linux, будут доступны для скачивания и установки в магазине приложений Windows Store, что позволит запустить их внутри Windows 10. Об этом сообщил на конф
22.03.2017 Fujitsu расширила семейство Primeflex для OpenStack с помощью SUSE OpenStack Cloud

авный перенос своих локальных систем в облачные среды. Она обеспечивает надежную работу и высокую производительность корпоративного уровня и предлагает экономические преимущества платформы управления SUSE OpenStack Cloud.Новая система стала первой разработкой в рамках стратегического альянса Fujitsu и SUSE, о котором было объявлено в ноябре 2016 года. В рамках этого проекта будут раз
13.03.2017 Знаменитый создатель SUSE Linux купил у HPE облачные разработки

SUSE покупает решения HPEКомпания SUSE разработчик, известного одноименного дистрибутива Linux, приобрела ряд облачных разработ
08.12.2016 SUSE получит технологии HPE в области OpenStack Iaas и Cloud Foundry PaaS

SUSE и Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявили о заключении соглашения, согласно которому SUSE получает технологии для расширения SUSE OpenStack Infrastructure-as-a-Service (IaaS) и ускорения вывода на рынок решений Platform-as-a-Service (PaaS) на базе технологии Cloud Foundr
08.09.2016 Micro Focus объявила о намерении слияния с софтверным подразделением Hewlett Packard Enterprise

включая одобрение антимонопольной комиссии и согласие акционеров. Завершить сделку планируется к третьему кварталу 2017 г. Micro Focus и HPE также назвали неотъемлемой частью сделки намерение сделать SUSE предпочтительным Linux-партнером HPE. Предлагаемое слияние взаимно дополнит портфель двух крупных вендоров. Ежегодный уровень продаж компаний составит приблизительно $4,5 млрд — по мнению

28.04.2016 SUSE выпустила новую версию SUSE Manager

В продажу вышла новая версия SUSE Manager 3, которая позволит заказчикам упростить управление ИТ-инфраструктурой предприятия. Сегодня компании переходят на частные «облака», что обеспечивает экономию и гибкость в работе. Т
24.03.2016 ОС Huawei FusionSphere прошла тестирование SUSE Yes Certified

Открытая облачная операционная система FusionSphere компании Huawei прошла тестирование SUSE Yes Certified. Тестирование SUSE Yes Certified показывает совместимость решений SUSE с продукцией сторонних поставщиков, сообщили CNews в Huawei. Обширный список продуктов, и

Публикаций - 580, упоминаний - 770

openSUSE и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1378 235
Microsoft Corporation 25770 176
IBM - International Business Machines Corp 9699 152
OpenText - Micro Focus - Novell 880 145
Intel Corporation 12809 113
Oracle Corporation 7072 70
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 54
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 54
TurboLinux - Pacific HiTech 98 52
HP Inc. 5883 45
Dell EMC 5179 43
Broadcom - VMware 2609 41
SAP SE 5600 40
AMD - Advanced Micro Devices 4640 40
HP - Hewlett-Packard 3662 38
Google LLC 12684 35
Canonical 221 32
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 30
Samsung Electronics 11062 27
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 24
Dell Technologies - Dell Computer 2219 20
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 949 19
OpenText - Micro Focus - Attachmate 28 18
Amazon Inc - Amazon.com 3276 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3064 18
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 18
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 17
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 782 17
Huawei 4670 16
Apple Inc 13149 16
Microsoft Corporation - GitHub 1075 16
Fujitsu 2105 16
Cisco Systems 5372 15
Toshiba Corporation 2980 14
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 14
HPE SGI - Silicon Graphics 390 14
Conectiva 16 13
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 12
OpenText - Micro Focus 122 12
Microsemi 16 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3146 10
РЖД - Российские железные дороги 2095 8
ГПБ - Газпромбанк 1269 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Elliott Management - Elliott Associates 15 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1751 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
EQT - Шведский инвестиционный фонд 17 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8843 5
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 5
Mary Kay - Мэри Кэй 104 5
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 4
EPIC Telecom Invest 212 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 3
Uber 357 3
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 3
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 3
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 3
BMW Group 482 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Boeing 1031 3
Транснефть 335 3
Deutsche Lufthansa AG 121 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 421 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 25 2
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 2
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 42 2
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 2
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 2
Francisco Partners Management 20 2
Lockheed Martin 777 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Thoma Bravo - Golder Thoma - Golder Thoma Cressey Rauner (GTCR) - Thoma Cressey Equity Partners - Thoma Cressey Bravo 14 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Агентство Финансовой Поддержки 10 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница - Детская городская клиническая больница №1 8 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5683 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13856 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3196 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3648 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5653 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3893 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6536 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5428 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2872 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1507 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 4
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5966 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3302 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2335 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Пенсионный фонд Украины 8 2
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3689 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2855 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 24
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 12
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 11
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 10
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 10
OpenCAPI Consortium 13 10
Gen-Z Consortium 11 10
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 8
SoGo - Open Source Groupware 8 5
OSI - Open Source Initiative 80 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
OIN - Open Invention Network 24 4
Apache Software Foundation - ASF 231 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 288 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 2
DLC - Desktop Linux Consortium - Консорциум поставщиков Linux-решений 5 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 781 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
ISC - Internet Software Consortium 5 1
CELF - CE Linux Forum - Consumer Electronics Linux - Консорциум по использованию Linux в бытовой электронике 2 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28253 320
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33466 247
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8641 221
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53819 122
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22560 113
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24387 106
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34942 75
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7197 73
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18109 67
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12192 64
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12891 60
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13116 57
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 55
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2840 49
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10667 48
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10001 48
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7587 45
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25749 43
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10348 42
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3201 42
Repository - Репозиторий 1172 39
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36159 39
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13296 37
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8769 25
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13702 24
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7866 24
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FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 30
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Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 25
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 25
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 849 25
Microsoft Windows 2000 8678 24
Microsoft Office 4165 23
Linux Slackware 30 22
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 22
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 20
Microsoft Windows XP 2431 20
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 20
Apache HTTP Server - Apache Web Server 630 19
Google Android 15236 19
Microsoft Azure 1526 19
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 19
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 18
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Linux GNU - Gentoo 47 18
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Новодворский Алексей 114 11
Hovsepian Ron - Овсепян Рон 17 10
Рамендик Михаил 19 8
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Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
Черепенников Антон 86 6
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 5
Буйлов Юрий 13 5
Di Donato Melissa - Ди Донато Мелисса 5 5
Perens Bruce - Перенс Брюс 12 5
Messman Jack - Мессман Джек 15 5
McBride Darl - МакБрайд Дарл 21 5
Смирнов Алексей 269 5
Лебедев Михаил 72 5
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Изумрудов Олег 41 4
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Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 4
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Gupta Sandy - Гупта Сэнди 6 3
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Германия - Федеративная Республика 13218 62
Европа 24960 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 35
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13815 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19129 21
Франция - Французская Республика 8176 21
Япония 13806 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8573 14
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Финляндия - Финляндская Республика 3695 9
США - Калифорния 4828 9
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 9
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Канада 5081 6
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Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
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Ближний Восток 3154 4
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CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
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UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 50 1
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LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
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Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 5 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 1
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1478 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 456 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2662 21
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
Microsoft Build - конференция 39 4
SUSECON Digital 4 4
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 4
LinuxWorld 52 4
CNews AWARDS - награда 571 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
CeBIT 614 3
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CNews Баттл 69 1
Google Summer of Code 10 1
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725252.
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