Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл

Oracle Sun ZFS Backup Appliance: новое решение резервного копирования для ПАК Oracle Oracle SPARC SuperCluster T4-4. Новое решение позволяет создавать эффективные среды тестирования и разработки на базе Oracle Database с помощью технологии гибридного поколоночного сжатия. С решением Oracle Sun ZFS Backup Appliance полную резервную копию данных можно создать со скоростью до 20 терабайт в час, а восстановить данные со скоростью до 9,4 терабайт в час, говорится в сообщении Or

Oracle готовит "перезагрузку" Java Последние годы существования компании Sun Microsystems были противоречивыми с точки зрения развития платформы Java. После выпуска версии Java SE 6 в 2006 г. был нарушен график выпуска новых версий Java, предполагавший обновленные р

Почти 400 клиентов перешли на системы IBM в третьем квартале 2010 г. сообщила о том, что в третьем квартале 2010 г. около 400 клиентов перевели свои критически важные бизнес-приложения и рабочие нагрузки на серверы и системы хранения данных от IBM, мигрировав с систем Oracle/Sun и HP. Эта цифра является рекордным квартальным показателем, с тех пор как IBM более четырех лет тому назад начала отслеживать миграцию компаний на свои системы с конкурирующих платфо

IBM Global Financing предлагает клиентам Oracle-Sun и HP помощь в переходе на системы IBM Power7 мической выгодой приобретать системы IBM Power Systems среднего уровня и класса high-end. IBM будет предоставлять клиентам кредит по сделкам trade-in («встречной продажи») для их старого оборудования Oracle-Sun и HP. Этот кредит может быть использован для лизинговой оплаты новых систем IBM Power Systems. Кроме того, имеющим право на кредитование клиентам предоставляется беспроцентная рассро

Российские власти спасли MySQL Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство корпорации Oracle на приобретение Sun Microsystems. Ходатайство затрагивает российские «дочки» Sun: "Сан Майкросистемс" (головн

ЕК одобрила сделку Oracle-Sun Еврокомиссия, антимонопольный орган Европейского Союза, одобрила сделку по приобретению корпорацией Oracle компании Sun Microsystems за $7,4 млрд, передает InformationWeek. Данное решение вынесено после продолжительного расследования ЕК сделки на предмет честной конкуренции. Как отметила еврокомиссар Нейли К

Евросоюз одобрил сделку Oracle-Sun Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению корпорацией Oracle американской компании Sun Microsystems. После длительного изучения данной сделки регуляторы пришли к выводу, что он

Еврокомиссия взяла еще месяц на рассмотрение сделки Oracle-Sun Еврокомиссия расширила срок рассмотрения сделки по покупке корпорацией Oracle производителя серверов Sun Microsystems, сообщает Associated Press. Срок рассмотрения сделки продлен до 27 января 2010 г. Ранее регуляторы обещали вынести решение в первых числах месяца. Ранее в ноябре ЕК выпустила з

Власти отсрочили слияние Oracle-Sun Еврокомиссия приступила к расследованию сделки между компаниями Oracle и Sun Microsystems на предмет честной конкуренции, сообщает Associated Press. Расследование ЕК

Чистый убыток Sun Microsystems за год составил $2,23 млрд Чистый убыток американской компании Sun Microsystems по итогам 2008-2009 финансового года, завершившегося 30 июня, составил $2,23 млрд против прибыли годом ранее в размере $403 млн. Убыток компании в расчете на акцию составил $2,

В слияние Oracle и Sun вмешались российские власти ФАС продлила рассмотрение ходатайства Oracle о приобретении российских активов Sun Microsystems (соответствующую заявку ведомство получило 4 августа 2009 г.). Об этом говор

RS-Bank V.6 протестирована на совместимость с Sun Sparc VII Enterprise Компании Sun Microsystems и R-Style Softlab (Группа R-Style) объявили об успешном окончании тестирования совместимости и работоспособности интегрированной банковской системы RS-Bank V.6 на серверной пла

Oracle покупает Sun. Что будет с рынком? Слухам о том, что Sun Microsystems будет куплен Oracle, изначально не придавалось большого значения. Этому были

IBM близка к покупке Sun Microsystems По неофициальным данным, переговоры о покупке корпорацией IBM американской софтверной компании Sun Microsystems находятся на завершающем этапе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимный источник, близкий к переговорам. Как пишет РБК со ссылкой на американских СМИ, обсужда

IBM ведет переговоры о покупке Sun Microsystems Один из мировых лидеров в области производства компьютерной техники и предоставления компьютерных услуг IBM, по некоторым данным, ведет переговоры о покупке американской софтверной компании Sun Microsystems, сообщает РБК со ссылкой на американские СМИ. Сумма сделки может составить как минимум $6,5 млрд наличными, что представляет собой премию почти в 100% по отношению к цене акций

С 8 по 10 апреля в Санкт-Петербурге пройдет конференция Sun Tech Days 2009 Корпорация Sun Microsystems объявила о том, что с 8 по 10 апреля 2009 г. пройдет международная ежегодная

8 апреля в Санкт-Петербурге откроется конференция Sun Tech Days 2009 Корпорация Sun Microsystems объявила о том, что с 8 по 10 апреля 2009 г. пройдет международная ежегодная

С 8 по 10 апреля в Санкт-Петербурге пройдет конференция Sun Tech Days 2009 Корпорация Sun Microsystems объявила о том, что с 8 по 10 апреля 2009 г. пройдет международная ежегодная

Чистый убыток Sun Microsystems за полгода составил $1,89 млрд Чистый убыток американской компании Sun Microsystems в I полугодии 2008-2009 финансового года, завершившемся 28 декабря 2008 г., составил $1,89 млрд против прибыли в размере $349 млн за аналогичный период годом ранее, сообщает РБ

Sun Microsystems представил новые серверы на базе Intel Xeon Корпорация Sun Microsystems объявила о пополнении семейства серверов Sun Fire на базе процессоров Intel Xeon двумя новыми серверами для высокопроизводительных вычислений, Web 2.0 и серверных инфраструктур

Чистая прибыль Sun Microsystems в 2007-2008 финансовом году снизилась на 15% Чистая прибыль американской софтверной компании Sun Microsystems Inc. в 2007-2008 финансовом году снизилась на 15% - до $403 млн против $473

Sun Microsystems выпустила новую версию Java CAPS Корпорация Sun Microsystems объявила о выходе 6 версии Sun Java Composite Application Platform Suite (Java CAPS6), новейшей версии своего флагманского решения для построения интеграционного решения на баз

«Доктор Веб» и Sun Microsystems протестировали шлюз безопасности Компания «Доктор Веб» и корпорация Sun Microsystems при участии компании-дистрибьютора OCS сообщили об успешном завершении тестирования новейшего шлюза безопасности, созданного на основе продуктов обеих компаний. Проведенное исс

Шлюз безопасности от «С-Терра СиЭсПи» и Sun Microsystems показал 1,5 Гбит/с Компания «С-Терра СиЭсПи» и корпорация Sun Microsystems объявили о том, что шлюз безопасности для высокоскоростных каналов связи, разработанный компанией «С-Терра СиЭсПи» на новой аппаратной платформе Sun Fire X4150 от Sun Micros

«Микротест» получил сертификат на обслуживание оборудования Sun Компания «Микротест» объявила о получении аккредитации в рамках партнерской программы по доставке сервиса Field Delivery Programme (FDP) компании Sun Microsystems. Наличие данной сертификации позволяет «Микротест» оказывать услуги по сервисному обслуживанию оборудования от имени Sun Microsystems и предлагать заказчикам компании по

Россия: новые склады запчастей Sun на площадках DHL Корпорация Sun Microsystems и компания DHL объявили результаты сотрудничества на рынке России и планы на будущее. Так, в рамках сотрудничества, заключающегося в осуществлении транспортной и складской логи

Sun Microsystems начнет выпуск серверов с ОС Windows Американские компании Microsoft и Sun Microsystems заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Sun начнет продавать серверы с операционной системой Windows, сообщает РБК. Это соглашение позволит Sun более успешно к

Sun Microsystems назначил директора по маркетингу в регионе СНГ Корпорация Sun Microsystems объявила о назначении Павла Анни на должность директора по маркетингу в регионе СНГ, ранее занимавшего позицию менеджера по маркетингу продуктов в регионе SEE (Southern and Eas

Sun Microsystems представила новое поколение ЦОД Корпорация Sun Microsystems представила общественности три новых действующих центра обработки данных: в Санта-Кларе (штат Калифорния), Блэкуотере (Великобритания) и Бангалоре (Индия). Указанные центры вве

Sun Microsystems назначил управляющего директора в регионе СНГ Корпорация Sun Microsystems объявила о назначении Кристофера Морриса на позицию управляющего директора Sun Microsystems в регионе СНГ. Новый руководитель приступил к работе 2 июля 2007 года. «Регио

Sun Microsystems представила новую систему хранения данных Корпорация Sun Microsystems объявила о расширении набора решений для виртуализации, выпустив новую систему хранения данных корпоративного уровня Sun StorageTek 9990V. Эта система была разработана в тесном

Sun Microsystems представила новый дисковый массив Корпорация Sun Microsystems объявила о расширении своего ассортимента систем хранения данных, в который добавлен недорогой дисковый массив Sun StorageTek ST2500, первый SCSI-массив хранения данных с после

«Лукойл» построил ЦОД на базе решений Sun Компании Sun Microsystems и «Лукойл-Информ» объявили о результатах проекта по созданию центров обработки данных (ЦОД) для развития и бесперебойной работы интегрированной системы управления (ИСУ) группы

Запущен пилотный проект информатизации образования на базе решений Sun На IV Всероссийской конференции «Информационные технологии в управлении образованием», которая открылась 30 марта в Пскове, Управление образования Псковской области, представительство корпорации Sun Microsystems в регионе СНГ и Группа компаний «Свемел» объявили о начале реализации пилотного проекта построения образовательной информационной системы субъекта РФ. В основе проекта — технол

Imation и Sun Microsystems заключили соглашение о международной дистрибуции Imation и Sun Microsystems объявили о соглашении, согласно которому Imation становится дистрибьютором средств хранения данных Sun по всему миру. По условиям этого соглашения Imation станет дистрибьютором

«Микротест» получил специализацию Sun Microsystems System Support Help Desk Компания «Микротест» объявила о прохождении сертификации в области продаж сервисного обслуживания Sun Microsystems по специализации System Support Help Desk. Получение данного статуса подтверждает высокий уровень компетенции специалистов компании в сфере сервисной поддержки инфраструктурных

Naumen стала ISV-партнером Sun Microsystems Компания Naumen заключила партнерское соглашение с корпорацией Sun Microsystems, поставщиком программных и аппаратных средств. По условиям соглашения, компания Naumen получила статус ISV-партнера (Independent Software Vendor), независимого производителя ПО