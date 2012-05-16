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Oracle Sun Microsystems Сан Майкросистемс Май Эс Кью Эл

Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл

УПОМИНАНИЯ


16.05.2012 Oracle Sun ZFS Backup Appliance: новое решение резервного копирования для ПАК Oracle

Oracle SPARC SuperCluster T4-4. Новое решение позволяет создавать эффективные среды тестирования и разработки на базе Oracle Database с помощью технологии гибридного поколоночного сжатия. С решением Oracle Sun ZFS Backup Appliance полную резервную копию данных можно создать со скоростью до 20 терабайт в час, а восстановить данные со скоростью до 9,4 терабайт в час, говорится в сообщении Or
24.06.2011 Oracle готовит "перезагрузку" Java

Последние годы существования компании Sun Microsystems были противоречивыми с точки зрения развития платформы Java. После выпуска версии Java SE 6 в 2006 г. был нарушен график выпуска новых версий Java, предполагавший обновленные р
19.11.2010 Почти 400 клиентов перешли на системы IBM в третьем квартале 2010 г.

сообщила о том, что в третьем квартале 2010 г. около 400 клиентов перевели свои критически важные бизнес-приложения и рабочие нагрузки на серверы и системы хранения данных от IBM, мигрировав с систем Oracle/Sun и HP. Эта цифра является рекордным квартальным показателем, с тех пор как IBM более четырех лет тому назад начала отслеживать миграцию компаний на свои системы с конкурирующих платфо
14.09.2010 IBM Global Financing предлагает клиентам Oracle-Sun и HP помощь в переходе на системы IBM Power7

мической выгодой приобретать системы IBM Power Systems среднего уровня и класса high-end. IBM будет предоставлять клиентам кредит по сделкам trade-in («встречной продажи») для их старого оборудования Oracle-Sun и HP. Этот кредит может быть использован для лизинговой оплаты новых систем IBM Power Systems. Кроме того, имеющим право на кредитование клиентам предоставляется беспроцентная рассро
22.03.2010 Российские власти спасли MySQL

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство корпорации Oracle на приобретение Sun Microsystems. Ходатайство затрагивает российские «дочки» Sun: "Сан Майкросистемс" (головн
22.01.2010 ЕК одобрила сделку Oracle-Sun

Еврокомиссия, антимонопольный орган Европейского Союза, одобрила сделку по приобретению корпорацией Oracle компании Sun Microsystems за $7,4 млрд, передает InformationWeek. Данное решение вынесено после продолжительного расследования ЕК сделки на предмет честной конкуренции. Как отметила еврокомиссар Нейли К
22.01.2010 Евросоюз одобрил сделку Oracle-Sun

Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению корпорацией Oracle американской компании Sun Microsystems. После длительного изучения данной сделки регуляторы пришли к выводу, что он
20.11.2009 Еврокомиссия взяла еще месяц на рассмотрение сделки Oracle-Sun

Еврокомиссия расширила срок рассмотрения сделки по покупке корпорацией Oracle производителя серверов Sun Microsystems, сообщает Associated Press. Срок рассмотрения сделки продлен до 27 января 2010 г. Ранее регуляторы обещали вынести решение в первых числах месяца. Ранее в ноябре ЕК выпустила з
03.09.2009 Власти отсрочили слияние Oracle-Sun

Еврокомиссия приступила к расследованию сделки между компаниями Oracle и Sun Microsystems на предмет честной конкуренции, сообщает Associated Press. Расследование ЕК

31.08.2009 Чистый убыток Sun Microsystems за год составил $2,23 млрд

Чистый убыток американской компании Sun Microsystems по итогам 2008-2009 финансового года, завершившегося 30 июня, составил $2,23 млрд против прибыли годом ранее в размере $403 млн. Убыток компании в расчете на акцию составил $2,
19.08.2009 В слияние Oracle и Sun вмешались российские власти

ФАС продлила рассмотрение ходатайства Oracle о приобретении российских активов Sun Microsystems (соответствующую заявку ведомство получило 4 августа 2009 г.). Об этом говор
24.04.2009 RS-Bank V.6 протестирована на совместимость с Sun Sparc VII Enterprise

Компании Sun Microsystems и R-Style Softlab (Группа R-Style) объявили об успешном окончании тестирования совместимости и работоспособности интегрированной банковской системы RS-Bank V.6 на серверной пла
23.04.2009 Oracle покупает Sun. Что будет с рынком?

Слухам о том, что Sun Microsystems будет куплен Oracle, изначально не придавалось большого значения. Этому были
03.04.2009 IBM близка к покупке Sun Microsystems

По неофициальным данным, переговоры о покупке корпорацией IBM американской софтверной компании Sun Microsystems находятся на завершающем этапе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимный источник, близкий к переговорам. Как пишет РБК со ссылкой на американских СМИ, обсужда
18.03.2009 IBM ведет переговоры о покупке Sun Microsystems

Один из мировых лидеров в области производства компьютерной техники и предоставления компьютерных услуг IBM, по некоторым данным, ведет переговоры о покупке американской софтверной компании Sun Microsystems, сообщает РБК со ссылкой на американские СМИ. Сумма сделки может составить как минимум $6,5 млрд наличными, что представляет собой премию почти в 100% по отношению к цене акций
11.03.2009 С 8 по 10 апреля в Санкт-Петербурге пройдет конференция Sun Tech Days 2009

Корпорация Sun Microsystems объявила о том, что с 8 по 10 апреля 2009 г. пройдет международная ежегодная
04.03.2009 8 апреля в Санкт-Петербурге откроется конференция Sun Tech Days 2009

Корпорация Sun Microsystems объявила о том, что с 8 по 10 апреля 2009 г. пройдет международная ежегодная
26.02.2009 С 8 по 10 апреля в Санкт-Петербурге пройдет конференция Sun Tech Days 2009

Корпорация Sun Microsystems объявила о том, что с 8 по 10 апреля 2009 г. пройдет международная ежегодная
28.01.2009 Чистый убыток Sun Microsystems за полгода составил $1,89 млрд

Чистый убыток американской компании Sun Microsystems в I полугодии 2008-2009 финансового года, завершившемся 28 декабря 2008 г., составил $1,89 млрд против прибыли в размере $349 млн за аналогичный период годом ранее, сообщает РБ
20.08.2008 Sun Microsystems представил новые серверы на базе Intel Xeon

Корпорация Sun Microsystems объявила о пополнении семейства серверов Sun Fire на базе процессоров Intel Xeon двумя новыми серверами для высокопроизводительных вычислений, Web 2.0 и серверных инфраструктур
01.08.2008 Чистая прибыль Sun Microsystems в 2007-2008 финансовом году снизилась на 15%

Чистая прибыль американской софтверной компании Sun Microsystems Inc. в 2007-2008 финансовом году снизилась на 15% - до $403 млн против $473

20.06.2008 Sun Microsystems выпустила новую версию Java CAPS

Корпорация Sun Microsystems объявила о выходе 6 версии Sun Java Composite Application Platform Suite (Java CAPS6), новейшей версии своего флагманского решения для построения интеграционного решения на баз
24.04.2008 «Доктор Веб» и Sun Microsystems протестировали шлюз безопасности

Компания «Доктор Веб» и корпорация Sun Microsystems при участии компании-дистрибьютора OCS сообщили об успешном завершении тестирования новейшего шлюза безопасности, созданного на основе продуктов обеих компаний. Проведенное исс
06.02.2008 Шлюз безопасности от «С-Терра СиЭсПи» и Sun Microsystems показал 1,5 Гбит/с

Компания «С-Терра СиЭсПи» и корпорация Sun Microsystems объявили о том, что шлюз безопасности для высокоскоростных каналов связи, разработанный компанией «С-Терра СиЭсПи» на новой аппаратной платформе Sun Fire X4150 от Sun Micros
21.01.2008 «Микротест» получил сертификат на обслуживание оборудования Sun

Компания «Микротест» объявила о получении аккредитации в рамках партнерской программы по доставке сервиса Field Delivery Programme (FDP) компании Sun Microsystems. Наличие данной сертификации позволяет «Микротест» оказывать услуги по сервисному обслуживанию оборудования от имени Sun Microsystems и предлагать заказчикам компании по
02.11.2007 Россия: новые склады запчастей Sun на площадках DHL

Корпорация Sun Microsystems и компания DHL объявили результаты сотрудничества на рынке России и планы на будущее. Так, в рамках сотрудничества, заключающегося в осуществлении транспортной и складской логи
13.09.2007 Sun Microsystems начнет выпуск серверов с ОС Windows

Американские компании Microsoft и Sun Microsystems заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Sun начнет продавать серверы с операционной системой Windows, сообщает РБК. Это соглашение позволит Sun более успешно к
03.09.2007 Sun Microsystems назначил директора по маркетингу в регионе СНГ

Корпорация Sun Microsystems объявила о назначении Павла Анни на должность директора по маркетингу в регионе СНГ, ранее занимавшего позицию менеджера по маркетингу продуктов в регионе SEE (Southern and Eas
24.08.2007 Sun Microsystems представила новое поколение ЦОД

Корпорация Sun Microsystems представила общественности три новых действующих центра обработки данных: в Санта-Кларе (штат Калифорния), Блэкуотере (Великобритания) и Бангалоре (Индия). Указанные центры вве
09.07.2007 Sun Microsystems назначил управляющего директора в регионе СНГ

Корпорация Sun Microsystems объявила о назначении Кристофера Морриса на позицию управляющего директора Sun Microsystems в регионе СНГ. Новый руководитель приступил к работе 2 июля 2007 года. «Регио
23.05.2007 Sun Microsystems представила новую систему хранения данных

Корпорация Sun Microsystems объявила о расширении набора решений для виртуализации, выпустив новую систему хранения данных корпоративного уровня Sun StorageTek 9990V. Эта система была разработана в тесном
14.05.2007 Sun Microsystems реализовала новую скриптовую технологию
26.04.2007 Sun Microsystems представила новый дисковый массив

Корпорация Sun Microsystems объявила о расширении своего ассортимента систем хранения данных, в который добавлен недорогой дисковый массив Sun StorageTek ST2500, первый SCSI-массив хранения данных с после
19.04.2007 Sun Microsystems выбирает Symantec
05.04.2007 «Лукойл» построил ЦОД на базе решений Sun

Компании Sun Microsystems и «Лукойл-Информ» объявили о результатах проекта по созданию центров обработки данных (ЦОД) для развития и бесперебойной работы интегрированной системы управления (ИСУ) группы

03.04.2007 Запущен пилотный проект информатизации образования на базе решений Sun

На IV Всероссийской конференции «Информационные технологии в управлении образованием», которая открылась 30 марта в Пскове, Управление образования Псковской области, представительство корпорации Sun Microsystems в регионе СНГ и Группа компаний «Свемел» объявили о начале реализации пилотного проекта построения образовательной информационной системы субъекта РФ. В основе проекта — технол
16.03.2007 Imation и Sun Microsystems заключили соглашение о международной дистрибуции

Imation и Sun Microsystems объявили о соглашении, согласно которому Imation становится дистрибьютором средств хранения данных Sun по всему миру. По условиям этого соглашения Imation станет дистрибьютором
14.02.2007 «Микротест» получил специализацию Sun Microsystems System Support Help Desk

Компания «Микротест» объявила о прохождении сертификации в области продаж сервисного обслуживания Sun Microsystems по специализации System Support Help Desk. Получение данного статуса подтверждает высокий уровень компетенции специалистов компании в сфере сервисной поддержки инфраструктурных
23.01.2007 Naumen стала ISV-партнером Sun Microsystems

Компания Naumen заключила партнерское соглашение с корпорацией Sun Microsystems, поставщиком программных и аппаратных средств. По условиям соглашения, компания Naumen получила статус ISV-партнера (Independent Software Vendor), независимого производителя ПО
22.01.2007 Sun Microsystems будет использовать чипы Intel

Производитель серверов и программного обеспечения Sun Microsystems согласился использовать чипы от Intel в некоторых своих серверах. О сделке еще не было официально объявлено публике, поэтому детали соглашения пока неизвестны. Договоренность <

Публикаций - 2220, упоминаний - 2291

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ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 7
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53085 67
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12416 67
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Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2750 63
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9435 58
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4735 44
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Linux OS 10257 252
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1639 198
Microsoft Windows 15915 189
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Microsoft Office 3824 60
Apache OpenOffice 477 59
Intel Itanium 629 57
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 286 55
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 53
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 598 52
SAP Ariba 298 52
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SAP Sybase 289 27
C/C++ - Язык программирования 791 26
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Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 24
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 241 3
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TED Talks 35 3
Verysell Softeach - корпоративный университет 3 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 227 2
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 101 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 253 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 56 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 126 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
University of California - Калифорнийский университет 99 2
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 71 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 82
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2488 56
Рождество Христово - Рождественские каникулы 650 11
LinuxWorld 52 10
CeBIT 612 6
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 6
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 4
Intel Developer Forum - IDF 278 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1145 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2069 3
Infosecurity - выставка 63 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 604 2
Oracle OpenWorld 65 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 2
IT-Лидер - премия 3 2
РИФ - Российский Интернет Форум 85 2
День молодёжи - 27 июня 937 2
CBOSS User Group 2 2
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 28 1
CNews Баттл 64 1
CNews AWARDS - награда 527 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 171 1
Black Hat - Конференция 116 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 111 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Google Summer of Code 10 1
Hot Chips 10 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
Oracle AppsForum 24 1
Intel Неделя цифровых технологий 2 1
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
Международный женский день - 8 марта 361 1
День смеха - 1 апреля 5 1
Silicon Valley Insiders 20 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 596 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

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Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
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