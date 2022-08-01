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Индексная книга (каталог) CNews*
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PMI Philip Morris International ФМИ Филип Моррис Интернэшнл ФМСМ Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг

PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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01.08.2022 Санкциям вопреки, Intel, SpaceX и Philip Morris закупили российский софт для распознавания лиц

использующих российский софт FindFace, включает как малоизвестные названия, так и бренды, знакомые едва ли не каждому человеку на земле. В перечне числятся, к примеру, Bosch, Dell, Intel, HoneyWell, Philip Morris и SpaceX миллиардера Илона Маска (Elon Musk), а также финская компания Nokia. Что важно, многие из этих компаний частично или полностью покинули российский рынок, поддержав санкци
16.06.2020 Philip Morris International выбрал Mail.ru Cloud Solutions приоритетным поставщиком

я платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) стала стратегическим ИТ-партнером аффилированных компаний Philip Morris в России. Десятки проектов компании, включая веб-сайты и e-commerce приложения,
02.11.2018 IQOS 3 - красивый способ расстаться с сигаретой

Лидер рынка, компания «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ), представила систему нагревания табака IQOS третьего поколения
08.06.2018 Приложение «Филип Моррис Интернэшнл» распознает документы с помощью Smart Engines

IDReader на протяжении двух лет успешно используется в корпоративном мобильном приложении компании «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России. Работы по интеграции библиотек распознавания Smart E
11.10.2016 «РСТ-Инвент» создаст систему контроля и отслеживания сырья для фабрики «Филип Моррис Интернэшнл»

чила контракт на создание системы контроля и отслеживания сырья на производственных линиях фабрики «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области. Об этом CNews сообщили в «Роснано». «РСТ-Инвент»
17.09.2010 Philip Morris Sales & Marketing оптимизировал бюджетирование с помощью IBM Cognos 8 Planning

атизированной системы бюджетирования IBM Cognos 8 Planning в рамках оптимизации бюджетных процессов Philip Morris Sales & Marketing Limited, подразделения Philip Morris International в Р
24.09.2002 Reuters: Philip Morris начал борьбу с интернет-продавцами

Крупнейший в мире производитель сигарет компания Philip Morris сообщила в понедельник о подаче восьми судебных исков, цель которых - прекратит
02.04.2002 "Пилот" автоматизировала контроль отгрузки продукции на фабрике "Филип Моррис Ижора"

плуатацию подсистемы контроля отгрузки готовой продукции со склада фабрики по производству сигарет "Филип Моррис Ижора" на базе беспроводных технологий компании Symbol Technologies, что снижает
20.10.2000 Philip Morris инвестирует в создание В2В площадки

Компания Philip Morris USA объявила о запланированных инвестициях в В2В площадку RetailersMarketXchang
24.04.2000 На табачной фабрике "Филипп Моррис Ижора" завершена инсталляция кабельной системы емкостью 3000 портов и стоимостью $1,2 млн.

На табачной фабрике "Филипп Моррис Ижора", расположенной в Ломоносовском районе Ленинградской области, завершена инсталляция структурированной кабельной системы (СКС) SYSTIMAX GigaSPEED производства компании Lucent
23.12.1998 В московском офисе Philip Morris завершены работы по решению "проблемы 2000 года" для корпоративной вычислительной сети

18 декабря компания "Анкей" завершила работы по решению "проблемы 2000 года" для московского офиса компании Philip Morris. Решение о проведении работ для свой корпоративной вычислительной сети было принято московским офисом в октябре текущего года.

Публикаций - 92, упоминаний - 118

PMI и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25831 28
Intel Corporation 12854 25
Cisco Systems 5377 23
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 17
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 16
IBM - International Business Machines Corp 9716 14
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 14
Verizon - WorldCom 501 12
Dell EMC 5202 11
Applied Materials 305 10
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15985 9
AMD - Advanced Micro Devices 4684 9
Amazon Inc - Amazon.com 3294 8
Apple Inc 13234 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5820 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
Honeywell 311 8
Lenovo Motorola 3570 8
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 8
Oracle Siebel Systems 519 7
Broadcom Inc - Avago Technologies 614 7
United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 6
Dell Technologies - Dell Computer 2222 6
AT&T Inc 1726 6
Yahoo! 3728 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1423 6
HPE - Juniper Networks 461 6
МегаФон 10870 5
Oracle Corporation 7096 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 514 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 559 4
JDSU - JDS Uniphase 219 4
Rambus 246 4
Lam Research - Novellus Systems 113 4
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1113 4
HP - Hewlett-Packard 3667 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Google LLC 12754 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 35
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 33
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 15
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 13
Merrill Lynch 454 13
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 11
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 322 10
Coca-Cola Company 261 9
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 8
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 8
Bank of America - Банк Америки 272 8
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 98 8
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 8
McDonald’s - Макдоналдс 220 7
Boeing 1032 7
Ford 435 7
Caterpillar - 93 6
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 90 6
Delta Air Lines - авиакомпания 90 6
Global Partners Securities 42 6
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 68 6
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 5
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 5
International Paper 27 5
Auchan Holding - Ашан Ритейл 352 5
American Express - Amex 338 5
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 113 5
Lockheed Martin 778 4
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 45 4
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 4
Charles Schwab 89 4
Prudential Financial 52 4
Seaport Securities 22 4
The Home Depot Inc 66 4
FNMA - Federal National Mortgage Association - Fannie Mae 13 4
eBay Inc 1642 4
Газпром ПАО 1497 4
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 503 4
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2356 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3981 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1418 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5724 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3449 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3340 2
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1176 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 785 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2886 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 649 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р - ГУЭБиПК МВД - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 218 1
Судебная власть - Judicial power 2516 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13993 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5771 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6587 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5458 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1191 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2342 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 460 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2137 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 638 1
Федеральное казначейство России 1953 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 875 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Мосгортранс ГУП 141 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 127 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1068 2
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4826 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36516 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23074 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24595 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54408 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18261 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26610 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33731 8
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4381 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8718 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35462 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5005 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12360 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8332 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29817 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6545 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23264 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26121 5
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1401 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13232 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1266 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3375 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3001 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5864 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14058 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6383 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13060 4
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 290 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4896 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12278 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26471 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9678 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5323 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6509 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18181 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6646 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9830 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8718 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2738 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13116 3
PMI IQOS 3 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
Dassault Systemes - Delmia 31 2
Apple iPad 4023 2
Apple iOS 8619 2
Google Cloud Platform - GCP 387 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5796 2
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 2
Dassault Systemes - 3DExperience 76 2
Oracle PeopleSoft 426 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 124 2
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 106 1
РБК - LovePlanet 40 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 74 1
QIP - Мессенджер 122 1
Meta - GraphQL Foundation - GraphQL - Язык запросов и манипуляций с данными с открытым исходным кодом для API 23 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 24 1
Prof-IT SRM - Система автоматизации процесса управления закупками и работой с поставщиками 7 1
Prof-IT MES - Система управления производственными процессами 10 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 36 1
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management - mySAP PLM 11 1
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 1
Honeywell Metrologic 54 1
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 56 1
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 67 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1817 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 293 1
НКК - РСТ-Инвент - PatchTag RFID-метка 7 1
НКК - РСТ-Инвент - TwinTag RFID-метка 5 1
Prof-IT Identiq - платформа промышленной идентификации 2 1
МегаФон - Мультифон 38 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Атомкод 3 1
Google Android 15316 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 238 1
Microsoft Office 4201 1
Microsoft Windows 16963 1
Apple - App Store 3137 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 10
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 6
Bush George - Буш Джордж 336 5
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 4
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 4
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 3
Green Peter - Грин Питер 16 3
Hyman Barry - Хайман Барри 40 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 933 3
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Плашкевич Сергей 4 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Sullivan William - Салливан Уильям 8 2
Goldman Al - Голдман Ол 14 2
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 2
Gertsen Keith - Герцен Кейт 2 2
Osmena Cristina - Осмена Кристина 2 2
Слученков Антон 18 2
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 2
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 2
Clayman Michelle - Клайман Майкл 5 2
Kugel Alfred - Кугел Альфред 3 2
Punk Bill - Панк Билл 2 2
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 2
Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 2
Boockvar Peter - Буквар Питер 3 2
Dickey Bob - Дики Боб 2 2
Johnson Hugh - Джонсон Хью 10 2
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 2
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 2
Cohen Michael - Коэн Майкл 3 2
Clayman Michelle - Клэймен Майкл 2 2
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 2
Johnson Matthew - Джонсон Мэтью 6 2
Папко Максим 2 2
Pickett John - Пикетт Джон 10 2
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 2
Abrams Andrew - Эбрамс Эндрю 2 2
Gretz Frank - Гретц Франк 4 2
Riley Ned - Райли Нед 40 2
Россия - РФ - Российская федерация 167442 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54940 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47847 12
Европа 25007 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19651 6
США - Нью-Йорк 3186 6
Ближний Восток 3164 5
Казахстан - Республика 6080 4
Индия - Bharat 5893 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2616 4
Япония 13832 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2871 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14833 3
США - Калифорния 4837 3
Ирак - Республика 709 3
США - Нью-Йорк штат 254 2
США Западное побережье - Западное взморье 40 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3480 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13847 2
Земля - планета Солнечной системы 10890 2
Азия - Азиатский регион 5943 2
Финляндия - Финляндская Республика 3703 2
Германия - Федеративная Республика 13269 2
Африка - Африканский регион 3647 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2856 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2380 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2308 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1821 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1441 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 730 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 322 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 2
Румыния - Бухарест 55 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 121 1
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 110 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 103 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 273 1
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 97 1
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 53 1
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