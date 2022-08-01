PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг

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СОБЫТИЯ
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|01.08.2022
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Санкциям вопреки, Intel, SpaceX и Philip Morris закупили российский софт для распознавания лиц
использующих российский софт FindFace, включает как малоизвестные названия, так и бренды, знакомые едва ли не каждому человеку на земле. В перечне числятся, к примеру, Bosch, Dell, Intel, HoneyWell, Philip Morris и SpaceX миллиардера Илона Маска (Elon Musk), а также финская компания Nokia. Что важно, многие из этих компаний частично или полностью покинули российский рынок, поддержав санкци
|16.06.2020
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Philip Morris International выбрал Mail.ru Cloud Solutions приоритетным поставщиком
я платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) стала стратегическим ИТ-партнером аффилированных компаний Philip Morris в России. Десятки проектов компании, включая веб-сайты и e-commerce приложения,
|02.11.2018
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IQOS 3 - красивый способ расстаться с сигаретой
Лидер рынка, компания «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ), представила систему нагревания табака IQOS третьего поколения
|08.06.2018
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Приложение «Филип Моррис Интернэшнл» распознает документы с помощью Smart Engines
IDReader на протяжении двух лет успешно используется в корпоративном мобильном приложении компании «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России. Работы по интеграции библиотек распознавания Smart E
|11.10.2016
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«РСТ-Инвент» создаст систему контроля и отслеживания сырья для фабрики «Филип Моррис Интернэшнл»
чила контракт на создание системы контроля и отслеживания сырья на производственных линиях фабрики «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области. Об этом CNews сообщили в «Роснано». «РСТ-Инвент»
|17.09.2010
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Philip Morris Sales & Marketing оптимизировал бюджетирование с помощью IBM Cognos 8 Planning
атизированной системы бюджетирования IBM Cognos 8 Planning в рамках оптимизации бюджетных процессов Philip Morris Sales & Marketing Limited, подразделения Philip Morris International в Р
|24.09.2002
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Reuters: Philip Morris начал борьбу с интернет-продавцами
Крупнейший в мире производитель сигарет компания Philip Morris сообщила в понедельник о подаче восьми судебных исков, цель которых - прекратит
|02.04.2002
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"Пилот" автоматизировала контроль отгрузки продукции на фабрике "Филип Моррис Ижора"
плуатацию подсистемы контроля отгрузки готовой продукции со склада фабрики по производству сигарет "Филип Моррис Ижора" на базе беспроводных технологий компании Symbol Technologies, что снижает
|20.10.2000
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Philip Morris инвестирует в создание В2В площадки
Компания Philip Morris USA объявила о запланированных инвестициях в В2В площадку RetailersMarketXchang
|24.04.2000
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На табачной фабрике "Филипп Моррис Ижора" завершена инсталляция кабельной системы емкостью 3000 портов и стоимостью $1,2 млн.
На табачной фабрике "Филипп Моррис Ижора", расположенной в Ломоносовском районе Ленинградской области, завершена инсталляция структурированной кабельной системы (СКС) SYSTIMAX GigaSPEED производства компании Lucent
|23.12.1998
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В московском офисе Philip Morris завершены работы по решению "проблемы 2000 года" для корпоративной вычислительной сети
18 декабря компания "Анкей" завершила работы по решению "проблемы 2000 года" для московского офиса компании Philip Morris. Решение о проведении работ для свой корпоративной вычислительной сети было принято московским офисом в октябре текущего года.
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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