AOL Inc - America Online

Легендарная Yahoo продается за бесценок Yahoo и AOL меняют владельца Телекоммуникационная компания Verizon Communications объявила о распрода

AOL купила мобильную платформу для создания цифрового контента Kanvas Labs Компания AOL приобрела мобильное приложение Kanvas Labs — стартап из Нью-Йорка, разрабатывающий средства визуального выражения эмоций для мобильных платформ. Об этом CNews сообщили в ТМТ Investments. Су

Verizon покупает AOL за $4,4 млрд пания Verizon Communications объявила о подписании соглашения о приобретении медийного конгломерата AOL, поставщика онлайн-служб и электронных досок объявлений, владельца брендов Moviefone, Eng

Winamp продолжит существование: Владельцы договорились о продаже его останков Компания AOL находится в завершающей стадии переговоров о продаже подразделения по разработке плеера Winamp и поддержке сервиса персональных интернет-радиостанций Shoutcast, сообщает TechCrunch со ссылк

Сообщество Open Source требует открыть код гибнущего Winamp Winamp, знаменитый MP3-проигрыватель, приобретенный компанией AOL в июне 1999 г. более чем за $80 млн., должен будет закрыться в течение месяца. Об этом компания AOL объявила в среду на прошлой неделе в заявлении на своем официальном сайте. «С 20 д

Microsoft купит останки легендарного плеера Winamp Корпорация Microsoft ведет переговоры о покупке отдела AOL, занимающегося разработкой плеера Winamp, а также сервиса Shoutcast - оба продукта были разработаны компанией Nullsoft. Эту информацию сообщает принадлежащий AOL сервис TechCrunch со

Microsoft скупила ключевые патенты интернета на $1 млрд Компания Microsoft заключила соглашение с AOL о приобретении около 800 патентов на общую сумму более $1 млрд. Ожидается, что сделка по приобретению патентов завершится позже в текущем году. Помимо прав на данные 800 патентов, софтверны

AOL провела массовые сокращения в подразделении AIM Компания AOL провела сокращение в своих офисах на западном побережье США, уволив около 40 человек. В течение следующих недель ожидаются более масштабные сокращения, в рамках которых свою работу могут по

AOL: прибыль в четвертом квартале 2011 г. упала на 66% Американская компания AOL опубликовала свой финансовый отчет за четвертый квартал прошлого года. Доходы компании в четвертом квартале сократились на 3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составили $57

AOL потеряет более $100 млн из-за своей сети локальных блогов Локальное подразделение компании AOL под названием Patch в текущем году принесет своему владельцу как минимум около $100 млн убытков при очень небольших показателях доходов. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой

AOL проведет масштабную реорганизацию Исполнительный директор AOL Тим Армстронг (Tim Armstrong) планирует провести в компании очередную масштабную реорганизацию, в рамках которой будут объединены подразделения веб-сервисов AOL и услуг по предоставл

Yahoo, Microsoft и AOL объединили силы против Google и Facebook Yahoo!, Microsoft и AOL объявили о подписании соглашения, которое с начала 2012 г. позволит компаниям меняться площадками для размещения баннерной рекламы. В рамках соглашения стороны планируют соединить сети Yaho

Глава AOL хочет продать свою компанию Yahoo Исполнительный директор AOL Тим Армстронг (Tim Armstrong) недавно провел несколько встреч с крупнейшими акционерами, пытаясь получить их поддержку идеи продажи AOL компании Yahoo и объединения двух фирм. Об это

Yahoo и AOL ищут покупателей на свои активы которая продолжает постепенно утрачивать свои позиции на интернет-рынке. Источники также сообщают, что в потенциальной продаже заинтересована еще одна переживающая сложные времена интернет-компания – AOL. Акции AOL в прошлом месяце подешевели на 30% после публикации разочаровывающих финансовых показателей. «Обе компании в плохой форме, но AOL имеет больше структурных проблем,

Блоггеры хотят отсудить у Huffington Post и AOL $105 млн Журналист-фрилансер Джонатан Тасини (Jonathan Tasini) подал судебный иск против издания The Huffington Post и компании AOL от имени группы блоггеров, которые бесплатно создавали контент для Huffington Post. По словам Тасини, издание, которое ранее было куплено компанией AOL за $315 млн, обязано выплатить

AOL проведет очередное сокращение Компания AOL начала запланированное сокращение своих сотрудников, слухи о котором появились некоторое время назад. Начиная с сегодняшнего дня, 10 марта, компания начала увольнять работников и планирует

AOL купила издание Huffington Post за $315 млн Компания AOL объявила о том, что достигла соглашения о приобретении популярного политического онлайн-издания Huffington Post за $315 млн наличными. По словам представителей AOL, Huffington Post в

AOL купила стартап персональных страниц About.me Компания AOL объявила о том, что достигла соглашения о приобретении стартапа About.me, который предоставляет пользователям возможность заводить собственные страницы с личной информацией. Финансовые усло

AOL завтра запустит новую версию своей почты Компания AOL планирует завтра, 14 ноября, запустить новую версию своего сервиса электронной почты AOL Mail. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на осведомленные источники в компании. Н

AOL наняла советников для помощи в возможной покупке Yahoo Компания AOL наняла финансовых советников для помощи в планировании возможного приобретения Yahoo. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Согласно их информа

Слух: AOL купила компанию персонализированной онлайн-рекламы Dotomi Компания AOL приобрела фирму Dotomi, разработчика программных решений для адресного интернет-маркетинга. Об этом сообщает издание AdExchanger.com со ссылкой на достоверные источники. Представители AO

News Corp и AOL обсуждают возможность покупки Yahoo Несколько частных фирм обратились к крупным интернет-компаниям, включая News Corp и AOL, чтобы оценить их заинтересованность в приобретении Yahoo. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на достоверные источники. Потенциальная сделка будет зависеть от того, продаст ли Yahoo свои а

AOL купила ведущий ИТ-блог TechCrunch Компания AOL вчера, 28 сентября, официально объявила о том, что приобретает TechCrunch, один из крупнейших и наиболее влиятельных ИТ-блогов в США. О сделке было объявлено на конференции TechCrunch Disru

AOL близка к покупке блога TechCrunch Компания AOL уже в ближайшее время может приобрести TechCrunch, одну из крупнейших в США сетей ИТ-блогов. Об этом сообщает издание Gigaom со ссылкой на осведомленные источники в обеих компаниях. Согласн

Фонд Criterion Capital купил соцсеть Bebo у AOL Частный инвестиционный фонд Criterion Capital Partners вчера, 17 июня, сообщил о том, что приобрел социальную сеть Bebo у компании AOL. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает АР. Ранее издание TechCrunch писало, что Bebo может быть продана всего за $10 млн или меньше. Эта сумма существенно ниже цены социальной

AOL купила сеть Bebo за $850 млн, а продает за $10 млн Компания AOL близка к продаже своей социальной сети Bebo, сообщает издание TechCrunch со ссылкой на достоверные источники. Покупателем выступает группа инвесторов Criterion Capital Partners. Сумма сделк

AOL продаст соцсеть Bebo за сумму около $10 млн Компания AOL близка к продаже своей социальной сети Bebo группе инвесторов за сумму всего около $10 млн или меньше. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на достоверные источники. Такая сумма с

Слух: Microsoft ведет переговоры о покупке AOL Появилась информация о том, что компания Microsoft ведет переговоры о приобретении AOL. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на осведомленные источники. Аналитики отмечают, что такая сделка вполне может оказаться реальной, так как софтверный гигант заинтересов

Русские купили «Аську» Корпорация AOL сообщила о продаже системы обмена мгновенными сообщениями ICQ. Покупателем выступил инвестирующий в интернет-проекты российский фонд Digital Sky Technologies, акционерами которого являются

AOL: прибыль в первом квартале 2010 г. упала на 59% Компания AOL опубликовала свой финансовый отчет за первый квартал текущего года. Доход компании упал на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил $664,3 млн. Прибыль AOL сократи

AOL продаст или закроет Bebo в этом году Компания AOL вчера, 6 апреля, объявила о том, что в этом году может продать или закрыть свою социальную сеть Bebo, так как руководство решило, что для на ее развитие придется потратить слишком значитель

AOL продала рекламную сеть Buy.at Компания AOL объявила о том, что продала свою сеть аффилированного маркетинга Buy.at британской фирме Digital Window. Финансовые условия сделки не раскрываются. AOL приобрела Buy.at в начале 2008

«Яндекс» может купить ICQ Компания AOL отобрала четыре компании среди всех сделавших ей предложения о покупке сервиса мгновенных сообщений ICQ. Изначально кандидатов на приобретение инстант-мессенджера было семь. Об этом сообщае

AOL: доходы в четвертом квартале достигли $809,7 млн Компания AOL, которая в конце прошлого года окончательно отделилась от Time Warner и снова стала независимой, опубликовала свой финансовый отчет за четвертый квартал 2009 г. Компании удалось достичь при

Глава AOL отказался о бонуса в $1,5 млн Исполнительный директор компании AOL Тим Армстронг (Tim Armstrong) отказался от бонуса за свою работу в прошлом году в размере как минимум $1,5 млн. Об этом сообщает АР со ссылкой на информацию в документах, поданных AOL

AOL купила фирму StudioNow за $36,5 млн Компания AOL вчера, 25 января, объявила о том, что за $36,5 млн приобрела американскую фирму StudioNow, которая занимается созданием и дистрибуцией онлайн-видеокотента для корпоративных клиентов. По сло

AOL уволит 1,2 тыс. сотрудников Компания AOL объявила о том, что планирует уволить около 1,2 тыс. своих сотрудников в рамках стратегии по сокращению штата примерно на треть. Ранее руководство AOL предлагало сотрудникам добровол

Русские хотят купить ICQ Инвестиционный фонд Алишера Усманова, Юрия Мильнера и Григория Фингера Digital Sky Technologies ведет с американской медиакомпанией AOL переговоры о покупке сервиса мгновенных сообщений ICQ. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Согласно информации издания, переговоры между компаниями н

AOL отделилась от Time Warner Сегодня AOL официально станет независимой интернет-компанией. После завершения отделения от Time Warner акции AOL 10 декабря начнут официально продаваться на бирже. Как сообщает Reuters, торги н