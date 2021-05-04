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AOL Inc America Online

AOL Inc - America Online

УПОМИНАНИЯ


04.05.2021 Легендарная Yahoo продается за бесценок

Yahoo и AOL меняют владельца Телекоммуникационная компания Verizon Communications объявила о распрода
01.09.2015 AOL купила мобильную платформу для создания цифрового контента Kanvas Labs

Компания AOL приобрела мобильное приложение Kanvas Labs — стартап из Нью-Йорка, разрабатывающий средства визуального выражения эмоций для мобильных платформ. Об этом CNews сообщили в ТМТ Investments. Су
12.05.2015 Verizon покупает AOL за $4,4 млрд

пания Verizon Communications объявила о подписании соглашения о приобретении медийного конгломерата AOL, поставщика онлайн-служб и электронных досок объявлений, владельца брендов Moviefone, Eng
20.12.2013 Winamp продолжит существование: Владельцы договорились о продаже его останков

Компания AOL находится в завершающей стадии переговоров о продаже подразделения по разработке плеера Winamp и поддержке сервиса персональных интернет-радиостанций Shoutcast, сообщает TechCrunch со ссылк
27.11.2013 Сообщество Open Source требует открыть код гибнущего Winamp

Winamp, знаменитый MP3-проигрыватель, приобретенный компанией AOL в июне 1999 г. более чем за $80 млн., должен будет закрыться в течение месяца. Об этом компания AOL объявила в среду на прошлой неделе в заявлении на своем официальном сайте. «С 20 д
22.11.2013 Microsoft купит останки легендарного плеера Winamp

Корпорация Microsoft ведет переговоры о покупке отдела AOL, занимающегося разработкой плеера Winamp, а также сервиса Shoutcast - оба продукта были разработаны компанией Nullsoft. Эту информацию сообщает принадлежащий AOL сервис TechCrunch со
10.04.2012 Microsoft скупила ключевые патенты интернета на $1 млрд

Компания Microsoft заключила соглашение с AOL о приобретении около 800 патентов на общую сумму более $1 млрд. Ожидается, что сделка по приобретению патентов завершится позже в текущем году. Помимо прав на данные 800 патентов, софтверны
14.03.2012 AOL провела массовые сокращения в подразделении AIM

Компания AOL провела сокращение в своих офисах на западном побережье США, уволив около 40 человек. В течение следующих недель ожидаются более масштабные сокращения, в рамках которых свою работу могут по
02.02.2012 AOL: прибыль в четвертом квартале 2011 г. упала на 66%

Американская компания AOL опубликовала свой финансовый отчет за четвертый квартал прошлого года. Доходы компании в четвертом квартале сократились на 3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составили $57
19.12.2011 AOL потеряет более $100 млн из-за своей сети локальных блогов

Локальное подразделение компании AOL под названием Patch в текущем году принесет своему владельцу как минимум около $100 млн убытков при очень небольших показателях доходов. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой
13.12.2011 AOL проведет масштабную реорганизацию

Исполнительный директор AOL Тим Армстронг (Tim Armstrong) планирует провести в компании очередную масштабную реорганизацию, в рамках которой будут объединены подразделения веб-сервисов AOL и услуг по предоставл
09.11.2011 Yahoo, Microsoft и AOL объединили силы против Google и Facebook

Yahoo!, Microsoft и AOL объявили о подписании соглашения, которое с начала 2012 г. позволит компаниям меняться площадками для размещения баннерной рекламы. В рамках соглашения стороны планируют соединить сети Yaho
13.10.2011 Глава AOL хочет продать свою компанию Yahoo

Исполнительный директор AOL Тим Армстронг (Tim Armstrong) недавно провел несколько встреч с крупнейшими акционерами, пытаясь получить их поддержку идеи продажи AOL компании Yahoo и объединения двух фирм. Об это
19.09.2011 Yahoo и AOL ищут покупателей на свои активы

которая продолжает постепенно утрачивать свои позиции на интернет-рынке. Источники также сообщают, что в потенциальной продаже заинтересована еще одна переживающая сложные времена интернет-компания – AOL. Акции AOL в прошлом месяце подешевели на 30% после публикации разочаровывающих финансовых показателей. «Обе компании в плохой форме, но AOL имеет больше структурных проблем,

13.04.2011 Блоггеры хотят отсудить у Huffington Post и AOL $105 млн

Журналист-фрилансер Джонатан Тасини (Jonathan Tasini) подал судебный иск против издания The Huffington Post и компании AOL от имени группы блоггеров, которые бесплатно создавали контент для Huffington Post. По словам Тасини, издание, которое ранее было куплено компанией AOL за $315 млн, обязано выплатить
10.03.2011 AOL проведет очередное сокращение

Компания AOL начала запланированное сокращение своих сотрудников, слухи о котором появились некоторое время назад. Начиная с сегодняшнего дня, 10 марта, компания начала увольнять работников и планирует

07.02.2011 AOL купила издание Huffington Post за $315 млн

Компания AOL объявила о том, что достигла соглашения о приобретении популярного политического онлайн-издания Huffington Post за $315 млн наличными. По словам представителей AOL, Huffington Post в
21.12.2010 AOL купила стартап персональных страниц About.me

Компания AOL объявила о том, что достигла соглашения о приобретении стартапа About.me, который предоставляет пользователям возможность заводить собственные страницы с личной информацией. Финансовые усло
13.11.2010 AOL завтра запустит новую версию своей почты

Компания AOL планирует завтра, 14 ноября, запустить новую версию своего сервиса электронной почты AOL Mail. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на осведомленные источники в компании. Н
08.11.2010 AOL наняла советников для помощи в возможной покупке Yahoo

Компания AOL наняла финансовых советников для помощи в планировании возможного приобретения Yahoo. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Согласно их информа
03.11.2010 Слух: AOL купила компанию персонализированной онлайн-рекламы Dotomi

Компания AOL приобрела фирму Dotomi, разработчика программных решений для адресного интернет-маркетинга. Об этом сообщает издание AdExchanger.com со ссылкой на достоверные источники. Представители AO
14.10.2010 News Corp и AOL обсуждают возможность покупки Yahoo

Несколько частных фирм обратились к крупным интернет-компаниям, включая News Corp и AOL, чтобы оценить их заинтересованность в приобретении Yahoo. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на достоверные источники. Потенциальная сделка будет зависеть от того, продаст ли Yahoo свои а
29.09.2010 AOL купила ведущий ИТ-блог TechCrunch

Компания AOL вчера, 28 сентября, официально объявила о том, что приобретает TechCrunch, один из крупнейших и наиболее влиятельных ИТ-блогов в США. О сделке было объявлено на конференции TechCrunch Disru
28.09.2010 AOL близка к покупке блога TechCrunch

Компания AOL уже в ближайшее время может приобрести TechCrunch, одну из крупнейших в США сетей ИТ-блогов. Об этом сообщает издание Gigaom со ссылкой на осведомленные источники в обеих компаниях. Согласн
18.06.2010 Фонд Criterion Capital купил соцсеть Bebo у AOL

Частный инвестиционный фонд Criterion Capital Partners вчера, 17 июня, сообщил о том, что приобрел социальную сеть Bebo у компании AOL. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает АР. Ранее издание TechCrunch писало, что Bebo может быть продана всего за $10 млн или меньше. Эта сумма существенно ниже цены социальной
17.06.2010 AOL купила сеть Bebo за $850 млн, а продает за $10 млн

Компания AOL близка к продаже своей социальной сети Bebo, сообщает издание TechCrunch со ссылкой на достоверные источники. Покупателем выступает группа инвесторов Criterion Capital Partners. Сумма сделк
17.06.2010 AOL продаст соцсеть Bebo за сумму около $10 млн

Компания AOL близка к продаже своей социальной сети Bebo группе инвесторов за сумму всего около $10 млн или меньше. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на достоверные источники. Такая сумма с
07.06.2010 Слух: Microsoft ведет переговоры о покупке AOL

Появилась информация о том, что компания Microsoft ведет переговоры о приобретении AOL. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на осведомленные источники. Аналитики отмечают, что такая сделка вполне может оказаться реальной, так как софтверный гигант заинтересов
28.04.2010 Русские купили «Аську»

Корпорация AOL сообщила о продаже системы обмена мгновенными сообщениями ICQ. Покупателем выступил инвестирующий в интернет-проекты российский фонд Digital Sky Technologies, акционерами которого являются

28.04.2010 AOL: прибыль в первом квартале 2010 г. упала на 59%

Компания AOL опубликовала свой финансовый отчет за первый квартал текущего года. Доход компании упал на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил $664,3 млн. Прибыль AOL сократи
07.04.2010 AOL продаст или закроет Bebo в этом году

Компания AOL вчера, 6 апреля, объявила о том, что в этом году может продать или закрыть свою социальную сеть Bebo, так как руководство решило, что для на ее развитие придется потратить слишком значитель
01.03.2010 AOL продала рекламную сеть Buy.at

Компания AOL объявила о том, что продала свою сеть аффилированного маркетинга Buy.at британской фирме Digital Window. Финансовые условия сделки не раскрываются. AOL приобрела Buy.at в начале 2008
11.02.2010 «Яндекс» может купить ICQ

Компания AOL отобрала четыре компании среди всех сделавших ей предложения о покупке сервиса мгновенных сообщений ICQ. Изначально кандидатов на приобретение инстант-мессенджера было семь. Об этом сообщае
03.02.2010 AOL: доходы в четвертом квартале достигли $809,7 млн

Компания AOL, которая в конце прошлого года окончательно отделилась от Time Warner и снова стала независимой, опубликовала свой финансовый отчет за четвертый квартал 2009 г. Компании удалось достичь при
03.02.2010 Глава AOL отказался о бонуса в $1,5 млн

Исполнительный директор компании AOL Тим Армстронг (Tim Armstrong) отказался от бонуса за свою работу в прошлом году в размере как минимум $1,5 млн. Об этом сообщает АР со ссылкой на информацию в документах, поданных AOL

26.01.2010 AOL купила фирму StudioNow за $36,5 млн

Компания AOL вчера, 25 января, объявила о том, что за $36,5 млн приобрела американскую фирму StudioNow, которая занимается созданием и дистрибуцией онлайн-видеокотента для корпоративных клиентов. По сло
12.01.2010 AOL уволит 1,2 тыс. сотрудников

Компания AOL объявила о том, что планирует уволить около 1,2 тыс. своих сотрудников в рамках стратегии по сокращению штата примерно на треть. Ранее руководство AOL предлагало сотрудникам добровол
14.12.2009 Русские хотят купить ICQ

Инвестиционный фонд Алишера Усманова, Юрия Мильнера и Григория Фингера Digital Sky Technologies ведет с американской медиакомпанией AOL переговоры о покупке сервиса мгновенных сообщений ICQ. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Согласно информации издания, переговоры между компаниями н
10.12.2009 AOL отделилась от Time Warner

Сегодня AOL официально станет независимой интернет-компанией. После завершения отделения от Time Warner акции AOL 10 декабря начнут официально продаваться на бирже. Как сообщает Reuters, торги н
19.11.2009 ICQ выставлен на продажу за $300 млн

Компания AOL наняла два нью-йоркских инвестиционных банка - Morgan Stanley и Allen & Co. - для помощи в продаже ICQ, принадлежащего ей сервиса мгновенных сообщений. Об этом сообщает издание All Things D

Публикаций - 1869, упоминаний - 2447

AOL Inc и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo! 3699 502
Microsoft Corporation 24955 486
Google LLC 12021 241
Netscape Communications Corporation 422 143
Amazon Inc - Amazon.com 3071 82
IBM - International Business Machines Corp 9487 75
Apple Inc 12333 74
Cisco Systems 5170 71
AT&T Inc 1687 71
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2234 59
Meta Platforms - Facebook 4483 58
Intel Corporation 12358 57
Earthlink 155 54
VK - Mail.ru Group 3495 49
Oracle Corporation 6776 43
Dell EMC 5055 41
HP - Hewlett-Packard 3629 40
Yahoo - CompuServe - CompuServe Information Service, CIS 48 40
RealNetworks Products and Services 353 37
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5708 35
Dell Technologies - Dell Computer 2142 34
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 289 34
Lenovo Motorola 3509 33
AOL Europe 42 32
Verizon Communications - Bell Atlanitic 996 32
Comcast 223 31
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 29
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1378 29
Yandex - Яндекс 7912 28
Sony 6583 28
Broadcom Inc - Avago Technologies 542 26
Verizon - WorldCom 483 26
X Corp - Twitter 2890 25
Bebo - социальная сеть 81 25
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 652 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5088 22
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3016 22
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 21
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 121 21
Mirabilis 27 19
Warner 534 245
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2745 101
eBay Inc 1626 96
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 90
Bertelsmann 194 38
Walt Disney Company 629 31
Merrill Lynch 433 31
DST Global - Digital Sky Technologies 221 29
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 28
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 464 20
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 19
WMG - Warner Music Group 209 19
Microsoft - LinkedIn 667 17
Warner Bros. International Television Distribution 279 17
Morgan Stanley - Морган Стэнли 463 16
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 315 15
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 534 14
Coca-Cola Company 256 12
Cisneros Group 12 12
Walmart - Wal-Mart Stores 385 11
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 11
Priceline.com - online travel agency 139 11
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 582 10
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 10
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 10
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 9
Sony BMG 184 9
EMI Group 60 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 9
Ford 416 8
Walt Disney Company - 20th Century Fox 81 8
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 8
Expedia - Travelocity 60 8
Россети Ленэнерго 1700 8
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 8
Visa International 1957 7
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 7
Expedia Group 135 7
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 7
Bank of America - Банк Америки 264 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 435 59
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 647 51
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 33
Судебная власть - Judicial power 2351 26
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5622 25
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 570 23
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1286 23
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1568 23
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 627 20
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1160 19
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 19
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 469 13
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 273 10
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 720 8
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 8
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 334 7
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 489 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5107 7
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 359 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12247 6
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3458 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1824 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3413 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5039 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4671 4
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2768 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3266 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4538 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6133 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3048 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 350 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 520 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 249 2
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3387 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 16
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1033 11
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 118 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6316 10
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 101 7
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 158 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 205 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 143 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 4
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 149 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 180 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 44 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 2
ASTA - Anti-Spam Technical Alliance - Анти-спамовый альянс - Антиспамерский технический альянс 2 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 2
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 27 2
ASC - Anti-Spyware Coalition - Коалиция по борьбе с шпионским ПО - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 6 2
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
ASF - Apache Software Foundation 213 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 82 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 17 1
WeGO - World e-Government Organization - Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти 4 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 228 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16578 222
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13072 182
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7761 176
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30922 134
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9487 123
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25077 121
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4966 114
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29710 103
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4101 97
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54105 91
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9425 89
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12537 87
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26320 84
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28425 82
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9499 81
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10943 81
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16460 80
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13168 74
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2976 67
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25169 52
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69441 51
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17491 48
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7677 46
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4052 45
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 45
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Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3005 37
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7592 36
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4647 36
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5118 31
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Microsoft MSN - Microsoft Network 713 194
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 880 159
Microsoft Windows 16025 102
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 132 88
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2006 68
Microsoft Windows 2000 8665 61
Linux OS 10366 52
Myspace - социальная сеть 636 46
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 313 41
Mozilla Firefox - браузер 1902 39
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1100 39
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 38
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 36
Google YouTube - Видеохостинг 2833 32
Apple iPhone 6 4863 32
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2100 31
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 111 31
Google Gmail 964 30
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 30
Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 111 27
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Microsoft Windows XP 2412 26
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Microsoft Outlook 1424 24
SAP Ariba 298 24
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QIP - Мессенджер 121 21
Google Android 14384 20
Apple Mac - Apple Macintosh 3005 20
Microsoft Office 3852 19
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Apple iPhone - серия смартфонов 7198 18
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Oracle Java - язык программирования 3183 17
AOL MapQuest 29 17
AOL TV - AOL Television 20 17
Born in Cleveland - Moviefone - AOL Moviefone 18 15
Apple macOS 2145 14
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 14
Case Steve - Кейс Стив 41 38
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 30
Parsons Richard - Парсонс Ричард 22 18
Мильнер Юрий 135 14
Miller Jonathan - Миллер Джонатан 27 14
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 12
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 12
Levin Gerald - Левин Джералд 12 12
Frankel Justin - Франкел Джастин 11 11
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 11
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 573 11
Armstrong Tim - Армстронг Тим 13 11
Falco Randy - Фалько Рэнди 11 10
Усманов Алишер 301 9
Dell Michael - Делл Майкл 191 9
Icahn Carl - Айкан Карл 67 9
Andreessen Marc - Андрессен Марк 39 8
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 8
Blodget Henry - Блоджет Генри 33 8
Болдырев Дмитрий 7 7
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 7
Yang Jerry - Янг Джерри 95 7
Pittman Robert - Питтман Роберт 9 7
Weinstein Andrew - Вайнштейн Эндрю 7 7
Schuler Barry - Шулер Барри 7 7
Kennard William - Кеннард Уильям 13 7
Bush George - Буш Джордж 330 6
Turner Ted - Тернер Тед 9 6
Cullinan Jim - Куллинан Джим 14 6
Bankoff Jim - Банкофф Джим 7 6
Артамонова Анна 183 5
Гуревич Михаил 40 5
Allen Paul - Аллен Пол 120 5
Инютин Артем 89 5
Semel Terry - Семел Терри 39 5
Whitney Jim - Уитни Джим 5 5
Case Steve - Кейз Стив 5 5
Волож Аркадий 255 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 344 4
Аитов Тимур 197 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52776 626
Россия - РФ - Российская федерация 151064 155
Европа 24450 141
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США - Нью-Йорк 3110 70
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США - Калифорния 4688 35
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Азия - Азиатский регион 5644 32
Америка Латинская 1853 30
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3559 20
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Южная Корея - Республика 6755 19
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 274
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5965 106
CNET Networks - CNET News 1643 64
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1296 59
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 55
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1232 51
AP - Associated Press 2006 50
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Mercury Center 309 37
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The Washington Post 340 26
The Register - The Register Hardware 1623 24
News Corp - News Corporation 216 21
NBC News 184 19
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InterNetNews - InternetNews.com 218 15
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 73 15
Bloomberg 1336 14
FT - Financial Times 1239 14
Mashable 370 13
Dow Jones - MarketWatch 333 12
ZDnet 660 12
Viacom - Video & Audio Communications 116 11
Silicon 487 10
Silicon.com 364 10
Times 630 10
MSNBC - телеканал 89 9
Huffington Post 33 9
Forbes - Форбс 875 8
USA Today 151 8
Engadget - Блог о технологиях 422 8
Известия ИД 670 8
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 8
CNBC - Consumer News and Business Channel 208 7
Internet Stock Report 994 66
S&P 500 561 57
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 50
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 44
comScore 379 29
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 27
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8251 19
IDC - International Data Corporation 4924 17
Gartner - Гартнер 3581 17
Forrester Research 826 16
Juniper Research 536 10
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 8
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 7
eMarketer 206 6
Fortune Global 500 287 6
Thomson Financial - Thomson First Call 384 6
Harris Interactive 81 5
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 5
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 5
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1039 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 3
Bear Stearns 79 3
HitWise 69 3
Strategy Analytics 284 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 738 3
Webtrends 18 3
InsightExpress 12 3
comScore Networks 35 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 150 2
In-Stat 115 2
In-Stat/MDR 70 2
ICQ Business Weekly Report 2 2
Fortune Global 100 141 2
Moody's Investors Service 136 2
PC Data 50 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 2
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3354 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 623 5
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 462 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 239 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
TED Talks 35 3
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 102 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 278 2
Georgetown University - Джорджтаунский университет 26 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 203 2
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 90 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 166 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1586 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 101 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 156 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 69 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 480 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 47 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 246 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 51 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 69 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 83 1
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QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
Pearson VUE 55 1
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 18 1
University of Melbourne - Мельбурнский университет 27 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 1
BU - Boston University - Бостонский университет 62 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
Rijksuniversiteit Groningen - University of Groningen - Гронингенский университет - Университет Гронингена 12 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
Syracuse University - Сиракузский университет - Сиракьюсский университет 12 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 903 1
University of California - Калифорнийский университет 99 1
Loughborough University - Университет Лафборо 9 1
Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 45
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2513 27
Рождество Христово - Рождественские каникулы 651 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 3
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
CeBIT 612 2
PC Expo 36 2
Венчурная ярмарка 25 2
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 2
CNews AWARDS - награда 530 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 604 1
Picnic Cross Media Week 1 1
CSTB Telecom & Media 58 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 13 1
The Giving Pledge - Клятва дарения 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
Webby Awards - Премия Вебби 16 1
Масленица - Масленая неделя 18 1
День молодёжи - 27 июня 951 1
Международный женский день - 8 марта 361 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1239 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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