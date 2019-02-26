Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
QIP
Мессенджер
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 87, упоминаний - 152
QIP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 3
|Газпром ПАО 524 1
|LinkedIn 521 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
|Антипинский Андрей 3 1
|Каталов Владимир 6 1
|Пустарнаков Валерий 2 1
|Сатурченко Дмитрий 2 1
|Вильянов Сергей 3 1
|Нагаев Алексей 1 1
|Богданов Валентин 7 1
|Таврин Иван 83 1
|СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
|ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru