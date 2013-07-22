QIP - Мессенджер

РБК приступил к обновлению сервисов QIP ультимедийный холдинг РБК объявил о запуске линейки коммуникационных веб-ресурсов под общим брендом QIP. Проект «QIP Сервисы» объединит все неделовые коммуникационные ресурсы, входящие в

Начинается масштабный перезапуск сервисов QIP й «дочки» «Медиа мир» на нынешней неделе начинает перезапуск веб-сервисов, объединенных под брендом QIP. В первую очередь обновлению подвергнется новостной и почтовый сервисы QIP. Как ра

8 Марта QIP.ru дарит бесплатные звонки во все города России 8 Марта все пользователи сервиса «Звонки QIP.ru» смогут совершенно бесплатно звонить в любые города России. Самый популярный российски

В новой версии QIP 2012 появились все радиостанции и лента новостей Портал QIP.ru сообщил о выходе новой версии интернет-мессенджера QIP 2012 Build 7210. Среди н

Портал QIP.ru даст скидку 50% при звонках на мобильные номера России Портал QIP.ru сообщил о том, что с 1 февраля пользователи сервиса «Звонки.QIP.ru» могут звони

Мессенджер QIP 2012 интегрировали с социальной сетью «Огород.ру» Портал QIP.ru сообщил об интеграции интернет-мессенджера QIP 2012 с новой социальной сетью «О

Мессенджер QIP интегрировался с соцсетью «Огород.ру» Портал QIP.ru сообщил об интеграции интернет-мессенджера QIP 2012 с новой социальной сетью «О

QIP.ru открыл на месяц для бесплатных звонков 18 стран мира Портал QIP.ru объявил о том, что весь ноябрь пользователи сервиса «Звонки.QIP.RU» могут беспл

Вышло приложение QIP SpeedTest для Android Портал QIP сообщил о выходе приложения QIP SpeedTest для мобильных телефонов на базе Android.

На портале Qip.ru появилось интернет-радио омпания «РБК» объявила о запуске нового сервиса на популярном информационно-развлекательном портале Qip.ru — «Радио.QIP» (Radio.qip.ru). Интернет-радио призвано удовлетворить запр

QIP запустил сервис для измерения скорости мобильного интернета БК» объявила о запуске приложения для измерения скорости передачи данных на мобильных устройствах — QIP Speed Test (speed.qip.ru). Сервис поможет пользователям оценить, насколько реальны

Фотохостинг Photofile.ru стал частью портала QIP.ru пнейших фотохостингов Рунета, объявил о том, что стал частью информационно-развлекательного портала QIP.ru, получив новое имя — «Фото.QIP» При этом на photo.qip.ru сохранены аккау

QIP вошел в Топ-5 Android Market за два дня Входящая в состав холдинга РБК команда QIP объявила о том, что на второй день после публикации бета-версии мобильного приложения для

QIP запустил у себя на сайте поиск товаров в магазинах Рунета На сайте интернет-мессенджера QIP.ru появился сервис поиска товаров в магазинах Рунета – «QIP Маркет» (market.qip

Вышел QIP для Android Холдинг РБК выпустил приложение QIP для мобильной платформы Android. Пока приложение находится на этапе тестирования, но его

QIP Infium интегрировали с социальной сетью Facebook 21 марта QIP выпустил новую версию мессенджера QIP Infium, интегрированную с международной соци

QIP научился звонить на телефоны В новой версии QIP (Infium Release 2.0 Build 9040) появилась голосовая и видеосвязь. Между учетными записями

QIP.ru добавил в свой поиск конвертеры WhoYOUgle Портал QIP.ru сообщил о том, что каждый посетитель сайта теперь может пользоваться конвертерами WhoY

ABBYY будет переводить тексты для пользователей QIP н-сервисы перевода под брендом «Переведем.ру», объявила о начале сотрудничества с интернет-порталом QIP.ru. Теперь пользователи QIP.ru смогут воспользоваться сервисами профессионального

Wi2Geo запустила геолокационное приложение для QIP Wi2Geo объявила о том, что запустила дополнение к одному из самых популярных в Рунете мессенджеров QIP Infium. С помощью нового плагина можно автоматически определять, отображать и передавать

ICQ отключил QIP и Miranda и ICQ, из-за чего миллионы пользователей альтернативных клиентов, среди которых популярный в России QIP, а также Miranda, Adium и другие, не смогли подключиться к этому инстант-мессенджеру. При

Сбой в ICQ сыграл в пользу Qip Q. Миллионы пользователей по всему миру лишились доступа к своим IM-клиентам. В связи с этим сервис QIP экстренно выпустил новую версию мессенджера, обеспечивающего стабильную связь. В новой ве

ICQ упала во всем мире пулярного сервиса ICQ. У большинства пользователей перестал работать как альтернативные мессенджеры QIP, Pidgin и Adium, так официальный клиент ICQ. Во время сбоя некоторые пользователи вообще

QIP 2005 Build 8060: обновленная версия интернет-пейджера 2005 Build 8060 - обновленная версия одного из самых популярных интернет-пейджеров. Из особенностей QIP 2005 следует отметить возможность чтения в одном окне сообщений нескольких пользователей,

QIP Infium Beta 3: новая тестовая версия интернет-пейджера Вышла третья бета-версия интернет-пейджера QIP Infium. QIP Infium позволяет подключаться одновременно к различным сетям передачи

QIP Infium beta 2: обновленный интернет-пейджер QIP Infium – обновленная версия популярного интернет-пейджера. QIP Infium позволяет подключаться одновременно к различным сетям передачи мгновенных сообщени

QIP Infium заменит Skype в России Как стало известно CNews, 22 июня была окончательно завершена разработка бета-версии мессенджера QIP Infium — мультисервисной программы, поддерживающей протоколы ICQ, Jabber и XIMSS. Наличие

Обновился российский альтернативный ICQ-клиент я всплывающих сообщений в некоторых случаях в мультимониторной конфигурации, сообщили разработчики. QIP доступен для ПК под ОС Windows, а также для смартфонов и КПК на базе Windows Mobile 5.0 и