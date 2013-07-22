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QIP Мессенджер

QIP - Мессенджер

СОБЫТИЯ

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22.07.2013 РБК приступил к обновлению сервисов QIP

ультимедийный холдинг РБК объявил о запуске линейки коммуникационных веб-ресурсов под общим брендом QIP. Проект «QIP Сервисы» объединит все неделовые коммуникационные ресурсы, входящие в
18.07.2013 Начинается масштабный перезапуск сервисов QIP

й «дочки» «Медиа мир» на нынешней неделе начинает перезапуск веб-сервисов, объединенных под брендом QIP. В первую очередь обновлению подвергнется новостной и почтовый сервисы QIP. Как ра
05.03.2012 8 Марта QIP.ru дарит бесплатные звонки во все города России

8 Марта все пользователи сервиса «Звонки QIP.ru» смогут совершенно бесплатно звонить в любые города России. Самый популярный российски
29.02.2012 В новой версии QIP 2012 появились все радиостанции и лента новостей

Портал QIP.ru сообщил о выходе новой версии интернет-мессенджера QIP 2012 Build 7210. Среди н
01.02.2012 Портал QIP.ru даст скидку 50% при звонках на мобильные номера России

Портал QIP.ru сообщил о том, что с 1 февраля пользователи сервиса «Звонки.QIP.ru» могут звони
30.01.2012 Мессенджер QIP 2012 интегрировали с социальной сетью «Огород.ру»

Портал QIP.ru сообщил об интеграции интернет-мессенджера QIP 2012 с новой социальной сетью «О
11.01.2012 Мессенджер QIP интегрировался с соцсетью «Огород.ру»

Портал QIP.ru сообщил об интеграции интернет-мессенджера QIP 2012 с новой социальной сетью «О
01.11.2011 QIP.ru открыл на месяц для бесплатных звонков 18 стран мира

Портал QIP.ru объявил о том, что весь ноябрь пользователи сервиса «Звонки.QIP.RU» могут беспл
28.10.2011 Вышло приложение QIP SpeedTest для Android

Портал QIP сообщил о выходе приложения QIP SpeedTest для мобильных телефонов на базе Android.
12.10.2011 На портале Qip.ru появилось интернет-радио

омпания «РБК» объявила о запуске нового сервиса на популярном информационно-развлекательном портале Qip.ru — «Радио.QIP» (Radio.qip.ru). Интернет-радио призвано удовлетворить запр
27.09.2011 QIP запустил сервис для измерения скорости мобильного интернета

БК» объявила о запуске приложения для измерения скорости передачи данных на мобильных устройствах — QIP Speed Test (speed.qip.ru). Сервис поможет пользователям оценить, насколько реальны
21.09.2011 Фотохостинг Photofile.ru стал частью портала QIP.ru

пнейших фотохостингов Рунета, объявил о том, что стал частью информационно-развлекательного портала QIP.ru, получив новое имя — «Фото.QIP» При этом на photo.qip.ru сохранены аккау
15.09.2011 QIP вошел в Топ-5 Android Market за два дня

Входящая в состав холдинга РБК команда QIP объявила о том, что на второй день после публикации бета-версии мобильного приложения для
08.06.2011 QIP запустил у себя на сайте поиск товаров в магазинах Рунета

На сайте интернет-мессенджера QIP.ru появился сервис поиска товаров в магазинах Рунета – «QIP Маркет» (market.qip
03.06.2011 Вышел QIP для Android

Холдинг РБК выпустил приложение QIP для мобильной платформы Android. Пока приложение находится на этапе тестирования, но его

22.03.2011 QIP Infium интегрировали с социальной сетью Facebook

21 марта QIP выпустил новую версию мессенджера QIP Infium, интегрированную с международной соци
01.09.2010 QIP научился звонить на телефоны

В новой версии QIP (Infium Release 2.0 Build 9040) появилась голосовая и видеосвязь. Между учетными записями
07.06.2010 QIP.ru добавил в свой поиск конвертеры WhoYOUgle

Портал QIP.ru сообщил о том, что каждый посетитель сайта теперь может пользоваться конвертерами WhoY
07.08.2009 ABBYY будет переводить тексты для пользователей QIP

н-сервисы перевода под брендом «Переведем.ру», объявила о начале сотрудничества с интернет-порталом QIP.ru. Теперь пользователи QIP.ru смогут воспользоваться сервисами профессионального

06.07.2009 Wi2Geo запустила геолокационное приложение для QIP

Wi2Geo объявила о том, что запустила дополнение к одному из самых популярных в Рунете мессенджеров QIP Infium. С помощью нового плагина можно автоматически определять, отображать и передавать

21.01.2009 ICQ отключил QIP и Miranda

и ICQ, из-за чего миллионы пользователей альтернативных клиентов, среди которых популярный в России QIP, а также Miranda, Adium и другие, не смогли подключиться к этому инстант-мессенджеру. При
10.12.2008 Сбой в ICQ сыграл в пользу Qip

Q. Миллионы пользователей по всему миру лишились доступа к своим IM-клиентам. В связи с этим сервис QIP экстренно выпустил новую версию мессенджера, обеспечивающего стабильную связь. В новой ве
03.10.2008 ICQ упала во всем мире

пулярного сервиса ICQ. У большинства пользователей перестал работать как альтернативные мессенджеры QIP, Pidgin и Adium, так официальный клиент ICQ. Во время сбоя некоторые пользователи вообще

12.05.2008 QIP 2005 Build 8060: обновленная версия интернет-пейджера

2005 Build 8060 - обновленная версия одного из самых популярных интернет-пейджеров. Из особенностей QIP 2005 следует отметить возможность чтения в одном окне сообщений нескольких пользователей,
28.12.2007 QIP Infium Beta 3: новая тестовая версия интернет-пейджера

Вышла третья бета-версия интернет-пейджера QIP Infium. QIP Infium позволяет подключаться одновременно к различным сетям передачи

29.11.2007 QIP Infium beta 2: обновленный интернет-пейджер

QIP Infium – обновленная версия популярного интернет-пейджера. QIP Infium позволяет подключаться одновременно к различным сетям передачи мгновенных сообщени
22.06.2007 QIP Infium заменит Skype в России

Как стало известно CNews, 22 июня была окончательно завершена разработка бета-версии мессенджера QIP Infium — мультисервисной программы, поддерживающей протоколы ICQ, Jabber и XIMSS. Наличие
22.01.2007 Обновился российский альтернативный ICQ-клиент

я всплывающих сообщений в некоторых случаях в мультимониторной конфигурации, сообщили разработчики. QIP доступен для ПК под ОС Windows, а также для смартфонов и КПК на базе Windows Mobile 5.0 и
28.04.2000 Lucent выпустила QIP 5.0 для Windows 2000

Компания Lucent Technologies сообщила о выпуске новой версии пакета QIP 5.0, специально оптимизированной для Windows 2000. Теперь при помощи QIP 5.0 Servi

Публикаций - 123, упоминаний - 198

QIP и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3613 36
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5034 32
Meta Platforms - Facebook 4631 29
AOL Inc - America Online 1883 22
Yandex - Яндекс 9333 20
Google LLC 12771 16
РБК - Медиамир 53 15
X Corp - Twitter 2942 15
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1010 12
Sipnet - Сипнет 80 9
Yahoo! 3729 9
МегаФон 10902 7
Ростелеком 11025 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5707 5
Apple Inc 13259 5
Telegram Group 2982 5
Spirit DSP - Спирит Корп 482 5
ICQ Inc 25 4
Samsung Electronics 11125 4
Dr.Web - Доктор Веб 1295 4
Microsoft Corporation 25851 4
Huawei 4704 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 4
HTC Corporation 1512 4
Adobe Systems 1604 4
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 521 4
Dialogic Corp 93 3
LG Electronics 3745 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5821 3
ZTE Corporation 801 3
Oracle Corporation 7100 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9547 3
VideoMost - ВидеоМост 285 3
AT&T Inc 1726 3
Dropbox 528 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
China Mobile - China Mobile Communications Group - China Mobile System Integration 439 3
Blizzard Entertainment 343 3
DST Global - Digital Sky Technologies 229 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1162 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
Связной ГК 1401 3
Visa International 1996 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 3
Vimeo - Видеохостинг 71 2
Белый Ветер 365 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 123 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 20 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1808 1
Merriam-Webster 16 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8986 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1289 1
eBay Inc 1642 1
Газпром ПАО 1498 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2987 1
Microsoft - LinkedIn 707 1
Евросеть 1421 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Лента - Утконос 180 1
Superjob - Суперджоб 889 1
Naspers 85 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Сбер - СберАвто 38 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 92 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Toyota - Lexus 107 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6001 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13834 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3678 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3596 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 405 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2894 2
ФРИИ Акселератор 60 2
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5740 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3082 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1554 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2343 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 756 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 498 1
Федеральное казначейство России 1953 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 92 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1529 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1070 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9536 77
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11908 37
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 181 31
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8730 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33810 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28497 21
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29843 16
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13790 15
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12309 8
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15527 8
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9659 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23102 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54552 7
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3426 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26219 7
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3625 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8742 7
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2493 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5418 6
OSCAR - Open System for CommunicAtion in Realtime - открытая система для общения в реальном времени 33 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 4053 5
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1018 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13574 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18223 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10458 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 895 60
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 33
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 204 31
Microsoft Windows 16980 30
Miranda NG Project - Miranda IM 47 22
Google Android 15330 19
Linux OS 11627 17
VK - Mail.ru - Одноклассники 1764 16
Google - Gmail 1028 16
Google Talk - Google Chat 164 16
Apple iOS 8632 14
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 573 14
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 54 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7681 11
Pidgin - Libgaim - Gaim - libpurple - мессенджер 58 11
Apple Mac - Apple Macintosh 3123 10
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1293 10
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 8
Rakuten Viber 669 8
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 8
Aether Systems - Cerulean Technology - Cerulean Studios - Trillian 27 7
Apple iPad 4023 7
Apple macOS 2452 7
Nokia Symbian OS 1411 7
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 7
Mozilla Firefox - браузер 1959 6
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1709 6
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger - YMSG - Y!M 123 5
Apple - App Store 3141 5
Oracle Java - язык программирования 3491 5
Яндекс - Я.ру - блог-платформа 23 4
Google Talk - GTalk 45 4
Sipnet - Sippoint Программный телефон 12 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1676 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 971 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2549 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 4
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 185 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 4
Rambler ICQ 19 3
Цыплухин Владислав 41 5
Артамонова Анна 183 5
Рогожин Павел 13 4
Зюлькорнеев Ильгам 4 4
Горный Александр 44 4
Кравцов Сергей 64 4
Каплун Герман 56 4
Мильнер Юрий 137 3
Носик Антон 106 2
Солонин Виталий 90 2
Турищева Ольга 30 2
Дуров Павел 328 2
Свириденко Андрей 99 2
Пивоваров Владимир 9 1
Скворцов Алексей 11 1
Любимов Александр 14 1
Валяева Елизавета 72 1
Менькова Татьяна 62 1
Широков Илья 37 1
Орлов Сергей 29 1
Семушина Людмила 18 1
Труфанов Владимир 15 1
Усов Михаил 11 1
Пелевин Виктор 13 1
Артюшкин Сергей 6 1
Зюлькорнеев Ильхам 1 1
Лаврухин Сергей 5 1
Писарский Дмитрий 1 1
Россинская Марина 4 1
Макаров Константин 4 1
Туктабиева Надежда 1 1
Фингер Грегори 13 1
Якименко Ирина 4 1
Игонин Виталий 1 1
Попрыкин Денис 5 1
Бабич Василий 1 1
Василевская Ксения 1 1
Гагин Александр 4 1
Хазан Георгий 1 1
Джангиров Акшин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167805 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55009 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19314 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47942 14
Германия - Федеративная Республика 13286 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19702 9
Европа 25017 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 7
Франция - Французская Республика 8195 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13857 4
Индия - Bharat 5901 4
Израиль 2870 4
Китай - Тайвань 4284 4
Азия - Азиатский регион 5947 3
Япония 13845 3
Польша - Республика 2037 3
Америка - Американский регион 2208 3
Канада 5093 3
Чехия - Чешская Республика 1351 3
Испания - Королевство 3846 3
США - Калифорния 4840 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1441 3
Парагвай 55 2
Южная Корея - Республика 7092 2
Европа Восточная 3140 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4526 2
Италия - Итальянская Республика 4517 2
Венгрия 857 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1822 2
Бразилия - Федеративная Республика 2530 2
Индонезия - Республика 1069 2
Украина 7947 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1151 2
Иран - Исламская Республика Иран 1161 2
Монголия 385 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 421 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1253 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3495 1
Земля - планета Солнечной системы 10897 1
Беларусь - Белоруссия 6336 1
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