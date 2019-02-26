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QIP
Мессенджер


26.02.2019 «Ильюшин» установит тотальную слежку за сотрудниками силами ИТ-поставщика «Газпрома» 1
22.02.2019 «Яндекс» тихо и незаметно запустил мессенджер 1
14.08.2018 Российские силовики закупили оборудование для взлома iPhone и Android 1
01.09.2016 Trueconf включился в создание российского государственного «убийцы» WhatsApp и Viber 4
22.08.2016 «Ростелеком» и ФРИИ отыскали сразу четыре российских мессенджера для чиновников 1
10.05.2016 Россияне стали почти в 5 раз интенсивнее пользоваться соцсетями, почтой и мессенджерами с мобильных устройств 1
14.07.2015 Глава «Мегафона» призвал отрегулировать в России Skype и WhatsApp 1
10.06.2015 МТС, «Билайн» и «Мегафон» за год потеряли миллиарды из-за Skype, WhatsApp и Viber 1
30.07.2014 «Атом Безопасность» выпустил новую версию программы для контроля сотрудников StaffCop Standard 1
22.07.2013 РБК приступил к обновлению сервисов QIP 4
18.07.2013 Начинается масштабный перезапуск сервисов QIP 13
15.07.2013 Агент Mail.ru остался иностранным 1
07.06.2013 Май 2013: новые трояны-шпионы для Android, атака пользователей Facebook, Google Plus и Twitter 1
23.05.2013 Россияне подверглись массовой вирусной атаке через Skype 1
15.02.2013 «МФИ Софт» обновил DLP-систему «Гарда Предприятие» 1
10.01.2013 «Белкасофт» выпускает профессиональную редакцию пакета программ для криминалистов 1
04.12.2012 Качественная связь теряет в цене 1
29.11.2012 Пользователям смартфонов угрожает вредоносная рассылка через ICQ 1
24.10.2012 Россияне стали в 4 раза чаще звонить через интернет 1
13.06.2012 Вышел StaffCop 5.1 с полной поддержкой терминальных серверов 1
09.06.2012 «Информатик» начала продажи новой версии системы проверки правописания ОРФО 2012 для Windows 1
21.03.2012 2011: Выручка РБК увеличилась на 35%, EBITDA - более чем в 6 раз 2
14.03.2012 РБК купил долю в одном из крупнейших агрегаторов скидочных купонов 1
05.03.2012 8 Марта QIP.ru дарит бесплатные звонки во все города России 2
29.02.2012 В новой версии QIP 2012 появились все радиостанции и лента новостей 2
01.02.2012 Портал QIP.ru даст скидку 50% при звонках на мобильные номера России 1
30.01.2012 Мессенджер QIP 2012 интегрировали с социальной сетью «Огород.ру» 1
11.01.2012 Мессенджер QIP интегрировался с соцсетью «Огород.ру» 1
01.11.2011 QIP.ru открыл на месяц для бесплатных звонков 18 стран мира 2
28.10.2011 Вышло приложение QIP SpeedTest для Android 1
12.10.2011 На портале Qip.ru появилось интернет-радио 1
30.09.2011 Через «Mail.Ru Агент» можно общаться с пользователями «Одноклассников» 1
22.09.2011 Первый взгляд на Samsung Galaxy Tab 7.7: страшный сон Apple 1
15.09.2011 QIP вошел в Топ-5 Android Market за два дня 4
13.09.2011 РБК приобрел 51% акций интернет-сервиса «Огород» за $1 млн 1
05.07.2011 «Рамблер» запустил инстант-мессенджер c поддержкой Facebook и «Вконтакте» 1
15.06.2011 ICQ атакует Рунет уникальным сервисом 1
03.06.2011 Вышел QIP для Android 6
24.05.2011 ICQ отправилась покорять Linux 7
27.04.2011 Число пользователей Facebook в России достигло 5 млн 1

Публикаций - 87, упоминаний - 152

QIP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2485 18
Rambler Group - Рамблер ГК 486 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
Yandex - Яндекс 4101 2
Facebook 3767 2
Microsoft Corporation 11127 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 2
Samsung Electronics 5702 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Rambler Media 71 1
Киберника 16 1
Xiamen Meiya Pico Information 2 1
Экспертэкспресс 5 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Синтерра - Synterra 567 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Cisco Systems 2049 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
ElcomSoft - ЭлкомСофт 15 1
Cellebrite 16 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Telegram Group 702 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
Check Point Software Technologies 447 1
Huawei 2732 1
Twitter 2204 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 3
Газпром ПАО 524 1
LinkedIn 521 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 287 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
QWERTY-клавиатура 200 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 105 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
Google Android 10751 12
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 12
VK - Mail.ru Одноклассники 858 9
Apple iOS 5742 7
WhatsApp Messenger 654 7
Apple macOS 930 5
Microsoft Windows 10 6659 4
Symbian OS 781 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Cisco Jabber - Мессенджер 102 2
Linux OS 4267 2
JavaScript - Язык программирования 631 2
ICQ 499 2
Microsoft Skype 1473 2
Microsoft Windows 7 1662 2
MagiCube - специализированные программно-аппаратные комплексы 5 1
UFED Physical Analyzer 2 1
Microsoft Exchange 683 1
Telegram - Мессенджер 80 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 56 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Cisco Webex 107 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Samsung Electronics TouchWiz 167 1
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 38 1
Google Picasa Web Albums 119 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 1
Microsoft Windows 854 1
HTC Touch Pro 19 1
Java - Язык программирования 1178 1
Яндекс Я.ру - Блог-платформа для ведения блогов 12 1
iDC-4501 Mobile Forensics System 2 1
IFM-2008 Forensics Master 2 1
Huawei 10 GE - Коммутаторы-маршрутизаторы 1 1
Антипинский Андрей 3 1
Каталов Владимир 6 1
Пустарнаков Валерий 2 1
Сатурченко Дмитрий 2 1
Вильянов Сергей 3 1
Нагаев Алексей 1 1
Богданов Валентин 7 1
Таврин Иван 83 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 9
Германия - Федеративная Республика 3657 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 6
Франция - Французская Республика 2136 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 4
Индия - Республика 2175 4
Европа 3774 2
Восточная Европа 1682 2
Япония 2802 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Россия - Томск 450 1
Канада 1307 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
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