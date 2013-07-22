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QIP Мессенджер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|22.07.2013
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РБК приступил к обновлению сервисов QIP
ультимедийный холдинг РБК объявил о запуске линейки коммуникационных веб-ресурсов под общим брендом QIP. Проект «QIP Сервисы» объединит все неделовые коммуникационные ресурсы, входящие в
|18.07.2013
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Начинается масштабный перезапуск сервисов QIP
й «дочки» «Медиа мир» на нынешней неделе начинает перезапуск веб-сервисов, объединенных под брендом QIP. В первую очередь обновлению подвергнется новостной и почтовый сервисы QIP. Как ра
|05.03.2012
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8 Марта QIP.ru дарит бесплатные звонки во все города России
8 Марта все пользователи сервиса «Звонки QIP.ru» смогут совершенно бесплатно звонить в любые города России. Самый популярный российски
|29.02.2012
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В новой версии QIP 2012 появились все радиостанции и лента новостей
Портал QIP.ru сообщил о выходе новой версии интернет-мессенджера QIP 2012 Build 7210. Среди н
|01.02.2012
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Портал QIP.ru даст скидку 50% при звонках на мобильные номера России
Портал QIP.ru сообщил о том, что с 1 февраля пользователи сервиса «Звонки.QIP.ru» могут звони
|30.01.2012
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Мессенджер QIP 2012 интегрировали с социальной сетью «Огород.ру»
Портал QIP.ru сообщил об интеграции интернет-мессенджера QIP 2012 с новой социальной сетью «О
|11.01.2012
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Мессенджер QIP интегрировался с соцсетью «Огород.ру»
Портал QIP.ru сообщил об интеграции интернет-мессенджера QIP 2012 с новой социальной сетью «О
|01.11.2011
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QIP.ru открыл на месяц для бесплатных звонков 18 стран мира
Портал QIP.ru объявил о том, что весь ноябрь пользователи сервиса «Звонки.QIP.RU» могут беспл
|28.10.2011
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Вышло приложение QIP SpeedTest для Android
Портал QIP сообщил о выходе приложения QIP SpeedTest для мобильных телефонов на базе Android.
|12.10.2011
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На портале Qip.ru появилось интернет-радио
омпания «РБК» объявила о запуске нового сервиса на популярном информационно-развлекательном портале Qip.ru — «Радио.QIP» (Radio.qip.ru). Интернет-радио призвано удовлетворить запр
|27.09.2011
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QIP запустил сервис для измерения скорости мобильного интернета
БК» объявила о запуске приложения для измерения скорости передачи данных на мобильных устройствах — QIP Speed Test (speed.qip.ru). Сервис поможет пользователям оценить, насколько реальны
|21.09.2011
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Фотохостинг Photofile.ru стал частью портала QIP.ru
пнейших фотохостингов Рунета, объявил о том, что стал частью информационно-развлекательного портала QIP.ru, получив новое имя — «Фото.QIP» При этом на photo.qip.ru сохранены аккау
|15.09.2011
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QIP вошел в Топ-5 Android Market за два дня
Входящая в состав холдинга РБК команда QIP объявила о том, что на второй день после публикации бета-версии мобильного приложения для
|08.06.2011
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QIP запустил у себя на сайте поиск товаров в магазинах Рунета
На сайте интернет-мессенджера QIP.ru появился сервис поиска товаров в магазинах Рунета – «QIP Маркет» (market.qip
|03.06.2011
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Вышел QIP для Android
Холдинг РБК выпустил приложение QIP для мобильной платформы Android. Пока приложение находится на этапе тестирования, но его
|22.03.2011
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QIP Infium интегрировали с социальной сетью Facebook
21 марта QIP выпустил новую версию мессенджера QIP Infium, интегрированную с международной соци
|01.09.2010
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QIP научился звонить на телефоны
В новой версии QIP (Infium Release 2.0 Build 9040) появилась голосовая и видеосвязь. Между учетными записями
|07.06.2010
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QIP.ru добавил в свой поиск конвертеры WhoYOUgle
Портал QIP.ru сообщил о том, что каждый посетитель сайта теперь может пользоваться конвертерами WhoY
|07.08.2009
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ABBYY будет переводить тексты для пользователей QIP
н-сервисы перевода под брендом «Переведем.ру», объявила о начале сотрудничества с интернет-порталом QIP.ru. Теперь пользователи QIP.ru смогут воспользоваться сервисами профессионального
|06.07.2009
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Wi2Geo запустила геолокационное приложение для QIP
Wi2Geo объявила о том, что запустила дополнение к одному из самых популярных в Рунете мессенджеров QIP Infium. С помощью нового плагина можно автоматически определять, отображать и передавать
|21.01.2009
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ICQ отключил QIP и Miranda
и ICQ, из-за чего миллионы пользователей альтернативных клиентов, среди которых популярный в России QIP, а также Miranda, Adium и другие, не смогли подключиться к этому инстант-мессенджеру. При
|10.12.2008
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Сбой в ICQ сыграл в пользу Qip
Q. Миллионы пользователей по всему миру лишились доступа к своим IM-клиентам. В связи с этим сервис QIP экстренно выпустил новую версию мессенджера, обеспечивающего стабильную связь. В новой ве
|03.10.2008
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ICQ упала во всем мире
пулярного сервиса ICQ. У большинства пользователей перестал работать как альтернативные мессенджеры QIP, Pidgin и Adium, так официальный клиент ICQ. Во время сбоя некоторые пользователи вообще
|12.05.2008
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QIP 2005 Build 8060: обновленная версия интернет-пейджера
2005 Build 8060 - обновленная версия одного из самых популярных интернет-пейджеров. Из особенностей QIP 2005 следует отметить возможность чтения в одном окне сообщений нескольких пользователей,
|28.12.2007
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QIP Infium Beta 3: новая тестовая версия интернет-пейджера
Вышла третья бета-версия интернет-пейджера QIP Infium. QIP Infium позволяет подключаться одновременно к различным сетям передачи
|29.11.2007
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QIP Infium beta 2: обновленный интернет-пейджер
QIP Infium – обновленная версия популярного интернет-пейджера. QIP Infium позволяет подключаться одновременно к различным сетям передачи мгновенных сообщени
|22.06.2007
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QIP Infium заменит Skype в России
Как стало известно CNews, 22 июня была окончательно завершена разработка бета-версии мессенджера QIP Infium — мультисервисной программы, поддерживающей протоколы ICQ, Jabber и XIMSS. Наличие
|22.01.2007
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Обновился российский альтернативный ICQ-клиент
я всплывающих сообщений в некоторых случаях в мультимониторной конфигурации, сообщили разработчики. QIP доступен для ПК под ОС Windows, а также для смартфонов и КПК на базе Windows Mobile 5.0 и
|28.04.2000
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Lucent выпустила QIP 5.0 для Windows 2000
Компания Lucent Technologies сообщила о выпуске новой версии пакета QIP 5.0, специально оптимизированной для Windows 2000. Теперь при помощи QIP 5.0 Servi
QIP и организации, системы, технологии, персоны:
|Цыплухин Владислав 41 5
|Артамонова Анна 183 5
|Рогожин Павел 13 4
|Зюлькорнеев Ильгам 4 4
|Горный Александр 44 4
|Кравцов Сергей 64 4
|Каплун Герман 56 4
|Мильнер Юрий 137 3
|Носик Антон 106 2
|Солонин Виталий 90 2
|Турищева Ольга 30 2
|Дуров Павел 328 2
|Свириденко Андрей 99 2
|Пивоваров Владимир 9 1
|Скворцов Алексей 11 1
|Любимов Александр 14 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Широков Илья 37 1
|Орлов Сергей 29 1
|Семушина Людмила 18 1
|Труфанов Владимир 15 1
|Усов Михаил 11 1
|Пелевин Виктор 13 1
|Артюшкин Сергей 6 1
|Зюлькорнеев Ильхам 1 1
|Лаврухин Сергей 5 1
|Писарский Дмитрий 1 1
|Россинская Марина 4 1
|Макаров Константин 4 1
|Туктабиева Надежда 1 1
|Фингер Грегори 13 1
|Якименко Ирина 4 1
|Игонин Виталий 1 1
|Попрыкин Денис 5 1
|Бабич Василий 1 1
|Василевская Ксения 1 1
|Гагин Александр 4 1
|Хазан Георгий 1 1
|Джангиров Акшин 1 1
|ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
|РАН ИРЯ - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 9 1
|НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 97 1
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