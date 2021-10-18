Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Чехия
Чешская Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 493, упоминаний - 608
Чехия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Богуславский Леонид 25 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Путин Владимир 1820 4
|Владимиров Максим 4 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Зюзин Иван 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Прохоров Александр 86 3
|Волож Аркадий 181 3
|Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 2
|Ширяев Сергей 2 2
|Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 2
|Николаев Вячеслав 56 2
|Ройтенберг Марк 13 2
|Львов Евгений 10 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Царева Юнона 4 2
|Стрелков Сергей 12 1
|Лигачев Глеб 60 1
|Alkio Kimmo - Алкио Киммо 1 1
|Решетин Олег 38 1
|Горяйнов Андрей 44 1
|Кушиков Петр 13 1
|Румянцев Антон 46 1
|Дегтев Геннадий 85 1
|Ефимов Владимир 32 1
|Силуанов Антон 52 1
|Березин Максим 60 1
|Чехонин Антон 60 1
|Ларькин Максим 25 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Чугунов Никита 53 1
|Добродеев Борис 83 1
|Водясов Алексей 97 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Бокова Людмила 80 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756425, в очереди разбора - 660115.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756425, в очереди разбора - 660115.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru