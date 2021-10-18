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Чехия
Чешская Республика


18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1
12.10.2021 RBI запустила API-платформу для бесшовного обслуживания клиентов 2
29.09.2021 Сбербанк на 10 миллиардов покупает польско-российские сервера, а также «железо» из Китая, Венгрии и Чехии 2
27.09.2021 Более 2 тысяч заявок подано на московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» 1
16.09.2021 В России на деньги государства построен крупный завод электроники 1
08.09.2021 Начались продажи электромобиля на базе уазика 1
11.08.2021 Конец скандально известной Avast. Ее покупают конкуренты за $8 млрд 2
21.07.2021 Navicon развивает свой бизнес в Европе в партнерстве с Microsoft 1
16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 1
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
17.06.2021 SAS выяснила, как изменилось потребительское поведение под влиянием пандемии 1
11.06.2021 В российском офисе Microsoft число работников сократилось в разы 1
04.06.2021 ВТБ покупает кусочек «Делимобиля» 1
28.05.2021 Check Point Research: в мае 2021 года появилось более 100 Telegram-каналов по продаже поддельных вакцин и сертификатов о вакцинации 1
24.05.2021 Константин Полетаев, «Литота»: Аутсорс-разработки боятся компании, которые сталкивались с ней 5-10 лет назад 1
20.05.2021 Huawei в Евразии сообщает о назначении нового президента регионального представительства 1
18.05.2021 Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову» 1
13.05.2021 Исследование Microsoft: 61% российских компаний не имеют комплексной стратегии кибербезопасности 1
08.04.2021 На Axis Talk 2021 обсудят главные тренды рынка видеонаблюдения 1
01.04.2021 Цифровая трансформация дала «Евразу» ежегодный прямой экономический эффект в полтора миллиарда 1
22.03.2021 Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40 процентов 1
10.03.2021 Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021 1
20.02.2021 Vivo открыла представительства в Чехии и Румынии 3
18.02.2021 Raiffeisen Bank International приобретает валютного и платежного оператора Akcenta 2
15.02.2021 Исследование IBM: управление персоналом без привязки к рабочему месту станет одним из главных вызовов для бизнеса 1
18.01.2021 Softline помогла «Евразу» автоматизировать бизнес-процессы по работе с рекламациями 1
14.01.2021 Group-IB рассказала о мошенничествах с курьерскими сервисами 2
23.12.2020 Apple производит и раздает взломанные iPhone 1
10.12.2020 По стопам «Яндекса»: Национальный чешский поисковик пошел войной на Google и требует с него миллиарды 1
07.12.2020 «Глобус» автоматизирует склады в России, Германии и Чехии на базе SAP 2
26.11.2020 В Москве разработают цифровую платформу для поддержки экспортеров 2
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
23.10.2020 HPE выиграла контракт на сумму более $160 млн на создание одного из самых мощных суперкомпьютеров в мире 3
21.10.2020 «Диагностика-М» поставила в Египет приборы для обнаружения взрывчатки 1
16.10.2020 Российский рэпер арестован в США по «хакерскому делу». Ему грозит 20 лет тюрьмы 1
07.09.2020 Qrator Labs представила исследование устойчивости национальных сегментов интернета в 2020 году 1
03.09.2020 Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой 2
02.09.2020 Пользователи торрент-трекеров под угрозой нового трояна KryptoCibule 1
11.08.2020 Власти создают систему слежки за криптовалютой россиян 1
17.07.2020 Россия гигантским скачком вышла в мировые лидеры по специалистам в технологиях и Data Science 1

Публикаций - 493, упоминаний - 608

Чехия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 20
VK - Mail.ru Group 2482 18
Золотая Корона 280 16
Navitel - Навител Навигатор 252 14
SAP SE 3207 13
Yandex - Яндекс 4099 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 9
3727 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 8
Google LLC 7128 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 5
АФК Система ПАО 991 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 5
Apple Inc - Эппл Рус 7680 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 4
GTS - Global Telesystems 8 4
IBM 3527 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 4
ГКС - Группа компаний Систематика 195 4
Вертикаль - башенный оператор 43 4
EPAM Systems - Vested Development 9 4
Инфинет - InfiNet Wireless 40 4
ТТК - Элеткро-ком 5 4
Sorsdata 5 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 4
Facebook 3765 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 4
Cisco Systems 2037 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 4
ESET 989 4
Revo Technologies 6 4
Software AG & IDS Scheer 109 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 3
AMD - Advanced Micro Devices 1664 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Intracom Telecom 39 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 12
Юнистрим - Unistream 167 12
Альфа-Банк 1123 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Uber Technologies 258 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 6
Uber 257 6
Восточный Банк 108 5
Gett 60 4
Яндекс.Такси 271 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 4
Avito - Авито 171 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 4
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 4
FGI Wireless 9 4
PPE Group 5 4
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
ВТБ24 583 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 2
Visa International 1344 2
О2О Delivery club 153 2
Ситимобил - Служба такси 113 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Almaz Capital Partners 118 2
UFG Private Equity 25 2
Норвик банк 3 2
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 3 2
РусславБанк - РСБ 147 2
eBay Inc 528 1
Daimler AG 71 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 3
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 2
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 33 1
Совет Европы 27 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 1
Policía Nacional - Национальная полиция Испании 2 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 80 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Правительство Москвы 649 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Руссофт - Russoft 250 1
ЛДПР 68 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 7 1
FairSearch альянс 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 7
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 79 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 183 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 2
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
C&C - Command and Control server 61 2
2D - 2-Dimensional 294 2
A2P - Application-to-Person - SMS Messaging 12 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 208 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 131 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
Google Android 10750 24
Apple iOS 5741 14
Microsoft Windows 10 6612 13
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 4
Java - Язык программирования 1167 4
VK - Mail.ru Одноклассники 853 4
Apple macOS 922 4
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 4
Linux OS 4243 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 3
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 3
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Microsoft Office 365 769 3
ВТБ Мультикарта 147 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Symbian OS 764 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Terrasoft Creatio 44 2
Microsoft Azure 1171 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 2
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 2
JavaScript - Язык программирования 626 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 2
WhatsApp Messenger 654 2
Apple iPhone 5 710 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Microsoft Windows 850 2
Rakuten Viber 429 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Google Chrome - браузер 1117 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Богуславский Леонид 25 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Путин Владимир 1820 4
Владимиров Максим 4 4
Кордичев Алексей 8 4
Зюзин Иван 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Прохоров Александр 86 3
Волож Аркадий 181 3
Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 2
Ширяев Сергей 2 2
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 2
Николаев Вячеслав 56 2
Ройтенберг Марк 13 2
Львов Евгений 10 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Царева Юнона 4 2
Стрелков Сергей 12 1
Лигачев Глеб 60 1
Alkio Kimmo - Алкио Киммо 1 1
Решетин Олег 38 1
Горяйнов Андрей 44 1
Кушиков Петр 13 1
Румянцев Антон 46 1
Дегтев Геннадий 85 1
Ефимов Владимир 32 1
Силуанов Антон 52 1
Березин Максим 60 1
Чехонин Антон 60 1
Ларькин Максим 25 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Чугунов Никита 53 1
Добродеев Борис 83 1
Водясов Алексей 97 1
Нуралиев Борис 204 1
Щеголев Игорь 676 1
Аксаков Анатолий 98 1
Бокова Людмила 80 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 315
Германия - Федеративная Республика 3614 169
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 156
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 152
Украина 3347 136
Франция - Французская Республика 2112 130
Казахстан - Республика 2621 110
Беларусь - Белоруссия 2081 100
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 94
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 88
Европа 3730 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 67
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 66
Восточная Европа 1669 56
Япония 2760 45
Эстония - Эстонская Республика 413 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 40
Индия - Республика 2161 32
Италия - Итальянская Республика 1371 31
Испания - Королевство 1248 30
Польша - Республика 824 30
Бразилия - Федеративная Республика 1121 28
Нидерланды 970 24
Финляндия - Финляндская Республика 812 24
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 21
Дания - Королевство 370 20
Швеция - Королевство 748 20
Румыния 342 20
Бельгия - Королевство 395 19
Венгрия 291 19
Португалия - Португальская Республика 316 19
Австрия - Австрийская Республика 524 17
Болгария - Республика 306 16
Греция - Греческая Республика 316 16
Норвегия - Королевство 426 15
Турция - Турецкая республика 950 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 15
Хорватия - Республика 118 15
Канада 1294 15
Литва - Литовская Республика 328 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 3
Русский язык 970 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
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ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 14 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
ВДС - валовая добавленная стоимость 2 1
Международная кооперация и экспорт - национальный проект - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 3 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
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ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
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Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 1
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
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