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Чехия Чешская Республика

Чехия - Чешская Республика

СОБЫТИЯ


17.12.2021 Серверы HPE на 289 миллионов «Росатому» поставит компания, сбившая цену на 1 копейку

3 млн руб. закупила серверное оборудование, страна происхождения которого обозначена в договоре как Чехия. Однако, судя по наименованиям товара, в нем указаны американский процессор Intel и сер
29.09.2021 Сбербанк на 10 миллиардов покупает польско-российские сервера, а также «железо» из Китая, Венгрии и Чехии

Иностранные сервера Сбербанка Как стало известно CNews, Сбербанк на 9,5 млрд руб. закупает серверное оборудование из Венгрии, Чехии и Китая. Помимо этого, банк приобретает польско-российские сервера для своих ЦОДов, в том числе в Сколково. Информация о договорах опубликована на сайте госзакупок. Сбербанк заключил два

14.04.2021 Konica Minolta помогла Bruker удаленно обслуживать своих клиентов

ами на всех континентах и широким рядом команд обслуживания, одна из которых работает на площадке в чешском городе Брно. Она поддерживает многих клиентов из Восточной Европы, использующих прибо
20.02.2021 Vivo открыла представительства в Чехии и Румынии

клиентам только высококачественные услуги. Уверены, что скоро мы найдем новых друзей в Румынии и в Чехии». В 2021 г. vivo планирует удвоить свое присутствие в Европе и сделать свои продукты до
10.12.2020 По стопам «Яндекса»: Национальный чешский поисковик пошел войной на Google и требует с него миллиарды

ется 30 дней. Если Google его не выполнит, Seznam.cz может обратится в суд. Seznam.cz — известная в Чехии онлайн-платформа для поиска, размещения онлайн-рекламы и производства медиаконтента. До
07.12.2020 «Глобус» автоматизирует склады в России, Германии и Чехии на базе SAP

memory базы данных SAP HANA. Система будет внедрена на всех площадках компании в России, Германии и Чехии. Целью проекта является внедрение современного продукта от компании SAP для обновления

29.01.2020 Программисты бесплатно разработали госсайт, чтобы вывести на чистую воду «коррумпированного» министра

зработали портал продажи виньеток (билетов) на право пользования скоростными дорожными магистралями Чехии. Это было сделано в знак протеста против инициативы экс-министра транспорта Чехии

28.11.2019 Российские хакеры заработали миллионы, выдавая визы в Европу вместо властей

скниками физико-математического факультета Карлова университета. Несмотря на то, что братья живут в Чехии и окончили чешский вуз, «Радио Прага» называет их «проживающими в Праге россиянами». По
22.01.2019 Российский SAP-интегратор, обслуживавший «Транснефть» и Альфа-банк, продался в Европу

сотрудников. Офисы компании расположены в России и Словакии. Ее штаб-квартира находится в Праге, в Чехии. Юрлицо российского подразделения компании — ООО «Сабрис» — было зарегистрировано в Мос
07.09.2018 Vodafone штрафует собственных клиентов за то, что их взломали хакеры

лиенты, использовавшие слабые пароли, такие как 1234 или QWERTY, должны компенсировать ущерб. Суд в чешском городе Теплице отправил за решётку двоих человек, которые использовали аккаунты клиен
28.06.2018 Белорусский Asbis создал в Чехии собственную платформу интернета вещей для России

создал в Чехию компании для интернета вещей Основанный в Белоруссии ИТ-холдинг Asbis организовал в Чехии новое дочернее предприятие Perenio. Компания занимается разработкой устройств интернета
07.06.2017 Чешские астрономы не исключают падения астероида на Землю

Существует риск того, что на Землю упадет астероид из метеорного потока, известного как Тауриды, сообщают исследователи из Академии наук Чехии. Ученые рекомендуют продолжить исследование, чтобы определить потенциально опасные объекты, падение которых на нашу планету может вызвать локальную и континентальную катастрофу.   Тауриды
09.02.2017 InfoWatch представила аналитику об атаках на сети МИД Польши, Чехии и Таиланда

налитический центр InfoWatсh представил обзор кибератак на сети министерств иностранных дел Польши, Чехии и Таиланда. По информации польских СМИ, в декабре 2016 г. была осуществлена попытка взл
30.06.2016 Qiwi запустил денежные переводы в Турцию, Израиль и Чехию

В платежных сервисах Qiwi стали доступны денежные переводы в три новые страны: Турцию, Израиль и Чехию. Перевести деньги по этим направлениям теперь так же легко, как и в другие страны, где работает система Contact, сообщили CNews в группе Qiwi. «Совсем недавно Qiwi и Contact расширили спи
13.01.2016 BlaBlaCar пришел в Чешскую республику и Словакию

ксембург, Мексика, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Турция, Украина, Франция, Чехия и Хорватия.
15.07.2015 Ricoh приобрела компании своего основного дистрибьютора в Чехии и Словакии

нительным директором представительства. Офисы новой операционной компании будут находиться в Праге (Чехия) и Братиславе (Словакия), а общее количество сотрудников превысит 250 человек. Клиенты

14.08.2013 В Украине, Польше и Чехии компании чаще всего используют видео как метод рекламы в интернете

вленных в формате видео, среди стран Центральной и Восточной Европы наблюдалось в Украине, Польше и Чешской республике. Как рассказали CNews представители Gemius, доля использующих формат видео
10.12.2012 К система Contact подключился чешский банк Ceska Sporitelna

75%, а свыше $/?3 тыс. — в 1,6%. Новые комиссии распространяются также и на другие пункты Contact в Чехии, независимо от формы выплаты перевода — наличными, доставкой на дом чека, зачислением н
22.11.2012 Арест разработчиков ArmA III в Греции: Власти Чехии вступают в игру

Президент Чехии, Вацлав Клаус (Václav Klaus), наконец, выступил с официальным обращением к властям Греции, по поводу ареста двух сотрудников студии Bohemia Interactive в Греции. После того, как Ивану Бух
06.08.2012 «Единый кошелёк» пришел в Чехию

кошелёк» и оплатить покупки в интернет-магазинах и сервисах, подключенных к «Единой кассе», можно в Чехии. Услуги доступны в сети терминалов Pay+ в крупных городах, таких как Прага, Карловы Вар
14.02.2012 Чехия полностью перешла на цифровое телевещание

на 20%», - сказал пресс-секретарь национального проекта перехода на цифровое вещания Тадеаш Новак. Чехия начала постепенный переход на цифровое телевизионное вещание в 2000 г.
30.01.2012 Денежные переводы по Contact теперь можно отправить через платежные терминалы «Pay+» в Чехии

выступающий оператором системы Contact, сообщил о том, то система Contact подключила к своей сети в Чехии платежные терминалы «Pay+», число которых в ближайшее время возрастет до трехсот единиц
30.11.2011 «Яндекс» победил Microsoft на тендере европейского интернет-гиганта

екламу, 82 млн евро – на баннерную и 18 млн евро – на рекламу в онлайн-объявлениях. По темпам роста Чехия находится на седьмом месте среди европейских интернет-рынков (впереди: Россия, Турция,

30.11.2011 На крупнейшем чешском портале появился поиск по видео от «Яндекса»

Компания «Яндекс» объявила о том, что сегодня, 30 ноября, на крупнейшем чешском портале Seznam.cz появился новый сервис — поиск по видео, который работает на техноло
28.12.2010 Иновещание Чехии и Словакии для заграницы с нового года будет работать исключительно через спутники и интернет

аря 2011 г. «Радио Прага» ведет передачи на английском, русском, французском, немецком, испанском и чешском (для диаспоры). Причинами закрытия коротковолнового вещания в обоих случаях называетс
02.06.2010 Русские пользователи спасли рынок телеком-оборудования Европы

ания в Центральной и Восточной Европе в период с 2007 по 2012 гг. (отчет учитывает продажи только в Чешской Республике, Польше, Румынии и России). В 2009 г. возрастающий тренд сохранил только с
27.04.2010 Inpas продвигает POS-терминалы VeriFone на рынках Венгрии и Чехии

riFone. По итогам успешного трехлетнего сотрудничества в Венгрии весной этого года между Inpas International и VeriFone подписано соглашение о дистрибуции POS-терминального оборудования на территории Чехии.
15.07.2009 Huawei построит 3G-сеть для Vodafone в Чехии

Компания «Vodafone – Чехия» выбрала компанию Huawei Technologies, производителя решений для сетей связи следующего
10.03.2009 Президент Чехии назвал глобальное потепление научной фикцией

Президент Чехии Вацлав Клаус призвал научное сообщество и политический истеблишмент отбросить надуманну
24.12.2008 IBM создаст казначейскую информационную систему для Минфина Чешской республики

Чешское региональное отделение корпорации IBM и Министерство финансов Чешской Республики подписали соглашение стоимостью приблизительно $100 млн, направленное на р
23.12.2008 Sunrise продается чешской компании за долги

Компания Sunrise, реализующая компьютерную технику через свои гипермаркеты самообслуживания, продается чешской финансовой группе PPF, принадлежащей Петру Келлнеру (Petr Kellner), сообщает liveretail.ru. Sunrise включает около сотни салонов во многих городах России. Участники рынка и поставщики S
27.11.2008 Capgemini купит чешского консультанта Empire

мпания Capgemini, предлагающая услуги консалтинга, ИТ и аутсорсинга, объявила о подписании соглашения о приобретении консалтинговой компании закрытого типа Empire, штаб-квартира которой расположена в Чехии, и ее «дочки» - компании Sophia Solutions, специализирующейся на решениях для бизнес-аналитики и хранения данных (BI/DWH). Согласно планам, по завершении сделки Empire и Sophia Solutions

19.08.2008 Google штурмует последний бастион Европы

покупке поисковика заинтересованы компания Warburg Pincus, которой принадлежит второй по величине в Чехии портал Centrum, и Macquarie Capital Alliance Group, владеющая издателем справочников Me
19.08.2008 Слух: Google купит чешский поисковик Seznam за $1 млрд.

Появилась информация о том, что популярный в Чехии поисковый сервис Seznam ведет переговоры с потенциальными покупателями. Ожидается, что сумма сделки составит около $1 млрд. Об этом сообщает издание Prague Daily Monitor со ссылкой на дос
15.07.2008 Чехия собирается строить два новых блока на АЭС

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, чешская энергетическая группа CEZ сообщила о предварительном плане постройки двух новых блоков на атомной электростанции "Темелин". Строительство может начаться в 2013г., а первый блок должен б
07.07.2008 General Electric завершает приобретение чешского производителя авиадвигателей

Компания General Electric приобрела часть мощностей чешской компании Walter Engines (Прага, Чехия) в рамках обнародованной в августе 2007 года программы ее приобретения. В настоящее вре
10.12.2007 Ядерное топливо вывезено из Чехии в Россию

рок российского производства с исследовательского реактора Института ядерных исследований (г. Ржеж, Чешская Республика) на перерабатывающее предприятие Росатома с целью временного технологическ
22.11.2007 Российское ядерное топливо ТВСА-Т испытают в Чехии

а заводе Skoda JS a.s. в Пльзене журналистам был впервые продемонстрирован макет новейшего российского ядерного топлива ТВСА-Т, которое будет поставляться на чешскую АЭС «Темелин». Он был доставлен в Чехию для проведения гидравлических испытаний. Это важный этап подготовки к поставкам российского усовершенствованного ядерного топлива ТВСА-Т, которое с 2010 года заменит на «Темелине» топливо
02.11.2007 "Ситроникс" поставит оборудование чешской 2N Telekomunikace

Оборудование будет выпущено на производственных площадях "Ситроникса" (Sitronics Telecom Solutions, Чехия) в городе Вотице Чешской Республики. Его внедрение существенно сократит стоимость звонк
19.09.2007 Русские топ-менеджеры стали совладельцами чешской BSC

кализация продуктов, продажи, совместные с партнерами внедрения и поддержка». Осуществлять руководство компанией в Москве, где в настоящее время работают более 70 человек, будут два российских и один чешский менеджеры. Так, Андрей Сыкулев, директор российского центра поддержки проектов BSC, сохранил за собой позицию генерального директора в преобразованной компании. Юрий Коленкин, руководив

Публикаций - 1349, упоминаний - 1645

Чехия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 83
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 69
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 61
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 55
Google LLC 12688 54
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 51
Yandex - Яндекс 9216 44
МегаФон 10742 42
IBM - International Business Machines Corp 9699 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 36
Telefonica - O2 Czech Republic - Český Telecom 40 35
SAP SE 5601 32
Intel Corporation 12811 32
Deutsche Telekom 954 31
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 31
Apple Inc 13154 30
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 26
ЦФТ - Золотая Корона 362 25
9594 25
ESET - ESET Software 1161 25
VK - Mail.ru Group 3602 25
Vodafone Group 1412 24
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 23
Ростелеком 10948 23
Cisco Systems 5372 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 23
HP Inc. 5883 23
Oracle Corporation 7074 21
Acer Group - Acer Inc 2776 21
Deutsche Telekom - T-Mobile Czech Republic - RadioMobil - Paegas 20 19
Samsung Electronics 11064 19
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 19
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 18
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 16
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 16
Bohemia Interactive - Black Element Software - Alpha Prime 98 16
Siemens AG - Siemens Group 2673 16
Dell EMC 5180 16
Meta Platforms - Facebook 4621 16
NVision Group - Энвижн Груп 699 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 26
Альфа-Банк 1979 25
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 15
Росатом - Белене АЭС 25 14
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 13
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 13
Visa International 1993 13
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 11
Темелин АЭС - атомная электростанция Чехии 11 11
eBay Inc 1640 11
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 10
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 10
NanduQ - Qiwi 1013 10
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 9
PPF Group N.V. 17 9
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 8
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 7
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 7
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 7
ВТБ - ВТБ24 671 7
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 6
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 6
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 6
DST Global - Digital Sky Technologies 229 6
EMMA Capital 6 6
Uber 357 6
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 6
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 6
НЭК - НЕК ЕАД - Национальной электрической компании Болгарии 8 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 39
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 23
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 9
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Правительство Чешской Республики - органы государственной власти 10 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 7
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 7
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 6
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 37 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 27
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 7
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
Bryan Norris Associates 14 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 2
Демократическая политическая партия США 122 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
Российский клуб финансовых директоров 32 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
ЛДПР 116 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
European Retail Alliance 1 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 144
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 128
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University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
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Columbia University - Колумбийский университет 157 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
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МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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