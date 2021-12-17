Чехия - Чешская Республика

Серверы HPE на 289 миллионов «Росатому» поставит компания, сбившая цену на 1 копейку 3 млн руб. закупила серверное оборудование, страна происхождения которого обозначена в договоре как Чехия. Однако, судя по наименованиям товара, в нем указаны американский процессор Intel и сер

Сбербанк на 10 миллиардов покупает польско-российские сервера, а также «железо» из Китая, Венгрии и Чехии Иностранные сервера Сбербанка Как стало известно CNews, Сбербанк на 9,5 млрд руб. закупает серверное оборудование из Венгрии, Чехии и Китая. Помимо этого, банк приобретает польско-российские сервера для своих ЦОДов, в том числе в Сколково. Информация о договорах опубликована на сайте госзакупок. Сбербанк заключил два

Konica Minolta помогла Bruker удаленно обслуживать своих клиентов ами на всех континентах и широким рядом команд обслуживания, одна из которых работает на площадке в чешском городе Брно. Она поддерживает многих клиентов из Восточной Европы, использующих прибо

Vivo открыла представительства в Чехии и Румынии клиентам только высококачественные услуги. Уверены, что скоро мы найдем новых друзей в Румынии и в Чехии». В 2021 г. vivo планирует удвоить свое присутствие в Европе и сделать свои продукты до

По стопам «Яндекса»: Национальный чешский поисковик пошел войной на Google и требует с него миллиарды ется 30 дней. Если Google его не выполнит, Seznam.cz может обратится в суд. Seznam.cz — известная в Чехии онлайн-платформа для поиска, размещения онлайн-рекламы и производства медиаконтента. До

«Глобус» автоматизирует склады в России, Германии и Чехии на базе SAP memory базы данных SAP HANA. Система будет внедрена на всех площадках компании в России, Германии и Чехии. Целью проекта является внедрение современного продукта от компании SAP для обновления

Программисты бесплатно разработали госсайт, чтобы вывести на чистую воду «коррумпированного» министра зработали портал продажи виньеток (билетов) на право пользования скоростными дорожными магистралями Чехии. Это было сделано в знак протеста против инициативы экс-министра транспорта Чехии

Российские хакеры заработали миллионы, выдавая визы в Европу вместо властей скниками физико-математического факультета Карлова университета. Несмотря на то, что братья живут в Чехии и окончили чешский вуз, «Радио Прага» называет их «проживающими в Праге россиянами». По

Российский SAP-интегратор, обслуживавший «Транснефть» и Альфа-банк, продался в Европу сотрудников. Офисы компании расположены в России и Словакии. Ее штаб-квартира находится в Праге, в Чехии. Юрлицо российского подразделения компании — ООО «Сабрис» — было зарегистрировано в Мос

Vodafone штрафует собственных клиентов за то, что их взломали хакеры лиенты, использовавшие слабые пароли, такие как 1234 или QWERTY, должны компенсировать ущерб. Суд в чешском городе Теплице отправил за решётку двоих человек, которые использовали аккаунты клиен

Белорусский Asbis создал в Чехии собственную платформу интернета вещей для России создал в Чехию компании для интернета вещей Основанный в Белоруссии ИТ-холдинг Asbis организовал в Чехии новое дочернее предприятие Perenio. Компания занимается разработкой устройств интернета

Чешские астрономы не исключают падения астероида на Землю Существует риск того, что на Землю упадет астероид из метеорного потока, известного как Тауриды, сообщают исследователи из Академии наук Чехии. Ученые рекомендуют продолжить исследование, чтобы определить потенциально опасные объекты, падение которых на нашу планету может вызвать локальную и континентальную катастрофу. Тауриды

InfoWatch представила аналитику об атаках на сети МИД Польши, Чехии и Таиланда налитический центр InfoWatсh представил обзор кибератак на сети министерств иностранных дел Польши, Чехии и Таиланда. По информации польских СМИ, в декабре 2016 г. была осуществлена попытка взл

Qiwi запустил денежные переводы в Турцию, Израиль и Чехию В платежных сервисах Qiwi стали доступны денежные переводы в три новые страны: Турцию, Израиль и Чехию. Перевести деньги по этим направлениям теперь так же легко, как и в другие страны, где работает система Contact, сообщили CNews в группе Qiwi. «Совсем недавно Qiwi и Contact расширили спи

BlaBlaCar пришел в Чешскую республику и Словакию ксембург, Мексика, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Турция, Украина, Франция, Чехия и Хорватия.

Ricoh приобрела компании своего основного дистрибьютора в Чехии и Словакии нительным директором представительства. Офисы новой операционной компании будут находиться в Праге (Чехия) и Братиславе (Словакия), а общее количество сотрудников превысит 250 человек. Клиенты

В Украине, Польше и Чехии компании чаще всего используют видео как метод рекламы в интернете вленных в формате видео, среди стран Центральной и Восточной Европы наблюдалось в Украине, Польше и Чешской республике. Как рассказали CNews представители Gemius, доля использующих формат видео

К система Contact подключился чешский банк Ceska Sporitelna 75%, а свыше $/?3 тыс. — в 1,6%. Новые комиссии распространяются также и на другие пункты Contact в Чехии, независимо от формы выплаты перевода — наличными, доставкой на дом чека, зачислением н

Арест разработчиков ArmA III в Греции: Власти Чехии вступают в игру Президент Чехии, Вацлав Клаус (Václav Klaus), наконец, выступил с официальным обращением к властям Греции, по поводу ареста двух сотрудников студии Bohemia Interactive в Греции. После того, как Ивану Бух

«Единый кошелёк» пришел в Чехию кошелёк» и оплатить покупки в интернет-магазинах и сервисах, подключенных к «Единой кассе», можно в Чехии. Услуги доступны в сети терминалов Pay+ в крупных городах, таких как Прага, Карловы Вар

Чехия полностью перешла на цифровое телевещание на 20%», - сказал пресс-секретарь национального проекта перехода на цифровое вещания Тадеаш Новак. Чехия начала постепенный переход на цифровое телевизионное вещание в 2000 г.

Денежные переводы по Contact теперь можно отправить через платежные терминалы «Pay+» в Чехии выступающий оператором системы Contact, сообщил о том, то система Contact подключила к своей сети в Чехии платежные терминалы «Pay+», число которых в ближайшее время возрастет до трехсот единиц

«Яндекс» победил Microsoft на тендере европейского интернет-гиганта екламу, 82 млн евро – на баннерную и 18 млн евро – на рекламу в онлайн-объявлениях. По темпам роста Чехия находится на седьмом месте среди европейских интернет-рынков (впереди: Россия, Турция,

На крупнейшем чешском портале появился поиск по видео от «Яндекса» Компания «Яндекс» объявила о том, что сегодня, 30 ноября, на крупнейшем чешском портале Seznam.cz появился новый сервис — поиск по видео, который работает на техноло

Иновещание Чехии и Словакии для заграницы с нового года будет работать исключительно через спутники и интернет аря 2011 г. «Радио Прага» ведет передачи на английском, русском, французском, немецком, испанском и чешском (для диаспоры). Причинами закрытия коротковолнового вещания в обоих случаях называетс

Русские пользователи спасли рынок телеком-оборудования Европы ания в Центральной и Восточной Европе в период с 2007 по 2012 гг. (отчет учитывает продажи только в Чешской Республике, Польше, Румынии и России). В 2009 г. возрастающий тренд сохранил только с

Inpas продвигает POS-терминалы VeriFone на рынках Венгрии и Чехии riFone. По итогам успешного трехлетнего сотрудничества в Венгрии весной этого года между Inpas International и VeriFone подписано соглашение о дистрибуции POS-терминального оборудования на территории Чехии.

Huawei построит 3G-сеть для Vodafone в Чехии Компания «Vodafone – Чехия» выбрала компанию Huawei Technologies, производителя решений для сетей связи следующего

Президент Чехии назвал глобальное потепление научной фикцией Президент Чехии Вацлав Клаус призвал научное сообщество и политический истеблишмент отбросить надуманну

IBM создаст казначейскую информационную систему для Минфина Чешской республики Чешское региональное отделение корпорации IBM и Министерство финансов Чешской Республики подписали соглашение стоимостью приблизительно $100 млн, направленное на р

Sunrise продается чешской компании за долги Компания Sunrise, реализующая компьютерную технику через свои гипермаркеты самообслуживания, продается чешской финансовой группе PPF, принадлежащей Петру Келлнеру (Petr Kellner), сообщает liveretail.ru. Sunrise включает около сотни салонов во многих городах России. Участники рынка и поставщики S

Capgemini купит чешского консультанта Empire мпания Capgemini, предлагающая услуги консалтинга, ИТ и аутсорсинга, объявила о подписании соглашения о приобретении консалтинговой компании закрытого типа Empire, штаб-квартира которой расположена в Чехии, и ее «дочки» - компании Sophia Solutions, специализирующейся на решениях для бизнес-аналитики и хранения данных (BI/DWH). Согласно планам, по завершении сделки Empire и Sophia Solutions

Google штурмует последний бастион Европы покупке поисковика заинтересованы компания Warburg Pincus, которой принадлежит второй по величине в Чехии портал Centrum, и Macquarie Capital Alliance Group, владеющая издателем справочников Me

Слух: Google купит чешский поисковик Seznam за $1 млрд. Появилась информация о том, что популярный в Чехии поисковый сервис Seznam ведет переговоры с потенциальными покупателями. Ожидается, что сумма сделки составит около $1 млрд. Об этом сообщает издание Prague Daily Monitor со ссылкой на дос

Чехия собирается строить два новых блока на АЭС Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, чешская энергетическая группа CEZ сообщила о предварительном плане постройки двух новых блоков на атомной электростанции "Темелин". Строительство может начаться в 2013г., а первый блок должен б

General Electric завершает приобретение чешского производителя авиадвигателей Компания General Electric приобрела часть мощностей чешской компании Walter Engines (Прага, Чехия) в рамках обнародованной в августе 2007 года программы ее приобретения. В настоящее вре

Ядерное топливо вывезено из Чехии в Россию рок российского производства с исследовательского реактора Института ядерных исследований (г. Ржеж, Чешская Республика) на перерабатывающее предприятие Росатома с целью временного технологическ

Российское ядерное топливо ТВСА-Т испытают в Чехии а заводе Skoda JS a.s. в Пльзене журналистам был впервые продемонстрирован макет новейшего российского ядерного топлива ТВСА-Т, которое будет поставляться на чешскую АЭС «Темелин». Он был доставлен в Чехию для проведения гидравлических испытаний. Это важный этап подготовки к поставкам российского усовершенствованного ядерного топлива ТВСА-Т, которое с 2010 года заменит на «Темелине» топливо

"Ситроникс" поставит оборудование чешской 2N Telekomunikace Оборудование будет выпущено на производственных площадях "Ситроникса" (Sitronics Telecom Solutions, Чехия) в городе Вотице Чешской Республики. Его внедрение существенно сократит стоимость звонк