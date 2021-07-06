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Индексная книга (каталог) CNews*
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НМГ СТС Медиа Сеть телевизионных станций телеканал Story First Communications Стори Фёрст Продакшн

НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн

СОБЫТИЯ


06.07.2021 «РЕСО-Гарантия» использует технологии Smart Engines для распознавания паспорта, водительских прав и СТС
18.10.2018 Приложение «Авто расходы» научилось распознавать паспорта, водительские права и СТС при помощи Smart IDReader
02.10.2018 ФСБ виднее, кто шпион. Отклонены все поправки к закону «фермера с GPS-трекером для коровы»
02.08.2018 «СТС Медиа» ввел в эксплуатацию новый телевизионный технический комплекс

«СТС Медиа» объявил о запуске нового технического телевизионного комплекса. Новый программно-аппаратный комплекс является уникальным: впервые в мировой практике телевизионный вещательный комплек
13.07.2016 В «СТС Медиа» внедрена система управления медиаактивами на базе VSNexplorer

Компания «Программная Логистика», игрок российского рынка системной интеграции, завершила проект по замене системы управления медиаактивами российского контентного холдинга «СТС Медиа». В качестве технологической платформы для реализации проекта было выбрано программное решение VSNexplorer от компании VSN. «СТС Медиа» управляет четырьмя телевизионными канала
22.09.2015 Eset NOD32 защитит информационную систему «СТС Медиа» от интернет-угроз

Международная антивирусная компания Eset объявила о начале сотрудничества с независимой медиакомпанией «СТС Медиа». Как сообщили CNews в Eset, для защиты информационной сети «СТС Медиа» приняла решение о внедрении комплексного корпоративного продукта Eset NOD32 Smart Security Business Edit
13.04.2015 «СТС Медиа» открыла «уникальный» бесплатный онлайн-кинотеатр

оявления их фильмов на сайтах СТС он не назвал. 50 фильмов, которые предлагают для просмотра сайты «СТС-Медиа» - это далеко не самая обширная в Рунете коллекция фильмов в онлайновом кинотеатре.
25.02.2015 «Корус Консалтинг» автоматизирует продажи рекламы в «СТС Медиа»

нного подхода к учету, планированию и сопровождению данных направлений. Внедрение системы позволит «СТС-Медиа» обеспечить должный уровень сервиса для своих клиентов. Планируется, что решением б
11.07.2012 Сервис Vireklama.ru начал продавать размещение бегущей строки на ТВ
16.01.2012 «Агентство ИТ» построило архив первичной бухгалтерской документации для «СТС Медиа»

ационных технологий» (ГК «МЦФЭР-консалтинг») сообщила о завершении проекта по созданию единой информационной системы сбора и обработки первичной бухгалтерской документации российского медиа-холдинга «СТС Медиа». Реализуемый проект направлен на повышение эффективности использования документарного архива бухгалтерской документации холдинга, в том числе сотрудниками территориально удаленных по
10.08.2011 Абоненты «Симбирских Телекоммуникационных Систем» перешли на обслуживание в Ульяновский филиал «Ростелекома»
17.06.2011 «Вконтакте» заменяет пиратское видео на «лицензию»

Крупнейшая социальная сеть Рунета «Вконтакте» объявила о совместном проекте с медиакомпанией «СТС Медиа», целью которого является борьба с пиратским контентом в сети и популяризация лицензионных материалов на сервисе. По словам представителей «Вконтакте», в рамках данного проекта, котор
15.02.2011 «СТС Медиа» управляет рисками с помощью ARIS

Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить в компании «СТС Медиа» новую автоматизированную систему управления рисками и соответствием требованиям закона Sarbanes-Oxley (SOX) на базе продукта ARIS Risk & Compliance Manager. За деятельность по тестир
06.07.2010 Топ-менеджер «Петер-Сервис» возглавил телеком-бизнес «Ситроникса»
05.02.2010 СТС расчехляет зенитку
06.02.2008 На «Видео@Mail.ru» появился партнерский раздел СТС
16.10.2007 «Гипросвязь» спроектирует замену сельских АТС
27.11.2006 "Дальсвязь" введет безлимитные тарифы для населения ниже установленных ФСТ на 17-50%
22.09.2004 СТС внедрила интеллектуальную систему хранения данных
22.04.2004 "Диском НТ" смонтировал Wi-Fi-сеть для СТС
23.05.2001 Новое лицо СТС

Публикаций - 109, упоминаний - 117

НМГ и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 31
Ростелеком 10948 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
МегаФон 10742 20
Yandex - Яндекс 9216 18
VK - Mail.ru Group 3602 11
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
9594 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 8
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 8
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 7
Kismet Acquisition One - Kismet-I 41 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 6
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 6
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 6
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 6
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 6
Software AG & IDS Scheer 209 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 6
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 5
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 5
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 5
EPAM Vested Development 17 5
GTS - Global Telesystems 43 5
Revo Technologies 7 5
InfiNet Wireless - Инфинет 64 5
Sorsdata 5 5
ТТК - Элеткро-ком 5 5
Software AG 203 4
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 4
Google LLC 12690 4
НТК - Национальные телекоммуникации 67 4
Новые башни ГК 17 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 4
Microsoft Corporation 25775 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 18
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 16
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 12
Альфа-Банк 1979 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
Альфа-Групп 745 7
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 6
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 5
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 5
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 5
FGI Wireless 13 5
PPE Group 16 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Gett 88 5
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 5
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 5 4
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 4
Kismet Sponsor 17 4
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг 15 4
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 4
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 25 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Почта России ПАО 2370 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 4
РАВИС 11 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 12 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Конституционный суд Испании - Tribunal Constitucional de España - Прокуратура Испании - Ministerio Fiscal de España или Fiscalía 7 2
Администрация Рязани 13 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Киевский метрополитен 7 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 3
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 4 3
Интернет-видео - ассоциация 21 3
Российский клуб финансовых директоров 32 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Международная академия связи - МАС 46 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 36
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 13
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 11
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Software AG - ARIS Platform 180 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Google Android 15244 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Moonwalk - Стриминговый плеер 7 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 2
Apple iTunes Store 1118 2
Яндекс.Видео 37 2
HDGO - пиратская CDN-сеть 4 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 2
Playrix - Hero Wars 15 2
Архитех ИИ - Kodik 16 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Microsoft Windows 16882 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 2
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 41 1
Форсайт Prognoz Platform 97 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 1
Microsoft Dynamics 1197 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
F6 - F6 Anti-Piracy - F.A.C.C.T. Anti-Piracy - F.A.C.C.T. Brand Protection - Group-IB Internet brand Guard 14 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 1
Усманов Алишер 311 9
Таврин Иван 120 9
Кудряшев Антон 28 6
Путин Владимир 3454 6
Богуславский Леонид 38 5
Осадчая Екатерина 47 5
Calvey Michael - Калви Майкл 11 4
Брюквин Юрий 300 4
Кордичев Алексей 8 4
Владимиров Максим 5 4
Зюзин Иван 4 4
Шматова Елена 29 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Ткачёв Роман 27 4
Волин Алексей 122 3
Дворкович Аркадий 216 3
Ермаков Валерий 140 3
Калугин Сергей 169 3
Петров Сергей 61 3
Захаров Дмитрий 46 3
Бырдин Алексей 32 3
Фадеев Андрей 31 3
Бухман Дмитрий 18 3
Ковальчук Юрий 36 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Дворкович Виктор 5 3
Войтик Мария 8 3
Герцовский Борис 22 3
Lunder Jo - Лундер Джо 69 3
Кудряшов Антон 10 3
Печенкина Екатерина 3 3
Витрук Наталья 3 3
Андреев Владимир 101 2
Кириенко Владимир 148 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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