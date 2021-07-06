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НМГ СТС Медиа Сеть телевизионных станций телеканал Story First Communications Стори Фёрст Продакшн
СОБЫТИЯ
|06.07.2021
|«РЕСО-Гарантия» использует технологии Smart Engines для распознавания паспорта, водительских прав и СТС
|18.10.2018
|Приложение «Авто расходы» научилось распознавать паспорта, водительские права и СТС при помощи Smart IDReader
|02.10.2018
|ФСБ виднее, кто шпион. Отклонены все поправки к закону «фермера с GPS-трекером для коровы»
|02.08.2018
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«СТС Медиа» ввел в эксплуатацию новый телевизионный технический комплекс
«СТС Медиа» объявил о запуске нового технического телевизионного комплекса. Новый программно-аппаратный комплекс является уникальным: впервые в мировой практике телевизионный вещательный комплек
|13.07.2016
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В «СТС Медиа» внедрена система управления медиаактивами на базе VSNexplorer
Компания «Программная Логистика», игрок российского рынка системной интеграции, завершила проект по замене системы управления медиаактивами российского контентного холдинга «СТС Медиа». В качестве технологической платформы для реализации проекта было выбрано программное решение VSNexplorer от компании VSN. «СТС Медиа» управляет четырьмя телевизионными канала
|22.09.2015
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Eset NOD32 защитит информационную систему «СТС Медиа» от интернет-угроз
Международная антивирусная компания Eset объявила о начале сотрудничества с независимой медиакомпанией «СТС Медиа». Как сообщили CNews в Eset, для защиты информационной сети «СТС Медиа» приняла решение о внедрении комплексного корпоративного продукта Eset NOD32 Smart Security Business Edit
|13.04.2015
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«СТС Медиа» открыла «уникальный» бесплатный онлайн-кинотеатр
оявления их фильмов на сайтах СТС он не назвал. 50 фильмов, которые предлагают для просмотра сайты «СТС-Медиа» - это далеко не самая обширная в Рунете коллекция фильмов в онлайновом кинотеатре.
|25.02.2015
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«Корус Консалтинг» автоматизирует продажи рекламы в «СТС Медиа»
нного подхода к учету, планированию и сопровождению данных направлений. Внедрение системы позволит «СТС-Медиа» обеспечить должный уровень сервиса для своих клиентов. Планируется, что решением б
|11.07.2012
|Сервис Vireklama.ru начал продавать размещение бегущей строки на ТВ
|16.01.2012
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«Агентство ИТ» построило архив первичной бухгалтерской документации для «СТС Медиа»
ационных технологий» (ГК «МЦФЭР-консалтинг») сообщила о завершении проекта по созданию единой информационной системы сбора и обработки первичной бухгалтерской документации российского медиа-холдинга «СТС Медиа». Реализуемый проект направлен на повышение эффективности использования документарного архива бухгалтерской документации холдинга, в том числе сотрудниками территориально удаленных по
|10.08.2011
|Абоненты «Симбирских Телекоммуникационных Систем» перешли на обслуживание в Ульяновский филиал «Ростелекома»
|17.06.2011
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«Вконтакте» заменяет пиратское видео на «лицензию»
Крупнейшая социальная сеть Рунета «Вконтакте» объявила о совместном проекте с медиакомпанией «СТС Медиа», целью которого является борьба с пиратским контентом в сети и популяризация лицензионных материалов на сервисе. По словам представителей «Вконтакте», в рамках данного проекта, котор
|15.02.2011
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«СТС Медиа» управляет рисками с помощью ARIS
Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить в компании «СТС Медиа» новую автоматизированную систему управления рисками и соответствием требованиям закона Sarbanes-Oxley (SOX) на базе продукта ARIS Risk & Compliance Manager. За деятельность по тестир
|06.07.2010
|Топ-менеджер «Петер-Сервис» возглавил телеком-бизнес «Ситроникса»
|05.02.2010
|СТС расчехляет зенитку
|06.02.2008
|На «Видео@Mail.ru» появился партнерский раздел СТС
|16.10.2007
|«Гипросвязь» спроектирует замену сельских АТС
|27.11.2006
|"Дальсвязь" введет безлимитные тарифы для населения ниже установленных ФСТ на 17-50%
|22.09.2004
|СТС внедрила интеллектуальную систему хранения данных
|22.04.2004
|"Диском НТ" смонтировал Wi-Fi-сеть для СТС
|23.05.2001
|Новое лицо СТС
НМГ и организации, системы, технологии, персоны:
|Усманов Алишер 311 9
|Таврин Иван 120 9
|Кудряшев Антон 28 6
|Путин Владимир 3454 6
|Богуславский Леонид 38 5
|Осадчая Екатерина 47 5
|Calvey Michael - Калви Майкл 11 4
|Брюквин Юрий 300 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Владимиров Максим 5 4
|Зюзин Иван 4 4
|Шматова Елена 29 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Ткачёв Роман 27 4
|Волин Алексей 122 3
|Дворкович Аркадий 216 3
|Ермаков Валерий 140 3
|Калугин Сергей 169 3
|Петров Сергей 61 3
|Захаров Дмитрий 46 3
|Бырдин Алексей 32 3
|Фадеев Андрей 31 3
|Бухман Дмитрий 18 3
|Ковальчук Юрий 36 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Дворкович Виктор 5 3
|Войтик Мария 8 3
|Герцовский Борис 22 3
|Lunder Jo - Лундер Джо 69 3
|Кудряшов Антон 10 3
|Печенкина Екатерина 3 3
|Витрук Наталья 3 3
|Андреев Владимир 101 2
|Кириенко Владимир 148 2
|Парфенов Игорь 52 2
|Бусаргин Андрей 26 2
|Енгибарян Ваге 12 2
|Вексельберг Виктор 155 2
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