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НМГ СТС Медиа Сеть телевизионных станций телеканал Story First Communications Стори Фёрст Продакшн

НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн


06.07.2021 «РЕСО-Гарантия» использует технологии Smart Engines для распознавания паспорта, водительских прав и СТС
26.02.2019 Мобильное приложение телеканала СТС продолжает собирать награды
18.10.2018 Приложение «Авто расходы» научилось распознавать паспорта, водительские права и СТС при помощи Smart IDReader
02.10.2018 ФСБ виднее, кто шпион. Отклонены все поправки к закону «фермера с GPS-трекером для коровы»
02.08.2018 «СТС Медиа» ввел в эксплуатацию новый телевизионный технический комплекс
13.07.2016 В «СТС Медиа» внедрена система управления медиаактивами на базе VSNexplorer
22.09.2015 Eset NOD32 защитит информационную систему «СТС Медиа» от интернет-угроз
13.04.2015 «СТС Медиа» открыла «уникальный» бесплатный онлайн-кинотеатр
25.02.2015 «Корус Консалтинг» автоматизирует продажи рекламы в «СТС Медиа»
18.08.2014 Антон Быков назначен директором по юридическим вопросам и корпоративным отношениям «ВымпелКома»
11.07.2012 Сервис Vireklama.ru начал продавать размещение бегущей строки на ТВ
28.04.2012 Спутниковый телеканал СТС International начал транслироваться в эфирных сетях
16.01.2012 «Агентство ИТ» построило архив первичной бухгалтерской документации для «СТС Медиа»
06.10.2011 Пользователи «Билайн ТВ» смогут подписаться на контент телеканалов СТС, «Домашний» и ДТВ
10.08.2011 Абоненты «Симбирских Телекоммуникационных Систем» перешли на обслуживание в Ульяновский филиал «Ростелекома»
17.06.2011 «Вконтакте» заменяет пиратское видео на «лицензию»
20.04.2011 Телеканал СТС запустил свое приложение для iPhone
15.02.2011 «СТС Медиа» управляет рисками с помощью ARIS
06.07.2010 Топ-менеджер «Петер-Сервис» возглавил телеком-бизнес «Ситроникса»
05.02.2010 СТС расчехляет зенитку
06.02.2008 На «Видео@Mail.ru» появился партнерский раздел СТС
16.10.2007 «Гипросвязь» спроектирует замену сельских АТС
27.11.2006 "Дальсвязь" введет безлимитные тарифы для населения ниже установленных ФСТ на 17-50%
22.09.2004 СТС внедрила интеллектуальную систему хранения данных
22.04.2004 "Диском НТ" смонтировал Wi-Fi-сеть для СТС
23.05.2001 Новое лицо СТС

Публикаций - 328, упоминаний - 446

НМГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 48
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 38
Yandex - Яндекс 5015 26
Smart Engines - Смарт Энджинс 224 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 24
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 306 19
VK - Mail.ru Group 3057 18
АФК Система ПАО 1638 14
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 336 13
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 12
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 11
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 471 11
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 10
Ростелеком - Связьинвест 1698 10
6072 10
Технологии Распознавания 455 10
Rambler Group - Рамблер ГК 811 9
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 8
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 183 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 7
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 519 7
Microsoft Corporation 22497 7
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 142 7
ОТР 176 7
Meta Platforms - Facebook 4267 7
Ситроникс - Sitronics 941 7
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 151 6
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 451 6
ГКС - Группа компаний Систематика 307 6
Cisco Systems 4720 6
Вертикаль - башенный оператор 463 6
Software AG & IDS Scheer 196 6
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 6
Ростех - Ростехнологии 2532 6
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн 160 6
Карусель - Сеть гипермаркетов 177 20
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 18
НМГ - Национальная Медиа Группа 60 16
Альфа-Банк 1476 16
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 10
Альфа-Групп 613 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 10
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 8
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 85 8
Почта Банк 319 7
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 110 7
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 7
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 80 7
Avito - Авито 237 6
Восточный Банк 232 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 6
Почта России ПАО 1853 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 6
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 15 6
АльфаСтрахование СГ 241 5
Gett 66 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 5
ГПБ - Газпромбанк 842 5
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 38 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 5
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 68 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 5
PPE Group 15 5
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 5
FGI Wireless 11 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 5
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 4
X5 Group 709 4
Регион Медиа - Видео Интернешнл - IMHO VI 59 4
Авто.ру - Auto.ru 90 4
ПСБ - Промсвязьбанк 682 4
Ренессанс Страхование 83 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 39
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 24
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 24
Президент Российской Федерации 3770 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 16
Правительство РФ 8292 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 13
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 11
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 6
Правительство Москвы 1640 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Администрация Президента РФ 904 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Федеральное казначейство России 1345 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 56 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 111 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 65 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 5
АФТ - Ассоциация Финтех 251 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 4
РосКомСвобода - Общественная организация 82 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 2
Интернет-видео - ассоциация 15 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
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LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 15 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 11 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 9
Россия-1 - телеканал 20 7
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Ведомости 375 6
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 76 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 6
КиноПоиск - портал о кино 130 5
Радио России - радиостанция 45 5
Коммерсантъ - Издательский дом 888 5
РИА Новости 766 5
Россия К - телеканал 13 4
Россия Культура - телеканал 10 3
Комсомольская Правда - Газета 58 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 3
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Eurovision 4 3
РБК ТВ - телеканал 59 3
Юность - радиостанция 28 3
Московский Комсомолец - МК - Газета 20 2
Автокод (портал) 31 2
Euronews - телеканал 46 2
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Известия ИД 307 2
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Автостат 12 1
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Moody's Investors Service 135 1
Deloitte Technology Fast 8 1
500 Startups 4742 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 3
РАН - Российская академия наук 1397 2
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 2
ИРИ - Институт развития интернета 96 2
Новый Гуманитарный университет Наталии Нестеровой 2 2
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 1
РЭШ - Российская электронная школа 19 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 55 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 11 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
Открытое образование 6 1
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Инфоурок - Образовательный проект 2 1
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ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 33 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
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