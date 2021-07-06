Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НМГ СТС Медиа Сеть телевизионных станций телеканал Story First Communications Стори Фёрст Продакшн
Публикаций - 328, упоминаний - 446
НМГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Арлазаров Владимир 136 19
|Путин Владимир 2542 14
|Кудряшев Антон 27 8
|Усманов Алишер 275 7
|Волин Алексей 114 6
|Таврин Иван 89 6
|Медведев Дмитрий 1604 6
|Шадаев Максут 460 5
|Осадчая Екатерина 47 5
|Богуславский Леонид 30 5
|Абгарян Ваган 4 4
|Петров Сергей 57 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Зюзин Иван 4 4
|Lunder Jo - Лундер Джо 68 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Владимиров Максим 4 4
|Жаров Александр 171 4
|Бырдин Алексей 23 4
|Никифоров Николай 1161 4
|Брюквин Юрий 281 4
|Калугин Сергей 168 4
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Герцовский Борис 9 3
|Ермаков Валерий 84 3
|Захаров Дмитрий 40 3
|Шевченко Дмитрий 12 3
|Шматова Елена 22 3
|Кудряшов Антон 8 3
|Ковальчук Юрий 33 3
|Бухман Дмитрий 11 3
|Катаев Александр 39 3
|Романченко Андрей 20 3
|Ткачёв Роман 27 3
|Чернышенко Дмитрий 320 3
|Левин Леонид 112 3
|Фадеев Андрей 15 3
|Цыганов Вячеслав 63 3
|Войтик Мария 8 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187016, в очереди разбора - 954265.
Создано именных указателей - 83193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187016, в очереди разбора - 954265.
Создано именных указателей - 83193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru