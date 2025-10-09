ЮАР - Южно-Африканская Республика

ЮАР арестовала активы Google на 10 миллиардов по решению российского суда Суд в ЮАР поддержал вердикт московского арбитража Верховный суд Южно-Африканской Республики (ЮАР

TSMC превращают в санкционную дубину Тайваня. По нелепому поводу ограничен экспорт чипов в ЮАР ьзуя свой статус полупроводниковой сверхдержавы, пишет Ars Technica. Во вторник, 23 сентября 2025 г., власти Тайваня объявили о введении ограничений на экспорт полупроводниковой продукции в отношении ЮАР по соображениям национальной безопасности. Теперь тайваньским поставщикам интегральных микросхем необходимо получать разрешение регулятора на вывоз продукции в эту африканскую страну. Решен

«Аквариус» планирует поставки «железа» во Вьетнам, ЮАР и Нигерию тель компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» планирует поставлять серверы во Вьетнам с 2025 г. Компания также ведет переговоры о поставках с потенциальными партнерами в Нигерии, на Филиппинах, в ЮАР, Конго и других странах, пишут «Ведомости» со слов председателя совета директоров «Аквариуса» Алексея Калинина. Факт переговоров с Вьетнамом изданию подтвердила директор Института устойчиво

Резидент «Сколково» вышел на рынок Африки Международная сеть школ робототехники ROBBOClub.Ru, созданная резидентом Фонда «Сколково» компанией «Роббо», вышла на рынок Африки. Первые кружки открылись в ЮАР и Нигерии. Развитие российской сети ведется по модели франчайзинга. В данный момент ведется набор учеников в онлайн-школу ROBBOClub.Ru, а также в офлайн-кружок в Лагосе - крупнейшем городе

«Серчинформ» реализовал первый проект в ЮАР в партнерстве с «Росинфокоминвестом» «Росинфокоминвест» (действует в Африке и других иностранных регионах под брендом Tech Global) в ходе встречи с Министерством информатизации и связи ЮАР и компаниями региона инициировал переговоры с консалтинговой компанией Ntiyiso Consulting. Потенциальному заказчику были представлены продукты «Серчинформа» – решения по защите от утечек ин

«СёрчИнформ» расширяет свое присутствие на рынке ЮАР «СёрчИнформ» объявила о расширении своего присутствия на рынке ЮАР. Компания заключила партнерское соглашение с Condyn – южноафриканским дистрибьютором продуктов в сфере информационной безопасности. Компания Condyn, расположенная в Центурионе, представит п

В ЮАР выдано уже более миллиона е-паспортов Министр внутренних дел ЮАР Малуси Гигаба (Malusi Gigaba), в мае этого года сменивший на этом посту инициатора программы е-паспортов Наледи Пандор (Malusi Gigaba), торжественно передал электронную карту миллионному по

ЮАР запустила ГИС-сервис контроля за распространением гражданского насилия В ЮАР приближаются общенациональные выборы президента, и у властей есть опасения по поводу роста уровня насилия на фоне политического противостояния. Новый сервис, разработанный Институтом исслед

Выдача смарт-карт в ЮАР началась с проблем 1 февраля 2014 г. Министерство внутренних дел ЮАР объявило о начале обязательной замены паспортов на электронную идентификационную карту eI

ЮАР предполагает бесплатно выдавать электронные паспорта малоимущим Глава МВД ЮАР Наледи Пандор (Naledi Pandor) от лица своего ведомства ведет переговоры с Национальным казначейством ЮАР относительно освобождения некоторых категорий лиц от сбора пошлины при получе

ЮАР подсчитала расходы на внедрение электронного паспорта ый паспорт. На текущий момент претендовать на электронную смарт-карту могут около 38,2 млн. жителей ЮАР. Количество претендентов на электронный паспорт было рассчитано исходя из числа паспортов

Жители ЮАР будут голосовать с помощью ID-карт ионных карт будет запущено 18 июля - в день рождения Нельсона Манделы. В письменном ответе на парламентский запрос Масизоле Мнквасела (Masizole Mnqasela), члена парламента от Демократического альянса ЮАР, Независимая избирательная комиссия пояснила, что на этапах проектирования спецификаций электронных паспортов она настояла на использовании одномерного штрих-кода, несущего в себе ту же инф

ЮАР вводит безопасные электронные паспорта уется выдача или замена паспорта, смогут обратиться в один из 27 офисов министерства внутренних дел ЮАР и получить новый идентификационный документ. Об этом сообщила министр внутренних дел Ю

SAP предоставила мобильный банкинг на базе SAP Mobile Platform жителям ЮАР Компания SAP AG объявила о том, что Standard Bank представил в ЮАР новую программу AccessBanking. Инициатива призвана удовлетворить потребность в банковском обслуживании тех людей, которые никогда ранее не являлись клиентами банков, и даст им возможность о

Южная Африка начнет кодировать телевещание за пределами страны Суд Йоханнесбурга (ЮАР) признал провайдера Sentech виновным в нарушении авторских прав в связи с тем, что он осу

ВВС ЮАР получат лазерные авиабомбы Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, ВВС ЮАР получат комплекты, позволяющие превратить обычные авиабомбы свободного падения в высокоточные с лазерным наведением Paveway II. Носителем авиабомб станет стоящий на вооружении ВВС ЮАР

«Касперский»: наш офис в ЮАР покроет почти всю Африку В столице ЮАР Йоханнесбурге открылся новый региональный офис «Лаборатории Касперского», отвечающий за работу с 40 африканскими странами. Сейчас в нем работают два сотрудника – ответственный за продажи Св

Россия предлагает ЮАР построить энергетические станции на территории республики иродных ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев и министр иностранных дел Южно-Африканской Республикой (ЮАР) Нкосозана Дламини-Зума обсудили 25 ноября в Москве сотрудничество двух стран в атомной э

Россия и ЮАР планируют совместный запуск спутника "СумбандилаСат" 12 ноября состоялась рабочая встреча руководителя Федерального космического агентства Анатолия Перминова с министром науки и технологий ЮАР Филимоном Мджавара, сообщает пресс-служба Роскосмоса. На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между странами в сфере космоса, в частности – о совместном запуске южноафри

Бразилия, Куба, Эквадор, Парагвай, ЮАР и Венесуэла недовольны ISO и IEC ИТ-агентства Бразилии, Кубы, Эквадора, Парагвая, ЮАР и Венесуэлы по итогам ИТ-конференции CONSEGI 2008 издали совместную декларацию, осуждающую действия комиссии ISO/IEC, которая, по мнению подписавших декларацию агентств, не придала должного

Фонд Шаттлворта пояснил позицию ЮАР по поводу OOXML Фонд Шаттлворта разъяснил позицию ЮАР, подавшей формальную апелляцию в ISO по поводу принятия OOXML в качестве стандарта, сообщает Groklaw. В пресс-релизе Фонда указывается, что в процессе обсуждения OOXML «были опущены жизненн

ODF стал нацстандартом ЮАР и Бразилии. На очереди Россия и Хорватия Продолжается принятие свободного формата документов Open Document Format в качестве национального стандарта. Вслед за решением правительства ЮАР об использовании ODF в качестве стандарта для документооборота между государственными учреждениями и гражданами, Бюро стандартов ЮАР (SABS) утвердило ODF в качестве национального ста

Американский спутник связи DIRECTV передал сигнал на наземную станцию в ЮАР Американский спутник связи DIRECTV 11, запущенный сегодня ночью украинско-российской ракетой "Зенит-3SL", передал сигнал на наземную станцию в ЮАР, расположенную недалеко от Претории, сообщает РБК со ссылкой на компанию Sea Launch. Пуск состоялся по графику сегодня в 01 час 48 мин по московскому времени со стартовой платформы "Одиссей

ЮАР официально разрешит отстрел слонов после 14-летнего перерыва выдающийся специалист по охране окружающей среды Ричард Ликей (Richard Leakey) поддержал программу ЮАР, предусматривающую сокращение популяции слонов. Южная Африка планирует официально разреши

Белорусский бурый уголь будут превращать в моторное топливо Национальная академия наук Беларуси ведет переговоры с компанией Sasol (ЮАР) о создании совместного предприятия по переработке бурого угля и выработке из него моторн

Студгородки ЮАР: мобильное видео через Bluetooth Компания Motherland Isiko TV (MITV) открыла в студгородках пяти университетов ЮАР сервис бесплатного мобильного видео. Ролики можно смотреть на мобильных телефонах, оборудованных Bluetooth, сообщил Allafrica.com. Передатчик опрашивает телефоны со включённым Bluetooth каж

Россия и ЮАР: сотрудничество в военно-технической сфере и ядерной энергетике во вторник, Президент РФ Владимир Путин рассказал о крупных долгосрочных проектах сотрудничества с ЮАР, в том числе и в военно-технической сфере. «Не скрою, нам бы хотелось, чтобы и в военно-т

Россия и ЮАР: сотрудничество в военно-технической сфере и ядерной энергетике во вторник, Президент РФ Владимир Путин рассказал о крупных долгосрочных проектах сотрудничества с ЮАР, в том числе и в военно-технической сфере. «Не скрою, нам бы хотелось, чтобы и в военно-т

FIFA World Cup: ЮАР не догонит Германию? информацию, считываемую при прохождении на стадион через специальные ворота, и хранимую в БД. Представители FIFA опасаются, что на следующем чемпионате мира по футболу, который пройдет через 4 года в ЮАР, уровень ИКТ-инфраструктуры будет ниже. «Мы знаем, что инфраструктура связи в Южной Африке не такая развитая, как в Германии. Поэтому строительство сети, подобной этой, будет для следующих

В ЮАР при въезде будут проверять серийный номер телефона В ЮАР принят закон, который устанавливает новый порядок при въезде граждан в страну. Теперь все въезжающие туристы должны будут зарегистрировать свой мобильный телефон, предъявив паспортные данны

Россия поможет ЮАР в ядерной энергетике нову будущего развития национальной энергетики. В ближайшие 20 лет, сообщает пресс-служба Росатома, ЮАР планирует увеличить выработку электроэнергии на 20 тыс. МВт, из них до 5 тыс. МВт будет в

Россия поможет ЮАР в ядерной энергетике нову будущего развития национальной энергетики. В ближайшие 20 лет, сообщает пресс-служба Росатома, ЮАР планирует увеличить выработку электроэнергии на 20 тыс. МВт, из них до 5 тыс. МВт будет в

Siemens Business Services заключил контракт с Министерством труда ЮАР Компания Siemens Business Services, мировой поставщик ИТ-сервисов, заключила контракт с Министерством труда и занятости населения ЮАР на обслуживание и сопровождение ИТ-инфраструктуры министерства. Как сообщили в пресс-службе российского представительства компании, сумма контракта составляет €136 млн. Согласно контракту,

LG Electronics будет экспортировать GSM-телефоны в ЮАР а LG Electronics cообщила о намерении экспортировать свои GSM-телефоны в Южную Африку в рамках стратегии агрессивного маркетинга, намеченной на август. LG предполагает продавать свои телефоны жителям ЮАР по 300-360 евро. "Южная Африка - крупнейший африканский рынок и ворота на рынки соседних стран [континента]", - заявил официальный представитель компании, объясняя решение LG Electronics. В

Reuters: правительство ЮАР пытается установить контроль над доменной зоной .za м с целью оградить национальную доменную зону от попыток администрирования со стороны правительства ЮАР. Напомним, именно такой законопроект рассматривается в настоящее время парламентом страны

Парламент ЮАР принял закон об открытии рынка стационарной телефонной связи Парламент ЮАР принял закон о телекоммуникациях, в котором установлен порядок выдачи лицензии второму оператору стационарной телефонной связи. Согласно закону, в стране должен появиться еще один оператор,

В ЮАР пройдет выставка Telecom Africa2001 Сегодня в южноафриканском городе Мидранд открывается 5-ая ежегодная выставка и форум Международного союза телекоммуникаций (ITU) Telecom Africa2001. Она будет проходить с 12 по 16 ноября, участие в ней п