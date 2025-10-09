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ЮАР Южно-Африканская Республика

ЮАР - Южно-Африканская Республика

1970-е годы, ЮАР Откройте для себя Южно-Африканскую республику. Туристический плакат, созданный Южно-Африканской туристической корпорацией, с фотографией колибри крупным планом. 1970-е годы, ЮАР Откройте для себя Южно-Африканскую республику. Туристический плакат, созданный Южно-Африканской туристической корпорацией, с фотографией колибри крупным планом.
1970-е годы, ЮАР Откройте для себя Южно-Африканскую республику. Туристический плакат, созданный Южно-Африканской туристической корпорацией, с фотографией колибри крупным планом.

СОБЫТИЯ


09.10.2025 ЮАР арестовала активы Google на 10 миллиардов по решению российского суда

Суд в ЮАР поддержал вердикт московского арбитража Верховный суд Южно-Африканской Республики (ЮАР
25.09.2025 TSMC превращают в санкционную дубину Тайваня. По нелепому поводу ограничен экспорт чипов в ЮАР

ьзуя свой статус полупроводниковой сверхдержавы, пишет Ars Technica. Во вторник, 23 сентября 2025 г., власти Тайваня объявили о введении ограничений на экспорт полупроводниковой продукции в отношении ЮАР по соображениям национальной безопасности. Теперь тайваньским поставщикам интегральных микросхем необходимо получать разрешение регулятора на вывоз продукции в эту африканскую страну. Решен
15.10.2024 «Аквариус» планирует поставки «железа» во Вьетнам, ЮАР и Нигерию

тель компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» планирует поставлять серверы во Вьетнам с 2025 г. Компания также ведет переговоры о поставках с потенциальными партнерами в Нигерии, на Филиппинах, в ЮАР, Конго и других странах, пишут «Ведомости» со слов председателя совета директоров «Аквариуса» Алексея Калинина. Факт переговоров с Вьетнамом изданию подтвердила директор Института устойчиво
05.11.2020 Резидент «Сколково» вышел на рынок Африки

Международная сеть школ робототехники ROBBOClub.Ru, созданная резидентом Фонда «Сколково» компанией «Роббо», вышла на рынок Африки. Первые кружки открылись в ЮАР и Нигерии. Развитие российской сети ведется по модели франчайзинга. В данный момент ведется набор учеников в онлайн-школу ROBBOClub.Ru, а также в офлайн-кружок в Лагосе - крупнейшем городе

26.08.2020 «Серчинформ» реализовал первый проект в ЮАР в партнерстве с «Росинфокоминвестом»

«Росинфокоминвест» (действует в Африке и других иностранных регионах под брендом Tech Global) в ходе встречи с Министерством информатизации и связи ЮАР и компаниями региона инициировал переговоры с консалтинговой компанией Ntiyiso Consulting. Потенциальному заказчику были представлены продукты «Серчинформа» – решения по защите от утечек ин
27.03.2018 «СёрчИнформ» расширяет свое присутствие на рынке ЮАР

«СёрчИнформ» объявила о расширении своего присутствия на рынке ЮАР. Компания заключила партнерское соглашение с Condyn – южноафриканским дистрибьютором продуктов в сфере информационной безопасности. Компания Condyn, расположенная в Центурионе, представит п
12.12.2014 В ЮАР выдано уже более миллиона е-паспортов

Министр внутренних дел ЮАР Малуси Гигаба (Malusi Gigaba), в мае этого года сменивший на этом посту инициатора программы е-паспортов Наледи Пандор (Malusi Gigaba), торжественно передал электронную карту миллионному по
03.03.2014 ЮАР запустила ГИС-сервис контроля за распространением гражданского насилия

В ЮАР приближаются общенациональные выборы президента, и у властей есть опасения по поводу роста уровня насилия на фоне политического противостояния. Новый сервис, разработанный Институтом исслед
07.02.2014 Выдача смарт-карт в ЮАР началась с проблем

1 февраля 2014 г. Министерство внутренних дел ЮАР объявило о начале обязательной замены паспортов на электронную идентификационную карту eI
31.10.2013 ЮАР предполагает бесплатно выдавать электронные паспорта малоимущим

Глава МВД ЮАР Наледи Пандор (Naledi Pandor) от лица своего ведомства ведет переговоры с Национальным казначейством ЮАР относительно освобождения некоторых категорий лиц от сбора пошлины при получе
01.10.2013 ЮАР подсчитала расходы на внедрение электронного паспорта

ый паспорт. На текущий момент претендовать на электронную смарт-карту могут около 38,2 млн. жителей ЮАР. Количество претендентов на электронный паспорт было рассчитано исходя из числа паспортов
04.07.2013 Жители ЮАР будут голосовать с помощью ID-карт

ионных карт будет запущено 18 июля - в день рождения Нельсона Манделы. В письменном ответе на парламентский запрос Масизоле Мнквасела (Masizole Mnqasela), члена парламента от Демократического альянса ЮАР, Независимая избирательная комиссия пояснила, что на этапах проектирования спецификаций электронных паспортов она настояла на использовании одномерного штрих-кода, несущего в себе ту же инф
21.06.2013 ЮАР вводит безопасные электронные паспорта

уется выдача или замена паспорта, смогут обратиться в один из 27 офисов министерства внутренних дел ЮАР и получить новый идентификационный документ. Об этом сообщила министр внутренних дел Ю
22.02.2013 SAP предоставила мобильный банкинг на базе SAP Mobile Platform жителям ЮАР

Компания SAP AG объявила о том, что Standard Bank представил в ЮАР новую программу AccessBanking. Инициатива призвана удовлетворить потребность в банковском обслуживании тех людей, которые никогда ранее не являлись клиентами банков, и даст им возможность о
19.06.2012 Южная Африка начнет кодировать телевещание за пределами страны

Суд Йоханнесбурга (ЮАР) признал провайдера Sentech виновным в нарушении авторских прав в связи с тем, что он осу
23.07.2010 ВВС ЮАР получат лазерные авиабомбы

Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, ВВС ЮАР получат комплекты, позволяющие превратить обычные авиабомбы свободного падения в высокоточные с лазерным наведением Paveway II. Носителем авиабомб станет стоящий на вооружении ВВС ЮАР

19.11.2009 «Касперский»: наш офис в ЮАР покроет почти всю Африку

В столице ЮАР Йоханнесбурге открылся новый региональный офис «Лаборатории Касперского», отвечающий за работу с 40 африканскими странами. Сейчас в нем работают два сотрудника – ответственный за продажи Св
26.11.2008 Россия предлагает ЮАР построить энергетические станции на территории республики

иродных ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев и министр иностранных дел Южно-Африканской Республикой (ЮАР) Нкосозана Дламини-Зума обсудили 25 ноября в Москве сотрудничество двух стран в атомной э
13.11.2008 Россия и ЮАР планируют совместный запуск спутника "СумбандилаСат"

12 ноября состоялась рабочая встреча руководителя Федерального космического агентства Анатолия Перминова с министром науки и технологий ЮАР Филимоном Мджавара, сообщает пресс-служба Роскосмоса. На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между странами в сфере космоса, в частности – о совместном запуске южноафри
03.09.2008 Бразилия, Куба, Эквадор, Парагвай, ЮАР и Венесуэла недовольны ISO и IEC

ИТ-агентства Бразилии, Кубы, Эквадора, Парагвая, ЮАР и Венесуэлы по итогам ИТ-конференции CONSEGI 2008 издали совместную декларацию, осуждающую действия комиссии ISO/IEC, которая, по мнению подписавших декларацию агентств, не придала должного
11.06.2008 Кибербанда обокрала ЮАР на $23,5 млн.
30.05.2008 Фонд Шаттлворта пояснил позицию ЮАР по поводу OOXML

Фонд Шаттлворта разъяснил позицию ЮАР, подавшей формальную апелляцию в ISO по поводу принятия OOXML в качестве стандарта, сообщает Groklaw. В пресс-релизе Фонда указывается, что в процессе обсуждения OOXML «были опущены жизненн
30.05.2008 ЮАР и Бразилия оспорили результаты голосования по OOXML
14.05.2008 ODF стал нацстандартом ЮАР и Бразилии. На очереди Россия и Хорватия

Продолжается принятие свободного формата документов Open Document Format в качестве национального стандарта. Вслед за решением правительства ЮАР об использовании ODF в качестве стандарта для документооборота между государственными учреждениями и гражданами, Бюро стандартов ЮАР (SABS) утвердило ODF в качестве национального ста
20.03.2008 Американский спутник связи DIRECTV передал сигнал на наземную станцию в ЮАР

Американский спутник связи DIRECTV 11, запущенный сегодня ночью украинско-российской ракетой "Зенит-3SL", передал сигнал на наземную станцию в ЮАР, расположенную недалеко от Претории, сообщает РБК со ссылкой на компанию Sea Launch. Пуск состоялся по графику сегодня в 01 час 48 мин по московскому времени со стартовой платформы "Одиссей
19.03.2008 ЮАР официально разрешит отстрел слонов после 14-летнего перерыва

выдающийся специалист по охране окружающей среды Ричард Ликей (Richard Leakey) поддержал программу ЮАР, предусматривающую сокращение популяции слонов. Южная Африка планирует официально разреши
20.06.2007 Белорусский бурый уголь будут превращать в моторное топливо

Национальная академия наук Беларуси ведет переговоры с компанией Sasol (ЮАР) о создании совместного предприятия по переработке бурого угля и выработке из него моторн
18.05.2007 Студгородки ЮАР: мобильное видео через Bluetooth

Компания Motherland Isiko TV (MITV) открыла в студгородках пяти университетов ЮАР сервис бесплатного мобильного видео. Ролики можно смотреть на мобильных телефонах, оборудованных Bluetooth, сообщил Allafrica.com. Передатчик опрашивает телефоны со включённым Bluetooth каж
06.09.2006 Россия и ЮАР: сотрудничество в военно-технической сфере и ядерной энергетике

во вторник, Президент РФ Владимир Путин рассказал о крупных долгосрочных проектах сотрудничества с ЮАР, в том числе и в военно-технической сфере. «Не скрою, нам бы хотелось, чтобы и в военно-т
06.09.2006 Россия и ЮАР: сотрудничество в военно-технической сфере и ядерной энергетике

во вторник, Президент РФ Владимир Путин рассказал о крупных долгосрочных проектах сотрудничества с ЮАР, в том числе и в военно-технической сфере. «Не скрою, нам бы хотелось, чтобы и в военно-т
06.07.2006 FIFA World Cup: ЮАР не догонит Германию?

информацию, считываемую при прохождении на стадион через специальные ворота, и хранимую в БД. Представители FIFA опасаются, что на следующем чемпионате мира по футболу, который пройдет через 4 года в ЮАР, уровень ИКТ-инфраструктуры будет ниже. «Мы знаем, что инфраструктура связи в Южной Африке не такая развитая, как в Германии. Поэтому строительство сети, подобной этой, будет для следующих

16.06.2006 В ЮАР при въезде будут проверять серийный номер телефона

В ЮАР принят закон, который устанавливает новый порядок при въезде граждан в страну. Теперь все въезжающие туристы должны будут зарегистрировать свой мобильный телефон, предъявив паспортные данны
17.03.2006 Россия поможет ЮАР в ядерной энергетике

нову будущего развития национальной энергетики. В ближайшие 20 лет, сообщает пресс-служба Росатома, ЮАР планирует увеличить выработку электроэнергии на 20 тыс. МВт, из них до 5 тыс. МВт будет в
17.03.2006 Россия поможет ЮАР в ядерной энергетике

нову будущего развития национальной энергетики. В ближайшие 20 лет, сообщает пресс-служба Росатома, ЮАР планирует увеличить выработку электроэнергии на 20 тыс. МВт, из них до 5 тыс. МВт будет в
24.12.2002 Siemens Business Services заключил контракт с Министерством труда ЮАР

Компания Siemens Business Services, мировой поставщик ИТ-сервисов, заключила контракт с Министерством труда и занятости населения ЮАР на обслуживание и сопровождение ИТ-инфраструктуры министерства. Как сообщили в пресс-службе российского представительства компании, сумма контракта составляет €136 млн. Согласно контракту,

12.08.2002 LG Electronics будет экспортировать GSM-телефоны в ЮАР

а LG Electronics cообщила о намерении экспортировать свои GSM-телефоны в Южную Африку в рамках стратегии агрессивного маркетинга, намеченной на август. LG предполагает продавать свои телефоны жителям ЮАР по 300-360 евро. "Южная Африка - крупнейший африканский рынок и ворота на рынки соседних стран [континента]", - заявил официальный представитель компании, объясняя решение LG Electronics. В
17.06.2002 Reuters: правительство ЮАР пытается установить контроль над доменной зоной .za

м с целью оградить национальную доменную зону от попыток администрирования со стороны правительства ЮАР. Напомним, именно такой законопроект рассматривается в настоящее время парламентом страны
19.11.2001 Парламент ЮАР принял закон об открытии рынка стационарной телефонной связи

Парламент ЮАР принял закон о телекоммуникациях, в котором установлен порядок выдачи лицензии второму оператору стационарной телефонной связи. Согласно закону, в стране должен появиться еще один оператор,
12.11.2001 В ЮАР пройдет выставка Telecom Africa2001

Сегодня в южноафриканском городе Мидранд открывается 5-ая ежегодная выставка и форум Международного союза телекоммуникаций (ITU) Telecom Africa2001. Она будет проходить с 12 по 16 ноября, участие в ней п
22.10.2001 ЮАР призывает Запад развивать цифровые технологии в Африке

Президент ЮАР Табо Мбеки (Thabo Mbeki) провел в Кейптауне совещание наиболее известных представителей сектора новых технологий, сообщает Yahoo!Actualites. На совещании обсуждались пути ликвидации отстава

Публикаций - 594, упоминаний - 647

ЮАР и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 41
VK - Mail.ru Group 3602 34
Google LLC 12688 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
МегаФон 10742 23
Yandex - Яндекс 9216 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
Apple Inc 13154 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
SAP SE 5601 14
9594 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
Cisco Systems 5372 12
Oracle Corporation 7074 12
Intel Corporation 12811 11
Samsung Electronics 11064 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
Huawei 4676 10
Vodafone Group 1412 10
MTN Group 37 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Tencent 190 8
Vodafone Group - Vodacom Group - Vodacom Congo - Vodacom Tanzania 16 8
Ростелеком 10948 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
ESET - ESET Software 1161 8
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
HP Inc. 5883 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
Yahoo! 3726 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
China Mobile 436 6
Dimension Data 21 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
МФ технологии - МФТ 37 6
Naspers 85 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 27
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
NanduQ - Qiwi 1013 11
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
Газпром ПАО 1493 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
DST Global - Digital Sky Technologies 229 7
Правительство ЮАР - Government of South Africa- органы государственной власти 10 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 6
Россети Ленэнерго 1699 5
MODIS - Одежда 3000 58 5
Naspers - Prosus Ventures 21 5
Naspers - Prosus Ventures - OLX Group 18 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
eBay Inc 1640 5
Почта России ПАО 2370 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 5
Kinnevik Investment AB 21 4
Фаберлик - Faberlic 115 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Visa International 1993 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
Газпром нефть 725 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 34
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 17
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Федеральное казначейство России 1949 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
Евросоюз - Совет Европы 107 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 41
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 2
ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - Международная служба оценки применения агробиотехнологий 4 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 95
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 74
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 60
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 55
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 54
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 53
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 50
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 50
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 40
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 35
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 34
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 32
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 32
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 31
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 30
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 27
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 26
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 25
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 25
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 25
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 24
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 23
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 22
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 20
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 20
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 20
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 19
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 19
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 19
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 19
Google Android 15243 19
Microsoft Windows 16882 15
Microsoft Windows 2000 8678 14
Linux OS 11533 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 11
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 129 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 10
Apple iOS 8583 10
Apple iPhone 6 4861 10
Opera Mini - браузер 213 9
Opera Browser - Браузер 1050 9
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 7
Microsoft Office 4170 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Apache OpenOffice 490 6
Реестр добросовестных экспортеров 213 6
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 6
Microsoft Azure 1526 6
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 101 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 5
Apple macOS 2419 5
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 4
Microsoft Office 2007 265 4
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 4
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 4
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Apple - App Store 3109 4
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 3
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 15
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 15
Путин Владимир 3454 14
Усманов Алишер 311 11
Макаров Валентин 251 7
Гидзенко Юрий 9 7
Vittori Roberto - Виттори Роберто 16 6
Никифоров Николай 1138 6
Pandor Naledi - Пандор Наледи 5 5
Таврин Иван 120 4
Мильнер Юрий 137 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Nordlander Jonas - Нордландер Йонас 12 4
Матросов Александр 45 4
Перминов Анатолий 131 4
Баранов Олег 18 4
Касперская Наталья 319 4
Мишустин Михаил 787 4
Шадаев Максут 1210 4
Дуров Павел 329 4
Чернышенко Дмитрий 581 4
Касперский Евгений 337 3
Паршин Максим 323 3
Кириенко Владимир 148 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Фролов Павел 86 3
Гришин Дмитрий 210 3
Кириенко Сергей 149 3
Басов Алексей 117 3
Фрадков Михаил 161 3
Ожегов Сергей 32 3
Шалманов Сергей 202 3
Андронов Алексей 28 3
Райю Кости 11 3
Olsen Gregory - Олсен Грегори 14 3
van der Merwe Jaco - ван дер Мерве Джако 5 3
Mandela Nelson - Мандела Нельсон 10 3
Hawes Michael - Хоэс Майкл 3 3
Hammond Matthew - Хаммонд Мэтью 5 3
Richardson Scott - Ричардсон Скотт 5 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 371
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 250
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 190
Индия - Bharat 5869 162
Африка - Африканский регион 3641 151
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 136
Бразилия - Федеративная Республика 2520 133
Европа 24964 128
Германия - Федеративная Республика 13221 107
Франция - Французская Республика 8177 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 86
Япония 13807 81
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 79
Канада 5081 78
Турция - Турецкая республика 2620 77
Испания - Королевство 3840 68
Италия - Итальянская Республика 4508 66
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 63
Польша - Республика 2031 57
Украина 7928 57
Казахстан - Республика 6048 55
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 52
Земля - планета Солнечной системы 10865 51
Египет - Арабская Республика 1100 50
Индонезия - Республика 1058 50
Ближний Восток 3154 49
Нидерланды 3746 49
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 49
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 47
Швеция - Королевство 3782 46
Южная Корея - Республика 7052 45
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 44
Малайзия 922 44
Нигерия - Федеративная Республика 339 43
Аргентина - Аргентинская Республика 615 43
Таиланд - Королевство 926 42
Азия - Азиатский регион 5920 42
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Сингапур - Республика 1953 37
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 86
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 30
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РИА Новости 1033 4
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
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NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 3
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SimilarWeb 62 2
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 2
comScore 379 2
Datamonitor 83 2
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Frost & Sullivan 207 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Vanson Bourne 49 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Recorded Future - Записанное будущее 17 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Technavio 29 1
Net Applications 127 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ITResearch 123 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
MasterCard - Mobile Payments Study 17 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Data Loss Prevention 5 1
Datamonitor - The Black Book of Outsourcing 6 1
data.ai - App Annie - Distimo 23 1
BMI International - BMI-TechKnowledge 4 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Juniper Research 131 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 834 1
TrendForce 187 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
РАН - Российская академия наук 2122 7
University of the Witwatersrand - Wits University - Витватерсрандский университет - Университет Витватерсранда 8 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 4
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 4
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 3
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 3
NIOZ - Royal Netherlands Institute for Sea Research - Королевский Нидерландский институт морских исследований 4 3
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 14 2
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 2
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 2
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 10 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 2
CPUT - Cape Peninsula University of Technology - технологический университет в Кейптауне (ЮАР) 2 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 2 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
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FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
CNews AWARDS - награда 571 2
Black Hat - Конференция 120 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
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UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Altair Engineering HyperWorks 1 1
BRICS Solutions Awards 5 1
Geek Picnic 8 1
Связь-Экспокомм 276 1
День смеха - 1 апреля 5 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 2 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Земля из космоса 51 1
Ericsson Internet Community Award - ERICA 2 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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