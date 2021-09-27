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ЮАР
Южно-Африканская Республика


27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
22.09.2021 США ввели санкции против московского криптообменника 1
17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя 1
25.08.2021 Samsung научился удаленно блокировать ТВ по всему миру, не спрашивая их владельцев 1
12.08.2021 Исследование: активность шифровальщиков в отношении госсектора выросла в 10 раз 1
24.06.2021 Основатели крупной криптовалютной биржи исчезли, прихватив миллиарды долларов, принадлежащие их клиентам 6
17.06.2021 SAS выяснила, как изменилось потребительское поведение под влиянием пандемии 1
07.06.2021 ИТ-гигантов заставят платить огромные налоги и лишат легальных средств уклонения от них 1
11.05.2021 «Неофлекс» представил результаты 2020 года 1
01.04.2021 «ВТБ Онлайн» увеличил число стран для международных переводов с карты на карту 1
29.03.2021 Смартфоны Samsung используются рейнджерами в качестве камер для видеонаблюдения 1
18.03.2021 «Софтлайн» и Exactpro выполнили проект по развертыванию «песочниц» на базе Amazon Web Services 1
17.03.2021 Acronis купил собственного дистрибутора 1
29.01.2021 Исследование Infowatch: число утечек из финансового сектора в 2020 году в России выросло на треть 1
28.01.2021 Китайцы создали собственный Flash и сделали его лучше, чем у Adobe 1
27.01.2021 Налоговики создали собственный браузер, лишь бы не отказываться от мертвого Flash 1
26.01.2021 Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака 1
25.01.2021 Проект правительства Москвы для предпринимателей победил на конкурсе BRICS Solutions Awards 1
12.01.2021 Okko открыл доступ к 8K-контенту в рамках подписки 1
30.12.2020 «Роббо» вышла на рынок пяти новых стран, запустила онлайн-курсы и открыла новую сеть частных школ 1
29.12.2020 «Неофлекс» вступила в «Руссофт» 1
23.11.2020 К 2025 г. объем рынка облачных хранилищ превысит $137 млрд 1
05.11.2020 Резидент «Сколково» вышел на рынок Африки 5
30.10.2020 Россия занялась созданием межконтинентального канала квантовой связи 4
29.10.2020 «Ростех» вступил в проект БРИКС по созданию межконтинентального канала квантовой связи 3
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
27.10.2020 Apple установила для россиян курс 100 руб. за доллар 2
27.10.2020 Uma.Tech при поддержке G-Core Labs обеспечила онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов 2020 1
01.10.2020 Как рассчитать стоимость облачных услуг и выбрать лучший SLA 1
26.08.2020 «Серчинформ» реализовал первый проект в ЮАР в партнерстве с «Росинфокоминвестом» 1
14.07.2020 Как «президентские льготы» повлияют на российский ИТ-рынок? Опрос CNews 1
15.06.2020 Smart IDReader интегрирован в платформу проверки возраста покупателя VerifyMyAge 1
30.04.2020 «Касперский»: Шпионские программы годами «легально» распространялись через официальный магазин Android 1
03.03.2020 SberCloud и Huawei вместе запустят облако SberCloud.Advanced 1
13.02.2020 Крупнейший в мире поставщик шифровальных машин для дипломатов 50 лет контролировался ЦРУ 1
20.12.2019 Облака в облаках: ИТ-инфраструктура платформы Учи.ру 1
19.12.2019 G-Core Labs открыла точку присутствия сети доставки контента и хостинга в Йоханнесбурге 2
15.11.2019 Россия намерена создать свою криптовалюту с Китаем и странами БРИКС 1
12.11.2019 Больше половины DDoS-атак в сентябре организовали школьники 4
14.10.2019 Бизнес решился пустить налоговую в свои учетные системы 1

Публикаций - 239, упоминаний - 321

ЮАР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 14
Samsung Electronics 5633 6
VK - Mail.ru Group 2482 6
IBM 3527 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 6
Google LLC 7128 6
SAP SE 3207 5
Apple Inc - Эппл Рус 7680 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 3
Acronis - Акронис 364 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 3
Neoflex - Неофлекс 141 3
Experian 57 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
АйТи 749 3
SearchInform - Серчинформ 181 3
3727 3
InfoWatch - Инфовотч 603 3
NetApp 485 2
Citrix Systems 571 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
G-Core Labs 64 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 2
Selectel - Селектел 137 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
Cisco Systems 2037 2
SEC Consult Services 929 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 2
Yandex - Яндекс 4099 2
Прогноз 195 1
Uma.Tech - Ума.Тех 1 1
VerifyMyAge 6 1
Синтерра - Synterra 562 1
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 4 1
Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 17 1
Shopify 14 1
ROBBO Finland 3 1
Citizen Lab 11 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 28 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 5
РусславБанк - РСБ 147 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Газпром нефть 380 2
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 3 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
SunTrust Banks 2 1
AZ Groeninge 1 1
Восток-Сервис ГК 11 1
Compuscan 2 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
eBay Inc 528 1
Русский стандарт Банк 302 1
Visa International 1344 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
CyberPlat - КиберПлат 201 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Открытие ФК 538 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 44 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Росинфокоминвест 39 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Росинфокоминвест - Tech Global 2 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
Федеральная разведывательная служба Германии (ФРГ) - Bundesnachrichtendienst - BND 1 1
Правительство Бразилии - Министерство связи Федеративной Республики Бразилия 1 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
Правительство РФ 2200 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
Руссофт - Russoft 250 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
Flash 472 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
3D-печать 135 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 2
Открытый регион 23 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
UDP flood - UDP-флуд - сетевая атака типа «отказ в обслуживании» DDoS, использующая бессеансовый режим протокола UDP 4 1
SYN-флуд - одна из разновидностей сетевых атак типа отказ от обслуживания (DDoS) 8 1
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 14 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 104 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 110 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 1
Google Android 10750 11
Microsoft Windows 10 6612 8
Apple iOS 5741 6
Microsoft Azure 1171 4
Microsoft Office 2007 94 3
Linux OS 4243 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Apple iPad 3263 2
Apple macOS X 900 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
SearchInform TimeInformer 8 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 56 2
Apple macOS 922 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Union Tech ReFla 4 2
HPE ProLiant - Серия серверов 99 1
NetApp FlexPod 22 1
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud 12 1
NetApp StorageGRID 19 1
CoinCheck 10 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Autodesk Revit 68 1
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 23 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 1
Apple Music 72 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 180 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 1
New Relic SaaS APM - application performance monitoring 1 1
ZTE M-ICT 6 1
ВТБ Онлайн 137 1
ФИТ PayQR платежный сервис 7 1
MobilityLab MobileSputnik 22 1
Omnicomm LLS 27 1
rsync 10 1
Матросов Александр 42 4
Никифоров Николай 1126 3
Ожегов Сергей 21 2
Кладов Виктор 4 2
Попов Сергей 72 2
Фролов Павел 39 2
Демидов Михаил 119 2
Фролова Светлана 41 2
Нуралиев Борис 204 2
Cassin Brian - Кассин Брайан 6 2
Колбин Евгений 43 2
Касперская Наталья 197 2
Ширяев Сергей 2 2
Кривозубов Павел 26 1
Гребенников Сергей 28 1
Бондарь Юрий 11 1
Гонтарев Павел 69 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Егоров Даниил 15 1
Гвоздев Дмитрий 83 1
Демидова Надежда 11 1
Дмитриев Алексей 23 1
Николаев Вячеслав 56 1
Микаберидзе Георгий 7 1
Елисеев Владимир 18 1
Самошкин Дмитрий 19 1
Решетин Олег 38 1
Макаров Валентин 111 1
Макрецкая Ольга 2 1
Песков Дмитрий 65 1
Паршин Максим 141 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Зайцев Михаил 145 1
Волож Аркадий 181 1
Дуров Павел 216 1
Лагода Георгий 51 1
Парфентьев Алексей 33 1
Арлазаров Владимир 118 1
Аксаков Анатолий 98 1
Brin Sergey - Сергей Брин 120 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 136
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 92
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 91
Индия - Республика 2161 67
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 66
Франция - Французская Республика 2112 43
Германия - Федеративная Республика 3614 43
Европа 3730 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 32
Бразилия - Федеративная Республика 1121 32
Япония 2760 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 27
Украина 3347 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 24
Казахстан - Республика 2621 21
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 14
Восточная Европа 1669 13
Беларусь - Белоруссия 2081 12
Аргентина - Аргентинская Республика 187 12
Австралия - Австралийский Союз 1118 10
Нидерланды 970 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 10
Финляндия - Финляндская Республика 812 7
Канада 1294 7
Италия - Итальянская Республика 1371 7
Европа Западная 610 7
Турция - Турецкая республика 950 7
Бельгия - Королевство 395 7
Африка 1482 7
Польша - Республика 824 7
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 6
Колумбия - Республика 137 6
Сингапур - Республика 808 6
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 6
Румыния 342 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 6
Венгрия 291 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 5
Саудовская Аравия - Королевство 277 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Ордена Великобритании - Орденская система Британской империи 3 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Русский язык 970 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 5 1
Холодная война 23 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 5 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Вторая мировая война 255 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 3
The Wall Street Journal 709 2
Wikipedia - Википедия 274 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
NYT - The New York Times 505 1
The Washington Post 109 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 3 1
CNews Analytics 1988 7
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 2
IDC - International Data Corporation 2709 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Markets&Markets Research 78 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 2
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 9 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
Московский политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова 1 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ГБПОУ Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 1 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 14 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй вторник февраля 6 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
Altair Engineering HyperWorks 1 1
BRICS Solutions Awards 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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