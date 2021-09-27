Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЮАР
Южно-Африканская Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 239, упоминаний - 321
ЮАР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Матросов Александр 42 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Ожегов Сергей 21 2
|Кладов Виктор 4 2
|Попов Сергей 72 2
|Фролов Павел 39 2
|Демидов Михаил 119 2
|Фролова Светлана 41 2
|Нуралиев Борис 204 2
|Cassin Brian - Кассин Брайан 6 2
|Колбин Евгений 43 2
|Касперская Наталья 197 2
|Ширяев Сергей 2 2
|Кривозубов Павел 26 1
|Гребенников Сергей 28 1
|Бондарь Юрий 11 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Егоров Даниил 15 1
|Гвоздев Дмитрий 83 1
|Демидова Надежда 11 1
|Дмитриев Алексей 23 1
|Николаев Вячеслав 56 1
|Микаберидзе Георгий 7 1
|Елисеев Владимир 18 1
|Самошкин Дмитрий 19 1
|Решетин Олег 38 1
|Макаров Валентин 111 1
|Макрецкая Ольга 2 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Паршин Максим 141 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Волож Аркадий 181 1
|Дуров Павел 216 1
|Лагода Георгий 51 1
|Парфентьев Алексей 33 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Brin Sergey - Сергей Брин 120 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru